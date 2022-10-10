Руины «Локо», монстры из «Спартака», поддержка Ларина и дискотека в Ростове. Рабинер — о топ-событиях тура

Обозреватель «СЭ» делится впечатлениями от ярких матчей уик-энда.

От «Локо» осталось только лого

«Локомотив» проиграл пятый матч подряд и выгнал-таки Томаса Цорна с Йозефом Циннбауэром — надеюсь, только для начала. В предыдущем туре с «Уралом» в добавленное время хозяева Черкизова отскочили от 0:4 и даже от 1:4, что ничего, по сути, не изменило, но в Сочи эти самые 0:4 красно-зеленых все же настигли. От команды, которая в предыдущем туре сама получила 1:4 от «Оренбурга». Разгром положил конец терпению железнодорожных боссов.

Трем первым голам «барсов» вскладчину 103 года. «Дедушки» Кристиан Нобоа и Жоаузиньо устроили всей этой псевдожелезнодорожной гоп-компании похороны с музыкой. Два неспешных шага 37-летнего эквадорского маэстро Нобоа по полю стоили бессмысленной беготни всего «Локомотива» на протяжении 90 минут. А сколько лет игрокам «Локо» — вообще без разницы. Это команда без возраста, без мысли, без тренера, без менеджмента, без идеи. Без всего.

Чистое 14-е место, уже ниже «Факела» с «Уралом». Никто больше их не боится, голое имя клуба не работает. В первом тайме в группе атаки «Сочи» играли 19- и 20-летний пацаны из гаранинской «Твери» (!) — Тимофей Шипунов и Амир Батырев, фамилий которых я еще недавно слыхом не слыхивал, и никакущий, пардон, Лука Джорджевич. Это не помешало сочинцам тайм выиграть.

Да, после перерыва у «Локо» был супермомент с двумя штангами Дмитрия Живоглядова и Педриньо, когда счет должен был стать 1:1, а там — как знать. Но на чуть более длинной дистанции матча выяснилось, что это был лишь эпизод. По ударам в створ — 9-1 в пользу «Сочи», что, в принципе, о характере игры говорит исчерпывающе. Вышедший на замену Владислав Сарвели, обычно с точки зрения реализации довольно педантичный, ступил на поле явно не с той ноги и, казалось, поставил себе задачу запороть все возможные моменты. Но все-таки пересилил себя и забил в добавленное время!

Позади «Локомотива» в таблице теперь только «Химки», которые точно так же уничтожаются собственным руководством (из которого, как стало известно в воскресенье, выбыл культовый Роман Терюшков), и «Торпедо». С ним, самым принципиальным соперником для болельщиков «Локо», команда и сыграет в следующем туре.

Для полного счастья остается проиграть только ему.

После прошлого тура я немножко в порядке эпатажа предположил, что в РЖД поставлена цель отправить команду в первую лигу и сократить расходы на нее, а там, возможно, и обанкротить. Если бы всю эту плутократию Александра Плутника — Томаса Цорна не начали выгонять и после 0:4 в Сочи, я бы в такой сценарий реально начал верить.

Но первые отставки все же говорят о том, что глава РЖД Олег Белозеров вспомнил о существовании футбола. Либо Плутник решил сделать вид, что он ко всем предыдущим назначениям отношения не имеет, и, не дожидаясь собственной отставки, сам уволил тех, кого в свое время и привел. Надеясь, что при заступничестве влиятельного Игоря Шувалова, которого плотно связывают с председателем совдира клуба, его минует аналогичный финал.

А последнее слово в вопросе фамилии нового тренера, по всей вероятности, останется за Белозеровым. Далеко не самым футбольным человеком, который, однако, должен помнить, кто выиграл единственное при нем как боссе РЖД золото «Локо» в чемпионате России.

Юрий Семин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Семин должен вернуться

Уже не раз писал о том, что возвращение в «Локомотив» Юрия Семина стало бы торжеством справедливости после той чудовищной отставки, которая случилась 31 мая 2020 года. В какой-то момент говорилось о том, что приход тандема Семина с Борисом Ротенбергом — младшим в роли спортивного директора — вопрос едва ли не решенный, затем начали поступать иные сведения...

У меня такое ощущение, что если решение будет хоть сколько-то зависеть от Плутника, то Семин в «Локомотиве» не окажется. А вот если не будет — возможен и пятый приход Палыча на должность главного тренера «Локо».

Какая же это будет российская история:

— ни за что ни про что выгнать кумира абсолютного большинства болельщиков клуба (а непродление контракта по ходу сезона иначе не назовешь) со второго места в чемпионате и при статусе действующего обладателя Кубка;

— дважды поменять менеджмент и четырежды — тренеров, и чем дальше, тем смешнее; объявить новую философию и потратить под нее сумасшедшие деньги с последующим отъездом главного философа в Англию и невозможностью реализации его идей;

— все развалить, опуститься на 14-е место, превратиться из ведущего и всеми уважаемого клуба во всеобщее посмешище... а потом вернуться к человеку, которого два с половиной года назад выгнали со второго места.

Кармически возвращение Семина — единственно возможный шаг. Без которого недолго и в «Динамо» с его легендарным «проклятием жены Севидова» превратиться. То, что сделали с Юрием Палычем в 2020-м, было настоящим оскорблением и истории, и современности клуба.

Какими же вредителями надо было быть два года назад всем тем, кто тогда Семина убрал. И если бы такой дичайший дилетантизм у нас был только про футбол... Сколько уже говорено, что самая популярная игра — зеркало жизни.

Кто, если не Семин? Фигуры Вадима Евсеева и Андрея Талалаева также кажутся мне для «Локомотива» интересными. Первый — локомотивец (впрочем, как и спартаковец) по крови, но у него сейчас есть работа в «Шиннике». Второй качественно провел два с половиной года во главе «Ахмата», отнюдь не из-за футбольных неудач недавно оказался свободен и проповедует один из самых современных и агрессивных стилей игры из всех российских специалистов.

В опросе в моем телеграм-канале «РабиНерв» «Кто должен стать главным тренером «Локомотива»?», в котором поучаствовало почти две с половиной тысячи человек, первым оказался Семин (36%), вторым — Евсеев (23%), третьим — Талалаев (11%). Чуть ниже с 10% - Сергей Юран, лишь пятым с 8% стал еще недавно очень популярный Марко Николич, 5% набрал Александр Кержаков, 4% - Игорь Черевченко.

Футболисты «Крыльев Советов» поддержали экс-директора «Чертаново» Николая Ларина. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Свободу Николаю Ларину!»

Сергей Пиняев — Максим Глушенков — Роман Ежов. Чисто чертановская голевая комбинация «Крыльев Советов» на 6-й минуте матча «Спартака» с самарцами. Главный наряду с Арсеном Захаряном вундеркинд футбольной России и два недавних дебютанта сборной образцово раскатали оборону одного из лидеров РПЛ.

У красно-белых на поле в этот момент находились два воспитанника «Чертаново», Наиль Умяров и Данил Пруцев (третий, Антон Зиньковский, начал на скамейке, но ему тоже была суждена в этом матче важная роль).

У волжан — семеро: помимо трех авторов голевой атаки, еще вратарь Иван Ломаев, капитан Александр Солдатенков, Роман Витюгов и еще один новичок нашей национальной команды Александр Коваленко.

Девять игроков из одной муниципальной школы в матче РПЛ.

А директор школы Николай Ларин, всех этих игроков и воспитавший, осужден на реальный срок. И вряд ли мог видеть этот матч.

Майки с призывом «Свободу Николаю Ларину!» на игроках «Крыльев», которые продемонстрировал сначала Солдатенков после второго гола, а после игры — так просто все; интервью Пиняева и других, общие фото игроков двух команд на поле в таких же футболках...

Не ошибусь, если скажу, что для многих участников матча на «Открытие Банк Арене» события вокруг Ларина сейчас важнее, чем результат игры, в которой они в воскресенье днем поучаствовали.

Точно знаю, что есть люди, и их много (включая его футболистов), которые готовы за Ларина компенсировать определенный судом ущерб государству в ДВОЙНОМ размере — только бы он, человек вообще не опасный для общества, вышел на свободу и продолжил работать на футбол.

Важный нюанс в связи с этим рассказал известный адвокат Максим Пашков. По его словам, если к моменту рассмотрения апелляции взысканная судом сумма будет выплачена в полном объеме, это должно повлиять на ее исход.

Дай бог!

Квинси Промес. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Крылья» были симпатичны. Но как удержишь таких Промеса и Соболева?

«Крылья» Игоря Осинькина с их фирменным приятным глазу футболом были хороши — и забей при 0:1 Глушенков верный второй мяч, «Спартаку» могло прийтись совсем туго. Но остановить тандем спартаковских форвардов Квинси Промес — Александр Соболев в их нынешнем состоянии почти невозможно. У них на двоих после 12 туров — 17 голов и 27 очков, причем всего при одном пробитом на двоих пенальти. Только представьте — у Промеса по системе «гол + пас» уже 16 очков, и это еще три тура до середины сезона, а победитель в этой номинации предыдущего чемпионата Гамид Агаларов набрал 19! Да даже до Артема Дзюбы с его позапрошлогодними 28 не бог весть сколько.

Насколько мне известно, Зарема Салихова обоснованно гордится оставленным ею «багажом» в лице Квинси, в возвращении которого из «Аякса» в «Спартак» она приняла непосредственное участие и считает это лучшим своим решением за два года. Голландец дал раздевалке так необходимую ей страсть, которой в такой степени не исходило от других футболистов. Красно-белые в этом смысле словно вернулись в чемпионский сезон. Чтобы убедиться в этом, достаточно было услышать речь Квинси перед финалом Кубка с «Динамо», в котором он забил победный мяч.

В текущем сезоне вопросы до поры вызывала только его способность забивать топ-соперникам, но дубль на Кубок в ворота «Зенита» снял и их. Хотя, по-моему, тема была надуманной с самого начала, поскольку в июне случился победный гол в финале Кубка землякам-динамовцам, во втором туре нового чемпионата — мяч в гостях «Краснодару», в пятом — дубль «Сочи», прошлогоднему серебряному призеру и сейчас идущему в верхней половине таблицы, в десятом — гол «Ростову». То есть, за исключением матчей с «Динамо» и «Зенитом» в чемпионате, а также с аутсайдером (а вовсе не топ-клубом) «Локомотивом», Квинси набирал очки во всех играх — неважно, с фаворитами, середняками или аутсайдерами!

А 2+2 с «Оренбургом», мяч «Уралу», по 1+1 с «Факелом» и «Нижним Новгородом» и теперь вот 2+1 с «Крыльями» — они что, не так ценны? Может, наоборот, такого вот Промеса раньше и не хватало «Спартаку», чтобы стабильно брать очки с соперниками пониже классом.

У Промеса с «Крыльями» случилось удивительное голевое совпадение — оба своих мяча он забил на пятых (!) добавленных минутах к обоим таймам. Понимаю, что эта информация ни о чем не скажет, но просто любопытно — с учетом того, что до пятой компенсированной в принципе редко доходит, такое вообще когда-нибудь было? Кстати, если бы не первый гол Квинси, может, после 0:1 по итогам первого тайма и не было бы всей спартаковской феерии вторых 45 минут.

В связи с дерби в следующем туре, учитывая, что Промес «висел» на карточке, многие болельщики до последних секунд не исключали, что Василий Казарцев найдет повод. Думали при 4:2: Абаскаль, ну замени его!

Не заменил. И Промес сначала попал в штангу, а затем забил второй. И еще на два мяча ближе подобрался и к Егору Титову, как рекордсмену по голам «Спартака» российских времен, и к историческому порогу в сто мячей за красно-белых во всех турнирах.

Но еще важно другое. В отличие от того же «Динамо», где Федор Смолов и Константин Тюкавин пока демонстрируют полную несовместимость на поле, Промес идеально сочетается с Александром Соболевым — и габаритами, и стилем, и желанием играть друг на друга. К тому же у последнего появился еще один дельный помощник.

...Октябрь 2020-го. Выдающийся певец, музыкант и болельщик «Спартака» Александр Градский в программе «На троих с Рабинером»: «Видимо, Тедеско не понимает, что Соболеву, правше, нужен партнер для качественных передач с левого фланга. Когда их нет, Соболев незаметен, он начинает выгрызать мячи, ходить на десять метров вглубь поля. Левым крайним должен быть, например, Зиньковский, с которым они играли в «Крыльях» и он доставлял Соболеву мячи. Передачи в «Спартаке» отдавать некому. Почему «Спартак» Зиньковского не покупает, у него левого крайнего нет?!»

...Октябрь 2022-го. Градского уже почти год как нет в живых. Но его слова материализуются в отличном третьем (то есть победном и по факту, и по сути — он был забит при 2:2) голе «Спартака» против самарцев с идеальным по траектории кроссом вышедшего двумя минутами ранее на замену Зиньковского и четким ударом головой Соболева.

Александр Борисович Градский, глядя из иного мира этот матч, наверняка порадовался...

Соболев стал первым в XXI веке и первым за 23 года футболистом «Спартака» (после Андрея Тихонова в 1999-м), который забил в шести матчах подряд. Следующее достижение может быть в дерби с ЦСКА 16 октября. Если Соболев поразит чужие ворота в седьмой игре кряду, это станет повторением рекорда клуба за всю историю, установленного в 1955 году Николаем Паршиным.

Да еще и в таком матче...

Если же говорить о «Спартаке» в целом, то нельзя не упомянуть пятую крупную победу в 12 турах. Гильермо Абаскаль — четвертый тренер в истории красно-белых, кому такое удалось. Двое, Константин Квашнин и Абрам Дангулов, работали очень давно — в 30-е и 40-е годы прошлого века. И лишь Олег Романцев относится к числу наших современников. А ему это удавалось трижды — в дебютном 1989-м, а также в 1993-м и 1994-м. Опять же — подобного не случалось уже 28 лет!

И третья волевая победа «Спартака» также заслуживает внимания и уважения. С Самарой, как и до того в Воронеже и Нижнем, красно-белые пропускали первыми, но находили в себе характер не только отыграться, но и победить. Теперь — под хрип простуженного испанца, который едва говорил, но с послематчевой пресс-конференции не «соскочил»!

«Крыльям» же не стоит особо расстраиваться. «Мы пытались играть в футбол», — говорил Осинькин на пресс-конференции. Не пытались, а играли, Игорь Витальевич! Примерно в таком ключе в поздние советские времена почти всегда проходили матчи «Спартака», будь то Константина Бескова или Олега Романцева, против одесского «Черноморца» Виктора Прокопенко. Зрелище было гарантировано.

Дмитрий Пятибратов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Одиннадцатибратов из Воронежа

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов после ничьей с «Зенитом» имеет полное право поменять фамилию на Одиннадцатибратов. Такая сплоченность команды, такой характер! Закусились, не испугались суперфаворита — и не проиграли. На помощь хозяевам пришел очередной реализованный стандарт, что уже стало фирменной чертой «Факела».

И безусловная часть этой ничьей — болельщики, конечно. Лишний раз убеждаюсь в правильности собственного определения футбольного Воронежа — русский Неаполь. Он в очередной раз это подтвердил. Очень приятно за «Факел» и за Воронеж. И «Зенит», кстати, не валял дурака — прав сказавший об этом в телеэфире Андрей Аршавин. Просто хозяева уперлись, и чемпионы с ними не справились.

Все больше симпатий к двум новичкам — «Факелу» и «Оренбургу». Не хочется, чтобы они вылетали. Что же касается верхов таблицы, то тут иллюзий нет давно, но по крайней мере «Ростов» и «Спартак» воспользовались ситуацией, выиграли и приблизились к «Зениту» на расстояние пяти очков. А ну как чемпионат задышит по-новому?

ЦСКА с «Динамо» очки разделили, и для красно-синих, шедших перед туром на втором месте, это скорее потеря, чем приобретение. Большую часть матча их преимущество было солидным, и один Федор Чалов упустил с пяток возможностей забить. Впрочем, и у «Динамо» нереализованные моменты были, в том числе и ближе к концу игры тем же Тюкавиным. Им тоже есть от чего расстраиваться.

Так или иначе, стало очевидно — Славишу Йокановича никто не «плавит». А учитывая еще и взвешенность нынешнего динамовского руководства, от Дмитрия Гафина и Павла Пивоварова до спортивного директора Желько Бувача, вряд ли можно ожидать скорого взмаха топором. В конце концов, до четырехмесячного (!) перерыва в чемпионате осталось лишь пять туров, и почти уверен, что как минимум их сербский тренер доработает. Но перспективы его версии бело-голубых, которая стилистически оказалась противоположной «Динамо» Сандро Шварца, туманны. Даже удивительно, как один и тот же спортивный директор Бувач привел двух тренеров со столь разными футбольными концепциями. Если, конечно, после четырех месяцев осенне-зимней подготовки мы не увидим, что Йоканович поначалу просто скрывал свои атакующие наклонности...

Владимир Сычевой. Федор Успенский, Фото «СЭ»

«Оренбург» и «Локомотив» — два полюса

Снова победа «Оренбурга», снова гол Владимира Сычевого — правда, на сей раз с игры и без букетов и колец. В прошлый раз был бит «Сочи», теперь случилась волевая победа над «Ахматом».

Как же приятно смотреть на этих парней Марцела Лички, играющих в атаку и умеющих это делать, — по голам они идут на шестом месте (20), опережая даже «Динамо». И какую же мощную работу при всех своих скромных возможностях провели летом на латиноамериканском рынке, приобретя отличных Вера, Марина, Флорентина, Мансилью...

А забивает Сычевой, о котором еще в начале лета никто понятия не имел. Всего два года назад этот человек играл по любителям в чемпионате Крыма за клуб «Крымтеплица». А сейчас у него уже семь голов в РПЛ, шесть из которых с игры — и забиты отлично, на настоящем форвардском нюхе. Из игроков, имеющих право выступать за сборную России, больше в чемпионате нет ни у кого, столько же — у Чалова.

И можете мне говорить что угодно про рухнувший уровень лиги (что в какой-то мере справедливо), но у Малкома, допустим, уровень не рухнул. А он к этому моменту забил не 20, а восемь. Лишь на гол больше Сычевого. У Соболева, который уже месяц в большом порядке, — на гол меньше. У Смолова — на два.

Команда Лички с шестью победами — на седьмом месте, а очков у них вдвое (!) больше, чем у «Локомотива», выигравшего дважды и идущего 14-м. Притом что у «Оренбурга» 15-я совокупная стоимость игроков в РПЛ по Transfermarkt — 15,43 миллиона евро (ниже только «Факел» с 9,53), а у «Локо» четвертая — 73,25.

Самое смешное и парадоксальное при этом, что их очный матч «Локомотив» выиграл — 5:1. Но он был словно в каком-то другом чемпионате.

«Оренбург» и «Локо» — сейчас как два полюса. Один — полюс честной, скромной, но эффективной работы, с позитивным, творческим футболом. Второй — полюс жульничества, понтов, шальных денег, случайных людей и тотального дилетантизма.

Олакунле Олусегун. ФК «Краснодар»

Ростовские качели гигантской амплитуды

Ну, а концовка тура, «Ростов» — «Краснодар», — это было сплошное удовольствие. Настоящий суперхит всего нынешнего чемпионата, начиная с первого гола Олусегуна на 9-й секунде (!). Чего стоит один факт дележки рекорда чемпионатов России по быстроте — с Алексеем Бычковым из «Шинника» 1999 года. Если точно, на секундомере было 8,9. Причем тогда первый удар по мячу наносил «Шинник», а теперь игру начинал «Ростов»!

При 0:2 у «Краснодара» было два железных момента, чтобы забить третий и, вероятно, все закончить. В конце первого тайма Сергей Песьяков едва ли не мизинцем перевел на угловой мяч, летевший в нижний угол. В начале второго тайма Эдуард Сперцян уже бил в пустые ворота, но с линии мяч вынес Александр Сильянов. Как когда-то Алехандро Домингес на исходе знаменитого золотого матча 2007 года «Сатурн» — «Зенит». Чуть не допрыгни аргентинец, и чемпионом стал бы «Спартак».

С момента выноса из пустых что-то на Сильянова нашло. Через пару минут он, снова головой, отыграл один мяч — 1:2 вместо 0:3. И тут грех было не вспомнить, что недавний дебютант сборной арендован «Ростовом» с правом выкупа у «Локомотива». Еще одно издевательство коллективного Плутоцорна над своим клубом! На ту же позицию вместо своего воспитанника, в которого не верили, Цорн за большие деньги купил Ненахова, а потом и Митая...

Далее — «шоу» Кайо. Бразилец, имевший желтую, в своем стиле творит безумие в штрафной, втыкается в ногу Комличенко так, что не назначить пенальти и не дать вторую карточку невозможно. Полоз — 2:2, и у «быков» на игрока меньше. Все переворачивается.

После игры Александр Сторожук, ранее в подобном не замеченный, вдруг обвинит во всем Виталия Мешкова. Господи, в чем? Шансов не удалить Кайю и не назначить пенальти в том эпизоде у судьи не было никаких. Ладно, на первый раз главному тренеру «Краснодара» спишем его странный спич на расшалившиеся нервы после столь обидного поражения.

Его, кстати, оформил еще один воспитанник «Локомотива». Алексей Миронов за пару минут сначала перебросил мяч «черпаком» через Сафонова в перекладину, но вскоре исправился и снова поймал Матвея на оплошности — с острейшего угла пробил в ближний, и мяч проскользнул у вратаря под мышкой.

А ведь и без того великолепный сюжет мог стать еще более шедевральным — «Краснодар» в меньшинстве создал два момента. Джон Кордоба вышел с угла один на один и пробил в сетку сбоку, а Ильзат Ахметов пальнул в штангу. «Ростов» только один раз за все годы в РПЛ обыгрывал «Краснодар» — и не делал этого очень давно. Наверное, это могло произойти только таким сумасшедшим образом.

«Ростов» — снова второй и по очкам делит эту позицию со «Спартаком». Игра команды с Дона в предыдущем туре с «Зенитом» показывала ее отличное состояние, и поэтому начало матча с «Краснодаром» удивило. Но Валерий Карпин и его футболисты все перевернули — и они теперь снова в центре заслуженного внимания.

Хотя в следующий уик-энд ростовчанам по части этого внимания придется посторониться. Но тут причина уважительная — дерби ЦСКА — «Спартак». А «Ростову» в гораздо менее статусном, однако чрезвычайно сложном домашнем матче с «Уралом», выигравшим дважды подряд и три раза из последних четырех в чемпионате, предстоит доказать зрелость в плане игры в позиционной атаке.