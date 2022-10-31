Главная интрига второго круга: станет ли «Зенит» первым в истории чемпионатов России, кто ни разу не проиграет?

Обозреватель «СЭ» — о 15-м туре РПЛ.

Успехи Черчесова, Миранчука и Головина за одну неделю напоминают, что нас связывает с большим футбольным миром

Обзор 15-го тура РПЛ, завершившего первый круг российского первенства, начну не с нашей лиги. Во времена футбольной изоляции любая хорошая новость о наших считаных представителях в Европе — как бальзам на душу. А уж когда на одной и той же неделе все они разом делают что-то заметное...

В четверг Станислав Черчесов, сыграв вничью с «Монако», вывел свой «Ференцварош» сразу в 1/8 финала Лиги Европы, притом что топ-клуб Венгрии в последний раз преодолевал новогодний барьер в еврокубках 48 лет назад, в 1974-м, когда дошел до финала Кубка кубков и уступил там 0:3, кстати, киевскому «Динамо». «Фради», будучи в девять (!) раз беднее по стоимости состава, чем монегаски, вчетверо — чем «Трабзонспор» и ненамного даже, чем «Црвена Звезда», досрочно заняли в такой группе первое место. Кстати, еще одна красивая история: «Ференцварош» пригласил на игру с «Монако» в полном составе клуб «Иванча» третьего венгерского дивизиона, которому чемпионы недавно проиграли в Кубке Венгрии. Может, не только собственная игра, вера и терпение, но и подобный жест принес черчесовцам выход в плей-офф ЛЕ?

В воскресенье впервые в один день забили мячи Александр Головин во Франции и Алексей Миранчук в Италии. Причем и «Монако», и «Торино» выиграли, а Миранчук и вовсе забил победный гол не кому-нибудь, а действующему чемпиону — «Милану». Это важный день в карьере Алексея. Великий тренер Арриго Сакки говорит, что нынешний сезон для него на Апеннинах решающий, и как раз с помощью таких мячей можно стать настоящим игроком серии А.

По именам итальянских соперников, которым забивал Миранчук, бомбардирское резюме у него уже неплохое. В Лиге чемпионов он еще за «Локомотив» дважды в двух матчах поражал ворота «Ювентуса». За «Аталанту» первый свой мяч в серии А отправил в игре с «Интером», а на Кубок Италии огорчил «Лацио». И вот теперь забил «Милану» за «Торино». Из топ-клубов остались «Рома» и «Наполи», в котором продолжает потрясать Хвича Кварацхелия. В субботу у него — 1+2 в матче с «Сассуоло».

Да, он не россиянин, но еще в нынешнем календарном году выступал в РПЛ за «Рубин». А летом, поиграв четыре месяца в родной Грузии, начал рвать на части одну из лучших лиг мира, был признан игроком августа в серии А, лидирует в ней по системе «гол плюс пас» и начал карьеру в Италии даже результативнее Диего Марадоны. И вот ведь что главное — после сенсационного дебюта Хвича не сбавляет. По идее, тактически подкованные итальянские тренеры уже должны были изучить его со всех сторон, найти противоядия, законопатить у его бровки. Но — не получается! Опять сумасшедшая игра и соответствующая внешнему впечатлению статистика.

Поразительно. И еще поразительнее, что за такой короткий период Кварацхелия стал частью командной игры «Наполи», а не вольным дриблером. Тут уже — респект Лучано Спаллетти, быстро сообразившему, как его правильно использовать. И не видно у парня никакого потолка. Тут уместно процитировать главного тренера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джона Купера, когда-то сказавшего мне о Никите Кучерове: «Его потолок — небо». Тут то же самое.

Алексей Миранчук. Фото AFP

Хвича еще Грузию впервые на чемпионат мира или Европы вытащит! Перед отъездом он сам говорил мне в Батуми, что это обязательно произойдет. Дай Бог. Очень этого хочу. Так же, как российской футбольной реабилитации. Почему так же? Потому что красота в футболе не имеет национальности, и великий журналист Лев Филатов еще в советские времена правильно писал, что мы, журналисты, служим всему футболу вне зависимости от национальности и паспорта.

Кстати, еще в марте 2022 года на поле в составе «Спартака» выходил Лукас Айртон, который в субботу поздно вечером при 0:0 заработал на себе удаление в матче за Кубок Либертадорес, и его «Фламенго» вместе с Давидом Луизом и Артуро Видалем обыграло «Атлетико Паранаэнсе» во главе с Луизом Фелипе Сколари и взяло главный южноамериканский клубный трофей.

Лукас Айртон с чемпионским кубком. Фото Соцсети

Надеюсь, Марин проставился Сычевому

Почему я начал с того, что к сегодняшней РПЛ не имеет прямого отношения? Да потому, что те ниточки, которые еще связывают наш футбол с международным, очень важны. В том числе для того, чтобы мы сами не надвинули шоры на свои глаза и не забыли, что вокруг есть большой футбольный мир.

Ни один тур в этом сезоне, по-моему, уже невозможно представить без того или иного шоу Сычевого. Теперь вот он забил было пяткой, но почти с линии ворот гол у него отобрал костариканский партнер по «Оренбургу» Марин. И начался сыр-бор: да как, мол, этот эгоист отобрал у снайпера такую красоту?!

С эмоциональной и эстетической точки зрения понять возмущающихся можно. Но была ведь опасность, что, если Марин не дошлет мяч в ворота, к нему успеет защитник «Факела»! Да, можно было поставить корпус, но футболист «Оренбурга» предпочел не рисковать — всякое же в игре бывает. И, как бы ни был поначалу рассержен на него сам Сычевой, считаю, что Марин как профессионал поступил правильно. А как человек, надеюсь, в тот же или следующий вечер проставился Сычевому в приличном оренбургском баре.

А Роман Зобнин — футболистам «Спартака» за двухсотый матч в красно-белой форме. Причем в данном случае — даже в ретроформе. Один из четырех (наряду с Промесом, Джикией и Селиховым) оставшихся в составе чемпионов России-2016/17, достойный игрок и человек, настоящий футбольный джентльмен после победы над «Торпедо» прошел через коридор из партнеров и сиял: далеко не у каждого в карьере случается такой день. За всю историю «Спартака», включая советские времена, он стал лишь 35-м таким игроком.

Доминирование «Зенита», оживший «Локомотив», хамство Гогниева

Матчи 15-го тура с наиболее завлекательными вывесками оказались лаконичны на голы — и в обоих дерби («Локомотив» — ЦСКА, «Спартак» — «Торпедо»), и в матче «Краснодар» — «Зенит» нехарактерно для РПЛ нынешнего сезона оказалось забито всего по одному мячу. Промес исправился за самый нелепый эпизод матча, в котором рукой прервал выброс мяча вратарем «Торпедо» Довбней и получил желтую карточку. Голландцу теперь осталось лишь четыре мяча до исторической сотни за «Спартак». И совсем не стал бы исключать, что Квинси удастся отпраздновать юбилей еще в 2022-м.

«Торпедо» предстало на «Открытие банк арене» кусачим, боевитым, организованным и неуступчивым, но «Спартак» выиграл абсолютно по игре и должен был делать это крупнее, чем 1:0, — этот счет для Абаскаля на фоне его семи разгромов вообще нехарактерен. Например, 4:1 красно-белые в этом чемпионате выигрывали трижды, а победа 1:0 до 15-го тура встречалась лишь один раз — с «Локомотивом». Достаточно вспомнить крученый удар Промеса перед голом и его же выход один на один после паса Зиньковского; удар Зобнина над самой перекладиной после блестящей передачи Квинси в одно касание — и все это только во втором тайме. А в первом были сейвы Довбни, многих заставившие вспомнить заколдованные им ворота «СКА-Хабаровск» в нулевой ничьей против того же «Спартака» с участием Промеса, Джикии и Селихова.

В «Торпедо» же пока просто некому забивать. Зимой Андрею Талалаеву нужно в первую очередь найти нормального центрфорварда. Без него команда три раза подряд с новым тренером получила по 0:1, и вообще у черно-белых в 15 турах — лишь семь мячей. У ближайшей по голевой части команды, «Химок», — ровно вдвое больше.

Зато подмосковный клуб продолжает жечь по всем направлениям, в том числе и футбольному, проиграв два последних матча по пять мячей — 0:5 и 1:6. И этого не выдержал Спартак Гогниев, под телекамерами матом нахамивший комментатору Сергею Дурасову, бравшему у него флеш-интервью.

А не хочет ли Спартак Артурович предъявить претензии себе, причем в тех же выражениях? Может, это Дурасов виноват в том, что Гогниев убрал из основы вратаря Лантратова, а Гудиев, с которым не продлили контракт в «Ахмате», подарил мяч динамовцам перед первым голом — и это уже не первая такая его ошибка? Может, Дурасов виноват в том, что «Химки» при Гогниеве в восьми матчах набрали два очка с разностью мячей 5-21? А может, Дурасов, а не Гогниев дико радовался на трибуне забитому при 0:6 пенальти Ильей Садыговым, сыном инвестора клуба?

Бывают эмоции, а бывает откровенное хамство. Впрочем, таким горячим, невоздержанным на язык и не умеющим управлять собой смелый тренер Гогниев был всегда, так что тут никакого сюрприза. Просто обычно возраст и тренерская профессия как-то успокаивают людей, особенно по части формулировок в публичном пространстве. Но не в этом случае. Думаю, отставка уже где-то совсем недалеко, что бы ни говорил старший Садыгов о неограниченном кредите доверия Гогниеву.

Другой самый провальный клуб осени, «Локомотив», впервые за долгое время смотрелся в этом туре неплохо. Ему в матче с ЦСКА помешала не собственная игра, а Нога Бога — когда Марадишвили вышел один на один, Акинфеев четыре года и четыре месяца спустя вспомнил, каким способом (пусть тогда во время серии пенальти, а не в игре) лишил сборную Испании четвертьфинала ЧМ-2018.

Кого мне прямо жалко, так это юного армейца Ушакова. Забить первый гол в РПЛ с нулевого угла, хитрюще поймав Гильерме, успеть порадоваться с болельщиками, вместо строчки на табло получить желтую карточку за удар локтем Баринова, а через пару минут еще и красную за безрассудный подкат сзади в центре поля... Совсем бы пацану было плохо, если бы еще и «Локомотив» после этого сравнял.

Константин Генич вообще говорит, что, на его взгляд, Ушаков забил чистый гол. Мне после нескольких повторов все же кажется, что фол был, локоть Ушакова после нормального приема мяча на грудь пошел слишком далеко назад. К сожалению.

Вообще, игра была скорее ничейная, красно-зеленые были намного лучше самих себя образца предыдущего тура против «Динамо», и смена схемы на три центральных защитника, отзеркаливание модели ЦСКА, предпринятое Андреем Федоровым, сработало. Но «Локо» настолько подавлен и не уверен в себе, что проигрывает даже матчи на три исхода.

С четвертым бюджетом в стране — 14-е место после первого круга. Ниже «Факела». На десять очков и шесть мест ниже «Оренбурга».

Фантастика. Осталось только вылететь. И, кстати, не соглашусь с Андреем Аршавиным, назвавшим в телестудии «Локомотив» фаворитом в гостевом матче следующего тура с «Уралом». Исходя из формы и результатов команд, перспективы уральцев дома, по мне, выглядят предпочтительнее.

А вот где нет ровно никакой фантастики — в вопросе чемпионства. Рекорды, которые установил в первом круге «Зенит» (равенство с собственным показателем 2010 года по очкам, первое место российских времен по голам — 44, почти три за матч, ноль поражений, всего пять пропущенных мячей, что стало вторым показателем за три десятка лет чемпионатов России и т. д. и т. п.) говорят сами за себя: конкурирует команда Сергея Семака в первую очередь с самой собой. «Краснодар» держался до 87-й минуты, но во втором тайме объективно не был ровней «Зениту», и тот дожал хозяев совершенно справедливо — пусть для этого и потребовался пенальти. Но 11-метровый не вызывал никаких сомнений, и он стал закономерным результатом всего, что происходило на поле.

Зацепи «быки» ничью, и отставание «Спартака» от «Зенита» после первого круга составило бы пять очков. Тоже много, но не семь, которые есть теперь. И все выглядит так, что главной интригой второго круга станет то, окажется ли «Зенит» первой командой в истории российских первенств, которая не проиграет за чемпионат ни одного матча.