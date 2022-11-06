Пандемия самоуверенности. Как «Зенит», «Спартак», ЦСКА и даже «Оренбург» сразила одна болезнь

Обозреватель «СЭ» — о первых двух днях 16-го тура РПЛ.

Королевство кривых зеркал

Что это было? Как такое возможно, чтобы в один и тот же день дома проиграли «Зенит» и ЦСКА, а «Спартак» сыграл вничью при ужасном футболе? А накануне «Химки» после 15 матчей в разных турнирах без побед вдруг взяли и обыграли «Оренбург», которому все слагали оды?

Первый тур второго круга — по крайней мере два его первых дня — стали каким-то королевством кривых зеркал, вывернувшим наизнанку все, что мы знали о чемпионате России-2022/23 до этого. Наверное, это какая-то разовая аномалия, которая больше не повторится. Но когда после «Химок», «Спартака» и «Зенита» еще и «Нижний Новгород» с первых же минут на выезде начал переигрывать ЦСКА, возник вопрос: они там все сговорились, что ли? А может, просто дружно решили, что играть в футбол для побед необязательно — они сами в руки свалятся? На топ-клубы обрушилась какая-то пандемия самоуверенности.

И не только на топ. Даже оренбуржцы, вышедшие из ФНЛ и проведшие первый круг на удивившем всех уровне, задрали носы и получили по сусалам от списанных всеми «Химок», у которых первую из трех игр дисквалификации пропускал Спартак Гогниев. Может, ему лучше все время сидеть на трибуне? Футбол оттуда точно видно лучше.

Заколдованный Сочи

Весь первый тайм матча «Спартака» на «Фиште» меня не покидало ощущение, что «Спартак» вышел побеждать «на минималках». Мол, мы крутые, всех обыгрываем, все нас хвалят, а эти:

1) получают 0:7 от «Зенита» и вообще почти всем проигрывают;

2) непонятно, кто у них тренер, поскольку Вадим Гаранин вроде не уволен (уже после матча из слов игроков (!) выяснится, что это не так), но в команде его нет;

3) травмирован безоговорочно главный игрок этой команды, Кристиан Нобоа, и дисквалифицирован ключевой защитник Ваня Дркушич.

По всему этому казалось, что проблем у «Спартака» быть не должно. А тут вначале еще и Квинси Промес забил, причем головой! С ростом 174 см.

После такого спартаковцы вообще бросили играть, вместо того чтобы добивать, как обычно делают при Гильермо Абаскале. Удар Промеса остался для красно-белых единственным в створ за тайм. А Александр Точилин, не дожидаясь перерыва, заменил полузащитника Шипунова, неубедительно подменившего Нобоа, на форварда Владислава Сарвели. «Спартак» не успел перестроиться и получил ответный гол перед самым перерывом. Сочинцы и так старались атаковать через левый край (Андрей Талалаев после матча с «Торпедо» также признавался, что делал акцент на эту зону), и — сработало.

Абаскаль вообще-то хорошо умеет реагировать на неблагоприятный ход матча и вносить нужные коррективы. Но сейчас не произошло и этого. Слишком уж по-разгильдяйски подошла команда к матчу.

В итоге Сочи, где «Спартак» не выигрывал у одноименной команды никогда, остается заколдованным для красно-белых. В день, когда все расклады говорили в пользу спартаковцев, они провели один из худших матчей в сезоне и закономерно не победили. Скорее даже могли проиграть — мощный удар Жоаузинью в начале второго тайма отбил Александр Селихов, а Сарвели незадолго до конца игры пробил чуть мимо. У «Спартака» после перерыва (да и после гола Квинси) голевых или близких к голевым моментов не было вообще.

Если бы он забил какого-нибудь дурака и победил, это абсолютно не соответствовало бы содержанию игры. Особенно если вспомнить, что в середине первого тайма «Спартак» должен был остаться в меньшинстве, но ни судья Артем Чистяков, ни его ассистенты даже не увидели фола в эпизоде, где Александр Соболев должен был стопроцентно получить вторую желтую карточку. А ВАР вмешиваться не имел права, поскольку речь не шла о прямой красной. В который раз повторяю, что считаю это неполадкой системы применения ВАР — желтые, которые могут стать для их обладателей вторыми, тоже должны просматриваться на видео!

Точилин, который в одиночку (в смысле — без Гаранина) готовил «Сочи» к этой игре, ею укрепил свои шансы остаться главным тренером на постоянной основе. С ним сочинцы выходили в РПЛ, он возвращался в клуб при Владимире Федотове. Точилин там явно свой. По мне, Гаранину нужно было бы дать сезон на построение своего футбола — весной, после сборов, все было бы более показательно. Но похоже, что этого уже не случится.

А «Спартак»... У всех команд бывают плохие игры. Тут важно понимать, что для Абаскаля это исключение, а не правило. Драматизировать случившееся — тем более что не проиграли — болельщикам и руководителям красно-белых, считаю, не надо. Надо учиться на ошибках. И понимать, что молодая команда не имеет права на какую-либо самоуверенность.

Я только не понял, почему Антон Зиньковский при такой плохой игре основы получил всего 20 минут. Сколько раз он выходил намного раньше и все переворачивал!

После такого на последний матч чемпионата перед большим перерывом против «Локомотива» спартаковцам надо выходить злыми и голодными. Думаю, так и будет. Как и у игроков «Зенита».

Вильмар Барриос. Фото ФК «Зенит»

Барриос и «эффект бабочки»

Поскольку первый круг в РПЛ разуверил меня в возможности реальной борьбы за золото, едва ли не самым интересным сюжетом оставалось то, сможет ли впервые в истории чемпионатов России какой-то клуб пройти весь чемпионат без поражений.

Первый же тур второго круга неожиданно этот сюжет закрыл. Может, «Ахмат» неудобен «Зениту» не до такой степени, как «Сочи» для «Спартака», но уже третью за десятилетие победу «Терека"/"Ахмата» в Питере не заметить невозможно. Никто так часто «Зенит» в гостях не обыгрывает! Интересно, что это за феномен. Никакого рационального объяснения ему не нахожу.

Станислав Черчесов огорчил «Зенит» в день дебюта Халка и Акселя Витселя. Рашид Рахимов оформил единственное золото «Спартака» за 20 лет именно там. Теперь Сергей Ташуев нанес питерцам первое поражение за 16 туров чемпионата. Два шоковых гола «Ахмата» за первые восемь минут команда Сергея Семака отыграть не смогла. Хотя, честно говоря, думал, что 82 основных плюс добавленных чемпиону для этого хватит. Но «Ахмат» с большой долей вероятности станет единственным в РПЛ, кто наберет больше очков в личных встречах с «Зенитом» — ведь в Грозном они сыграли вничью и были ближе к победе. Обратите внимание на еще один интересный факт — все зенитовские бразильцы сделали в двух матчах с клубом из Чечни ноль результативных действий. Вчера забил Андрей Мостовой после скидки Далера Кузяева.

Все сосредоточили внимание на грубейшем ляпе защитника Дмитрия Чистякова, подарившего Мохамеду Конате второй гол. Тем более что Семак нехарактерно для себя после игры персонализировал ответственность за гол, а гендиректор Александр Медведев вообще позволил себе в адрес собственного игрока явно чрезмерное, на мой взгляд, высказывание: «С такой игрой и таким отношением, может, действительно Дмитрию лучше играть за «Ахмат».

Но ошибка Чистякова — история слишком очевидная. А я бы вспомнил то, что предшествовало голу на 50-й секунде.

Лечи Садулаев, который возил «Зенит» и посадил двух питерцев на карточки за тайм в домашнем матче (то есть о его скорости в Питере отлично знали), пролетел по правой бровке, и всегда предельно жесткий Вильмар Барриос тут убрал ногу, боясь на первой же минуте сесть на карточку. А в результате вышло так, что эта чрезмерная аккуратность, возможно, проиграла «Зениту» матч. Ведь случился «эффект бабочки».

Сорви колумбиец эту атаку в зародыше — да, схватил бы желтую. Зато не случилось бы хаоса в штрафной и «Ахмат» не огорошил бы «Зенит» голом на первой минуте, а затем нокдаун не продолжился ошибкой Чистякова и вторым голом на восьмой.

Конечно, «Зенит» тогда мог проиграть этот матч каким-то другим способом — как говорится, кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Но эта история говорит о том, что в футболе решающей, поворотной может стать любая мелочь в любой момент. Здесь все повернулось в пользу «Ахмата» после этой убранной ноги Барриоса — по мне, MVP «Зенита» четырех с половиной чемпионских сезонов (он пришел с Ярославом Ракицким и Сердаром Азмуном в середине первого). Так тоже бывает. Нет в жизни совершенства.

«Зенит» не станет уникальной для российского футбола командой, прошедшей все первенство без поражений, — это достижение, например, было, есть и будет предметом гордости болельщиков «Ювентуса», «Арсенала», «Милана» и «Аякса». В АПЛ единственный раз подобное сделали «канониры» Арсена Венгера в сезоне-2003/04, когда «МЮ» тренировал сэр Алекс Фергюсон, а Роман Абрамович уже купил «Челси», но еще не позвал Жозе Моуринью.

Но вряд ли это поражение сильно усложнит «Зениту» поход за пятым чемпионством подряд. От «Спартака», не выигравшего в «Сочи», — шесть очков. Пока нет никаких поводов думать, что Питер посыпется. Мог бы такое предположить, останься, например, «Зенит» без того самого Барриоса. Но обойма у Питера такая, что и пять недель без Клаудинью прошел, вообще этого не заметив.

А один раз может проиграть кто угодно кому угодно. Никакой системы в этом нет. Но хоть немножко опустили «Зенит» с небес на землю. Для чемпионата, интереса к нему такое всегда полезно. Не согласятся с этим только болельщики самого чемпиона.

Приветствие капитанов перед началом матча. ФК «Факел»

Воронеж — не про гламур и глянец, а про любовь и преданность. Поэтому «Факел» все время и отыгрывает у фаворитов по два мяча

Более или менее привычной в этот удивительный день была только домашняя ничья «Факела» против фаворита, причем с героическим отыгрышем. Сколько раз мы такое уже видели — с ЦСКА, с «Динамо», а теперь с «Краснодаром» при помощи куражного дубля опорника Квеквескири. Все три раза воронежцы уступали в два мяча и заканчивали ничьими — дважды по 3:3, один раз 2:2.

Накануне с удовольствием посмотрел выпуск YouTube-канала Нобеля Арустамяна как раз о футбольном Воронеже — теплый, человечный, как теперь говорят, ламповый. Этот город — не про гламур и глянец, не про шик и блеск. Он про любовь и преданность, даже когда обанкротившаяся команда играет на КФК и дробится на два «Факела» — как когда-то футбольный «Торпедо» или хоккейный ЦСКА. Выше 11-го места в чемпионатах России «Факел» никогда не поднимался, а выход в полуфинал Кубка СССР сейчас для местных болельщиков все равно что выход сборной Союза в полуфинал ЧМ-1966.

Тем интереснее и важнее, что Воронеж при этом — один из самых, а то и самый футбольный город России! И очки в таблицу, есть ощущение, набирает не столько «Факел», сколько весь Воронеж и его старенький стадион в центре города с длиннющими живыми очередями за билетами. До какой же степени «Факел» — это самоидентификация города! От единения команды и публики через родившегося в Воронеже Руслана Магаля, выкрикивающего заряды, которые подхватывает трибуна, просто мурашки бегут.

Кстати, в этом выпуске у Нобеля старый воронежский тренер Валерий Нененко назвал конкретную фамилию человека, виновного в том, что Воронеж не получил ЧМ-2018, а вместе с ним и новые стадион с аэропортом. И это не Виталий Мутко, а бывший губернатор области Владимир Кулаков, который просто не подал заявку с желанием получить первенство. Что полностью соответствует тому, что творилось в кулаковские времена, то есть в нулевые годы, с «Факелом», проделавшим путь из РПЛ до перехода в «небесную лигу», то есть полного исчезновения. Постепенное возрождение началось позже, со сменой губернатора. Но заявки к тому времени уже были поданы...

Невозможно смириться с тем, что Воронеж ЧМ-2018 не проводил, и современного стадиона там нет, а Саранск получил все — и мировое первенство, и арену, где последняя даром никому не нужна. Нынешние трансляции с воронежского «Труда» — одновременно гимн обожанию футбола простыми людьми этого города и укор тем, кто лишил воронежцев того, чего они заслуживали, возможно, больше вообще всех остальных.