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Новое шоу Слуцкого и Дзюбы — футбольный ЧБД. В нем много мата, но дуэт ведущих перекрывает недочеты

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Следующие гости — Дзагоев, Самедов и Павлюченко.

В среду вышел первый выпуск нового шоу «Ну, так нельзя, ###!» с ведущими Леонидом Слуцким и Артемом Дзюбой. В соцсетях тренер анонсировал премьеру репликой о том, что такого юмористического проекта в российском футболе еще не было. «СЭ» рецензирует дебютную серию и рассказывает, с какой проблемой могут столкнуться создатели в дальнейшем.

Дзюба травит Березуцкого и Слуцкого: досталось даже Федуну и вратарям РПЛ

Общая реакция на новый проект «Коммент.Шоу» — неоднозначная. Самая частая претензия — в студии слишком много мата. А нецензурное слово из названия шоу (та фраза — отсылка к знаменитому спичу Слуцкого в раздевалке сборной России, когда он отчитывал Юрия Жиркова), по подсчетам Sports.ru, прозвучало 217 раз.

В итоге новостные ленты захватили цитаты не Слуцкого или первого гостя Василия Березуцкого, а Дзюбы, который травил обоих.

По формату шоу напомнило «Что было дальше?», где ведущие перебивают и стебают гостей. В этой роли выступил Дзюба — он подкалывал обоих.

Слуцкого — за пересадку волос: «Этот шесть раз пересаживал. Ваш парикмахер пишет: «Пошел на ###». Но вы все равно приходите. Там выжженная земля на башке, кладбище!»

И за лишний вес: «Ваша максимальная скорость — это когда у вас скрутит животик! Два километра в час, парик в сторону!»

А также за то, что Леонид Викторович хвалился вкладом в развитие Кварацхелии: «Хватит про Хвичу! Хвича от вас плевался два месяца — вы его не тренировали, он с вами вылетал из РПЛ и сбежал в Батуми. У него выбор ### был: Батуми или остаться в «Рубине». И он уехал! Хватит! Воспитанников у вас 0, ###! Адамов — запомнился тем, что отдал пас ### [шикарный] Хиддинку, Колодин ### [перебил] все последние ряды так, что люди не могли спокойно пиво хлебнуть. Колода бьет — все врассыпную. После Колодина реконструкцию «Лужников» делали».

Леонид Слуцкий и&nbsp;Хвича Кварацхелия в &laquo;Рубине&raquo;. «Для Хвичи футбол — как «Диснейленд». Слуцкий — о ярком дебюте Кварацхелии в Италии

От Дзюбы досталось даже Владимиру Габулову: «У Габула любимое было, когда ему с 40 метров бьют, а он кулачок показывает: «Не давайте бить!» И все стоят, боясь сказать: «А ### [зачем] ты тогда нужен, если не давать бить?» Как только попадали по воротам — сразу гол».

И, конечно, Леониду Федуну: «Я каждый раз сам уходил из клуба. Люди плакали, говорили: «Артем, не уходи!» А я отвечал, что они недостойны меня. И ушел. В «Томь», ###. Дважды. Леонид Арнольдович держался за меня, ползая. Я говорил: «Да отстаньте вы, ###! Ведите себя нормально. У вас же ЛУКОЙЛ!»

Самого Дзюбу Слуцкий затравил за промах с пенальти в ворота «Краснодара», когда форвард «Локомотива» пробил по центру, а вратарь Агкацев без проблем с этим справился.

Артем оправдывался так: «Я просто недооценил, что вратари в РПЛ не прыгают. Я замахиваюсь и думаю: «Сейчас он #### [прыгнет]». Смотрю, а он стоит. Ну я и ### [удивился]. Я — шоумен!»

Как возникла идея шоу и кого ждать дальше?

То, что Дзюба и Слуцкий дружат и часто проводят время в одной компании (ходят на стендапы, концерты, а в Казани посещали квизы), ни для кого не секрет. Во время ЧМ-2022 тренер и футболист были в эфире проекта «Площадка», где обсуждали матчи чемпионата мира и подкалывали ведущих. После этого выпуска у продюсеров «Ну, так нельзя, ###!» и появилась идея сделать отдельное шоу, где Артем и Леонид Викторович будут в таком же стиле шутить над гостями и друг другом.

Проект изначально позиционировался как разговор между футболистами в раздевалке либо в одной компании, когда вокруг нет камер.

Как рассказали «СЭ» создатели шоу, отдельные реплики или цитаты не заготовлены. Это чистая импровизация Слуцкого и Дзюбы. В сценарии обозначены только темы для шуток, а также различные ситуации. Задача шоу — показать внутренний юмор в футбольной среде: да, он с матом и довольно жесткий, но зато без монтажа и прописанных реплик.

Возможно, в новых выпусках будет меньше нецензурных слов и больше историй и баек от участников. Наподобие той, которую рассказал Слуцкий про Березуцкого.

Речь шла о матче Лиги чемпионов 2009 года с «Бешикташем», в котором ЦСКА устраивала ничья. Но Василий не увидел на табло счет параллельной встречи «МЮ» с «Вольфсбургом» и решил, что в концовке армейцам обязательно нужна победа.

«Мы ведем в счете, а на 86-й минуте нам забивает «Бешикташ» — но ничья нас устраивает. Я смотрю на табло, потом на поле — Березуцкий как #### [побежал] с середины забивать. Все кричат: «Вася, ты куда?!» Его три трактора назад приволокли».

Василий Березуцкий. Большое интервью Василия Березуцкого — о том, как его поменяла Голландия, «неспортивной стране», ЦСКА, «Спартаке», Слуцком и лимите

Следующими гостями шоу станут Алан Дзагоев, Александр Самедов и Роман Павлюченко. Пока отсняты четыре выпуска, но в планах у продюсеров производить контент и дальше.

При этом очевидно: подобрать под непривычный формат героев, которые бы чувствовали себя комфортно в атмосфере стеба и подколов, непросто. Напрашиваются футбольные персонажи с чувством юмора — Андрей Аршавин, Роман Широков, Олег Иванов... Но список довольно короткий. И это может стать проблемой — не каждый футболист сможет самоиронично реагировать на травлю от Дзюбы и подколы Слуцкого.

В любом случае эксперимент с шоу, которое ведут только футбольные звезды России, хорош. А дуэт Слуцкого и Дзюбы пока перекрывает все недочеты.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
Леонид Слуцкий
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