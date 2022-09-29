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29 сентября, 18:00

Олег Иванов: «Если «Лукойл» бросит перчатку «Газпрому», российский футбол от этого только выиграет»

Александр Кружков
Обозреватель
Роман Зобнин и Вендел.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Футболисты «Рубина».
Фото ФК «Рубин»
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Наиль Умяров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Очередной герой авторской рубрики «СЭ» — экс-полузащитник сборной России, с этого сезона выступающий за «Рубин».

1 — Спустя 16 лет вы вернулись в Первую лигу. Что-то шокировало?

— Инфраструктура. Старенькие стадионы, убитые поля... Смотришь — и вспоминается строка из песни: «Каким ты был, таким остался».

2 — Проиллюстрируйте.

— Вот играли мы в прошлом туре в Ярославле. Газон там давно своей жизнью живет, состояние плачевное. А в Ульяновске вообще катастрофа! Поляна хуже, чем у моих родителей на дачном участке! Или возьмем Домодедово, где базируется «Велес». На такой синтетике я последний раз играл 25 лет назад, когда тренировался в спартаковской школе. Грустно, что в Первой лиге ничего не меняется.

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3 — Лучшая команда дивизиона по качеству игры на данный момент?

— «Алания» и «КАМАЗ». Парни не просто носятся от штрафной до штрафной, а стараются играть в футбол. Контроль мяча, выход из обороны через короткий пас... В матчах с другими командами футбола, к сожалению, мало. Борьба, борьба, борьба. Но если «КАМАЗ» вряд ли претендует на повышение в классе, то «Алания» наверняка поборется с «Рубином», «Арсеналом» и «Балтикой» за прямую путевку в РПЛ.

4 — Почему «Рубин» буксует?

— За три месяца команду не построишь. Новичков много, кто-то после травм, Дзагоев еще форму не набрал. У нас бывают хорошие отрезки, полное доминирование, но целостности в игре пока не хватает. Как раз над этим сейчас и работаем. Плюс надо учитывать, что «Рубин» в лиге — сильнейший раздражитель. Против нас все играют от ножа, кто-то за победу над нами обещает двойные премиальные.

В то же время прекрасно понимаем, что в Казани болельщики ждут от «Рубина» только побед. Мы сделаем всё, чтобы выполнить задачу и вернуть клуб в премьер-лигу.

5 — В РПЛ позади треть чемпионата. Кто за эти десять туров вас особенно восхитил?

— Мне очень нравится, как играет «Краснодар». Даже без топовых легионеров продолжает гнуть свою линию, сохранил атакующий стиль. Впереди зажигают Сперцян и Ионов, а в обороне надежно действует Бородин. С ним я познакомился два года назад в «Уфе», когда его взяли в аренду. Из-за травмы голеностопа Сергей там не заиграл. Уехал обратно в «Краснодар» — и раскрылся!

Ну и, конечно, на старте сезона мощно смотрится «Зенит». Но к этому все уже привыкли.

Футболисты "Рубина". Фото ФК "Рубин"
Футболисты «Рубина».
ФК «Рубин»

6 — Главное разочарование за прошедшие десять туров?

— Вы, наверное, ждете, что назову «Локомотив» и «Химки»? С одной стороны, хвалить их действительно не за что. А с другой... С этими клубами давно все понятно.

Ни с того ни с сего выгнать Юрана, назначить Писарева, убрать его через четыре тура, заодно сменив и руководство... Это ж химкинская классика! Люди там живут по принципу: если нет проблем, создадим их сами! Двенадцатое место «Локомотива» тоже не должно удивлять. Пока не найдут нормального тренера, так и будут кувыркаться.

7 — Властимил Петржела готов поставить миллион евро на победу «Зенита» в этом сезоне. А вы какой суммой рискнули бы, если бы отправились к букмекерам?

— Начнем с того, что в букмекерскую контору я бы точно не пошел. От этой темы страшно далек. Я лишь недавно понял, что такое коэффициенты, как они высчитываются. Мне старший сын объяснил. Которому 12 лет...

Вот обычное пари я бы еще заключил. Например, на 50 тысяч рублей. Но вряд ли найдутся желающие. Все же понимают, что и в нынешнем сезоне Питер — безоговорочный фаворит. На данный момент конкуренты объективно слабее. Ни у кого из них нет такого запаса прочности, как у «Зенита».

8 — Что ждет «Спартак» без Леонида Федуна?

— Надеюсь, не будет таких качелей, как при Федуне. Когда за 18 лет сменилось 16 тренеров и куча генеральных директоров. А еще мне бы хотелось, чтобы «Лукойл» всерьез закусился с «Газпромом», бросил ему перчатку. Российский футбол от этого только выиграет.

Читал, что новое руководство «Спартака» планирует увеличить бюджет на зимние трансферы. Но деньги — еще не гарантия успеха. Многое зависит от эффективности менеджеров. А то за 12 миллионов евро кто-то покупает Клаудиньо, а кто-то — Педро Рошу. Да и 10 миллионов за Николсона вызывают вопросы.

Гильермо Абаскаль. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Гильермо Абаскаль.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

9 — Вам нравится, как играет «Спартак» при Гильермо Абаскале?

— Эпизодами проскакивает что-то интересное. Но некоторые соперники под его ромб в центре поля уже научились подстраиваться — и тогда у «Спартака» сразу возникают проблемы.

Радует, что при Абаскале реально прибавляют футболисты. Не только молодежь вроде Литвинова и Денисова, но и опытные бойцы — Промес, Соболев. А как Зобнина реанимировали?! Уже за это испанскому тренеру можно поаплодировать.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo;. «Если «Спартак» не купит качественных футболистов, смена тренера ни к чему не приведет». Колонка Олега Иванова

10 — Владислав Радимов назвал Наиля Умярова одним из самых переоцененных игроков РПЛ. Разделяете мысль?

— Сейчас все на Умярова накинулись... Да, у него не очень удачный период, сделал несколько результативных ошибок. Но задатки у парня хорошие. Не надо ставить на нем крест, плеваться ядом.

Хотя удивляет, что в опорной зоне мало шансов получает Пруцев. Мальчишка-то толковый. Впрочем, Абаскаль не враг себе. Наверняка выпускает в основе тех, кто лучше выглядит на тренировках. Включая того же Умярова.

11 — Радимов имел в виду даже не результативные ошибки Наиля. А то, что около 70 процентов передач он отдает назад, поэтому атакующей команде такой центральный полузащитник не помощник.

— Хм. Интересное наблюдение. Вот что значит опытный тренерский взгляд. Я настолько глубоко не копал — так, по верхам... Что ж, тогда соглашусь с легендой российского футбола.

Правда, сразу вспоминается бразилец Моцарт. Он вообще мяч почти не терял, точность передач была феноменальная. Но мало кто замечал, что 95 процентов его пасов — назад или поперек. И ничего — в серии А поиграл, в «Спартаке» считался одним из лучших.

Наиль Умяров. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Наиль Умяров.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

12 — В среду стало известно, что Динияр Билялетдинов получил повестку в военкомат. Вы уже задавали себе вопрос, что делать, если вам придет повестка?

— Разумеется, задавал. Для меня ответ очевиден — идти служить. Других вариантов нет. Среди моих знакомых есть ребята, которые участвовали в спецоперации. Все уже вернулись домой. Возможно, теперь их снова призовут.

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13 — Вы следили за делом Николая Ларина?

— Да. Комментируя приговор, трудно удержаться в цензурных рамках. У нас ублюдка, который похитил девушку, запер в гараже и неделю насиловал, сажают на три года! И столько же дают человеку за финансовые нарушения в футбольной академии... Не укладывается в голове!

Причем Ларин эти деньги не в карман клал, а тратил на развитие «Чертанова», из которого вышла целая плеяда ярких игроков. Вину признал, готов возместить многомиллионный ущерб. Неужели в такой ситуации нельзя ограничиться условным сроком и штрафом?! Почему Ларина ставят на одну ступеньку с насильником?! Бред!

14 — Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— Конечно! Да, Жеглов нарушил закон. Но пошел-то на это не ради собственной выгоды. А для того, чтобы поймать убийцу. Через которого потом всю банду накрыли. Можно сказать, Кирпич выступил в роли прикормки для крупной рыбы.

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Во-первых, не высыпаться. Если сплю меньше семи часов — всё, день разбит, постоянно клюю носом. Во-вторых, не люблю плохой кофе. Ну а в-третьих... Когда старший сын втихаря грызет ногти. Младший тоже это делает. Но он лучше прячется.

Олег Иванов (футбол)
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
16
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