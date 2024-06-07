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Олег Иванов: «Лучший тренер РПЛ — Личка. Игрок сезона — Глушенков»

Олег Иванов
Колумнист
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка.
Марцел Личка.
Фото «СЭ»
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Авторская колонка хавбека «Рубина», экс-полузащитника сборной России — специально для «СЭ».

Футбольный сезон в России завершен — а значит, пора подводить итоги. Как и в прошлые годы, я решил ограничиться пятью номинациями.

Команда сезона

«Зенит»

Еще за тур до окончания чемпионата фаворит в этой номинации был очевиден. Но «Динамо» внезапно сдулось в Краснодаре и откатилось на третье место. А «Зенит» на классе дожал «Ростов» и снова завоевал золото. Неделю спустя в Петербург отправился и Кубок России. С учетом победы в Суперкубке получился требл!

Три трофея за сезон — впечатляющий результат. В то же время — все на тоненького. Чемпионство вырвали «на флажке», ЦСКА в Суперкубке обыграли в серии пенальти, до нее же чуть не дошло и в финале Кубка с «Балтикой».

В чем проблема «Зенита»? Его уже изучили. Все знают, как против него играть. Обороняются низким блоком и терпеливо ждут шанса на контратаках.

Пока был Малком, взламывать редуты было проще. Он же мог из ничего создать голевой момент. А если вдруг у бразильца не шла игра, приносил пользу хотя бы тем, что отвлекал внимание защитников и освобождал пространство для партнеров. Сегодня в распоряжении Семака такого футболиста нет.

Не думаю, что Барриосу, Дугласу Сантосу, Венделу и Клаудиньо, которые уже не раз выигрывали золото, в Питере стало скучновато. Поверьте, там такие бонусы за трофеи, что это никому не может надоесть.

Барриос точно требований к себе не снижает. Вот Дуглас, как выяснилось, не железный. Одна травма, другая... Из-за этого периодически проседал левый фланг, поскольку Кругового в январе перевели во вторую команду. Ну а в остальном какие к бразильскому защитнику претензии? Боец!

Вендел тоже не производит впечатления человека, которому все до фонаря. Наоборот, кажется, что он по-прежнему голоден до побед.

&laquo;Зенит&raquo; празднует чемпионский титул. Чемпионство «Зенита» — шок! Но кто скажет, что оно незаслуженное?

Самый капризный из этой компании — Клаудиньо. Пижонит, иногда пешком по полю ходит. Постоянно спорит с судьями. При заменах открыто выражает недовольство. Бубнит, размахивает руками... Даже у Вендела гонора поменьше. В первый сезон мы видели совсем другого Клаудиньо.

Так почему же и в этом году никто не смог сбросить петербуржцев с пьедестала?

Просто есть команды, не понаслышке знающие, что такое чемпионский характер, дух победителя. Самый яркий пример — «Реал» при Анчелотти. А в России — «Зенит» времен Семака.

Отличительная черта этих команд — способность перевернуть игру, когда многое не получается. Но парни не паникуют, спокойно гнут свою линию, стараясь выжать максимум из любого микроэпизода. Или стандарта.

Это называется ментальный запас прочности. На нем-то «Зенит» до требла и докатил.

«Динамо» такими качествами пока не обладает. Там собраны футболисты, которые за карьеру ничего не выигрывали. Вот и дрогнули в последний момент, хотя в Краснодаре устраивала даже ничья.

Автор победного гола защитник &laquo;Зенита&raquo; Нуралы Алип разбил себе голову крышкой трофея после суперфинала Кубка России с &laquo;Балтикой&raquo; (2:1).

Тренер сезона

Марцел Личка

Наверняка многие со мной не согласятся. Скажут — ну какой Личка? У него лишь бронза, а Семак в России выиграл все.

Но чех за год проделал феноменальную работу. Принял команду на девятом месте — и едва не вывел в чемпионы! И это при отсутствии надежного вратаря!

Зимой на сборах в Турции «Рубин» дважды жил с «Динамо» в одном отеле. Так что я видел, какой футбол выстраивает Личка. Импонирует его ставка на атаку, желание навязывать свою игру. Разве что дома с «Зенитом» команда неожиданно окопалась у своей штрафной, пытаясь подловить соперника на контратаке.

Муми Нгамале после матча с &laquo;Краснодаром&raquo;. «Не горюй, «Динамо», это был великий сезон». Голышак — об упущенном чемпионстве бело-голубых

Но это исключение. В других матчах динамовцы играли в открытый футбол. Приятно смотреть.

А как при Личке раскрылись Тюкавин и Нгамале? Тренер нашел общий язык с Карраскалем, подобрал новую позицию Лаксальту, который забетонировал центр поля... Осталось летом взять классного голкипера и укрепить оборону. Тогда в чемпионской гонке у «Динамо» будут хорошие шансы на победу.

Футболист «Локомотива» Максим Глушенков.
Максим Глушенков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Игрок сезона

Максим Глушенков

На премии, посвященной итогам сезона, лучшим игроком РПЛ признали Тюкавина, который набрал 24 очка (15+9) по системе «гол+пас». У Кассьерры, главного снайпера чемпионата, на очко больше — 21+4.

Но для меня номер один в минувшем сезоне — Глушенков. Пусть забил всего 6 мячей, зато стал лучшим распасовщиком лиги! Сделал 16 результативных передач, повторив рекорд Лоськова и Халка.

Максим Глушенков. Лучший в России и один из лучших в мире. Глушенков — царь ассистов!

Тот же Тюкавин — классический центрфорвард, игрок штрафной, а вот Глушенков более разноплановый. Очень техничный, играет в оттяжке. Может и протащить мяч, и отдать, и забить. Конечно, теперь было бы интересно посмотреть на него в составе сборной, но из-за травмы Максим пропустит матч с Белоруссией. Жаль.

Если выбирать между Тюкавиным и Кассьеррой, на второе место поставлю Костю. Да, колумбиец забил на шесть мячей больше, сотворил пента-трик в Грозном. Но у него и партнеры потрясающие. Которые так выкатывают мяч в штрафной, что остается просто подставить ногу. Окружали бы эти фантазисты Тюкавина, он бы наколотил не 15, а 25!

Мирлинд Даку.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Открытие сезона

Мирлинд Даку

Обратил внимание, что многие в этой номинации называют полузащитника ЦСКА Файзуллаева. Он действительно провел неплохой сезон, стал великолепным приобретением для клуба по соотношению «цена — качество». И все-таки для меня главное открытие сезона — форвард «Рубина» Даку.

О таких нападающих говорят: на поле умеет все. Замкнуть прострел? Пожалуйста. На своей половине поля зацепиться за мяч, добежать с ним до чужой штрафной и пробить неотразимо для вратаря? Легко! Вдобавок в каждом матче выполняет громадный объем черновой работы.

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По нему сразу было видно — форвард классный. Но несколько месяцев ушло на адаптацию, поэтому в первой половине сезона забил всего четыре мяча. Когда же освоился в команде, результативность резко возросла. Даку заслуженно попал в заявку сборной Албании на Евро-2024 и, думаю, там многих удивит.

К парню и по человеческим качествам никаких вопросов. Добродушный, компанейский. В этом сезоне в «Рубине» вообще сложился замечательный коллектив. Ни одной «крысы».

Разочарование сезона

«Урал»

Какой старт выдал «Урал»! В первых пяти турах одержал четыре победы и делил первое место с «Краснодаром»! Разве можно было предположить в тот момент, что весной екатеринбуржцы попрощаются с РПЛ?

В нынешнем сезоне мы встречались с ними и в чемпионате, и в Кубке. Все матчи получились боевыми, ни в одном «Урал» даже близко не напоминал претендента на вылет. Казалось, команда крепкая, духовитая, с четким рисунком игры. И вдруг такое фиаско... Единственное объяснение — отсутствие забивного форварда. Потому и голы весь сезон давались с трудом.

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Досадно, что, помимо Екатеринбурга, мы потеряли еще два стадиона-участника ЧМ-2018 — в Сочи и Калининграде. Плюс к ним едва не добавился Нижний Новгород, чудом спасшийся в стыках.

Кстати, «Сочи» с «Балтикой» весной тоже не выглядели обреченно. Но первые поздновато спохватились, затеяв тотальную перезагрузку состава. А вторым не хватило прагматизма.

Сергей Игнашевич создал очень симпатичную команду, которая всегда старалась играть в футбол. Но бывают матчи, когда нужно большими силами отойти назад, выставить «автобус» и не стесняться выносить мяч в сторону трибун. Пусть кто-то критикует — плевать! Три очка важнее. Что ж, для Игнашевича этот сезон наверняка станет уроком.

Символическая сборная РПЛ

Ну и напоследок моя версия символической сборной по итогам сезона. За основу взял схему 4-3-3.

Олег Иванов (футбол)
Футбол
РПЛ
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