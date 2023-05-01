«Второе место разыграют ЦСКА и «Ростов». «Спартак» останется без медалей». Корнаухов — о гонке за серебро и проблемах красно-белых

Экс-защитник ЦСКА, директор академии красно-синих Олег Корнаухов подвел итоги 25-го тура РПЛ.

Судейство

— Что вас удивило в этом туре?

— Разве что покер Малкома в Самаре. В остальном — без особых сюрпризов. А вот к безобразному судейству уже начинаешь привыкать. Весь сезон — непонятные решения, странные трактовки... Катастрофа!

— Если говорить о матчах 25-го тура — с какими судейскими решениями вы не согласны?

— Возьмем матч в Самаре. Бедные «Крылышки»! Они и неделю назад от арбитров пострадали, и сейчас...

— Вы о пенальти за фол Бейла на Кузяеве?

— В том числе. На мой взгляд, о-о-очень сомнительный 11-метровый! Ладно, назначили. Но зачем же еще защитнику «Крыльев» желтую показывать? И почему судьи не посмотрели эпизод с нарушением правил на Писарском?

— Кстати, на нем и в прошлом туре в Нижнем Новгороде пенальти не дали.

— Ну, там вообще был стопроцентный фол, даже спорить не о чем! Вся страна это видела. Кроме главного арбитра и его коллег, сидящих на ВАР... В матче с «Зенитом» на Писарском тоже сфолили в штрафной. Но вместо того чтобы позвать Иванова к монитору, момент быстренько заиграли.

— После матча «Спартак» — «Ростов» серьезные претензии к Левникову возникли у Валерия Карпина. Вы его понимаете?

— Разумеется. В концовке арбитр принял несколько не бесспорных решений. Добавленные минуты в уже компенсированное время. Какие-то фолы не свистнул, зато назначил штрафной, который привел к двум угловым, и со второго Соболев сравнял счет... К сожалению, работа наших арбитров как в поле, так и в комнате ВАР не способствует тому, чтобы мы больше говорили о футболе, а не о судействе.

— Покер Малкома окончательно и бесповоротно закрыл вопрос о лучшем игроке чемпионата?

— Думаю, да. Вендел с Клаудиньо тоже хороши, но Малком уж очень мощно проводит этот сезон, проявляет себя и как голеадор, и как распасовщик. Все идет к тому, что еще и бомбардирскую гонку выиграет. Промеса он теперь опережает на пять мячей, Писарского и Чалова — на восемь. Вряд ли кто-то из них в оставшихся турах начнет штамповать хет-трики и обгонит Малкома. Квинси к тому же только-только восстановился после травмы и пока далек от оптимальных кондиций.

Абаскаль

— У «Спартака» все в порядке с характером и бойцовскими качествами. А с игрой?

— Вот тут проблемы очевидны. Повлияли травмы ведущих игроков — Промеса и Джикии. Плюс надолго вылетел Мозес. В Кубке весной еще и Соболев с Николсоном не могли выходить на поле из-за дисквалификации. А молодые футболисты, которых в «Спартаке» очень много, пока не готовы взвалить на себя бремя лидерства. Поэтому командная игра и просела.

— К Гильермо Абаскалю есть вопросы?

— Мне кажется — нет. В данной ситуации тренер делает все что может. С помощью разных схем ищет варианты усиления игры. То выпускает трех центральных защитников, то двух. Фирменный ромб в середине поля при обороне трансформируется в 4-4-2 или 4-3-3... Впрочем, в матче с «Ростовом» успех «Спартаку» принесли не тактические перестановки, а обыкновенный навал, с которым соперник не справился на последних минутах.

— Абаскаль на пресс-конференции сказал: «Если бы мы сегодня проиграли — это было бы нечестно». Прав?

— Ну... В целом-то результат закономерен. Хотя «Ростов» почти весь матч контролировал игру, спокойно сдерживал спартаковские атаки. Приятным бонусом для гостей стал красивый гол Селявы. В какой-то момент показалось, что они увезут из Москвы три очка. Но чуть-чуть не дотерпели. В концовке «Спартак» встрепенулся, зажег, и Соболев благодаря стандарту спас команду от поражения.

— Кто же в медальной гонке окажется третьим лишним?

— Полагаю, второе место разыграют ЦСКА и «Ростов». А решится все в последнем туре, когда эти команды сойдутся на «ВЭБ Арене».

— Значит, «Спартак» останется без медалей?

— Получается, так.

— Аргументы?

— Если отталкиваться от качества игры, ЦСКА и «Ростов» смотрятся сейчас предпочтительнее. У армейцев одна проблема — слабая реализация моментов. Отсюда и упущенная победа с «Локомотивом». Да и в Грозном пришлось понервничать.

Гильермо Абаскаль. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Обляков

— Когда Владимир Федотов с «Ахматом» выпустил во втором тайме 17-летнего Глебова, 20-летних Ермакова и Носкова, были опасения, что повторится сценарий предыдущего тура?

— Нет. Федотов доверяет этим ребятам, поскольку хорошо знает их возможности, все трое давно тренируются с основой. С «Локомотивом» те же Глебов и Ермаков неплохо вошли в игру. Просто ЦСКА немножко не повезло в концовке. А в Грозном при счете 2:1 команда не дрогнула, в добавленное время еще и третий мяч забила. Армейцы в каждом матче создают много моментов. Если не будут их транжирить, с попаданием в тройку призеров трудностей вообще не возникнет.

— Глебов, Ермаков и Носков — воспитанники цеэсковской академии, которую вы возглавляете пятый год. Вот и расскажите об этих мальчишках.

— В основной обойме первым из них закрепился Никита Ермаков. Федотов часто выпускает его на замену. Парень техничный, умный, способен сыграть нестандартно. В полузащите всегда занимает позицию ближе к атаке, причем ему без разницы, где выходить — в центре, слева или справа. Единственное, чего пока не хватает, — физической мощи. Но это дело наживное.

Егора Носкова мы взяли из «Торпедо». В академии он пробыл недолго — около года. Потом перешел в молодежную команду, а минувшей зимой отправился на сборы с основой и приглянулся тренерскому штабу. Парень выносливый, трудолюбивый. В системе с тремя центральными защитниками играет левого латераля. Ну и дополнительный штришок — с детства болеет за ЦСКА!

Кирилл Глебов — взрывной мальчишка. И скорость великолепная, и дриблинг. Этими качествами напоминает Пиняева. Из академии практически сразу попал в главную команду, минуя молодежку. На зимних сборах здорово себя проявил, очень понравился тренерам. Сейчас играет правого латераля, хотя в академии его использовали на позиции левого нападающего.

— Глебов — левша?

— Нет. Но на левом фланге чувствовал себя комфортно, часто смещался в центр, убирая мяч как раз под правую ногу. Теперь у Кирилла немного другой функционал. Ничего страшного. Пусть привыкает.

Ну и пару слов еще об одном воспитаннике академии — 19-летнем вратаре Славе Торопе. С учетом Кубка России за ЦСКА он сыграл уже матчей десять и выглядел достойно. Надеюсь, все четверо будут прибавлять и станут футболистами высокого уровня.

— Обляков проводит лучший сезон в карьере. Есть объяснение?

— Начнем с того, что Иван — футболист, который нравится любому тренеру.

— Это почему же?

— Да потому что универсал с приставкой «супер»! Может спокойно выйти и в опорной зоне, и левым латералем, и инсайдом. В последних матчах ему отводят роль крайнего нападающего. Вот ближе к атаке он и любит играть. Неслучайно после ухода из ЦСКА Дзагоева его 10-й номер забрал именно Обляков.

— Так в чем конкретно прибавил Иван за последний год?

— В принятии решений. Теперь все делает настолько быстро, что соперники за ним не успевают. У Облякова с техникой порядок, шикарная левая нога. Поэтому и сам забивает, и партнерам выкладывает мяч как на блюдечке.

Иван Обляков. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Отставки

— Вы обмолвились, что сюрпризов в 25-м туре не было. А победа «Факела» в Москве?

— Это лишь на первый взгляд неожиданность. Если вспомнить, как «Динамо» играет всю весну, начинаешь понимать, что даже 0:2 дома с «Факелом» — не сенсация. Воронежцы отчаянно сражаются за выживание, команда у них дружная, сплоченная. Звезд с неба не хватают, но за счет самоотдачи и организации игры набирают очки. Всегда бьются до конца, не разваливаются!

А «Динамо» при Йокановиче слишком уж нестабильно. Лидеры не в лучшем состоянии. Сбалансированной командной игры не просматривается. Неудачные отрезки сменяются целыми провальными матчами...

— Перефразируя Аленичева, можно сказать, что Славиша Йоканович — тупик для «Динамо»?

— Ну, тупик — это перебор. Просто, когда «Динамо» тренировал Шварц, было понятно, во что играет команда. Да, весной забуксовала, уступила «Сочи» серебро, а «Спартаку» — Кубок. Тем не менее мы видели развитие футболистов, все прибавляли на глазах.

— Это правда.

— Мне кажется, главная проблема Йокановича в том, что от стиля Шварца он отошел, а свой так и не создал. В итоге ни результата, ни выстроенной игры. Сплошные качели! В каких-то матчах выезжали только благодаря индивидуальному мастерству отдельных футболистов.

— Домашнее поражение от «Факела» предопределило судьбу Йокановича?

— Не исключено. Выше пятого места «Динамо» уже не поднимется, из Кубка вылетели...

— Пока народ гадает, кто может сменить Йокановича, на тренерские перестановки внезапно отважились в Воронеже.

— Похоже, решение было принято до матча с «Динамо». И все-таки странно, что после такой победы Дмитрию Пятибратову указали на дверь.

— Приход Вадима Евсеева повышает шансы «Факела» в борьбе за выживание?

— Честно? Не знаю! Но «Химкам» будет сложно спастись от вылета хотя бы потому, что от «Факела» они теперь отстают на четыре очка.

— Нынешний сезон побил рекорд по тренерским отставкам. Увольнение Пятибратова — 17-е в РПЛ. Что подсказывает интуиция — это не предел?

— Да, мы же видим, что с тренерами в России сейчас не церемонятся. Быстрые увольнения становятся нормой. Как в таких случаях говорил Юрий Розанов, «это входит в цену купленного билета». Если за оставшиеся пять туров еще кого-то уберут, я совершенно не удивлюсь.

— На «Крылья» намекаете? Или на «Динамо»?

— Я о «Динамо», где всё в подвешенном состоянии. Да и в каком-нибудь другом клубе может полыхнуть. Но не в «Крыльях». Там-то зачем тренера менять?

— Команда валится, до стыковых матчей всего три очка.

— Ну, какие претензии к Игорю Осинькину — если он из года в год теряет лидеров?! Сергеев, Зиньковский, Сарвели, Глушенков, Пиняев... Остались бы эти ребята в Самаре, и «Крылья» бы точно не боролись за выживание. Да и судейские ошибки подкосили команду. Впрочем, она не вылетит!

— Откуда уверенность?

— Даже если самарцы вдруг попадут в стыковые матчи, там их ждет «Алания», «Енисей» или «Волгарь». По подбору исполнителей и уровню командной игры «Крылья» на голову сильнее. Осинькин — классный специалист, умеет работать с молодыми футболистами, делает из них звезд. В Самаре должны быть счастливы, что у них такой тренер.