Биография Олега Романцева: от побега из «Спартака» до легенды клуба и сборной России

История одного из самых титулованных российских тренеров.

Олег Иванович Романцев

Дата рождения: 4 января 1954 года.

Место рождения: Гавриловское (Спасский район, Рязанская область, СССР).

Рост: 178 см.

Вид спорта: футбол.

Позиция: защитник.

Где играл: «Автомобилист» (Красноярск), «Спартак» (Москва).

Команды, которые тренировал: «Красная Пресня», «Спартак» (Орджоникидзе), «Спартак» (Москва), «Сатурн», «Динамо» (Москва), сборная России.

Детство и юность Романцева

Олег Романцев родился в селе Гавриловское Рязанской области. В семье, которая жила небогато, он был третьим ребенком. Его отец Иван работал инженером по строительству дорог на руководящей должности, поэтому вместе с семьей часто перемещался по СССР. Мама Клавдия была закройщицей в ателье.

Интерес к футболу у Олега Романцева появился благодаря папе, который играл за любительские команды вместе с коллегами. Мальчик сначала ходил на матчи как зритель, а ближе к школьным годам стал привлекаться к играм. Ребенка выпускали на поле в качестве защитника. За одно лето Романцев вырос почти на 11 сантиметров, что позволило ему играть на равных с ребятами более старшего возраста.

Семья постоянно меняла место жительства в связи со спецификой работы отца. Иван Романцев строил дороги на Кольском полуострове, позже вместе с близкими отправился в киргизский город Ош, где Олег пошел в первый класс. Дальше семья переехала на Алтай, там Романцев-младший сменил три школы. По его словам, они жили рядом с домом советского актера и режиссера Василия Шукшина. Когда Олег учился в третьем классе, семья перебралась в Красноярск, впоследствии было принято решение остаться в этом сибирском городе. В том же возрасте будущий игрок и тренер начал серьезно заниматься футболом. В этом возрасте у него была высокая скорость и отличная техника, первоначально он играл в нападении.

«Я уже привык к перемене школ, — говорил Романцев в интервью на YouTube-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский». — Когда надо было отдавать документы в новую школу, то я ходил сам, потому что стеснялся — мама пойдет или папа. Устраивался в школу сам. Друзей я заводил быстро. У меня практически везде они были. Либо сосед, либо сосед по парте, либо просто на улицу выходил. У меня было очень хорошее детство. Я даже благодарен отцу, что так помотало нас».

Детское фото Олега Романцева. Фото Кадр видео YouTube-канала «Площадка»

В свободное от футбола время Олег Романцев также занимался баскетболом в Красноярске по профилирующему предмету в школе. Он входил в сборную Красноярского края. По его словам, так он развил свою координацию и физику, хотя не имел большого интереса к данному виду спорта.

«Меня даже однажды с тренировки выгнали, потому что тренер ушел, а я взял баскетбольный мяч, которым мы начали играть в футбол. Тренер мне рассказал, что мяч портится из-за этого, а инвентаря у нас мало. Меня отправили домой», — рассказывал Романцев.

Мама Романцева иногда не пускала его играть в футбол во дворе. Семья жила небогато, обувь у мальчика была одна: он носил кеды, которые нужно было сохранить на несколько лет. Олег был упрямым ребенком — однажды спрыгнул со второго этажа, чтобы выбраться из дома и пойти играть в футбол, и потом на протяжении нескольких недель восстанавливался после растяжения. В другой раз он спустился по веревке и содрал кожу с рук. В юности Романцев выходил играть в футбол даже во время дискотек, а сам мечтал стать машинистом.

Отец Олега покинул семью, когда младший сын еще учился в школе. Иван Романцев уехал в Уссурийск, откуда в дальнейшем следил за его игровой карьерой. Детей воспитывала одна мама.

В 13-летнем возрасте Романцев пошел работать грузчиком, чтобы заработать какие-то дополнительные деньги. Его более старшие коллеги, взрослые мужчины, просили Олега ходить за пивом в магазин все лето. В переходном возрасте будущий спортсмен также периодически участвовал в драках в Красноярске.

Первым футбольным тренером Романцева был Юрий Уринович в детской команде «Металлург» в Красноярске. В 16-летнем возрасте Олег перебрался во взрослую команду под названием «Автомобилист». В клубе он выступал на позиции нападающего и выиграл несколько региональных турниров.

Олег Романцев. Фото Фото из личного архива

Игровая карьера Романцева

Первый матч Романцева за «Автомобилист» прошел в июле 1971 года против целиноградского «Динамо». Через месяц Олег забил дебютный гол — в ворота «Спартака» из Семипалатинска. Позже Романцев переквалифицировался в левого защитника. В красноярской команде он подружился со своим будущим помощником Александром Тархановым.

В 1976 году на товарищеский матч «Автомобилиста» приехали тренеры «Спартака», представители московского клуба заинтересовались Романцевым и пригласили его в столицу. Новичок провел за красно-белых всего две игры и принял решение уйти в связи с проблемами в коллективе. В том «Спартаке» было несколько противоборствующих группировок, защитник не чувствовал единства в команде.

Романцев самовольно уехал из «Спартака» на поезде, потому что на самолете его могли перехватить. Олег добирался до Красноярска несколько дней. В том году красно-белые вместе с тренером Анатолием Крутиковым вылетели из высшей лиги чемпионата СССР.

После вылета «Спартака» должность главного тренера команды занял Константин Бесков. Специалист лично звал Романцева обратно, но тот принципиально шел в отказ. Однако переубедить защитника все же удалось после того, как ему отправили сообщение о вызове в сборную СССР на матч в Сочи. Если бы Олег не прибыл на сбор, то мог получить дисквалификацию на пять матчей вне зависимости от причины.

Романцев полетел в Сочи через Москву. В аэропорту его встретил второй тренер «Спартака» Иван Варламов. Специалист предложил ему потренироваться на базе в Тарасовке, так как сборы национальной команды СССР перенесли на неделю, а красно-белые были на турне в Испании. Когда игроки «Спартака» вернулись в Москву, Бесков рассказал Романцеву правду. Тренер хотел посмотреть на защитника в деле, потому что руководство посчитало его важным футболистом. Бескову удалось убедить Романцева вернуться в «Спартак», но тот какое-то время ездил на матчи из Красноярска и возвращался домой. Позже игроку предложили квартиру в Москве, а его супруга настояла на переезде в столицу.

В 1978 году Романцев стал капитаном «Спартака». Через год он вместе с красно-белыми выиграл чемпионат СССР. Московская команда неоднократно выигрывала медали национального турнира и участвовала в еврокубках.

В марте 1980 года Романцев провел дебютный матч в сборной СССР в игре с Болгарией (3:1). В июне того же года Олег принял участие в памятной товарищеской встрече с Бразилией (2:1) на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро. В общей сложности он провел за национальную команду 9 матчей. В составе сборной СССР Романцев взял бронзу Олимпиады-1980 в Москве. Национальная команда, которую тренировал Бесков, уступила в полуфинале ГДР со счетом 0:1.

В 1983 году Романцев завершил игровую карьеру в связи с большим количеством травм. У него было несколько переломов, сотрясение мозга и повреждение голеностопа.

Тренерская карьера Романцева

После получения двух высших образований — спортивного и юридического — в 1984 году Романцев вышел на защиту кандидатской диссертации. В тот момент руководитель «Спартака» Николай Старостин назначил Олега Ивановича главным тренером «Красной Пресни», команда играла во второй лиге и была фарм-клубом красно-белых. Романцев тренировал команду и заодно отвечал за свет на стадионе — самостоятельно залезал на мачты высотой 30 метров. При нем в «Красной Пресне» заиграли будущие звезды «Спартака» и сборной России Александр Мостовой и Василий Кульков.

В 1988 году Романцев возглавил «Спартак» из Орджоникидзе (будущая «Алания» из Владикавказа), который выступал в первой лиге. Под руководством специалиста команда заняла 13-е место. Романцев ушел из клуба спустя сезон, а на его смену пришел Валерий Газзаев.

В январе 1989 года 35-летнего Романцева по рекомендации Старостина назначили главным тренером «Спартака». Этот шаг был воспринят с недоверием у журналистов и болельщиков, однако в первом же сезоне Олег Иванович с красно-белыми взял золото чемпионата СССР.

В сезоне-1990 «Спартак» стал пятым, в 1991-м взял серебро чемпионата СССР и весной 1992 года завоевал последний в истории Кубок Советского Союза. Примерно в то же время на российского тренера обратили внимание в испанском клубе «Депортиво» из Ла-Коруньи. Клуб вышел в высший дивизион и видел Романцева новым главным тренером — руководство хотело поставить своей команде «спартаковский футбол». После долгих переговоров Олег Иванович все же отказался от переезда и решил остаться в России, так как ему было тяжело уехать из родной страны надолго.

После распада СССР «Спартак» стал гегемоном российского футбола. Романцев поставил красно-белым комбинационный футбол, выиграл три подряд чемпионата России и один Кубок страны. В этот период стали популярны понятия «стеночки» и «забегания» о стиле игры спартаковцев.

В 1995 году «Спартак» впервые остался без золота чемпионата и стал бронзовым призером. Через год красно-белые взяли очередное чемпионство, но уже под руководством Георгия Ярцева. Романцев решил сконцентрироваться на работе со сборной России, продолжая оставаться президентом «Спартака».

В 1995 году «Спартак» вместе Романцевым установил рекорд. Его команда выиграла шесть матчей из шести в групповом турнире Лиги чемпионов. Красно-белые по два раза оказалась сильнее английского «Блэкберна», норвежского «Русенборга» и польской «Легии».

Полноценное возвращение Романцева на тренерский пост в «Спартаке» после чемпионата Европы состоялось перед сезоном-1997. Красно-белые продолжили доминировать в России и в итоге стали чемпионами шесть раз подряд — серия оборвалась после золота-2001.

В общей сложности при Романцеве красно-белые восемь раз выиграли чемпионат России и трижды взяли Кубок страны. В 2001-м в «Спартаке» произошла смена власти, а тренер в итоге покинул клуб. После того золотого периода московский гранд смог стать чемпионом только в сезоне-2016/17.

Под руководством Романцева тренировалось множество звезд российского футбола, включая Александра Мостового, Валерия Карпина, Федора Черенкова, Владимира Бесчастных, Виктора Онопко, Андрея Тихонова, Егора Титова, Сергея Юрана, Игоря Шалимова, Дмитрия Сычева и многих других.

Следом Романцев непродолжительное время работал в раменском «Сатурне» (2003-2004) и в московском «Динамо» (2004-2005).

Весной 2009 года Романцев стал тренером-консультантом «Спартака», который на тот момент тренировал Валерий Карпин. Три года спустя Олег Иванович окончательно отошел от работы тренером. Позже в своей автобиографии он признался, что завершил тренерскую карьеру, потому что не чувствует в себе достаточных внутренних ресурсов.

Романцев и сборная России

Олег Романцев дважды возглавлял национальную команду. В первом случае сборная России уверенно прошла отборочный турнир чемпионата Европы-1996. В 10 матчах команда одержала 8 побед при двух ничейных результатах в играх с Шотландией. Российская команда напрямую вышла в финальную часть Евро-1996, где попала в группу с Германией, Чехией и Италией.

Перед финальной частью чемпионата Европы сборная России рекордно высоко поднималась в рейтинге ФИФА (на 3-е место) и считалась одним из фаворитов всего турнира. Национальная команда проиграла Италии (1:2) в первом матче и затем уступила Германии с разгромным счетом (0:3). В последней игре группы россияне сыграли вничью с чехами (3:3). Немцы впоследствии выиграли чемпионат Европы, а чешская команда дошла до финала и взяла серебро. На фоне неудачи российской команды в СМИ обсуждались слухи о скандале между игроками сборной России по поводу невыплаты премиальных за выход на Евро. Летом 1996 года Романцев ушел в отставку с поста главного тренера национальной команды.

Романцев вернулся в сборную России во время отбора Евро-2000 в декабре 1998 года. Вместе с ним национальная команда одержала шесть побед подряд, включая гостевой успех на арене «Стад де Франс» в игре с чемпионом мира Францией (3:2). Победная серия прервалась в решающей встрече с Украиной (1:1). Сборной России нужна была победа, чтобы получить право на игру в стыках за право выйти в финальную часть Евро-2000. Нужный счет на стадионе «Лужники» в Москве после гола Валерия Карпина со штрафного держался до 88-й минуты, когда форвард сборной Украины Андрей Шевченко забил дальним ударом со штрафного при неуверенной игре голкипера Александра Филимонова.

В 2023 году Романцев в интервью Sports признался, что был опустошен после пропущенного гола на последних минутах в игре со сборной Украины. Он сказал: тогда был на грани того, чтобы «застрелиться или из окна броситься».

Романцев завершил работу со сборной России после чемпионата мира-2002. В финальном турнире команда победила Тунис (2:0), но далее уступила соорганизатору ЧМ — Японии (0:1) и в решающей встрече за выход из группы проиграла Бельгии (2:3).

Достижения Романцева

В карьере футболиста

бронзовый призер Олимпиады со сборной СССР (1980)

чемпион первой лиги СССР (1977)

чемпион СССР (1979)

трехкратный вице-чемпион чемпионата СССР (1980, 1981, 1983)

обладатель бронзы чемпионата СССР (1982)

финалист Кубка СССР (1981)

В карьере тренера

чемпион СССР (1989)

восьмикратный чемпион России (1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001).

обладатель Кубка СССР (1991/1992)

трехкратный обладатель Кубка России (1993/1994, 1997/1998, 2002/2003)

шестикратный победитель Кубка чемпионов Содружества (1993, 1994, 1995, 1999, 2000, 2001)

вице-чемпион чемпионата СССР (1991)

двукратный обладатель бронзы чемпионата России (1995, 2002)

полуфиналист Лиги чемпионов (1990/1991)

четвертьфиналист Лиги чемпионов (1993/1994, 1995/1996)

полуфиналист Кубка УЕФА (1997/1998)

полуфиналист Кубка обладателей кубков УЕФА (1992/1993)

участник финального турнира чемпионата Европы со сборной России (1996)

Прочие награды

мастер спорта СССР международного класса

заслуженный тренер РСФСР

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (19 апреля 1995) — за заслуги в развитии физической культуры и спорта и большой личный вклад в возрождение и становление спортивного общества «Спартак»

Орден Дружбы за заслуги в развитии физической культуры и спорта.

Личная жизнь Романцева

Жену Олега Романцева зовут Наталья. Свадьба состоялась в 1975 году еще до переезда семьи в Москву. У Романцева есть два сына — Вадим и Валентин. Первый ранее работал старшим тренером в академии «Спартака», а второй — в автосервисе. У Олега Ивановича есть три внучки — Анна, Алина и София. По воспоминаниям Георгия Ярцева, партнера Романцева по «Спартаку», в 1979 году они провели время дома с семьями суммарно 26 дней.

Олег Романцев с женой Натальей и сыном. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Увлечения и интересы Романцева

Самым известным хобби Олега Романцева считается рыбалка. Экс-тренер сборной России и «Спартака» рыбачит ради удовольствия и для снятия стресса. Он часто отпускал рыбу обратно в водоем, откуда ее вылавливал.

В интервью Sports Романцев рассказал, что ездит на автомобиле марки KIA. В свободное время Олег Иванович также любит ходить в театр, смотреть кино, встречаться с друзьями, играть в шахматы, ездить на природу и читать книги. Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» — один из его любимых. По словам Олега Ивановича, у него есть уникальный навык быстрого чтения страниц, по которому он быстро запоминает написанное. У него также есть большая личная библиотека.

Бывший тренер любит музыку британских групп The Rolling Stones и The Beatles. Романцев признавался, что использует наушники, когда моет посуду.

Романцев говорил, что уже давно не курит, хотя раньше мог выкуривать по три пачки в день. Олег Иванович пристрастился к сигаретам после окончания карьеры футболиста. Его научили этому друзья — Вагиз Хидиятуллин и Георгий Ярцев.

Где работает Романцев сейчас

С декабря 2023 года Олег Романцев стал советником команды «Пари НН», главным тренером которой является Сергей Юран. Бывший рулевой «Спартака» согласился занять данную должность после встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. По словам Романцева, он очень заинтересован в развитии клуба, главным тренером которого работает его бывший игрок Сергей Юран, а в тренерский штаб входит также другой экс-футболист красно-белых Дмитрий Ананко.

«Мы говорили о том, что здесь должен быть и нужен футбол, — сказал Романцев о решении стать советником «Пари НН». — Губернатор очень сильно болеет за команду и хочет, чтобы на таком прекрасном стадионе когда-нибудь был аншлаг, чтобы не считали Нижний Новгород только хоккейным городом».

С ноября 2022 года Романцев также является председателем комитета ветеранов «Спартака».

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