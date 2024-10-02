«Соболев знал, на что шел. Дзюба в «Зените» с давлением фанатов клуба справился». Романцев - о Глушенкове, Карпине и Мажиче

Легендарный тренер красно-белых и сборной России отвечает на вопросы читателей «СЭ».

Семь побед «Краснодара» — чемпионская поступь

Роберт Стоцкий: — В 10-м туре календарь свел на поле большинство возможных претендентов на золото. Помнится, в прошлом сезоне вы в это время уверенно предсказывали победу в чемпионате «Зениту». А сейчас, после поражения питерцев от «быков», не подумалось, что этот сезон может стать золотым для «Краснодара»?

— Вы называете только «Краснодар», потому что он одолел чемпиона? А я вот считаю, что есть еще клубы, способные испортить настроение фанатам «Зенита» в год юбилея. Спору нет, команда Мусаева заметно окрепла, стала стабильнее. Да и серия из семи побед, в которой были обыграны ЦСКА, «Динамо», «Локомотив» и «Зенит — это чемпионская поступь. Но посмотрите, как преобразился помолодевший «Локомотив», в котором заиграли Батраков, Пиняев, Воробьев, Самошников. Или вспомните, как в концовке прошлого сезона рвануло вверх «Динамо», которое было в шаге от первого места. Да и остальные клубы первой шестерки способны на сюрпризы. А то, что «Зенит» дрогнул в Краснодаре, не должно вводить в заблуждение. Он по-прежнему силен. Но подтянулись, стали опаснее конкуренты. А значит, можно ждать такой же острой, непредсказуемой концовки, какую мы получили на финише прошлого сезона.

Предвижу вопрос — а как же «Спартак»? Признаюсь, настолько расстроен тем, как он провел матч с «Локомотивом», что даже не хочется обсуждать причины поражения. Сошлюсь на Станковича, сказавшего после матча, что в действиях соперника было больше желания. И у меня сразу возникает вопрос — почему? Думаю, и у болельщиков тоже. Но веры в то, что все еще можно поправить, все равно не теряю. Да и вас к этому призываю — мы ведь «Спартак»!

Артем Богушев: — Недавно новичок «Зенита» Глушенков ошарашил заявлением, что ему неинтересны такие матчи в сборной, как встреча с Вьетнамом, где можно получить травму. А вместо этого ему лучше потренироваться в Питере с бразильцами. Как думаете, нужны такие футболисты команде, которая защищает честь страны, и стоит ли после таких слов вызывать его в сборную?

— Видел разную реакцию на сказанное этим молодым человеком, но пока не могу ни осуждать его, ни оправдывать. Не исключаю, что сказано это было под настроение, в котором проходило общение с журналистом. Или за его словами скрывалась обида на тех, с кем у него не складываются отношения. Сейчас об этом можно только догадываться. Потому считаю решение Карпина вызвать Глушенкова в сборную абсолютно правильным и очень грамотным. Кое-кто был уверен, что этого не произойдет, и потирал руки в ожидании скандала. Но Валерий Георгиевич огорчил их. И счел такой ход единственно верным, решив поговорить с человеком «глаза в глаза», попытаться понять его позицию. Для тренера очень важно знать, кто с ним рядом и с кем идти дальше. Это нужно и для тех, кто в отличие от Глушенкова рвется в сборную, понимая, насколько в эти трудные времена ей необходима их поддержка.

Интерес к футболу? Трибуны на «Локо» — «Спартак» и «Краснодар» — «Зенит» — лучший ответ

Денис Турищев: — На матч «Химок» с «Оренбургом» с грехом пополам собралась одна тысяча зрителей. Что это — оценка уровня игры этих клубов или тревожный сигнал падения интереса к чемпионату?

— Думаю, подобные вопросы волнуют многих. И очень важно, чтобы они не остались без внимания руководителей футбола. А мне с ходу трудно ответить, в чем здесь причина. Вот у «Факела» в чемпионате дела тоже идут не ахти, но в Воронеже своих не бросают. Переживают, огорчаются, но поддерживают и верят в команду, которая в Питере хоть и уступила, но характер показала! Почему в Химках иное отношение к своему клубу, сказать не могу — не слежу за ним. Слышу только про регулярные смены тренеров, да еще про всякие не очень красивые истории. Вот в Оренбурге народ на трибунах собирается. А по тому, как бодро команда входила в сезон, обыграв дома «Спартак», рискну предположить, что нынешний ее спад — явление временное. И сейчас, когда «Химки» с «Оренбургом» бьются за право остаться в РПЛ, они особенно нуждаются в поддержке болельщиков. Вспоминаю, как сплотились фанаты «Спартака», когда он возвращался в высшую лигу. И мы по сей день благодарны им за это!

Что касается тревоги о падении интереса к чемпионату, то оно понятно — наш футбол, как и весь спорт, переживает непростые времена. Но это удивительная игра! Не зря в блокадном Ленинграде исторический матч местного «Динамо» и металлургического завода имени Сталина у истерзанных войной людей рождал веру в жизнь и победу. И если уж тогда футбол дарил надежду на лучшее, поднимал настроение, то уверен, что и сейчас не оставляет народ равнодушным. Просто все дело здесь в исполнителях. Ведь есть театры, билеты в которые не достать, а есть и те, где спектакли идут при полупустых залах. И полные трибуны на недавних матчах «Локомотива» со «Спартаком» и «Краснодара» с «Зенитом» — лучшее тому подтверждение. Так что не будем паниковать, а по-прежнему жить и болеть игрой.

Милорад Мажич. Фото Global Look Press

Григорий Полянский: — Состоялась встреча клубов с главой судейского корпуса сербом Мажичем. Но, похоже, их предложения об открытости оценок арбитров, назначений, введении в экспертную комиссию представителя РПЛ и озвучивания переговоров главного арбитра с ВАР так и повисли в воздухе. Ну зачем вам нагнетать страсти и обсуждать нас в СМИ, считают арбитры и их начальники, лучше, как всегда, пишите и звоните. Выходит, судейское сообщество упорно не желает идти навстречу клубам, на чьи деньги оно живет и здравствует. Что это, тупик?

— Ну про деньги это не ко мне. Но вы абсолютно правы в том, что тема закрытости судей с их стремлением оставаться государством в государстве существует. И я понимаю нарастающую тревогу тех, для кого футбол — это жизнь и работа на пределе возможностей. Получается, что их можно критиковать, обсуждать, наказывать. А вот те, кто выходит на поле со свистком, и их покровители — неприкосновенны. Еще не могу понять, почему мы продолжаем приглашать на роль руководителя наших арбитров иностранцев. Неужели в России нет специалиста, чья честность и порядочность не вызывала бы сомнений? И почему нынешнее руководство так упорно придерживается политики закрытости, считая, что только это помогает поддерживать должный, по его мнению, уровень судейства? На деле же его качество таково, что им недовольны все, начиная от тренера чемпионов Семака до наставника махачкалинского «Динамо» Биджиева. Хотя ясно, что только полная открытость арбитров — единственно верный путь выхода из тупика, о котором вы, Григорий, с тревогой говорили. Здесь я целиком и полностью на стороне клубов!

У красно-белых не нашлось лидера в концовке матча с «Динамо»

Давид Рудин: — Недавно наставник «Динамо» Личка сказал, что атмосферу в коллективе должны создавать игроки и плохо, если это начинает делать тренер. Удивился такому заявлению, поскольку всегда считал, что в команде все определяет только тренер. А как вы выстраивали политику отношений с футболистами?

— Возможно, удивлю вас, Давид, если скажу, что Марцел прав. В процессе создания этой атмосферы очень важно то, как общаются футболисты не только на поле, но и за его пределами. Именно на этом строится игра команды — на отношении друг к другу, взаимном уважении, понимании. Помнится, после очередного тяжелого чемпоната, когда все устали от бесконечных сборов, мы в «Спартаке» решили всей командой с семьями отправиться на отдых в Таиланд. И прекрасно провели время, играя на пляже в футбол, купаясь, выбираясь на экскурсии. Да и в ходе сезона, случалось, собирались компанией, шли в лес, жарили шашлыки. Это все шло от заводил — Вити Онопко, Илюши Цымбаларя, Андрея Пятницкого, Валеры Карпина, Юры Никифорова, Валеры Кечинова. Конечно, я во всем этом участвовал, чем мог помогал, но в такие моменты давал им полную свободу. И не было в команде деления на своих и чужих. Все были свои. А чужие не приживались и уходили. На том и держался «Спартак», а до этого и «Красная Пресня». Хотя ребята знали — последнее слово всегда за тренером

Борис Строев: — Меня удивила концовка матча с «Динамо», когда «Спартак», играя в большинстве, почему-то отдал инициативу сопернику, позволив ему сравнять счет. Прав Егор Титов, предположивший, что дело в психологии спартаковцев, решивших, что «Динамо» уже не спасти матч, или это просто нелепый просчет защитников?

— Гол Тюкавина — следствие того, что после удаления Маухуба «Спартак» вдруг сбавил обороты. Конечно, можно упрекать одного Денисова, проморгавшего динамовца в штрафной. Но как можно было всей командой забыть прописную истину — играй и борись до последней секунды? Даже Станкович признался на пресс-конференции, что не понял причины такой перемены в игре. Как и все болельщики. А уж из области это психологии, как предположил Титов, или нет, значения не имеет — очки-то потеряны. Просто в концовке у «Спартака» не нашлось лидера, который своим примером заставил бы встряхнуться остальных, одернул, повел вперед. С чем отлично справлялись Горлукович, Карпин, Онопко. Или Андрей Пятницкий, который в подобные моменты бился, кипел, да еще мог так прикрикнуть, что не хочешь, а побежишь. Таким, кстати, был на поле и нынешний тренер «Спартака». И кому, как не ему, в этом разбираться?

Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Лучший тренер? Смотрите таблицу!

Сергей Комов: — Недавно Исполком РФС назвал Семака лучшим тренером года, а до этого РПЛ признал им Личку. Кому верить и кого бы в этой номинации, назвали лучшим вы?

— Я не большой любитель отвечать на подобные вопросы. К тому же ни в каких исполкомах и комитетах, где определяют лучших, не состою. Потому повторю то, что хорошо известно — лучший тот, кто добивается больших побед. А дальше загляните в итоговую таблицу прошлого чемпионата, которая вам все и подскажет.

Андрей Жоров: — В матче «Спартака» с «Динамо» лучшим игроком признали форварда бело-голубых Тюкавина. Не напомнил ли он вам молодого Бесчастных и не пора ли Константину попробовать пойти по стопам вашего воспитанника, сумевшего в двадцать лет заиграть в Европе?

— Если их что-то объединяет, то это неуемное желание забить и редкое голевое чутье. А еще характер бойца, который всегда идет до конца. Вот все это и помогло еще не нюхавшему пороха Володе сразу заиграть в «Вердере» — одном из ведущих клубов бундеслиги. Не зря его тренер, мой хороший приятель Отто Рехагель как-то сказал про Володьку: «Бесчастных на поле прост — опускает голову и, ни на кого не глядя, рвется к воротам». Тюкавин — другой: больше ищет партнеров, чаще отходит назад. Но характерами они схожи, хотя начинали по-разному. Бесчастных уже в 17, в первом же матче, дважды забил «Крыльям». А потом столько же в финале Кубка огорчил ЦСКА. Тюкавин же пробился в состав с трудом, доказывая право на это то одному тренеру, то другому. И сегодня, став признанным лидером, видно, что для него это не прошло даром.

Что касается вопроса, ехать ли ему в Европу и когда, то если будет предложение клуба, который решает серьезные задачи в большом чемпионате, то почему бы не попробовать? Ведь это возможность не только проверить себя, но и многому научиться. Да и для остальных российских игроков это станет примером. А пока посоветовал бы Константину не обращать внимания на дифирамбы и еще больше пахать на тренировках. И заодно пожелаю ему удачи — с Богом!

Лев Горелов: — Недавно Вадим Евсеев возглавил команду второй лиги «Ленинградец». Не станет ли это шагом назад в тренерской карьере, после того как он уже поработал в премьер-лиге?

— Всегда слежу за тем, как складывается тренерская судьба моих ребят, которым не раз говорил о трудностях нашей профессии. А Вадиму скажу: не надо бояться шага назад. Все равно ты будешь по-прежнему заниматься любимым делом. Это намного лучше, чем сидеть на трибуне и просто смотреть футбол. Здесь же есть шанс поднять команду, поставить ей игру, а еще открыть двух-трех способных игроков, чем всегда славилась Ленинградская область, подарившая футболу Аршавина, Кержакова, Панова, Малафеева. Вот когда Вадиму и пригодится тот неуступчивый характер, который всегда отличал его на поле. Потому и верю в тренера Евсеева, которому от всей души желаю удачи на новом месте! Давай, Вадик!

Соболев знал, на что шел. Дзюба в «Зените» с давлением фанатов клуба справился...

Виктор Грачев: — На старте сезона обратил на себя внимание новичок «Зенита» Глушенков, которого до этого предлагали купить «Спартаку». А недавно спортивный директор Томаш Амарал сообщил, что клуб отказался от приобретения игрока, потому что «подписывает футболистов не только на поле, но и в раздевалку», намекая на его сложный характер. А вы в таких случаях кроме профессиональных данных игрока тоже учитывали еще и его человеческие качества?

— Вопрос непростой. И я не стал бы делать вывод — прав спортивный директор клуба или нет. В данном случае он имеет право на любое решение. Особенно если полностью доверяет тем, с кем советуется при обсуждении покупки будущего новичка. В мое время не было риска появления в «Спартаке» футболиста, как сейчас говорят, со сложным характером. А если редко, но все-таки такое случалось, то он долго в команде не задерживался. И прежде всего потому, что не вписывался в коллектив, живший традициями предыдущего спартаковского поколения. Они были святы для всех. Потому при расставании с чужаком и не возникало столько шума, сколько, к примеру, вызвал уход в «Зенит» Соболева.

Александр Соболев и Виллиан Роша. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Илья Рыков: — Питерские болельщики довольно негативно отнеслись к появлению в их клубе Соболева, выражают это на трибунах. Может ли такое отношение фанатов помешать Александру заиграть в «Зените»?

— Вряд ли Соболев рассчитывал, что в Питере его встретят с распростертыми объятиями. Он знал, что шел в команду со своими игровыми принципами, с высочайшей конкуренцией и предельными турнирными задачами. Как знал и то, что у фанатов «Зенита» свое, особое отношение к чужакам. Тем более если ты из «Спартака». Потому сейчас он должен доказывать, что достоин «Зенита», не только тренерам и партнерам, но еще и трибунам, которые, похоже, не встретили его цветами и хлебом-солью. И осуждать их за это нельзя, поскольку в футболе болельщик — главное лицо. Невольно вспоминается гремевший в футбольном мире переход португальца Фигу из «Барселоны» в «Реал» — заклятого врага каталонских фанатов. Какую же травлю пришлось тогда пережить обладателю «Золотого мяча»! Как ему только не угрожали. Но он не просто выстоял, а заиграл в «Реале» так, что удостоился звания «Лучший игрок ФИФА». Вот что значит характер и железная воля! Предвижу ироничные улыбки по поводу такого сравнения — мол, слишком уж разные весовые категории у этих футбольных тружеников. Но то, что Соболеву придется по полной программе пройти такую же жесткую проверку, сомнений не вызывает. Это был его выбор. Кстати, Дзюба с этим справился...

Тимофей Рощин: — Олег Иванович, уже почти два года, как вы возглавляете комитет ветеранов «Спартака». Интересно узнать, чем он занимается и что удалось сделать в последнее время?

— Самое главное, что удается поддерживать связь с нашими ветеранами, быть в курсе того, как они живут, вовремя узнавать об их проблемах. Стараемся их решать по возможности. Вместе бываем на матчах родной команды. А когда приглашают, встречаемся с ее игроками, общаемся с тренерами, руководством. Вот недавно собрались на стадионе, где поздравили гордость клуба Никиту Павловича Симоняна с 75-летием его прихода в «Спартак».

Не забываем и о молодом спартаковском поколении. Летом в Боровске провели детско-юношеский турнир памяти олимпийского чемпиона Мельбурна Алексея Парамонова. А Олег Кужлев от имени ветеранов вручал его участникам призы, подарки и сувениры. Такой же турнир памяти спартаковского вратаря Валентина Ивакина прошел в Урюпинске, где мальчишки получали награды и подарки от его вдовы Ольги Владимировны.

Активно живет и сборная ветеранов «Спартака», за которую выступают Дасаев и Хлестов, Титов и Аленичев, Ширко и Кечинов, и еще многие, с кем мы вместе сражались за победы. Всех не перечислишь. Им аплодируют полные трибуны в самых разных уголках России. Как это было не так давно в небольшом городке Копейске Челябинской области.

Ну и, конечно, особое внимание уделяем нашей Академии имени Федора Черенкова, которую возглавляет Сергей Родионов. Помогают ему растить спартаковскую смену те, кто вошел в славную историю клуба — Ринат Дасаев, Борис Поздняков, Владимир Джубанов, Евгений Сидоров, Алексей Мелешин. Частенько бываем у них в манеже Сокольников, встречаемся с юными футболистами и футболистками, рассказываем об истории клуба, отвечаем на самые разные вопросы. А какой был праздник, когда к ним в гости приехал легендарный Никита Павлович Симонян. И это очень важно, поскольку «Спартак» всегда был силен своей историей и традициями.

Плюс с большим удовольствием приняли участие в празднике 10-летия открытия нашего стадиона, который собрал столько болельщиков — главную силу «Спартака»!

P.S. Еще раз спасибо, что не забываете! Возможно, я сказал не все то, что вам хотелось услышать. Но по-другому не могу — не умею. А болельщикам моего клуба напомню: любите «Спартак», а не себя в «Спартаке»!

По-прежнему ваш, Олег Романцев!