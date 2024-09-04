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Сегодня, 13:00

«За такой «Спартак» хочется болеть. Станкович — мужик!» Романцев — о Соболеве, Дзюбе и конкурентах «Зенита»

Романцев оценил изменения в игре «Спартака» под руководством Станковича
Александр Львов
Обозреватель
Деян Станкович и Олег Романцев.
Фото ФК «Спартак»
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Легендарный тренер красно-белых и сборной России отвечает на вопросы читателей «СЭ».

Обратите внимание, как Станкович ведет себя во время матча. Он знает, что делать в любой ситуации

Андрей Николаев: — Олег Иванович, большинство фанатов красно-белых отреагировали на ничью в матче с «Зенитом» как на своего рода победу «Спартака». А как ее восприняли вы?

— Здесь скорее важен не сам результат, а то, как он был добыт и что за этим стояло. Главное, что в Питере спартаковцы показали — сейчас они могут на равных играть с любым соперником. А нынешний «Зенит» — из тех, кто способен проверить на прочность любого противника. Победу в психологическом плане «Спартак» одержал — был предельно собран все 90 минут, уверенно контролировал мяч, больше владел инициативой. И не блесни в этот вечер Латышонок, а также будь поточнее Зобнин с Литвиновым и Барко, наши ребята вполне могли увезти из Питера три очка.

В таких матчах не только проверяются возможности команды, но еще и закладывается уверенность на будущее. Помню, в чемпионате-89 мы шли на первом месте. Позади хорошие победы. Но впереди предстоял бой в Киеве с командой Лобановского. И я понимал: как мы его проведем, так и пойдем дальше. Об этом и сказал ребятам. И они все поняли. Четыре гола Шмарова, Мостового и Родионова, оформившего дубль, стали шагом к нашему первому золоту. В Санкт-Петербурге с командой Семака получилось скромнее. Но эта ничья — надежда на будущее. А еще — проявление характера, без которого очки не приходят.

Подтверждением тому стала следующая игра в РПЛ с «Рубином». Вроде бы и соперник был не зенитовского калибра, и матч домашний, а победа досталась потом и кровью. У казанцев хорошо организованная, выстроенная команда. И, решив не соревноваться со «Спартаком» в скоростных атаках, Рашид Рахимов выбрал тактику вязкой обороны по всему полю. Что должно было лишить соперника свободы маневра. Правда, «Рубин» и сам не преуспевал в атаке, но такой ход событий его, видимо, устраивал. А тут в начале второго тайма еще подарок — нелепое удаление Зобнина. Казалось бы, теперь казанцы усилят напор. Но вопреки всему это сделали спартаковцы — сработал выход быстрого Хлусевича, ожили фланги. А ближе к концовке Станкович вместо Угальде и Умярова бросил вперед еще Николсона с Мартинсом. Что подчеркнуло стремление спартаковцев и вдесятером довести дело до победы, не отсиживаясь в глухой обороне, а продолжая давить. Именно за счет этого ими и был заработан пенальти, четко реализованный Барко, который, похоже, становится любимцем болельщиков. Словом, все хорошо, что хорошо кончается. За это ребятам и их тренеру большое спартаковское спасибо! С заслуженной и волевой вас победой, друзья!

 
Деян Станкович и&nbsp;футболисты &laquo;Спартака&raquo;. Тушинская сеча. «Спартак» победил не классом, а духом — он хотел выиграть и вдесятером

Никита Гордин: — Сразу после ничьей с «Зенитом» «Спартак» на своем поле уступил в Кубке махачкалинскому «Динамо». Что это — недооценка соперника или неудачный эксперимент с проверкой резерва?

— Мне не очень удобно давать оценку решениям коллеги. Но то, что он в кубковой встрече дал шанс проявить себя резервистам, объяснимо. Где еще, скажем, можно было посмотреть в деле нового защитника Абену? Да и вообще Станкович полностью сменил обойму, начинавшую матч с «Зенитом». Понятно, что те, кто не всегда попадает в состав, хотели показать тренеру, на что они способны. И, как это часто случается, бившее через край желание мешало им, путало игру, провоцировало ошибки. А тут еще внес нервозность и спорный пенальти. И хотя выход после перерыва Угальде, Барко и Денисова изменил равновесие сил, со счетом этого не случилось. О недооценке соперника я бы не стал говорить, поскольку «Спартак» представляли игроки, которые борются за место в составе. И дай бог, чтобы полученный ими урок не прошел даром.

Борис Турчин: — В этом сезоне — особенно после матча в Питере — все отмечают уверенность и максимальный настрой игроков «Спартака». Правильно понимаю, что такие вещи исходят от тренера?

— Только от него! Обратите внимание на то, как ведет себя Станкович по ходу матча. На то, как реагирует на игровые детали, как общается с футболистами. Чувствуется, что он твердо знает, как следует поступить в той или иной ситуации, и готов к любым поворотам событий на поле. Я не видел, как он проводит тренировки, но, думаю, в них он мало отличается от того, кого мы видим во время игры. Футболисты тоже чувствуют этот настрой и впитывают мощную энергетику тренера. Это тот профессиональный козырь, который, надеюсь, многое поменяет в «Спартаке» и в игровом плане, и в отношениях внутри коллектива. Потому и в Питере мы увидели команду, за которую хочется болеть, — с тренером, которому хочется верить! Именно это я почувствовал чуть раньше, в момент нашего короткого с Деяном общения перед матчем с «Крыльями Советов». Он настоящий мужик!

Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, "СЭ"

Черчесов привык решать серьезные задачи. У Казахстана отбор на ЧМ, Лига наций — это серьезный вызов

Виктор Зуев: — В прошлом сезоне, несмотря на трудный старт «Зенита», вы уверенно предрекали ему чемпионство. Не кажется ли вам, что, когда весь Петербург к столетнему юбилею клуба ждет от Семака только золота, это психологически может сказаться на команде?

— И от этого Сергею Богдановичу никуда не деться. Вот почему я ему не завидую — в свое время проходил через нечто подобное. Правда, с юбилеями сталкиваться не доводилось. Но то, что от «Спартака» всегда ждали побед — не только в чемпионате, но и в матчах любых турниров, — и я, и футболисты знали. И понимали — наш болельщик имеет на это право. Мешало ли это? Трудно сказать. А вот держать себя в тонусе заставляло. У Семака другая история — столетие единственного в городе клуба, который боготворят! И здесь хоть умри, но подари ему праздник. А это колоссальная ответственность. Быть может, отсюда и пошли в Питере тревожные разговоры после ничьей с «Химками». Да и осторожность в игре со «Спартаком» могла навести на мысль, что в таком особенном сезоне «Зениту» ни в коем случае нельзя было проигрывать дома своему главному сопернику. Трудная ничья со «Спартаком» наверняка станет для команды Семака не только встряской, но и подзарядом для будущих побед. А вот сознание того, что от них ждет к юбилею весь Питер, будет осложнять задачу.

Олег Новоградов: — Самая крупная победа «Зенита» в сезоне — над «Ростовом» (5:0). Как тренеру приходить в себя после такого удара? Гус Хиддинк однажды рассказывал, что после разгрома от Испании на Евро-2008 повел команду играть в теннис. И после этого команда дошла до полуфинала. А случались ли у вас провалы и как вы восстанавливались?

— К счастью, подобных неприятностей было не так много. Но вообще-то для тренера это дело житейское. Никто от этого не застрахован. А значит, должен быть готов к любой неожиданности. Хотя, признаюсь, после первого раза чувствуешь себя как боксер после тяжелого нокаута.

Конечно, пять пропущенных мячей — удар ниже пояса. Но уверен, что Карпин с его закаленным характером перенес случившееся с достоинством. И, конечно, сделал выводы — без этого есть риск поплыть. Как выбираться из ямы? В этом вопросе одинаковых рекомендаций нет. Вот Хиддинк взял и резко сменил обстановку — он тренер опытный. Ведь в скоротечном турнире времени на раздумья немного. И вместо затяжного разбора или назидательной беседы Гус предпочел дать возможность ребятам развеяться, поменять на корте настроение. И не ошибся — команда встряхнулась, ожила и заиграла.

Нечто похожее было и у меня в 1989-м. В какой-то момент начался спад — проиграли «Арарату», сыграли вничью с тбилисцами. Не бегут ребята, и все! Собрал костяк — Черенкова, Онопко, Женю Кузнецова, Черчесова, Позднякова, Морозова, Шмарова... А они в один голос: не знаем, Иваныч, почему поплыли, ноги ватные, не бежится! Тогда и решил вместо очередной тренировки в лесок рядом с базой в Тарасовке их сводить, шашлыки пожарить. День проходит — гляжу, они повеселели, шутить начали на поле, смеяться. Вот с таким настроением «Шахтер» и обыграли. Ну а дальше уже пошло как положено.

 
Рамиз Мамедов. «Романцев сказал: «Я бы Рамизу сам наливал, чтобы он так всегда играл!» Яркие истории Мамедова

Арсен Каминов: — Олег Иванович, не удивились ли вы тому, что к Станиславу Черчесову так и не проявил интереса ни один российский клуб? И не кажется ли вам, что согласие возглавить сборную Казахстана может быть воспринято как шаг назад в его тренерской карьере?

— Не думаю, что у Стаса в России не было вариантов. Скорее всего, по каким-то причинам они его не устраивали. Черчесов — тренер, который привык решать серьезные конкретные задачи. Что уже доказал не только в России. Да, сегодня сборная Казахстана не обладает высоким международным рейтингом. Но ей предстоит пройти отбор на чемпионат мира, выступить в Лиге наций в группе с Норвегией, Словенией и Австрией. А это серьезный уровень и вызов для тренера. Тем более что до Станислава неплохих результатов со сборной добился поигравший в «Спартаке» Магомед Адиев. Словом, есть за что сражаться! А для Стаса с характером настоящего воина это — главное. У нас же к специалистам со своим мнением и взглядами на футбол и профессию клубные начальники подходят с опаской — зачем им лишняя головная боль? Ведь они и сами все знают. Что касается шага назад, то решение Черчесова проверить себя в Казахстане я таковым не считаю. Удачи тебе, Стасик!

Кирилл Долгих: — Сигналом SOS прозвучало открытое письмо махачкалинского «Динамо» в РФС с просьбой обратить внимание на проблему судейства. А Сергей Семак говорит об этом из сезона в сезон, несмотря на победы. Но, похоже, эти проблемы не волнуют ЭСК РФС, занятую только защитой арбитров. Как думаете, есть ли способ что-то поменять в системе или это тупик?

— Понимаете, Кирилл, я человек независимый, а потому от меня ничего не зависит. Ну а если серьезно, то не перестаю удивляться, что из года в год в нашем судействе ничего не меняется — скандалы, ошибки, жалобы... Вот теперь еще и открытые письма отчаяния пошли. А с той стороны словно глухая стена и все нормально: у руля очередной иностранец, странный руководитель экспертной комиссии, который никогда к этой футбольной отрасли не имел никакого отношения... Зато появился ВАР, где среди видиоассистентов теперь тоже есть штрафники. Что только еще больше усугубляет ситуацию. А в ответ на претензии всех клубов, включая чемпиона, — лишь молчание и повышение зарплат судьям. И, как вы говорите, это действительно похоже на тупик. Ну а насчет способа что-то изменить — извините, ничем помочь не могу. Потому что не-зна-ю! И с легкой грустью вспоминаю, как однажды встретил в Лужниках игравших там арбитров моего тренерского времени. Тепло поговорили, вспомнили старое. И, расставаясь, я сказал, что только теперь понял, как был не прав, когда в горячке иногда наезжал на них после матчей, еще не зная, какое убогое поколение придет им на смену. И это при том, что глава ЭСК считает, что по три миллиона премиальных в конце сезона на брата для этих горе-арбитров — сумма очень скромная...

Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Соболев, Дзюба, матчи сборной с Вьетнамом и Таиландом

Василий Иванков: — Много шума вызвал переход Александра Соболева в «Зенит». Особенно возмущались фанаты красно-белых, а кто-то, напротив, не видел в желании форварда выступать за Питер ничего страшного, учитывая, что Александр не воспитанник «Спартака». А как поступил бы тренер Романцев, если бы его футболист не скрывал желания уйти из команды?

— Как говорится, флаг ему в руки. Признаюсь, не очень верю в то, что Александр уж очень рвался в Питер, поскольку не знаю истинных причин. А они могут быть самыми разными — более выгодный контракт, желание проверить себя в новом клубе, доказать кому-то, что он большой игрок.

Что касается спартаковских корней, то и они не все решают. Не помешали же в свое время отправиться в Питер выросшему в «Спартаке» Артему Дзюбе. И причины там были известны — разногласия с тренером. Такое бывает. А здесь команду возглавил новый человек. И если бы уход Соболева прокомментировал Станкович, то я бы тренеру поверил. Потому не вижу повода для обсуждения этой рядовой темы. Тем более что с подписанием Соболевым контракта с «Зенитом» она сама собой умерла.

Что касается моего отношения к тем, кто собирался покинуть «Спартак», то меня прежде всего интересовали мотивы такого желания. К счастью, подобного рода проблем, как с уходом Дзюбы или Соболева, в моем «Спартаке» не возникало. И обычно связано это было со стремлением ребят поиграть в Европе. С каждым из них я обсуждал этот шаг, но никогда не навязывал своего мнения. А вот отъезд любого из них переживал. Помню, как тяжело было расставаться с отправившимся в «Рому» Димой Аленичевым. Посидели, поговорили. А на прощание он спросил: «Иваныч, вы меня понимаете?» И я пожал ему руку.

 
Александр Соболев. Соболев в «Зените» — самый токсичный трансфер со времен Дзюбы. Ну так нельзя

Родион Глушков: — Вы всегда с уважением говорили об Артеме Дзюбе. В «СЭ» уже писали, что он хочет остаться в большом футболе, была информация об интересе «Крылья Советов». Как считаете, в 36 лет он способен помочь самарцам? Вот Леонид Слуцкий уверен, что Дзюба предельно мотивирован и тот, кто возьмет его, сорвет джекпот.

— Я давно Артема на поле не видел. Но, зная его умение добиваться своего в самых сложных ситуациях, не сомневаюсь — все это время он готовился к продолжению карьеры. Не думаю, что разговоры о его финансовых запросах здесь будут стоять на первом месте. Обычно для таких, как Дзюба, в подобные моменты важнее не сорвать куш, а вернуться в игру. Я с уважением отношусь к тренеру «Крыльев» Осинькину. И если в разговоре о сотрудничестве он поверит в Артема, то от этого выиграют и команда, и болельщики. Ведь с появлением Дзюбы в «Крыльях» от него будут ждать того же огня, который отличал его в прежних командах. Да и мне будет интересно проверить свои ожидания. Удачи тебе, Артем!

Андрей Жуков: — Перед матчем сборной России с Вьетнамом и Таиландом Валерий Карпин объяснил журналистам, почему сборной выбрали таких слабых соперников: «Для вас все плохо. Спасибо богу, что и этих нашли». Ну как можно задавать такие вопросы, когда в каждом детском саду знают об изоляции нашего футбола? Или Карпина специально провоцируют на эмоции, что говорит о соответствующем отношении к сборной своей страны?

— На мой взгляд, уважаемый Андрей, вы сами и ответили на свой вопрос. И эта ситуация очень похожа на ту, когда находящегося в реанимации больного спрашивают, как он себя чувствует. Признаюсь, мне уже надоело говорить о тех, кто не уважает сборную своей страны, твердя о ее слабых соперниках, неинтересном футболе и отсутствии зрелища. Все это — пустая болтовня со стремлением хоть как-то привлечь к себе внимание и выделиться из толпы. Почему к нам не едут Испания с Бразилией, пусть объясняют жены и тещи тех, кто об этом спрашивает. Мы же должны жить, играть и идти дальше! И для этого сборной как никогда необходима вера и поддержка болельщиков. А Карпину — еще и крепкие нервы. Чего ему от всей души желаю!

Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Алексей Леонидов: — Одно из главных событий сезона — прорыв «Локомотива» с временным лидерством. Говорит ли это о том, что нас второй год подряд ждет борьба до последнего тура? Или все же борьба за золото пройдет по схеме «Зенит» — и все остальные»?

— Конечно, такое выступление «Локомотива» — приятная неожиданность. Особенно для его фанатов, взгрустнувших после ухода Глушенкова, Миранчука, Жемалетдинова и Дзюбы. Зато теперь на слуху имена молодых Батракова и Ракова. Как и заметно прибавивших Самошникова с Воробьевым. Ну и как не сказать добрых слов в адрес Михаила Галактионова, который, несмотря на потери, сумел сколотить состав и идет в числе лидеров. В то же время матч с «Краснодаром» был не только текущей проверкой на прочность железнодорожников, но и проверкой заслуженности их появления в статусе лидера чемпионата.

Но 0:3 на своем поле все расставили по местам. «Локомотив» напоминал «Динамо» образца концовки прошлого сезона. Команда Марцела Лички также не выглядела в матче с «Краснодаром» единым ударным кулаком, а зависела от соперника. И, находясь в полушаге от золота, упустила его. Галактионов же причины своей неудачи объяснил психологией игроков, перемалывать которую дело не одного-двух дней. Тем самым как бы объяснив лидерство команды не более чем турнирной вспышкой. Но я бы не спешил вычеркивать «Локомотив» из конкурентов в борьбе за чемпионство. Хотя, на мой взгляд, по составу он еще не готов к решению задач, с которыми клуб справлялся во времена Юрия Семина.

Что касается «Краснодара», то в его игре появились солидность и уверенность, что опирается на подчеркнутое внимание к надежности тылов. При этом ставка в атаке на Сперцяна и Кордобу себя полностью оправдывает. Хотя до встречи с «Локомотивом» «быки» забили лишь шесть мячей — и такой голевой скромности им хватило, чтобы уверенно расположиться вслед за «Зенитом». А заодно уже сейчас заявить о себе как о самом серьезном конкуренте Питера в золотой гонке. Надеюсь, что компанию краснодарцам составит и набирающий обороты «Спартак» Деяна Станковича. И сдвиги к возрождению у команды характера победителя, обозначенные в игре с «Рубином», заметно поднимают настроение. Думаю, не останутся в стороне и «Динамо» с ЦСКА, очки которым в Оренбурге и Химках дались с трудом. Но прошлогодний финишный рывок команды Лички говорит о ее потенциале и непредсказуемости. А пока соперники роятся в своих проблемах, «Зенит» разгромил «Пари НН», до этого слегка встревожив фанатов парой ничьих. И продолжает не только уверенно двигаться вперед, но и укреплять свои ряды. Подписали Соболева, а в том же Нижнем Новгороде показали Лусиано Гонду. Так что пока все идет по плану наступающего юбилея.

Что касается схемы чемпионата «Зенит» — и все остальные», то здесь многое будет зависеть от того, насколько окажутся горазды на сюрпризы его конкуренты. «Локомотив» подал пример — кто следующий?

Александр Соболев
Артем Дзюба
Деян Станкович
Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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