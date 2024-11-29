Легендарный тренер «Спартака» и сборной России традиционно отвечает на вопросы читателей «СЭ».

Угальде — лидер атаки? Даже покер «Локомотиву» не дает повода для поспешных выводов

Борис Слепцов: — Олег Иванович, как оцените покер Угальде в матче с «Локомотивом»? Говорит ли это о том, что в «Спартаке» появился настоящий лидер атаки?

— Я не очень понимаю суть вашего вопроса, уважаемый Борис. Конечно, четыре забитых мяча — мечта любого футболиста и подарок для болельщиков. Но в «Спартаке» всегда считалось, что голы, как бы и кем они ни забивались, — заслуга всей команды. Ведь даже если футболист обвел полкоманды, то помогли ему в этом партнеры, перемещения которых заставляли соперников терять позицию. И, если не изменяет память, положил начало такой голевой серии Валерка Масалитин — в Москве с «Крыльями». А уже во втором круге ее повторил в Самаре Андрей Тихонов. Ну а потом, года через четыре, пришел черед и Саши Ширко. Приятные воспоминания...

Уверен, что голы Угальде «Локомотиву» также останутся в памяти болельщиков. Но с еще большим восторгом они будут вспоминать, с каким настроем бился в тот вечер «Спартак», как отчаянно шел в атаку и, стиснув зубы, оборонялся. Причем пошел вперед с первых минут, прижав противника к воротам и заставив ошибаться даже стойкого голкипера Лантратова. И уже к середине тайма забил три мяча. Заострил на этом внимание потому, что еще недавно «Спартак» критиковали за вялое безвольное начало, которое, надеюсь, осталось в прошлом. Что говорит о своевременно и точно проделанной Станковичем работе над ошибками.

Что касается вопроса о появлении в «Спартаке» нового лидера атаки, то, думаю, даже четыре забитых мяча Угальде не дают повода для поспешных выводов. Видно, что парень не без способностей, с характером, голевым чутьем. Но лидер — это прежде всего стабильность. И будем надеяться, что он еще не раз докажет, что достоин этого звания.

Денис Руднев: — В одном из интервью Марцел Личка рассказал о стажировке Александра Мостового в «Динамо», отметив, что тот «видит футбол по-своему и будет ставить качественную игру, которая бы нравилась болельщикам». Что скажете о словах своего чешского коллеги?

— Они меня нисколько не удивили. Ведь знаю Мостового с той поры, когда сам начинал познавать тренерское ремесло. А Сашка тогда только открывал для себя большой футбол. За все время нашей совместной работы и до его отъезда за рубеж я видел, как он искал любые пути, чтобы вырасти в игрока, на которого может положиться любой тренер. Не знаю, почему, закончив яркую игровую карьеру, Мостовой сразу не взялся осваивать профессию, которой, наконец, решил посвятить себя. Может, сначала захотел посмотреть на нее со стороны, попытаться понять ее суть. По крайней мере, в наших с ним разговорах о футболе и переменах в нем это чувствуется. И так же, как в свои игровые времена, Александр проявляет тот самый интерес ко всему новому. На что обратил внимание во время стажировки в «Динамо» Марцел. И уже на многое у Мостового есть свой взгляд и собственное мнение, которое он, не скрывая, высказывает. Возможно, порой даже чересчур резко, что не всем нравится. Но таким он был всегда! И, похоже, меняться не собирается. Что ему еще обязательно пригодится в новой профессии. А потому повторю — Мостовой готов работать! И те команды, где готовы протянуть руку амбициозному тренеру с хорошим вкусом и нестандартными идеями, о своем выборе не пожалеют. Считайте это моей официальной рекомендацией.

Удачи тебе, Александр Владимирович!

Аркадий Гаршин: — Как отнеслись к желанию Артема Дзюбы вернуться в сборную, чтобы обойти в списке бомбардиров Александра Кержакова? Вот Александр Тарханов сказал, что это было бы несправедливо, ведь Кержаков забивал гораздо более сильным командам, чем Бруней.

— Никогда не скрывал своего уважения к Дзюбе как к форварду с характером бойца. Но здесь полностью согласен с мнением моего большого друга Александра Федоровича. Конечно, любому игроку приятно оставить свой след в футболе. Но только не таким искусственным способом, каким вдруг захотел воспользоваться Артем. Однажды нечто похожее уже случалось в советские времена и оставило неприятный осадок. Потому не хочу вспоминать подробности той некрасивой истории и ее участников. Думаю, и сам Дзюба понимает — если бы сегодня он отвечал требованиям сборной, то даже при их непростых отношениях Валерий Карпин не отказался бы от его приглашения. Тем более что Бруней из тех соперников, с которым поправлять бомбардирский счет — плевое дело. Пока же пожелаю Артему в «Акроне» напомнить о себе как об игроке, который достоин национальной команды. А в том, что он способен добиваться своего, мы уже убеждались.

Матч легенд футбола памяти футболиста «Спартака» и сборной Росси Федора Черенкова. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Борис Голдин: — В ноябре ветераны «Спартака» и «Динамо» провели матч памяти Федора Черенкова, а до этого сыграли со сборной мира в честь еще одной легенды — Ильи Цымбаларя. Насколько они удались и что главное в таких встречах для его участников, организаторов и зрителей?

— Первое, что порадовало душу, — появление на этих матчах тех фанатов, которые во все времена были для «Спартака» 12-м игроком. Как же клубу их не хватает сегодня! А еще перехватывало дыхание от радости общения с теми, с кем когда-то бились за очки и медали. Увы, но сейчас видимся не так часто. Даже такая грустная шутка появилась — мол, встречаемся только на чьих-то похоронах... А здесь такой праздник с горячими трибунами и борьбой на поле, как в былые времена! И матч светлой памяти Федора, несмотря на историческую непримиримость клубов, показал, что мы все — одна дружная семья. Правда, хотелось бы, чтобы проходили подобные игры в выходные и в дневное время. А здесь он почему-то проводился поздним вечером и в будний день. Потому и мальчишек на нем было немного. Жаль, ведь такие встречи — большой футбольный урок для них на будущее. Но все равно огромное спасибо организаторам за тот праздник, который они подарили ветеранам и болельщикам. До новых встреч!

Соперники для сборной? Мне жаль футболистов и тренеров, от которых ничего не зависит

Алексей Домных: — После матча с Брунеем вновь пошли разговоры о том, что сборной не нужны спарринги с третьесортными соперниками — лучше сыграть против легионеров РПЛ. Согласны?

— Начну с того, что мне искренне жаль футболистов и тренеров, от которых здесь ничего не зависит. Они просто выполняют свой профессиональный долг. Хотя при этом игроки рискуют получить травмы, а тренеры вынуждены выслушивать упреки по поводу слабых противников. Хотя их выбор — прерогатива РФС, попавшего в тиски международной изоляции. Так неужели репортеры, разжигающие огонь ими же надуманной проблемы, не понимают, что, лишившись международного футбола, сборная стала заложницей этой пока тупиковой ситуации? Заложницей! Убежден, все они прекрасно понимают. Но упорно продолжают гнуть свое: авось где-то дрогнет горячий Валерий Георгиевич и сорвется на скандальчик, которого так добиваются, чтобы о них заговорили. Но он, упрямец, никак не поддается! Вот и решил кто-то из умников в Волгограде зайти с другой стороны. И, видимо, перепутав Карпина с Александром Дюковым, поинтересовался, «не обменял бы Валерий Георгиевич встречи с Брунеем и Сирией на возвращение сборной в международный календарь?». Но опять не сработало, поскольку услышал от тренера, что тот ненормальным себя не считает. Зато в нормальности задавшего настолько идиотский вопрос лично я сильно сомневаюсь.

Что касается спарринга со сборной легионеров или с «Зенитом», то, конечно, проверить в них возможности команды Карпина было бы реальней. И такие встречи вызовут интерес. Но матчи с зарубежными сборными нам нужны для поддержания контактов с ФИФА и УЕФА. Да, пусть соперники не особо именитые. Но это показывает миру, что российский футбол жив и готовится к возвращению в международный календарь.

Значит, надо терпеть и работать. Вот почему сейчас сборная особенно нуждается в нашей с вами поддержке!

Товарищеский матч между «Динамо» и «Амкалом». Фото ФК «Динамо»

Елена Турбина: — Как вы относитесь к таким шоу-матчам, как «Динамо» — «Амкал», где на поле выходили артист Павел Деревянко и фигуристка Евгения Медведева? И что думаете о чистом времени и других экспериментах, которые могут появиться в футболе?

— Я слышал, что матч «Динамо» с «Амкалом» собрал даже больше зрителей, чем некоторые игры чемпионата. Думаю, это произошло прежде всего за счет молодежи, которая ищет новых зрелищ и ощущений. Ясно, что ей интересно, как будет выглядеть на поле любимый артист или забьет ли гол звездная фигуристка. И раз народ идет на стадион, значит, подобные шоу кому-то нужны. Еще веселей было бы, если бы та же Медведева сыграла за «Динамо» в матче чемпионата, а, скажем, Аршавин выступил бы в турнире фигуристов! Если серьезно, то футболом подобные встречи никак не назовешь. Поэтому тех, кто их посещает, я называю зрителями, а не болельщиками.

Футбол — это игра, в которой побеждает мастерство, умение бороться, характер, воля. Неслучайно все новшества, которые, вопреки истории и традициям, пытаются втащить, практически не приживаются. Уже были предложения отменить офсайды, да и проведение, как в хоккее, матчей с учетом чистого времени не новость. Но, к счастью, пока они не проходят. Хотя те, кто хочет сделать футбол еще более доходным бизнесом, не сдаются. Так что эксперименты были, есть и будут. Но лично мне они ни к чему. Появление ВАР, которое я с интересом ждал, ничего, на мой взгляд, игре не добавило. А вот головной боли с тягучими паузами и лишними спорами о судейских ошибках подбросило. Не зря наш спартаковский менеджер Александр Хаджи частенько любил повторять, что лучшее — враг хорошему.

Никита Деев: — Вашему большому другу и земляку Александру Тарханову исполнилось 70, но он недавно признался, что с удовольствием потренировал бы еще. При этом заметил, что, например, в Бразилии трудятся тренеры и постарше, поскольку там ценят опыт и знания, не заглядывая, как у нас, в паспорт. Согласны с Александром Федоровичем?

— Вы уже не в первый раз затрагиваете эту тему. Значит, для болельщиков она по-прежнему актуальна. И, похоже, она уже из категории вечных. В мои времена фигура тренера была главной. Ведь именно он определял лицо команды и брал на себя ответственность за результат. А его видение футбола определяло игру. Потому «Динамо» или «Спартак» Константина Бескова невозможно было спутать с «Торпедо» Виктора Маслова. А киевское «Динамо» Валерия Лобановского — с ЦСКА Валентина Николаева. Я назвал только нескольких великих специалистов, на которых был богат наш футбол. В их времена еще существовали такие понятия, как тренерская преемственность, игровые традиции. Ну а когда появились профессиональные клубы с хозяевами, то дальше все пошло по сценарию: кто платит, тот и заказывает музыку. И значимость профессии отошла на второй план. Почти все тренеры моего поколения прошли через это. Кому-то повезло больше, кому-то меньше, но без этого не обошлось. И теперь назначения не обходятся без отмашки президента, за спиной которого еще и вытянутый в струнку совет директоров. Отсюда и странные приглашения безвестных иностранцев. Причем не только для работы с командой, но и в клубную инфраструктуру.

Нисколько не удивлен тому, что мой друг Тарханов и в 70 готов продолжать работу. А вот тому, что не востребованы такие проверенные временем специалисты, как Валерий Газзаев, Юрий Семин, Сергей Павлов, Валерий Овчинников, удивляюсь. Предвижу вопрос: а что же вы-то, Олег Иванович, без дела сидите? Отвечу: это не совсем так, поскольку в «Спартаке» у меня хватает дел, связанных с помощью и поддержкой ветеранов. А вот готовить команду я уже не потяну — не то уже, извините, здоровье. Зато у тех моих друзей и коллег, кого я назвал, оно в порядке. Да и желания хватает. А уж про опыт и знания говорить не буду — это профессора! Уверен, они способны дать не только результат, но еще и фору многим непонятным иностранцам.

Что касается «заглядывания в паспорт тренера», то не так давно об этом с радостью вспомнили в «Локомотиве», когда надо было объяснить народу расставание с Юрием Семиным. С тем, кто вытащил клуб из турнирного болота, сделал его чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка, принеся в бюджет немалые деньги за участие в Лиге чемпионов. Но дело в том, что Семин из тех, кто имел свое мнение, которое всегда мог прямо высказать, даже вопреки желанию клубных начальников. А это им, как известно, не нравится! Вот тогда вместо «спасибо», заглянув в паспорт Юрия Павловича, ему торжественно и предложили уйти на покой. Ведь куда проще решать собственные вопросы с молчаливыми тренерами-гастарбайтерами.

Извините, если я вас мало чем удивил. И Федоровичу Тарханову, а также всем друзьям-коллегам желаю здоровья и тренерской удачи! Если они о ней думают...

Алексей Батраков и Манфред Угальде. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Посоветовал бы Батракову быть таким же скромным и требовательным к себе, каким был Черенков

Сергей Тонеев: — 27 тысяч зрителей на матче с Брунеем и аншлаг в Волгограде говорят об уважении к своей сборной? Или о том, что, в отличие от Москвы и Питера, болельщики других российских городов просто не избалованы большим футболом?

— Думаю здесь и то и другое. Благодаря своим искренним и любящим футбол болельщикам Краснодар с Волгоградом заслужили проведение матчей сборной. Да и Карпин заметил: люди заполнили трибуны даже в играх с такими соперниками — значит, наша команда им не безразлична. Это лучший ответ тем, кто с умным видом продолжает ныть по поводу ее третьесортных спаррингов и задавать не имеющие никакого отношения к футболу вопросы в духе: «Почему Онопко покинул сбор и уехал на матч ветеранов в Москву?» Не пойму, как и зачем такие проныры появляются на пресс-конференции! И почему их не останавливают?

А пока, несмотря на то, что кто-то лает, мы все равно должны идти вперед.

Олег Демидов: — Алексея Батракова называют открытием сезона. А Валерий Газзаев даже сказал, что он чем-то напоминает ему Федора Черенкова. Согласны с мнением Валерия Георгиевича?

— Говорил и повторю: двух Черенковых быть не может! Господь наделил Федора не только огромным талантом, но еще каким-то особенным характером, несвойственным людям нашей профессии. Скромный, застенчивый, без памяти влюбленный в футбол — таким он был всегда. Таким и остался в памяти. Другим я его себе не представляю. Потому и не стал смотреть фильм о нем, хотя слышал о картине хорошие отзывы. Просто боялся увидеть его на экране не тем, каким запомнил, поскольку считаю, что невозможно сыграть такого по-детски искреннего и неповторимого человека. Хочу сохранить в памяти того, своего Федю...

Что касается Батракова, то, признаюсь, я не очень слежу за ним. Но для 19-летнего паренька, только появившегося в премьер-лиге, его статистика впечатляет. И если их что-то и объединяет с Федором, то, скорее всего, любовь и преданность делу, без чего такой яркий дебют в «Локомотиве» был бы невозможен. Но желая Алексею удачи, хотел бы посоветовать ему быть таким же скромным и требовательным к себе, каким был Федор, которого, как мы в шутку говорили, не испортило бы даже ежегодное вручение «Золотого мяча».

Дмитрий Корзун: — Как вы восприняли отстранение от судейства Владислава Безбородова за критику коллег в социальных сетях? После этого появились слухи, что Безбородов якобы хотел возглавить судейский корпус, поэтому его наказали так сурово.

— Извините, Дмитрий, но мне уже порядком надоело обсуждать дела наших замечательных арбитров. То мы повышение их зарплат обсуждали, то детекторам лжи удивлялись. Теперь вот детектив с интернетом и анонимными писульками, породивший появление версии со сведением счетов с еще недавно уважаемым судьей. Да еще и какая-то мутная история в Самаре со взятками жару поддала. Просто паноптикум какой-то! Если раньше я еще мог высказывать свое мнение о ситуации в этом застегнутом на все пуговицы судейском корпусе, то сейчас просто нет слов. Да и бесполезно. Так что еще раз извините, но мне эта тема очень неприятна.

Феликс Травин: — Олег Иванович, как вы относитесь к разговорам о том, что сейчас «Зенит» не показывает прежней мощной игры, но его спонсоры все равно сделают все, чтобы в год столетнего юбилея клуб не упустил чемпионства?

— Отношусь как к обычным кухонным сплетням. В мое время и о «Спартаке» ходили всякого рода небылицы. Но мы не обращали на них внимания. А, делая свое дело, шли вперед, помня слова мудрых братьев Старостиных, что сильных не любят только слабые. Согласен, что «Зенит» пока не так стабилен, как в прошлые победные сезоны. Да и недавнюю победу в Оренбурге он в добавленное время буквально на зубах вырвал! Но мы знаем, что в решающий момент команда Сергея Семака, в отличие от конкурентов, может предельно собраться и выдать победный залп. Вспомните концовку прошлого сезона. А вот стоявшее в полушаге от золота «Динамо» этого не смогло — не тот кураж. Спору нет, прибавил «Краснодар». Но неожиданная ничья в Химках в прошлом туре тут же подвинула его в чемпионской гонке ступенькой ниже. Хотя костер борьбы только разгорается. Что касается намеков на помощь могучих спонсоров «Зенита» в добывании золота, то те, кто об этом говорит, не задумываются, почему ее не было во времена, когда клуб возглавляли такие специалисты, как Манчини или Луческу? А после их ухода у Питера шесть чемпионских побед Семака. Вот вам и ответ на все нефутбольные вопросы.

Но, что бы ни говорили, уверен: нас ждет такая же лихая и непредсказуемая концовка, за которой в прошлом чемпионате мы, не отрываясь, следили до последнего мгновения. А еще по-прежнему верю, что в ней скажет свое слово и «Спартак». К чему призываю и наших болельщиков.

Вместе мы сильнее!

P.S. Еще раз спасибо, что не забываете! Возможно, я сказал не все, что вам хотелось услышать. Но по-другому не могу — не умею. А болельщикам моего клуба напомню: любите «Спартак», а не себя в «Спартаке»!



По-прежнему ваш, Олег Романцев!