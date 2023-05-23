Сегодня, 12:30
— Предвижу, что, прежде всего, вас интересует мое мнение об очередном судейском скандале, спровоцированном стычкой между Рошей и Соболевым, — опередив меня, начинает Олег Иванович обсуждение воскресного матча на «Открытие Банк Арене».
— Почему вы так решили? — удивляюсь я проницательности Романцева.
— Да потому что в воспоминаниях об этом дерби будут больше говорить не о красивых голах и ярких комбинациях, а об этой грязной истории, которая заставила вздрогнуть даже таких тертых в футболе людей, как я. И это печально.
— И все-таки каким вы увидели этот конфликт? Ведь он тоже стал частью дерби.
— Считаю, что к футболу, к самой игре, эта заваруха с хамством, грубостью, взаимными оскорблениями и хулиганской выходкой не имеет никакого отношения. Для дворового футбола, где всякое случается, такое могло бы еще сойти. Но в матче лидеров, в присутствии десятков тысяч болельщиков это воспринялось как дикость и распущенность.
— Но кого бы вы назвали в этой истории зачинщиком, а кого пострадавшим?
— Я не люблю обсуждать такие ситуации, как и оценивать решения судей. И уж тем более искать здесь правых и виноватых. Но то, что уже после свистка Роша толкнул Соболева, не давало повода для такого развития событий. И уж точно на такую выходку не стоило отвечать откровенной грубостью. А уж безобразный жест по отношению к сопернику — просто из ряда вон выходящий случай!
— Возможно, покажи перед этим Карасев Роше и Соболеву по желтой карточке, не было бы той дикой вспышки спартаковца?
— А ее и без карточки не должно было быть. Александр — уже сложившийся игрок, сделавший себе имя уважаемого форварда. Так расти дальше, становись настоящим лидером «Спартака», завоюй место в сборной! Допускаю, что это был только срыв, который станет для него уроком на будущее. О чем Саша сразу же заявил после матча, извинившись перед болельщиками. Случившееся еще и тревожный звонок — мол, одумайся, парень, ты перешел грань! И вот это уже опасно.
— Многие возмущаются удалением Роши, считая, что тот просто попал под раздачу.
— Не знаю всех подробностей, но видел, что бразилец получил красную карточку после того, как показал ассистенту судьи тот же жест, что и Соболев. И это видели все. А значит, удаление заслуженное.
— Но Роша сказал, что сделал это для того, чтобы привлечь внимание арбитра к случившемуся, и объяснил ему это.
— На бразильском языке? (смеется.) Не каждый арбитр с флажком им владеет. А того, кто мог бы ему перевести горячую речь армейца, под рукой не оказалось. Может, теперь стоит прикрепить к каждому из помощников главного арбитра по одному личному переводчику? Или пусть судьи учат португальский язык.
— А теперь давайте все-таки поговорим об игре. ЦСКА называют лучшей командой весны в РПЛ, чего не скажешь о «Спартаке». Это давало армейцам психологическое преимущество?
— Начну с того, что ЦСКА никогда не был для «Спартака» главным соперником. Уважаемым, заслуженным — да, но не самым принципиальным. Хотя ни один матч с армейцами, независимо от турнирных раскладов, не был для нас проходным. Всегда огонь, борьба до последнего патрона, настоящая битва, в которой ты можешь проверить себя от и до. Вот почему фаворитов в тех встречах не было.
Нынешнее дерби имело особый подтекст — в нем могла решиться судьба серебряных медалей. Потому все остальное, включая статистику, отходило на второй план. А то, что сейчас говорили и писали некоторые «друзья» «Спартака» о моральном превосходстве армейцев — для Абаскаля с ребятами должно было только поднять игровой градус. Что и произошло. К тому же болельщикам очень хотелось, чтобы вместе с победой они увидели еще и характер, игру. А значит, получили надежду на следующий сезон.
— Считаете, болельщики «Спартака» могут быть довольны на все сто?
— Результатом и характером команды — точно. А вот качество игры было, увы, небезупречным.
— Вы о действиях в обороне?
— В том числе. Вспомните, как армейцы открывали счет. Сначала наши защитники проморгали быстрый ввод мяча Акинфеевым. А когда поняли, что не успевают вернуться назад, похоже, понадеялись на искусственный офсайд. Это создало неразбериху в штрафной, где Чалов, перехитрив Джикию, сбросил мяч Медине, который в упор расстрелял Селихова. Но предупреждения об опасности для обороны звучали и до этого. И если бы вратарь не опередил в штрафной Облякова, а также не сумел парировать мощный удар Гайича, «Спартак» не избежал бы неприятностей.
— Но ведь и у «Спартака» были хорошие моменты, чтобы огорчить Акинфеева.
— Вот вы и сами обратили внимание на другие просчеты в игре красно-белых. Я имею в виду брак в завершении атак. Ну как не использовал верный шанс в конце первого тайма Соболев, которому никто не мешал в штрафной! И никто из спартаковцев после его удара не попытался достать катившийся мимо дальней штанги мяч. Великий Герд Мюллер на раз ловил такие моменты!
После перерыва был хороший повод отличиться у Зобнина. Не смогли переиграть Акинфеева и Промес с Таварешем, которые находились в идеальных позициях.
— И все-таки Промес забил прямо перед перерывом.
— Здесь как-то странно повела себя оборона ЦСКА. Сначала дала Зиньковскому свободно сделать верховую передачу на дальнюю штангу Промесу. А тот при попустительстве Гайича из вратарской головой пробил мимо Акинфеева. И к этому голу не могло быть претензий ни у Карасева, ни у ВАР, которые до этого отменили забитые мячи Игнатова и Заболотного.
— Вам не показались спорными эти решения?
— Показались или не показались — это все лирика. Если арбитр вынес решение, то обжалованию оно уже не подлежит. Если я скажу, что ситуация, после которой забивал Заболотный, была ближе к офсайду, чем та, когда отличился Игнатов, то Романцева как болельщика «Спартака» тут же обвинят в предвзятости. В обоих случаях, как говорится, все было на тоненького.
Единственное, из-за чего мне жаль, — что не засчитали гол после изумительной по исполнению комбинации в касание и с последним пасом пяткой Соболева на Игнатова. Я слышал, что в таких спорных случаях судьи должны принимать решения в пользу атакующей стороны.
— А что тогда скажете о моменте, после которого был назначен пенальти в ворота ЦСКА, решивший исход встречи?
— На мой взгляд, для армейцев это был несчастный случай. Ну зачем Мендес ударил по ноге выбегавшего из штрафной Мозеса? Нелепость какая-то! Но нарушение было. И здесь, можно сказать, «Спартаку» повезло.
— Выходит, победа команды Абаскаля — результат стечения обстоятельств?
— Нет. Считаю, что «Спартак» победил заслуженно. Пусть без особого преимущества и яркой игры. Но добился этого прежде всего за счет характера, не опустив крылья в трудные минуты. ЦСКА, который этой весной набрал обороты, на сей раз на победу не наиграл. Пресновато выглядели в атаке обычно острые и мобильные Чалов с Заболотным. Моментами у армейцев проседала средняя линия. А главное, не было видно лидера, который бы вел за собой остальных. Кстати, и в «Спартаке» я такого не заметил.
— А как же Промес, которого признали лучшим игроком дерби?
— Думаю, это был не самый удачный матч Квинси, игровые возможности которого гораздо выше. Но два забитых гола дают ему право считаться лучшим в этом матче.
— Комментаторы отмечали, что их особенно радует присутствие на матче двадцати с лишним тысяч болельщиков. А вас?
— А чему здесь радоваться, когда стадион вмещает почти в два раза больше? Лично мне от этого грустно...