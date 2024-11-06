Олег Романцев: «Нам со Станковичем переводчик не нужен»

Романцев отреагировал на то, что его признали лучшим тренером в истории «Спартака»

Большой разговор с тренером, которого легенды «Спартака» назвали лучшим в истории клуба.

Черенков

— Редакция «СЭ» провела опрос среди ветеранов «Спартака», чтобы в том числе выяснить, кого легенды красно-белых считают лучшим футболистом в истории команды. Большинство назвало Федора Черенкова. Вы успели и поиграть с ним, и потренировать его. В чем уникальность Федора?

— Во-первых, хочу заметить, что к «Спорт-Экспрессу» у меня особое отношение. С трепетом отношусь к его основателю Владимиру Кучмию. И я не могу отказать «СЭ» в интервью, потому что издание меня поддерживало в самые тяжелые времена. Это очень важно. Так что желаю только удачи.

Теперь о Федоре Черенкове. Он действительно был таким человеком, который просто не мог не притягивать. Даже те футболисты, которые приходили в «Спартак» на несколько месяцев, провели всего несколько матчей, обязательно запомнят общение с Федором. С одной стороны, Черенков был очень тихим и скромным. Но когда начинался матч, то становился самым заметным на поле! И в обыгрыш лез, и в отбор (хотя с этим элементом у него, конечно, имелись проблемы). Ну и как забыть его удивительные передачи? Черенков думал на два-три хода вперед, опережая мысль остальных игроков.

Наверное, соглашусь с большинством ветеранов нашей команды, которые назвали лучшим именно Федора. Хотя и не люблю выделять кого-то среди тех, с кем работал и с кем играл.

— Почему?

— Мне повезло. Рядом было слишком много удивительно хороших футболистов. Так что если выбрали бы Симоняна, то так же радовался бы. Если назвали бы Нетто, мне это тоже пришлось бы по душе. У меня играли очень талантливые ребята: Мостовой, Шалимов, Тихонов, Титов, Аленичев. Цымбаларь, Карпин. Я уж не говорю о наших отличных защитниках, которые уехали за рубеж и только поэтому не провели за «Спартак», скажем, 300 матчей.

Но Федор, пожалуй, был самым надежным. Он же отправился попробовать свои силы во Францию и довольно быстро вернулся. Чисто спартаковский игрок! Другие за границей адаптировались, прижились, оставались надолго. А Федор, похоже, родился в красно-белом цвете. (Улыбается.)

— В этом и есть его уникальность?

— Да. Поэтому Федора и считают олицетворением «Спартака».

— Одни называют его великим полузащитником, другие — ярким нападающим. Вы Черенкова в каком амплуа больше видели?

— Все знают, что в физическом плане Федор был не очень сильным человеком. Поэтому Валерий Васильевич Лобановский не всегда приглашал его в сборную, где акцент делался как раз на функциональную готовность, на атлетизм. Федор в той команде выпадал бы. Ну и, как уже заметил, в отборе Черенкову приходилось тяжеловато. Это — созидатель, творец. Когда я стал главным тренером, то перевел его в нападение.

— Почему?

— По одной простой причине: к тому времени футбол стал более мобильным, все команды физически подтянулись. В середине поля Федору было непросто бороться с мощными соперниками. Поэтому передвинул его вперед, и он там себя здорово проявил. В 1989 году Черенкова признали лучшим футболистом СССР. Что касается организации атаки и игры всей команды в целом, здесь мало кто с ним мог сравниться.

— Наверное, вы согласитесь, что учителями Черенкова в «Спартаке» были Николай Петрович Старостин и Константин Иванович Бесков.

— Вне всякого сомнения.

— А что каждый из них дал Федору?

— Бесков, как и во мне, раскрыл футбольный потенциал. А Старостин много помог по жизни. Кстати, Федор после завершения карьеры, несмотря на не самое хорошее здоровье, работал у меня в штабе. И это произошло с подачи Николая Петровича.

Федор Черенков, Олег Романцев, Леонид Трахтенберг. Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»

— О Яшине, Стрельцове и Нетто говорят, что они могли играть только в своих клубах. Черенкова вам тоже сложно представить не в «Спартаке»?

— Не совсем согласен с такой постановкой вопроса. На мой взгляд, Яшин, Стрельцов и Нетто могли выступать везде, а вот Черенков действительно только в «Спартаке». Просто первые трое сами определяли игру команды, а здесь она подстраивалась под Федора. Ну и характеры у них, наверное, разные. Предположу, что Нетто, Симонян могли потребовать что-то от партнеров в раздевалке, в перерыве, могли как-то завести. А Черенков был слишком скромным, никому чего не предъявлял. Только своим примером показывал: ребята, можно играть лучше.

— А мягкость и скромность не мешали Федору на поле?

— Эти мягкость и скромность заставляли партнеров и соперников уважать Черенкова. Порой, когда видел, что ему уже тяжело бежать за «своим» хавом, отрабатывал за него: «Федор, я сыграю!» Через не могу встречал (и не только я), чтобы дать ему отдохнуть. А Юра Гаврилов сколько черновой работы проделывал! Кстати, когда в начале разговора вспоминали великих игроков «Спартака», конечно, следовало упомянуть и Юрия. Он один из самых великих в истории команды. Гаврилов выходил на поле вместе с Черенковым, и не думаю, что в чем-то ему уступал.

— А Бескова не раздражало, что вы отрабатываете за Черенкова?

— Да нет, что вы? Он понимал, что Федора надо беречь, что это наше достояние.

— Как восприняли появление на экранах фильма о Черенкове?

— Думаю, такой фильм нужен. Народ пошел в кинотеатры, смотрит картину с удовольствием.

— А вы ходили?

— Нет. Объясню почему. Наверное, я слишком ранимый человек и хочу, чтобы Федор остался в моей памяти таким, каким его знаю. Находясь спиной к воротам, по звуку мяча мог даже определить, с какой ноги бил Черенков.

— Вот как?

— Да. Он даже удивлялся, как это мне удается. Я улыбался: «Федор, так знаю тебя уже 30 лет!» Голос Черенкова до сих пор стоит у меня в ушах. Его не заменить никакими идеальными актерами. И хочу, чтобы он для меня остался именно таким, каким его видел и знал. Это не в обиду создателям фильма.

— Кто из футболистов последующих поколений напоминал вам Черенкова?

— Да я как-то об этом не думал. Каждый по-своему оригинален, у каждого свое сильное качество. Я вот недавно побывал в Чебоксарах у знакомых. Понятное дело, разговорились о футболе, о «Спартаке». И двое мне сказали: «А у нас любимый игрок — Валера Кечинов». Кто-то считает лучшим Юру Гаврилова. У кого-то любимец — Мостовой, у кого-то — Цымбаларь. Кто-то боготворит Карпина. А как забыть защитников — Онопко, Никифорова, Парфенова, Ковтуна? Для меня они все лучшие. (Улыбается.) Много чего выиграли и неоднократно становились чемпионами.

Красно-белые

— Что испытывали, когда находились на стадионе в Нижнем Новгороде и наблюдали за матчем «Пари НН» — «Спартак»?

— Очень люблю этот город. Как это ни парадоксально, он спартаковский. У меня хорошие отношения с губернатором, это по его приглашению приехал на игру. Конечно, явно болеть за какую-то из команд было бы с моей стороны неправильно. Пожелал соперникам удачи. Но я спартаковец — никуда от этого не денешься. (Улыбается.) Поэтому для меня победа красно-белых очень важна. Она приятна, но выражать свои эмоции не стал.

Уверен, с такими болельщиками, с таким составом «Пари НН» не имеет права вылетать. Гончаренко — опытный тренер, умеет работать. Думаю, он сохранит команду в РПЛ. Потом уже нужно укрепиться и идти вперед.

— Удалось поговорить с Гончаренко?

— Мы мало знакомы. До матча пожелали друг другу хорошего дня, поздоровались. Приятный человек.

— А со Станковичем пообщались?

— Да. И до матча, и после. По-моему, мы уже — чуть-чуть на сербском, чуть-чуть на русском — понимаем друг друга без переводчика. (Улыбается.) Мы футбольные люди, он нам уже не нужен.

— Какой футбол Деян сейчас ставит «Спартаку»?

— Нужно дать человеку время. Слишком много игроков у него в распоряжении. По-моему, пока Станкович еще в поиске оптимального состава, тех футболистов, которые до конца будут биться за «Спартак». Конечно, когда один из ведущих переходит в «Зенит», это психологический удар для тренера — какой-то звоночек, что что-то не то в коллективе. Значит, надо налаживать атмосферу. Деян это понимает, решает вопрос. Просто нужно потерпеть.

— А с таким составом можно претендовать на высокие места в чемпионате?

— В тройку с таким составом должны входить. Шансы на чемпионство? Если бы добавить еще одного-двух игроков — таких, как Федор Черенков...

— Даже двух?

— Ну а что? Они есть. Федор же тоже появился довольно неожиданно. Пришел из школы какой-то пацанишка и начал играть. А Карпин? Мостовой? Появились и быстро вышли на уровень сборной. Надо искать.

«Зенит» занимает второе место в таблице РПЛ после 14 туров. Фото ФК «Зенит»

«Зенит»

— Верите, что у зенитовских бразильцев притупилась мотивация? Не устали они постоянно побеждать?

— Где-то острота восприятия чемпионства у них, возможно, и пропала. Но есть же и другой стимул, который никогда не надоедает.

— Сумма в ведомости?

— Конечно. Можно чуть-чуть поднять зарплату, и у футболиста вновь появляется стимул. Это нормально. Как у нас в советское время говорили: прибавите вы — прибавим мы. (Улыбается.)

— Какие выводы для себя сделали после матча «Зенит» — «Локомотив»?

— Во-первых, меня порадовало, как «Спартак» выглядел в Питере. На бумаге команда Семака, возможно, и на голову сильнее. Но красно-белые смотрелись против зенитовцев на равных. Ну и «Локо» здорово построил свою игру. Команда Галактионова — открытие первой трети сезона. Железнодорожники по праву идут вверху таблицы. Но насколько их хватит?..

— А на тренеров и игроков «Зенита» давит тот факт, что в год юбилея клуба нужно обязательно взять титул?

— Да вряд ли. Легионерам не все ли равно: юбилей или нет? Другое дело — надо посмотреть на календарь. Не исключаю, что после зимней паузы питерцы будут чувствовать себя довольно вольготно. Это не есть хорошо для российского футбола, что одна команда у нас все время доминирует. Как и то, что «Спартак» при мне все время побеждал, или как «ПСЖ» в последние годы во Франции. Было здорово, когда в чемпионате СССР постоянно менялись победители — то «Днепр», то киевское «Динамо», то ЦСКА, то «Зенит», то «Спартак».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Спартак»

— Но в прошлом сезоне все решилось лишь в последнем туре.

— И мне это очень понравилось. Получил удовольствие от сезона. Классный чемпионат!

— «Спартак» 90-х был сильнее нынешнего «Зенита»?

— У каждого времени есть своя команда. Невозможно их сравнивать. В последние годы мы наблюдали соперничество Месси и Роналду: то один возьмет «Золотой мяч», то другой. А вот у меня был другой фаворит, но я своего мнения вслух старался не высказывать. Но потом поговорил с футбольными людьми — и оказалось, что и многие другие считают лучшим в том периоде Иньесту. Да, испанец не такой яркий, как Роналду и Месси, но зато какой умный!

— Согласны с Сергеем Степашиным, который считает «Краснодар» главным конкурентом «Зенита»?

— Пока да. Но мне хочется верить, что и остальные команды из первой шестерки навяжут Питеру борьбу. Вот если бы каждый соперник выходил на матч с «Зенитом» как на последний бой, сине-бело-голубым пришлось бы тяжелее. Почему бы «Локо» не замахнуться на титул? Да, там много молодежи, которой свойственна нестабильность. Меня пугает, что юные ребята, когда забьют два-три мяча, начинают раздавать интервью, что-то всем рассказывать. Знаете, сколько на моей памяти было талантов, которые себя не реализовали? Потому что не нужно никому ничего рассказывать. Твое дело — закусить удила и работать! Что-то получилось — закрепи и иди дальше. Тогда мы получим звезд, а не звездочек.

— Что пожелаете спартаковским болельщикам?

— Терпения. Хотя мы люди не очень терпеливые — хотим побеждать всегда. И это нормально.