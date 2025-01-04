Легендарный тренер, которому сегодня исполняется 71 год, отвечает на вопросы читателей «СЭ» в новогоднем выпуске.

Странно слышать разговоры о потере мотивации у «Зенита» — как такое может быть?

Роман Зарубин: — Сейчас многие объясняют спад «Зенита» психологической усталостью после шести подряд чемпионств. В «Спартаке» Романцева такие золотые серии тоже случались. Создавало ли это вам похожие трудности, и если да, как удавалось их избежать?

— Извините, но не могу понять, как можно устать от побед? Ведь именно в этом состоит смысл профессии футболиста! Вот почему, когда я брал новичка, то уже в первой беседе с ним говорил, что он пришел в коллектив, у которого только одна цель — победа! И сразу старался понять, станет ли этот парень спартаковцем. К счастью, мне везло, и чаще всего обходилось без ошибок. Да, турнирные спады случались. Но то были рабочие моменты, с которыми мы справлялись общими усилиями, а затем шли дальше. И я не припомню, чтобы они влияли на настрой команды, заставляли меня одергивать футболистов, проводить собрания с призывами взять себя в руки и вспомнить о чести клуба.

Еще мне странно слышать разговоры о какой-то «потере мотивации». Да как такое может быть?! К чему тогда пахать на тренировках, а потом выходить в полноги на поле, обманывая самого себя и болельщиков? Возможно, у кого-то из футболистов Сергея Семака действительно притупилось чувство борьбы, без предельного игрового заряда не обыграть даже соперников из турнирных низов. Других причин не бывает. Ведь не могут же вдруг разучиться играть Вендел с Клаудиньо, которые еще недавно вели за собой остальных. Конечно, две домашние осечки с «Крыльями Советов» и «Акроном» для «Зенита» — удар ниже пояса. Но зимние сборы — достаточное время, что бы понять причины спада, поработать над ошибками и начать с чистого листа.

А то, что Семак умеет находить выход из непростых ситуаций, он уже доказывал. Тем более что по-прежнему располагает самым сильным составом в лиге. Но очевидно, что продолжить свою золотую серию в нынешнем сезоне ему будет сложно. Прежде всего потому, что гораздо мощнее и разнообразнее стал играть возглавивший таблицу «Краснодар». Да и севший на хвост лидерам «Спартак» еще не сказал своего последнего слова. Главное, что после уверенной победы в гостях над «быками» команда Станковича поверила, что способна на многое.

Нечто похожее мы проходили в сезоне 1989 года, который из всех победных я выделяю как самый трудный. Тогда, оказавшись в лидерах, мы испытывали постоянное давление со стороны журналистов, болельщиков и соперников. Ведь мало кто верил, что «Спартак» дотянет до золотого финиша. И только после разгрома в Киеве «Динамо» Лобановского поняли — мечта может стать реальностью. А потом были Лужники и победный гол Шмарова в ворота динамовца Чанова в золотом матче...

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Артем Раков: — Сейчас говорят, что «Зенит» не показывает чемпионской игры. В ответ на критику Семак поинтересовался, что же означает эта самая «чемпионская игра». Помнится, то же говорили и о «Челси» с «Интером» Жозе Моуринью. Да и сборную Греции Отто Рехагеля на Евро-2004 называли безликой командой. Существуют ли в футболе критерии определения качества игры или все решает конечный результат?

— Думаю, такое заявление — не более чем реакция недругов «Зенита» или тех, кто раздражен его домашними поражениями в последних матчах. «Чемпионская игра» — понятие относительное. Казалось бы, если команда в пух и прах разносит соперника, то уж к ней никаких претензий быть не может. Но порой и победы не избавляют от упреков. Помнится, как в свое время болельщики критиковали «Интер» за то, что он, делая ставку на оборону, обыгрывает соперников со скромным счетом. Но когда с такой тактикой клуб становился чемпионом, фанаты буквально сходили с ума от счастья. И лучший ответ на ваш вопрос дали мудрой поговоркой англичане: «Самое красивое в футболе — счет». А те, кто бросает сейчас камушки в огород «Зенита», пусть вспомнят, как он в последнем туре прошлого сезона на зубах вырвал золото. И вряд ли тогда кто-то задумывался, с какой игрой он этого добился.

Борис Лучинский: — «Спартак» набрал отличную форму. Нет опасений, что пауза в чемпионате не на пользу команде Деяна Станковича, а вот для сбавивших обороты «Зенита» и «Локомотива» она как раз кстати?

— В вашем вопросе, уважаемый Борис, чувствуется тревога за дальнейшую судьбу «Спартака». Признаюсь, о том же самом думаю и я. Не скрою, что повод для этого есть. По себе знаю, что опасно останавливаться, когда команда выходит на пик формы, идет игра, набираются очки. Ведь владеющий преимуществом шахматист не откладывает партию. Но здесь ситуация, от которой ни «Спартак», ни тренер не зависят — таков регламент. Сложность момента заключается еще и в том, что Станкович пока не обладает опытом проведения таких длительных зимних сборов. И все-таки надеюсь, что Деян сумеет выстроить рабочую программу так, чтобы с максимальной выгодой использовать время. С составом, похоже, он определился, что уже не мало. Физически игроки в порядке. Теперь главное — не растерять кондиций. Тем более что ребята почувствовали вкус побед. Надеюсь, что с таким же настроем они будут проводить и контрольные матчи. И если этот курс окажется верным, то встреча со «Спартаком» в конце февраля болельщиков не разочарует.

Что касается остальных соискателей золота, то о проблемах Семака я уже говорил. Есть над чем зимой поломать голову Мусаеву, Личке и Галактионову. Зимняя пауза для них — возможность переосмыслить причины декабрьских потерь и провести работу над ошибками. А значит, вся эта лихая компания, включая «Спартак», подарит нам горячую и непредсказуемую концовку чемпионата.

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Продолжит Угальде забивать — назову лидером, перестанет — повременю

Кирилл Дорохов: — В кубковом матче с «Ростовом» Станкович на эмоциях сломал пластиковую стенку скамейки запасных. Как и многих, меня удивило, что КДК наказала тренера за «неспортивное поведение», да еще оштрафовала на 50 тысяч рублей. Считаете ли вы это правильным?

— Абсолютно с вами согласен, Кирилл. Этот случай к «неспортивному поведению» не имеет никакого отношения! Он что, повлиял на ход встречи, спровоцировал беспорядки на трибунах, мешал игрокам и болельщикам? Не пытаюсь оправдывать горячность Станковича, которую он захватил и в тренерскую профессию — ясно, что нашему брату следует держать себя в руках. Хотя, бывало, и меня самого эмоции захлестывали. Правда, в те времена выручала сигарета, которой были заняты руки. Сейчас другие времена — даже на радостях не закуришь. Но я все равно на стороне тренеров, которых судьи порой доводят до белого каления. И даже после признания ошибок арбитров тех редко серьезно наказывают. А вот тренеров почему-то «грузят» по полной программе, причем ищут любой повод. История со Станковичем — из этой серии. Убежден, что на первый раз можно было бы обойтись предупреждением. Тем более что Деян сразу же после матча принес извинения и готов был тут же возместить ущерб. Даже суровая ростовская полиция отнеслась к поступку нашего сербского друга с пониманием, а вот КДК подняла такую шумиху и равнодушно взмахнула секирой.

И что тогда говорить о Викторе Гончаренко, которого после встречи с «Ростовом» дисквалифицировали на два матча и оштрафовали уже на 250 тысяч рублей «за угрозы в адрес арбитра Яна Бобровского»? Такое, глядишь, и уголовной статьей может попахивать. Но Гончаренко успел объяснить, что не собирался покушаться на жизнь арбитра, а просто имел в виду то, что Бобровскому недолго осталось судить. И очень похоже, что это недалеко от истины.

Невольно складывается впечатление, что КДК превращается в исключительно карательный орган. Хотя следящим за соблюдением законов труженикам следовало бы помнить, что они призваны не только наказывать, но еще и воспитывать тех, кто трудится на благо футбола. А тренеры в этом процессе играют не меньшую роль, чем неприкасаемые арбитры. Говорю об этом уже как простой болельщик.

Сергей Данилин: — Сегодня горячо обсуждают тему коррупции в судействе и нечистоплотности агентов, поднятую губернатором Самарской области Федорищевым. После этого на сайте «СЭ» был организован опрос: «Главное зло российского футбола — судейство или агенты?» Как бы ответили вы? И не кажется ли странным, что до сих пор не назван тот таинственный незнакомец, кто поведал главе области об окутанном тайной долге «Крыльев Светов» перед судьями?

— Начну с того, что всем этим должны заниматься компетентные органы. И конечно, очень странно, что в этой истории фигурируют безымянные герои, хотя с ними общались официальные лица. Прав Игорь Ледяхов, недавно заявивший в «СЭ», что если у губернатора есть неопровержимые доказательства коррупции в судействе и нечистоплотности агентов, то пусть он их обнародует. Еще ходят разговоры о каких-то десяти клубах, якобы замешанных в коррупции. Но и они не названы!

Что касается судейства, то от бесконечных разговоров о нем меня уже начинает подташнивать. Слышал, что в Китае провели оперативное расследование, в результате которого глава судейского корпуса оказался за решеткой. Вот там почему-то арбитры и их начальники не являются неприкасаемыми. Говорят, там за коррупцию и расстреливают, но это лихих китайцев не останавливает. Потому для наведения порядка среди любителей поживиться футбольными деньгами создан специальный орган безопасности, которому заодно поручено присматривать еще и за игроками. А у нас проблему коррупции в футболе поднял уважаемый губернатор, призванный руководить громадной индустриальной областью.

Словом, самарская история — событие уникальное и тревожное. И мне очень жалко, что произошла она в городе, где очень любят футбол. Как жалко и симпатичную задорную команду, которая играет для болельщиков. А еще очень неприятно, что все происшедшее может быть на руку тем, кто всеми силами стремится продлить изоляцию нашего футбола. В остальном же все пока на уровне слухов, которые обычно порождают взаимное недоверие и подозрительность. Потому вопрос о главном зле российского футбола пока остается висеть в воздухе.

Андрей Коробов: — Всплеск результативности Манфреда Угальде многие объясняют тем, что Станкович перевел его с фланга в центр атаки. В конце ноября вы не спешили назвать Угальде новым лидером атаки «Спартака». Сейчас будете так же сдержанны?

— Скажу так: продолжит Угальде забивать — буду называть лидером. Перестанет — повременю. А если серьезно, то я очень рад, что, хлебнув критики после прихода в «Спартак», парень не поплыл, не сдался и заткнул скептиков за пояс. Значит — наш человек, спартаковский! Ну и, конечно, спасибо Станковичу за терпение и чутье, благодаря которому Угальде стал острее, мобильнее, точнее. Да еще блеснул техническими тонкостями, которые дают возможность забивать в сложнейших ситуациях. Вспомните его первый мяч во встрече с «Динамо» — классика! А его перевод в центр атаки — своевременная и важная тренерская находка.

Помню, возглавив «Спартак», я спустя какое-то время пришел к выводу, что Федя Черенков принесет еще больше пользы атаке, если его освободить от черновой работы. И угадал — сохранив силы, которые уходили на помощь обороне, он начал так терзать защитников соперника, что те не понимали, как его остановить. Был и еще момент, когда перестановка в составе повлияла на мобильность команды. В том сезоне у нас не очень шла игра. Тогда я решил поменять местами Пятницкого с Ледяховым — перевел Андрея из середины поля на позицию под нападающим, где действовал Игорь, а его самого отодвинул назад. Сработало — в игре сразу же добавилось динамики и остроты. Да и дела в чемпионате пошли веселее. А Ледяхов с Пятницким заиграли так, будто всю жизнь на этих позициях выступали. Надеюсь, что Станкович по весне еще порадует нас такими же тактическими находками, как открытие Угальде.

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Головин — лучший российский футболист 2024-го, к тому же преданный России и футболу

Роман Грошев: — Одно время шли разговоры, что, купив у «Краснодара» Джона Кордобу, «Спартак» мог потерять Угальде, который уступил бы колумбийцу в конкуренции за место в составе. Миодраг Божович же считает, что много хороших форвардов в команде не бывает. А как думаете вы?

— Вопреки мнению Божовича, скажу — перебор форвардов может стать проблемой для тренера. Особенно форвардов одноплановых. Ну скажите на милость, зачем мне в команде три нападающих уровня Мбаппе? Ведь если их купили, они должны играть. А как им всем в составе место найти? Ведь на скамейке такие звезды сидеть не будут. Вот вам и конфликт на ровном месте. Возможно, Станкович нашел бы схему, в которой смог задействовать и Кордобу, и Угальде. Но еще неизвестно, насколько это оправдало бы себя. Кордоба, безусловно, качественный футболист европейского уровня. Но «Спартак» хотел заполучить его тогда, когда еще в полный голос не заговорил Угальде. Теперь представьте, что контракт с колумбийцем все-таки удалось подписать. Сразу бы возник вопрос — кому из них доверить место на острие атаки? Ведь купленного за миллионы Кордобу на лавку не посадишь. Да и лидера бомбардиров чемпионата грех в запасе держать. А борьба за место в составе могла бы только обострить отношения между конкурентами, что сказалось бы на их игровом состоянии. И не факт, что нынешний Угальде принес бы «Спартаку» меньше пользы, чем Кордоба. Ведь известно, что лучшее — враг хорошего!

Антон Лесин: — Недавно в «СЭ» Игорь Семшов рассказал, что многие молодые российские тренеры не могут устроиться в детские школы, во главе которых стоят те, кто сам ничего не добился в футболе. Мол, боятся, что тот, кто поиграл в сборной или большом клубе, задавит их авторитетом. Семшов заметил, что сам бы с удовольствием поработал с детьми, но после пары неудачных попыток махнул рукой. Как вы относитесь к такой ситуации?

— Я очень уважаю Игоря и верю его словам. Тем более что ему самому довелось столкнуться с такой проблемой. И то, о чем рассказал Семшов — беда! Ведь самый большой пример и авторитет для мальчишек — тот, кто сам добивался побед, пройдя испытания игрой. Значит, для них он единственный, кто поможет научить всем футбольным секретам и помочь стать сильным. Это очень важный момент. Потому рад и горжусь тем, что академию «Спартака» сейчас возглавляет один из самых легендарных игроков «Спартака» Сергей Родионов. А, поступая в нее, ребята уже знают, кто ею руководит, и гордятся этим. Как и тем, что их академия носит имя Федора Черенкова, чью биографию каждый знает наизусть. Вот с этого и начинаются будущие Родионовы и Черенковы, так с первых шагов молодежь начинает жить по спартаковским традициям. Не случайно в академии им помогают в этом Ринат Дасаев, Борис Поздняков, Евгений Сидоров, Алексей Мелешин, Владимир Джубанов, Олег Кужлев. Эти имена золотыми буквами вписаны в победную летопись клуба. Все они прошли спартаковскую науку побеждать и сейчас учат тех, кто ее хочет постичь.

Я не очень хорошо знаком с тем, как выстраивают работу с детьми в других клубах. Много хорошего слышал об академии «Краснодара», где все делается для роста будущего поколения. Но, возвращаясь к тому, о чем с болью говорил Семшов: искренне жалею мальчишек, оказавшихся в школах, чье руководство думает только о своем благополучии. И это еще одна из проблем нашего футбола, которая оказалась в тени...

Арсен Тюрамов: — Кого из российских футболистов вы назвали бы лучшим в уходящем году?

— Я не большой любитель подобных опросов. Еще работая, никого не выделял ни после матчей, ни по окончании сезона, поскольку считал и считаю, что игра — дело коллективное, а короля делает свита. Но для «СЭ» сделаю исключение. Хотя уверен, что никого не удивлю, если соглашусь со своими друзьями Валерием Газзаевым и Валерием Карпиным, среди всех остальных выделивших Александра Головина. Я не очень часто вижу его в составе «Монако», но то, как уверенно он выглядит в сборной, чувствует и понимает игру, позволяет считать его настоящим профессионалом высокого уровня. А последний приезд в сборную на фоне гнилых разговоров, что вместо этого лучше тренироваться с бразильцами, говорит еще и о том, что Александр — порядочный, преданный России и футболу человек.

Алина Орликова: — Уважаемый Олег Иванович, что оставил в вашей памяти 2024-й и что пожелаете в новом году российским болельщикам и коллегам?

— С болью говорю о том, что 2024 год навсегда оставил в памяти печальное прощание с братом Валерой и друзьями, преданными соратниками Валерой Жиляевым и Юрой Васильковым, верой и правдой служившими «Спартаку» до последних дней. Светлая им память...

Из приятного запомнится серия с шестью победными матчами «Спартака», которая игрой и характером подарила надежду на весеннюю борьбу за чемпионство. Ну и, конечно, приятно будет вспоминать наше с вами общение в «СЭ». К сожалению, во многих вопросах чувствовалась тревога за будущее нашего футбола и за те проблемы, которые он продолжает испытывать. Но давайте будем оптимистами и запасемся надеждами, что все это вскоре останется в прошлом. Потому в новом году искренне желаю всем игрокам, тренерам и болельщикам веры, терпения и здоровья. Ведь тем, кто по-настоящему предан нашей любимой игре, без этого не обойтись!

При этом не забывайте — по-настоящему в футболе разбирается только Всевышний!

P.S. Еще раз спасибо, что не забываете! Возможно, я сказал не все, что вам хотелось бы услышать. Но по-другому не могу — не умею. А болельщикам моего клуба напомню: любите «Спартак», а не себя в «Спартаке»!

По-прежнему ваш, Олег Романцев.

«СЭ» поздравляет Романцева с днем рождения! Счастья, здоровья и долгих лет жизни, Олег Иванович!