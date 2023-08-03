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Сегодня, 16:00

Трижды лучший игрок Молдавии, продукт португальского футбола. Кого «Спартак» покупает за 6 миллионов евро

Максим Никитин
Корреспондент
Футболист Олег Рябчук
Олег Рябчук.
Фото Getty Images
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Олег Рябчук должен заменить травмированного Томаша Тавареша.

Левый защитник «Олимпиакоса» Олег Рябчук переходит в «Спартак». Об этом уже можно говорить почти как о факте, хотя еще неделю назад «Олимпиакос» пытался жаловаться на «Спартак» в ФИФА из-за якобы некорректных действий красно-белых при переговорах. При этом, насколько я знаю, «Спартак» в сделке с Рябчуком действовал максимально последовательно и через голову клуба с футболистом не договаривался. Что это было? Вопрос останется в греческом сознании.

Напомню, в середине июня травму крестообразных связок получил Томаш Тавареш, поэтому «Спартак» начал поиск профильного левого защитника. Это и логично, поскольку красно-белые прямо сейчас могут надеяться только на трех крайних защитников: Денисова, Хлусевича и Классена. Разумеется, для борьбы на двух фронтах такой обоймы недостаточно, а ведь Тавареш будет готов на полную мощность только к середине весны. Это при позитивных раскладах.

Футболист Олег Рябчук
Фото Global Look Press

Поэтому в «Спартак» едет игрок сборной Молдавии Олег Рябчук. Что о нем известно? В четыре года Олег вместе с семьей переехал в Португалию, где и начал заниматься футболом. «Риу-Майор», «Белененсеш», «Пасуш де Феррейра» — список академий, в которых тренировался Рябчук.

В 2016 году он попал в «Порту», где выступал за «Порту В» и даже несколько раз попадал в заявку первой команды. Правда, на поле за основу «драконов» так и не выходил.

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В итоге через год аренды в «Пасуш де Феррейра» Рябчук отправился в «Олимпиакос» уже полноценным трансфером. С 2021-го у Олега — 120 матчей за греческую команду, в которых он забил три гола и сделал 10 результативных передач.

Мы должны понимать, что Рябчук — стопроцентный продукт португальского футбола, с прекрасной школой. Мобильный, быстрый и очень сбалансированный в контексте атакующих и оборонительных действий. У него достаточно сильная левая нога, которой он может регулярно отдавать голевые передачи на партнеров. Разумеется, в «Спартаке» Рябчук должен с ходу стать игроком стартового состава. К слову, это первый после ухода Айртона левый защитник, у которого ведущая нога — левая. И Тавареш, и Хлусевич, игравшие на этой позиции, правши. Да, есть левша Классен, но он почти не появляется на поле, поэтому его в расчет мы не берем.

Футболист Олег Рябчук
Фото Global Look Press

Ожидается, что «Спартак» заплатит за Рябчука 6 миллионов евро плюс возможные бонусы за достижения, размер которых пока оценить сложно. Да, это завышенная стоимость, но на футбольном рынке всем понятно, что красно-белые после травмы Тавареша остро нуждаются в левом защитнике, поэтому потенциальные продавцы не стесняются требовать от «Спартака» большие деньги.

Если резюмировать, то Рябчук — крепкий левый защитник, который, конечно, не даст качества, сравнимого с Рожерио из «Сассуоло», за которым охотились красно-белые, но так и не смогли провернуть сделку. Но Олег вполне себе усилит «Спартак» на своей позиции. Тем более в нынешней кадровой ситуации.

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Забавно, что в составе красно-белых появится третий крайний защитник с португальским опытом: Тавареш (играл за «Бенфику»), Хлусевич (ездил на просмотр в «Порту») и Рябчук, прошедший несколько португальских академий и поигравший в системе «Порту» и за основу «Пасуш де Феррейра».

Кстати, Рябчук три года подряд — лучший футболист Молдавии. Есть ощущение, что будет и в четвертый.

Вот такого игрока ждут в «Спартаке».

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Олег Рябчук
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