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Главные даты календаря РПЛ: «Зенит» — «Спартак» — уже в 6-м туре, «Краснодар» — «Динамо» — опять в последний день

Опубликован календарь РПЛ на сезон-2024/25
Гоша Чернов
Корреспондент
Алексис Дуарте («Спартак») и Иван Сергеев («Зенит»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Разбираемся и планируем.

За четыре недели до начала чемпионата России лига опубликовала календарь. Пока даты матчей приблизительные, но уже можно оценить сложность отдельных отрезков для каждого клуба.

Даты и расписание ключевых туров — первых и последних в сезоне, а также открывающих и закрывающих зимнюю паузу:

1-й тур (19-22 июля)
«Ростов» — ЦСКА
«Крылья Советов» — «Зенит»
«Динамо» — «Факел»
«Локомотив» — «Акрон»
«Ахмат» — «Краснодар»
«Пари НН» — «Рубин»
«Оренбург» — «Спартак»
«Химки» — «Динамо» (Махачкала)

18-й тур, последний в 2024 году (6-9 декабря)
«Зенит» — «Акрон»
«Спартак» — «Пари НН»
«Ростов» — «Крылья Советов»
«Краснодар» — «Локомотив»
«Динамо» — «Химки»
«Ахмат» — «Оренбург»
«Факел» — ЦСКА
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»

19-й тур, первый в 2025 году (28 февраля-3 марта)
«Зенит» — ЦСКА
«Спартак» — «Оренбург»
«Ростов» — «Динамо»
«Краснодар» — «Крылья Советов»
«Ахмат» — «Рубин»
«Пари НН» — «Акрон»
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»
«Химки» — «Факел»

30-й тур (24 мая)
«Зенит» — «Ахмат»
«Спартак» — «Химки»
«Краснодар» — «Динамо»
ЦСКА — «Пари НН»
«Факел» — «Крылья Советов»
«Рубин» — «Оренбург»
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»
«Акрон» — «Локомотив»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чемпион России «Зенит» начнет защиту титула в Самаре, а завершит сезон дома матчем против «Ахмата». «Краснодар» стартует в Грозном, а московское «Динамо» в 1-м туре примет «Факел». Интересно, что серебряный и бронзовый призеры РПЛ-2022/23 второй год подряд сойдутся в финальном туре, и вновь игра пройдет в Краснодаре. Напомним, что в мае эта встреча решала очень многое.

«Локомотив» сыграет с дебютантом РПЛ «Акроном» как в стартовом туре, так и в последнем. ЦСКА и «Спартак» начнут в гостях: красно-синие в Ростове-на-Дону, красно-белые — в Оренбурге. В финальный день турнира армейцы примут «Пари НН», а спартаковцы — «Химки».

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Фиксируем, что заключительный игровой день 2024 года запланирован на 6-9 декабря, и в эти даты в Москве пройдут два матча: «Спартак» — «Пари НН» и «Динамо» — «Химки». В прошлом году декабрьские игры в столице находились под угрозой срыва из-за аномальных морозов.

Весенняя часть РПЛ второй год подряд откроется матчем с топ-вывеской в Санкт-Петербурге — в 19-м туре сойдутся «Зенит» и ЦСКА.

Отдельно отметим матчи с самыми интересными вывесками — очные встречи тех, кто в сезоне-2023/24 финишировал в топ-6: «Зенит», «Краснодар», «Динамо» (Москва), «Локомотив», «Спартак», ЦСКА.

  • 2-й тур (26-29 июля): «Динамо» — «Локомотив»
  • 4-й тур (9-12 августа): «Краснодар» — ЦСКА, «Зенит» — «Динамо»
  • 5-й тур (16-19 августа): ЦСКА — «Локомотив»
  • 6-й тур (23-26 августа): «Зенит» — «Спартак», «Динамо» — «Краснодар»
  • 7-й тур (30 августа-1 сентября): «Локомотив» — «Краснодар»8-й тур (13-16 сентября): ЦСКА — «Зенит»
  • 9-й тур (20-23 сентября): «Спартак» — «Динамо»
  • 10-й тур (27-30 сентября): «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Зенит»
  • 11-й тур (4-6 октября): «Динамо» — ЦСКА
  • 12-й тур (18-21 октября): «Спартак» — «Краснодар»
  • 13-й тур (25-28 октября): «Зенит» — «Локомотив»
  • 14-й тур (1-4 ноября): ЦСКА — «Спартак»
  • 16-й тур (22-25 ноября): «Спартак» — «Локомотив»
  • 17-й тур (29 ноября-2 декабря): «Краснодар» — «Спартак»
  • 18-й тур (6-9 декабря): «Краснодар» — «Локомотив»
  • 19-й тур (28 февраля-3 марта): «Зенит» — ЦСКА
  • 21-й тур (14-16 марта): «Спартак» — «Зенит», «Локомотив» — «Динамо»
  • 23-й тур (4-7 апреля): ЦСКА — «Динамо», «Локомотив» — «Зенит»
  • 24-й тур (11-14 апреля): «Зенит» — «Краснодар»
  • 26-й тур (25-28 апреля): «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Зенит»
  • 28-й тур (9-12 мая): «Динамо» — «Спартак», ЦСКА — «Краснодар»
  • 29-й тур (16-19 мая): «Локомотив» — ЦСКА
  • 30-й тур (24 мая): «Краснодар» — «Динамо»
Артем Карпукас («Локомотив») и Хорхе Карраскаль («Динамо»).
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Первое московское дерби сезона состоится во 2-м туре: «Динамо» примет «Локомотив». Уже в 6-м туре в Санкт-Петербург приедет «Спартак», а ответный визит «Зенита» в Тушино назначен на середину марта, 21-й тур.

Дерби ЦСКА — «Спартак» и «Спартак» — ЦСКА состоятся в конце каждого круга: в 14-м и 26-м турах соответственно. Заключительная встреча между московскими клубами запланирована на середину мая: 29-й тур, «Локомотив» — ЦСКА.

Кроме того, РФС опубликовал расписание матчей группового этапа FONBET Кубка России:

1-й тур (30 июля — 1 августа)
«Спартак» — «Динамо» М
«Динамо» Мх — «Крылья Советов»
«Локомотив» — «Ростов»
«Химки» — «Оренбург»
«Ахмат» — «Пари НН»
«Краснодар» — ЦСКА
«Рубин» — «Акрон»
«Зенит» — «Факел»

2-й тур (13-15 августа)
«Динамо» М — «Динамо» Мх
«Крылья Советов» — «Спартак»
«Ростов» — «Химки»
«Оренбург» — «Локомотив»
«Краснодар» — «Ахмат»
ЦСКА — «Пари НН»
«Рубин» — «Зенит»
«Факел» — «Акрон»

3-й тур (27-29 августа)
«Динамо» М — «Крылья Советов»
«Спартак» — «Динамо» Мх
«Оренбург» — «Ростов»
«Локомотив» — «Химки»
«Ахмат» — ЦСКА
«Пари НН» — «Краснодар»
«Факел» — «Рубин»
«Акрон» — «Зенит»

4-й тур (17-19 сентября)
«Динамо» Мх — «Динамо» М
«Спартак» — «Крылья Советов»
«Ростов» — «Оренбург»
«Химки» — «Локомотив»
ЦСКА — «Краснодар»
«Пари НН» — «Ахмат»
«Зенит» — «Рубин»
«Акрон» — «Факел»

5-й тур (1-3 октября)
«Динамо» М — «Спартак»
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх
«Химки» — «Ростов»
«Локомотив» — «Оренбург»
«Ахмат» — «Краснодар»
«Пари НН» — ЦСКА
«Рубин» — «Факел»
«Зенит» — «Акрон»

6-й тур (22-24 октября)
«Крылья Советов» — «Динамо» М
«Динамо» Мх — «Спартак»
«Ростов» — «Локомотив»
«Оренбург» — «Химки»
ЦСКА — «Ахмат»
«Краснодар» — «Пари НН»
«Акрон» — «Рубин»
«Факел» — «Зенит»

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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