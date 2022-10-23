Огненная ничья в Оренбурге. Чалов забил пяткой, Сычевой догнал Промеса и оставил ЦСКА без победы

Армейцы в яркой игре потеряли очки в Оренбурге.

Публичная критика Владимира Федотова в адрес Хорхе Карраскаля немного ушла в тень благодаря растянувшимся на несколько дней разборкам вокруг дерби, а именно конфликту главного тренера ЦСКА с Гильермо Абаскалем. Речь между тем шла о ключевом игроке, который во многих матчах делал разницу, и когда колумбиец остался вне заявки на кубковую игру с «Торпедо», определенные вопросы возникли.

Впрочем, Федотов, в большом интервью «СЭ» заверивший, что скоро все увидят прежнего Карраскаля, объяснил кубковую паузу колумбийца медицинскими причинами. А еще заметил, что воспитывать нужно футболом, не лишая игрока любимой профессии. Так что в Оренбурге, где Федотову из-за дисквалификации пришлось наблюдать за игрой из закрытой ложи, южноамериканец вернулся в старт.

И не просто вернулся, а сделал второй гол, раскачав финтами Малых и заставив Гойковича срезать мяч в собственные ворота. А какое соло выдал Хорхе, когда от еще одного взятия ворот спасли нога Кеняйкина и штанга! Хорош был и пас шведкой на пробившего головой вдоль ворот Чалова. В общем, ожидания Федотова оправдывались в полной мере. Да и ярко выраженный атакующий стиль «Оренбурга» был армейцам на руку.

Прежде всего — в плане наличия свободного пространства на флангах, где кроме Карраскаля здорово смотрелся Гайич. Для начала забежавший под передачу Медины серб организовал десятый гол Чалова, который одновременно эффектно и хладнокровно отправил мяч в сетку пяткой.

Потом Гайич выдал рывок под диагональ Виллиана Роши, и еще один успех Чалова отменила только реакция вратаря «Оренбурга».

К этому моменту ЦСКА пришлось вынужденно перестроить линию обороны, так как Набабкин, который ранее не сумел остановить сравнявшего счет Сычевого, получил травму. В итоге на его позицию пришлось смещаться Зайнутдинову, роль левого центрального защитника перешла к Мойзесу, а бровку под полный контроль взял ярко сыгравший в дерби Обляков.

Он и в Оренбурге смотрелся здорово, однажды эффектно перебросив мяч через голову защитника. В целом же можно было утверждать, что в обоюдоострой и смотревшейся на одном дыхании игре ЦСКА в первом тайме брал свое за счет более высокого исполнительского мастерства отдельных исполнителей. Отсюда перевес в голевых моментах, хотя и за игрой команды Марцела Лички в очередной раз можно было наблюдать с удовольствием.

И разве уступала голевая подача Мансильи лучшим номерам армейцев? А диагональ Флорентина, после которой тот же Мансилья напряг Акинфеева ударом в ближний угол? Все-таки девять латиноамериканцев на две команды — это гарантированное зрелище. И, видимо, только в такой игре могли во втором тайме перепутать футболки Гайича и Гайча, из-за чего Владислав Безбородов отправил серба на скамейку на несколько минут — пока защитнику не принесли его экипировку.

Помнится, шуток на данную тему даже в соцсетях армейцев было достаточно, и вот как все получилось в реальности. На поле же ЦСКА было не до смеха, так как ВАР обратил внимание арбитра на захват Зделара и падение Гойковича в штрафной. Поход Безбородова к монитору, пенальти, и Сычевой догнал в списке снайперов Промеса. И, кстати, дубль воспитанник крымского футбола заработал во втором матче подряд.

Против «Динамо» в прошлом туре этого оказалось недостаточно, и тут тоже казалось, что это не последний гол. И тот же Сычевой заходил на хет-трик, однако на пути удара оказался Роша. Только там все было не столь очевидно, как в эпизоде, когда Гайич выдал пас в район 11-метровой отметки и Обляков бесхитростно пробил по центру.

Поводов сетовать на невезение у ЦСКА снова будет достаточно, только выигрышей у красно-синих нет с 1 октября, а первая в сезоне ничья «Оренбурга» по качеству и эмоциям равносильна победе. Как минимум — моральной.