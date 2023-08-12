Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:15

Идеальный «Краснодар»: дубль Сперцяна в Оренбурге поднял «быков» на первое место!

Дубль Сперцяна принес «Краснодару» победу в матче против «Оренбурга»
Андрей Кузичев
Корреспондент
Эдуард Сперцян.
Фото ФК «Краснодар»
Telegram Дзен
У команды Ивича 4 победы в 4 матчах РПЛ.
Россия. Премьер-лига. 4-й тур
12 авг, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
0:2
Краснодар

Каких-то девять месяцев назад «Оренбург» разнес оборону «Краснодара» с унизительным счетом (5:1), но сколько всего с тех пор изменилось! Отметившийся тогда хет-триком Писарский сник после переезда в Самару, Марцел Личка ставит атакующий футбол в «Динамо», а оренбуржцы только привыкают к новым требованиям Иржи Ярошика, набрав за три тура всего одно очко. Более того, к пятому туру чех лишился части своего атакующего потенциала — Воробьев травмирован, Вера приболел, Мансилья дисквалифицирован.

«Быки» же, до этого в Ростошах не побеждавшие, уже усвоили принципы Владимира Ивича и, начали сезон с трех побед. А после пятничной осечки «Спартака» в Екатеринбурге они получили шанс стать единоличными лидерами. Расклад для южан был почти идеальным, а если бы Кривцов забил на первых минутах, все могло пойти гораздо проще. Однако Сусыев выручил, а потом хозяева, вышедшие на поле в розовых футболках, постарались доказать, что этот цвет фартовый даже после ухода Лички.

У них даже был реальный шанс открыть счет, но Оганесян не смог забить в падении после скидки Марина. Зато при обороне получалось сдерживать Кордобу в штрафной. Колумбийцу не давали и доли секунды, из-за чего он не подстроился под мяч после классной комбинации с участием Сперцяна и не пожадничавшего Кривцова. Как следствие — ставка краснодарцев на атаки с дальней дистанции. Таковых к перерыву набралось четыре, а самыми опасными получились удары Батчи и Олусегуна. Первый выстрелил в штангу. Попытку второго остановил успевший сложиться Сысуев.

Во втором тайме легче «быкам» не стало. Напротив, ярко игравший Оганесян накрутил в штрафной оппонента, и только отчаянный подкат еще одного защитника не позволил отличиться Марину. В свою очередь у выскочившего к воротам Кордобы в последний момент успел выбить мяч Адамов. Краснодарский снайпер, у которого мало что получалось, оказался выбит из колеи и загубил еще один шанс, не отдав передачу находившемуся в идеальной позиции Батчи.

Но если у команды есть амбиции, она обязана уметь играть по-разному. С выходом Кади Боргеса и Ахметова гости стали растягивать оборону соперника, комбинируя накоротке. В комплекте с агрессивным прессингом это принесло результат, и Сперцян забил с острого угла после проникающей передачи Батчи. Краснодарская классика!

Она теперь приправлена прагматизмом Ивича, когда можно откатиться назад и выстоять под натиском соперника. Хотя, попади в створ эффектно прибивший с лета Флорентин, или подстройся чуть лучше под подачу со штрафного Гойкович, все выглядело бы не так радужно. Но раз результат есть — все сделано правильно.

Тем более, краснодарцы не банально отбивались, а ловили увлекшегося наступлением соперника на контратаках. Да и Кордоба, испортив еще один практически идеальный момент, все равно со своей работой справился, заработав пенальти, реализованный Сперцяном. Ценность этого гола показал сумасшедший двойной сейв Сафонова в добавленное арбитром время.

Матвей показал, как все в футболе зыбко. Зато в таблице положение образцовое. Четыре матча — четыре победы. Этот «Краснодар» — разнообразный и тактически гибкий — действительно может побороться за что-то серьезное.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Оренбург
Владимир Ивич
2
21
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Месси снова забил, «Интер Майами» разгромил «Шарлотт». Самый простой матч в Америке приблизил Лео к трофею
Минспорт рассказал об отъезде из России 67 спортсменов. Много это или мало?
Умерла актриса сериала «Улицы разбитых фонарей» Белла Ко
Самолет Су-30 потерпел крушение в Калининградской области
В МО РФ заявили о попытке удара ВСУ по Крымскому мосту ракетой С-200
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Урал» — «Спартак» и другие матчи
«Ростов» — «Рубин»: Комличенко открыл счет в матче
Агент опроверг информацию о возможном уходе Бальде из «Спартака»
Захарян урвал роскошный вариант в Европе. С Лигой чемпионов, игрой в атаку и чемпионатом мечты
Фассон — о матче с «Крыльями Советов»: «Локомотив» сравнял счет только благодаря своей работе»
«РБ Спорт»: «Спартак» может расстаться с Зобниным
Гуренко заявил, что потенциал «Локомотива» выше текущего места в турнирной таблице
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Я тебе телефон в одно место засуну!» Дзюба угрожал журналисту — что ему за это будет?

Захарян урвал роскошный вариант в Европе. С Лигой чемпионов, игрой в атаку и чемпионатом мечты