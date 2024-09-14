Хаос в Оренбурге: два дубля, незабитый пенальти и победа «Локомотива» на последних минутах

Батраков стал самым молодым автором дубля в истории «Локо».

«Локомотив» в восьмом туре РПЛ с трудом обыграл «Оренбург» (4:2). Встреча получилась искрометной — Алексей Батраков стал самым молодым автором дубля в истории железнодорожников, а 20-летний Богдан Москвичев отбил уже третий пенальти в сезоне.

Батраков стал лидером РПЛ по «гол+пас»

«Локомотив» подошел к матчу с «Оренбургом» после разгрома от «Краснодара» (0:3), который откинул команду с первого места в турнирной таблице. Железнодорожники сразу же взялись за возвращение победной серии и открыли счет на 16-й минуте — Алексей Батраков мощно пробил из штрафной после введения мяча из аута в исполнении Ильи Самошникова. Этим голом 19-летний полузащитник вывел себя на первое место в РПЛ по «гол+пас» и напомнил о первом мяче в чемпионате России в карьере — в мае он тоже поразил ворота «Оренбурга» на выезде.

После пропущенного гола хозяева придавили соперника и создали несколько опасных моментов. Еще за пару минут до первого мяча гостей Саид Сахархизан пробил выше с линии вратарской после прострела Брайана Мансильи с левого фланга. На 18-й минуте похожий шанс упустил Максим Сидоров — головой не попал практически по пустым воротам после наброса с правого края, однако защитнику энергично мешали два игрока «Локомотива».

На 37-й минуте Сахархизан все же забил — использовал хаос в обороне соперника и с нескольких метров прошил Илью Лантратова. Однако Батраков ответил почти мгновенно: на 39-й воспользовался несобранностью защиты «Оренбурга» и с близкого расстояния отправил мяч в сетку. Алексей стал самым молодым автором дубля «Локо» в РПЛ и записал на свой счет уже 10-е результативное действие в этом сезоне (5+5) — для этого ему потребовалось 13 игр. Быстрее в чемпионате России десятку набирал только Матео Кассьерра (восемь встреч).

Москвичев отбил третий пенальти в сезоне

Но в Оренбурге почти не бывает скучно — два последних матча чемпионата на «Газовике» закончились 2:2 (против «Акрона» и «Динамо»). В игре с «Локомотивом» такой же счет загорелся уже на 62-й минуте. Сахархизан тоже оформил дубль, а оборона железнодорожников снова выглядела разобранно. 21-летний иранец имел две попытки, чтобы отправить мяч в сетку прямо перед воротами — сначала катнул мяч в штангу, а потом уверенно добил свой же удар.

«Локомотив» едва не повторил сценарий первого тайма, когда после ответного мяча вышел вперед спустя несколько минут. На 67-й минуте в ворота хозяев назначили пенальти за игру рукой Андрея Малых — арбитр Егор Егоров убедился в этом после просмотра видеоповтора. 11-метровый взял Дмитрий Воробьев, который во время международной паузы дебютировал за сборную России.

Вратарь «Оренбурга» Богдан Москвичев уверенно потащил мяч — для него это уже третий отбитый пенальти за четыре матча в РПЛ. Всего в его ворота колотили четыре раза, забить удалось только Эль-Мехди Маухубу из «Динамо». 20-летний Москвичев стал самым молодым вратарем в истории РПЛ с минимум тремя отраженными 11-метровыми за сезон.

«Локомотив» вырвал победу в конце

Игра подкатывалась к третьим подряд 2:2 на «Газовике», однако обе команды продолжали остро атаковать, к тому же частые ошибки в обороне это позволяли. Крепче нервы оказались у «Локомотива». На 86-й минуте Жерзино Ньямси с нескольких метров вколотил победный мяч: в штрафной «Оренбурга» вновь закрутился хаос из-за мощного аута Самошникова с правого фланга, после которого Сергей Пиняев и французский центральный защитник переиграли толпу защитников.

Хозяева рванули в атаку и создали два ярких момента: сначала подключившийся центрбек Матиас Перес головой отправил мяч выше после отличного навеса Хорди Томпсона, далее другой стоппер Максим Сидоров (игравший с середины тайма с забинтованной головой) из центра штрафной пальнул выше после еще одной обостряющей передачи с правого края.

Шесть добавленных минут подарили хозяевам надежду, но забил «Локомотив». Уже на осколках компенсированного времени выпорхнули к чужой штрафной, где с левого края Пиняев легко раскрутил защитников и набросил к правому углу вратарской Вадиму Ракову. 19-летний нападающий выдержал огромную паузу и выкатил мяч к дальней штанге на первый в сезоне гол Владислава Сарвели.

Как команды выступают по сезону

Железнодорожники благодаря победе временно вернулись на первую строчку: у них 18 очков, но матчи в запасе остались у «Зенита» (17 баллов) и «Краснодара» (15). «Оренбург» же с каждым туром опускается все ниже: команда уже 13-я, набрав в восьми турах лишь шесть очков. Последнюю победу коллектив Давида Деограсии оформил еще в стартовой игре сезона со «Спартаком» (2:0) — далее серия из 10 матчей без побед во всех турнирах.