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Сегодня, 13:30

«Оренбург» отправил Деограсию в отставку! На его место уже очередь

«Оренбург» объявил об отставке Деограсии с поста главного тренера
Артем Белинин
корреспондент
Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия
Давид Деограсия.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Но ушел ли испанец из клуба?

«Оренбург» объявил об отставке Давида Деограсии. 51-летний специалист возглавлял команду с августа 2023 года. До назначения нового специалиста исполнять обязанности главного тренера будет Ильшан Айткулов.

«В 2023 году Давид возглавил академию нашего клуба и за короткий срок смог внести существенные положительные изменения в работе академии ФК «Оренбург» с молодыми футболистами. В августе 2023-го Деограсия принял главную команду в очень сложный период, «Оренбург» к тому моменту находился на последнем месте в турнирной таблице. Благодаря в том числе его стараниям команда сохранила прописку в премьер-лиге в сезоне-2023/24. Коллектив ФК «Оренбург» благодарит специалиста за проделанную работу, желает удачи и всего самого хорошего», — сказано в заявлении клуба.

Старт сезона — ужас

Несмотря на действительно впечатляющую работу в прошлом сезоне, в нынешнем чемпионате выступление «Оренбурга» под руководством Деограсии никого явно не впечатляло. Хотя начиналось все с победы над «Спартаком» (2:0), это стало последним существенным успехом коллектива к 11-му туру чемпионата России.

Александр Соболев (7-й номер) в&nbsp;матче против &laquo;Оренбурга&raquo;. Лучше не стало. «Спартак» Станковича начал с поражения в Оренбурге

Дальше во всех турнирах команда не побеждала вообще — негативная серия растянулась на 14 матчей и включила в себя четыре ничьи и 10 поражений. В Кубке России «Оренбург» стал единственной командой, набравшей к пятому туру 0 очков на групповом этапе.

В РПЛ ситуация не лучше — на счету «Оренбурга» всего семь баллов, три из которых были набраны еще в июле благодаря победе над красно-белыми. Только поэтому команда пока не идет в зоне прямого вылета — хотя до идущих последними «Факела» и «Ахмата» всего одно очко.

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия
Давид Деограсия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Болельщики требовали отставку

Если открыть комментарии в социальных сетях «Оренбурга», там будет праздник — люди массово пишут: «Ура!» и лишь изредка благодарят испанца за работу, проделанную в прошлом сезоне. Болельщики так устали от негативных результатов, что это даже заканчивалось публичными призывами к отставке.

Давид Деограсия. «Отказал бы «Спартаку» и «Зениту». Хочу оставить «Оренбург» в РПЛ». Интервью Давида Деограсии

Так, в матче 10-го тура РПЛ (теперь уже последнего, проведенного Деограсией в этой команде) «Оренбург» уступил прямому конкуренту «Пари НН» (1:2). По ходу встречи болельщики хозяев кричали: «Давид, уходи!» Последней игрой для испанца стал кубковый матч против «Локомотива», тоже проигранный 1:2.

При этом в «Оренбурге» не сообщили об окончательном расставании — в тексте, опубликованном пресс-службой, есть информация только об отставке. Не исключено, что Деограсия вернется в академию клуба, где когда-то работал.

Владимир Слишкович
Владимир Слишкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Шанс для Слишковича?

Тем временем уже известны фамилии потенциальных сменщиков испанца. По данным Sport24, агенты предлагали клубу Владимира Федотова (уже работал в «Оренбурге» ранее, летом покинул ЦСКА) и Магомеда Адиева (также недавно был уволен из «Ахмата»). Кроме того, среди претендентов на пост главного тренера есть и Массимо Каррера. Итальянец заявил, что с удовольствием бы возглавил «Оренбург».

«Я бы поговорил с этим клубом, чтобы понять ситуацию и цели, которые они ставят», — сказал специалист Sport24.

Владимир Слишкович. Слишкович ушел из «Спартака». Его амбиции выше, чем быть помощником Станковича

При этом, как стало известно «СЭ», клуб уже договорился с боснийцем Владимиром Слишковичем. Сторонам осталось согласовать мелкие детали. И если не возникнет разногласий, то специалист наконец станет главным тренером без приставки и.о., как это было в «Спартаке».

ФК Оренбург
Владимир Слишкович
Давид Деограсия

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