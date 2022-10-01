Игрок «Оренбурга» сделал предложение девушке после гола «Сочи». Судья не стал удалять форварда и портить праздник

Самая милая история дня.

«Оренбург» дома разгромил «Сочи» в матче 11-го тура РПЛ. У новой звезды хозяев Владимира Сычевого гол с пенальти и голевая передача.

Но самое результативное действие форвард сделал после забитого 11-метрового: с букетом цветов нападающий подбежал к трибуне, где сидела его девушка, и сделал ей предложение руки и сердца.

Нападающий «Оренбурга» стал открытием сезона в составе своей команды после хет-трика за тайм матча с «Уралом», по ходу которого вышел на замену.

В этом сезоне Сычевой забил уже восемь мячей и сделал одну голевую передачу. На данный момент он лучший российский бомбардир РПЛ с шестью голами (опережает Дмитрия Полоза по большему количеству мячей с игры).

В «Оренбург» нападающий перебрался прошлым летом из омского «Иртыша» и в ФНЛ успел забить 6 голов в 30 матчах. А ранее в Омске — 5 мячей в 25 играх. 26-летний Сычевой еще два года назад играл в «Крымтеплице» в крымской лиге. Там он показывал себя как бомбардир — забил больше всех в сезоне-2019/20: 16 голов в 27 матчах местного чемпионата. «Крымтеплица» — первый профессиональный клуб в его карьере.

Интересно, что у Сычевого в матче с «Сочи» уже была желтая карточка за фол на 31-минуте встречи, и судья Артем Любимов мог удалить нападающего за неспортивное поведение.

Но рефери не стал портить праздник жениху и разрешил вручить невесте букет и кольцо.

«Как можно за это показывать желтую карточку? Чтобы потом на тебя все пальцем показывали? Желтая карточка показывается только в той ситуации, когда своими жестами и празднованием гола футболист может кого-то спровоцировать на какие-то беспорядки. А здесь яркий момент того, чем можно только восхищаться. Отличная идея футболиста. Побольше бы таких моментов. Пусть те люди, которые пишут, что здесь должна быть желтая, выйдут на поле и покажут ее в этой ситуации. Пусть посмотрят, что потом напишут про них. Писать у нас все горазды, все в правилах разбираются, только никто не выходит со свистком и ничего не делает», — сказал «СЭ» бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев.

С ним не согласен экс-рефери Сергей Хусаинов: «С точки зрения правил игры это желтая карточка. Игрок не имеет права покидать поле. Это нарушение правил — недисциплинированное поведение. Судья должен был показать желтую. Вспомните эпизод с Соболевым пару сезонов назад, когда он посвятил гол маме и получил карточку. В данном эпизоде судья взял ответственность на себя. Могут ли Любимова наказать за это? Судьи пожурят, но это не такой страшный момент, как назначение «левого» пенальти или решение, которое повлияло на ход игры или на результат матча».