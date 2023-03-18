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Сегодня, 14:45

«Спартак» провел самый слабый матч при Абаскале. Личка — лучший тренер РПЛ прямо сейчас

Максим Алланазаров
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов и форвард «Оренбурга» Брайан Мансилья.
Фото ФК «Оренбург»
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«Оренбург» без шансов прихлопнул красно-белых. Борьба за второе место обострилась.
Россия. Премьер-лига. 20-й тур
18 мар, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:0
Спартак

После зимнего перерыва «Спартак» продолжает пропускать голы пачками. «Урал», «Факел», «Оренбург» — в премьер-лиге каждый соперник огорчил красно-белых дважды. Игра в обороне начинает тревожить, потому что там ошибаются все без исключения: будь то новичок Дуарте или капитан Джикия. И, безусловно, Гильермо Абаскалю нужно с этим что-то делать.

Хотя в Оренбурге «Спартак» выглядел бледной тенью самого себя прежде всего в атаке. Ни Соболев, ни Квинси, ни кто-либо еще не создали реальной угрозы чужим воротам. Инертный, вялый, сумбурный и максимально не собранный — таким «Спартак» выглядел в заключительной игре перед паузой на сборные. Пожалуй, в этом туре «Спартак» провел худший матч при Абаскале.

Форвард &laquo;Оренбурга&raquo; Дмитрий Воробьев забивает гол &laquo;Спартаку&raquo;. Худший матч «Спартака» в сезоне. «Оренбург» добил чемпионскую интригу?

А вот «Оренбург» впечатлил — и на фоне красно-белых сыграл очень мощно и свежо. После победы над «Сочи» (4:0) команда Марцела Лички продолжила действовать в легком и даже бесшабашном стиле с максимальной самоотдачей каждого игрока. Удивительно, как тренеру «Оренбурга» удалось создать настолько симпатичную команду, обладая очень ограниченными возможностями.

Обычно такие команды начинают играть легко и не ощущают груза давления лишь в тот момент, когда им удается решить задачу сохранения места в РПЛ. Но команда Лички действует так с первого тура! Выстроенная игра в атаке позволяет без проблем давать результат, даже несмотря на потерю основного форварда Писарского. Это фундамент, на котором держится все.

Перерос ли Личка «Оренбург»? Безусловно. В этом сезоне чешский тренер мог перебраться в «Краснодар», но решил остаться и уже пролонгировал контракт. Однако нет никаких сомнений, что летом Марцела снова позовут в более статусную команду премьер-лиги. Самый очевидный вариант на данный момент — «Динамо». Допускаю, что если Йокановичу так и не удастся построить конкурентоспособную команду в оставшиеся пару месяцев, то в следующем сезоне это сделает лучший тренер лиги прямо сейчас — Марцел Личка.

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ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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