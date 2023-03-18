Худший матч «Спартака» в сезоне. «Оренбург» добил чемпионскую интригу?

Сенсационный результат в первом матче тура.

20-й тур РПЛ открывался ранним субботним матчем в Оренбурге, где одноименный клуб принимал «Спартак». И в разряд рядовых эту игру не стоило заносить изначально, пусть и встречались между собой команды со второго и восьмого места в таблице. Причина простая — в этом сезоне «Оренбург» создал из домашнего стадиона неприступную крепость. После поражения в первом туре от «Крыльев Советов» команда попросту не проигрывала в родных стенах, один раз сыграв вничью (2:2 с ЦСКА) и одержав семь побед с общим счетом 26:5. Впечатляет!

Правда, шикарные результаты в домашних матчах никак не соотносятся с провальной игрой «Оренбурга» на выезде — 8 поражений в 10 матчах. Да и многие уверены, что главная причина такой аномалии — искусственный газон, к которому оренбургские футболисты, в отличие от гостей, успели привыкнуть. Но это совсем другая история, а в субботу команда Марцела Лички готовилась зубами вцепиться в «Спартак». Шоу было гарантировано, ведь обе команды с охотой играют в атаку.

«Когда я только пришел в «Оренбург», сразу обозначил руководителям свою философию, — рассказывал в ноябре Личка в интервью «СЭ». — Помню, сказал тогда одну вещь: «Лучше я буду выигрывать со счетом 4:3, чем 1:0». Футбол, при котором девять игроков садятся за линию мяча и ждут своего шанса в контратаке или на стандарте, — это не про меня. Я хочу, чтобы мои футболисты доставляли удовольствие болельщикам своей игрой. Причем не только оренбургским. Нужно, чтобы человек пришел, например, с работы домой, включил телевизор, увидел матч «Оренбурга» и не переключил на другой канал».

Что касается приехавшего в гости «Спартака», то команде нужны очки в каждом туре. Если не для призрачной чемпионской гонки за «Зенитом» (после рестарта отрыв и так увеличился до 8 очков), то хотя бы для сохранения за собой второй строчки, ведь снизу поджимает «Ростов». Так что Абаскаль ожидаемо выпустил самый боевой состав.

Уже на четвертой минуте «Оренбург» показал, каким образом собирается колоть «Спартак» — классный перевод на противоположный фланг в контратаке чуть не привел к опасному моменту у ворот красно-белых. Первый удар нанесли гости — разыграли штрафной, Джикия хлестко пробил, но мяч застрял в ногах защитников.

«Спартак» ожидаемо чуть больше владел мячом, но «Оренбург» на это и рассчитывал, выжидая ошибку соперника. Совершил ее Антон Зиньковский, на 17-й минуте отдавший пас чужому на своей половине поля. Всего одна передача на ход Ковалеву, подработка, элегантный удар мимо Селихова — и счет открыт. Это всего второй мяч 30-летнего белоруса в РПЛ; первый он забил 8 дней назад в игре с «Сочи».

Вскоре «Оренбург» развил новую контратаку через левый фланг, где Денисов проспал рывок Мансильи и проиграл ему силовую борьбу. Получивший пространство для маневра аргентинец выполнил пас в штрафную, который в акробатическом стиле замкнул нападающий Воробьев, к голевой передаче на Ковалева приплюсовавший и шикарный мяч.

До конца первого тайма «Спартак» так и не придумал ничего интересного у чужих ворот, если не считать неточный удар Промеса со штрафного. Ну а «Оренбург» спокойно мог забивать третий — снова и снова хозяева выманивали соперника на свою половину поля и в несколько пасов вскрывали его в результате смены владения. После очередного такого эпизода Вера выдал изумительную разрезающую передачу на того же Ковалева, который мог делать счет разгромным, но не идеально исполнил «черпачок». Абаскалю нужно было срочно что-то менять в перерыве.

Он это и сделал, заменив Пруцева на Мартинса Перейру, а Денисова — на Хлусевича. В теории это должно было прикрыть провалившиеся в первом тайме зоны, но на деле «Спартак» не извлек из замен никакого преимущества. «Оренбург» во главе с Мансильей и Воробьевым продолжал продавливать спартаковских защитников. Притом моменты себе гости привозили даже потерями у своей штрафной — правда, стоит отметить, что их провоцировали футболисты «Оренбурга». После одной из таких ошибок только Селихов необычным сейвом ногой спас свою команду от разгрома.

Просыпаться «Спартак» начал только на заключительном отрезке — сперва вышедший со скамейки Николсон не подстроился под мяч и пробил мимо с линии вратарской, а чуть позже Соболев примерно из той же точки зарядил в перекладину. Ну а на 88-й минуте Шамар вообще умудрился не попасть по пустым воротам.

На протяжении 90 минут у «Спартака» не получалось практически ничего — ни в обороне, ни в атаке. Пожалуй, это был худший матч красно-белых в сезоне. Да еще и травма Джикии (дернул заднюю поверхность бедра) наверняка скажется на команде в будущем. «Оренбург» же показал, почему его называют одним из самых заводных и зрелищных клубов РПЛ. Блестящая работа Лички и его футболистов и заслуженные 2:0.

Ну а чемпионская интрига, кажется, умерла окончательно. Более того, уже 19 марта «Спартак» может упустить второе место, если «Ростов» одержит победу над «Химками».