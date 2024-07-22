Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:00

Дебют Станковича — катастрофа: «Спартак» не готов к сезону. В РПЛ есть «Зенит» — и все остальные

«Спартак» проиграл в первом официальном матче Станковича
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Эпизод у ворот Александра Максименко в матче с «Оренбургом».
Фото ФК «Оренбург»
Telegram Дзен
Леонид Волотко рецензирует старт чемпионата России-2024/25.

Назначение Деяна Станковича к красно-белым получилось очень пафосным: клубные медиа вспоминали шедевры серба в Лиге чемпионов, на пресс-конференции тренер говорил о знакомстве с дьяволом (поэтому фразы в духе «Добро пожаловать в ад!» его не смущают). А спортивный директор Томаш Амарал публично шел ва-банк: «Успех Станковича станет успехом «Спартака», провал — моим провалом».

Александр Соболев (7-й номер) в&nbsp;матче против &laquo;Оренбурга&raquo;. Лучше не стало. «Спартак» Станковича начал с поражения в Оренбурге

С этим зарядом команда прошла межсезонье, но уже на 2-й минуте матча в Оренбурге настроение поменялось. После выхода Брайана Мансильи один на один Станкович стоял с таким видом, будто смотрит на свою «Сампдорию», которая погружается на дно серии А.

Никто не требовал от Деяна моментальной магии, но пока не очень понятно, за счет чего «Спартак» собирается прибавлять. Тот же Абаскаль также начал с поражения — причем крупного (0:4 от «Зенита» в Суперкубке страны). Но по игре было понятно: да, с топами придется тяжело, но на дистанции результат придет. Высокий прессинг, схема с «ромбом» и минимум комплексов в попытке сделать красиво — глядя на все это, хотя бы становилось ясно, какой футбол намерена применять команда.

Деян Станкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

А как «Спартак» собирался побеждать в Оренбурге? С Умяровым в опорной зоне, Мединой в роли левого вингера, надеждой на Зорина, выключенными флангами и высокой линией обороны? Можно бесконечно рассуждать о привозе Максименко, «реализации» Бонгонды и Соболева, отсутствии мыслей впереди и провалах на своей половине, но справедливее просто взглянуть на хайлайты «Оренбурга»: 18 ударов (против 7 у «Спартака»), бешеная интенсивность и, главное, четкое понимание уязвимых мест оппонента. И все это — без Воробьева, Веры, Адамова.

Но Давид Деограсия, отпустив системообразующих исполнителей, сохраняет стиль и не теряет в качестве. «Спартак» же тратит уйму денег на рынке — и в лучшем случае наблюдает за тем, как эта цена тает: Угальде за 13 миллионов никак не может отличиться в РПЛ, а теперь вообще не проходит в основу. Бонгонда и Медина за 13,5 миллиона в сумме беспомощны на флангах. А Виллиан Жозе, как говорят, вместо дебюта в России скидывает лишний вес.

Максим Глушенков. Супердебют Глушенкова в «Зените»: два матча — два дубля!

Можно сколько угодно жаловаться на трансферную политику «Зенита», но вложения сине-бело-голубых приносят титулы и результат. А точечных усилений (причем не самых дорогих) хватает, чтобы коллектив вышел на новый уровень. Такую форму, как сейчас, команда Сергея Семака не набирала очень давно — «Краснодар» в Суперкубке питерцы выключили к 42-й минуте, «Крылья» в 1-м туре РПЛ — к перерыву. В обоих матчах — дубль у Глушенкова (который пару лет назад не подошел «Спартаку»), а об отсутствии Клаудиньо и потенциальном отъезде Вендела в «Галатасарай» никто даже не говорит. Просто невозможно представить, что это как-то ослабит состав.

Если старт прошлого сезона оставлял надежду на чемпионскую интригу (и мы ее получили!), то в этом, похоже, все завершится максимально предсказуемо. Потому что расклад сил не оставляет вариантов: прямо сейчас в лиге есть «Зенит» — и все остальные.

Иван Сергеев, Педро и Дуглас Сантос.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

И 1-й тур лишь подтвердил опасения:

— «Динамо» при Марцеле Личке наверняка останется в топ-3, но из-за кадровых проблем (травмы, Кубок Америки, отсутствие трансферов) вряд ли создаст большие помехи Питеру;

— ЦСКА только привыкает к требованиям Марко Николича и к тому же прощается с Чаловым;

— «Локомотив» сверкнул новой атакой, но такой пожар в обороне способен испепелить любые претензии на результат;

— «Краснодар» традиционно нестабилен, а потери в составе слишком серьезны.

Остаются «Ростов», который при Валерии Карпине не просядет в нижнюю часть таблицы, но и не взлетит в тройку. И «Спартак» — от него снова уйма ожиданий, но реальность, похоже, проявилась на самом старте.

Деян Станкович
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Давид Деограсия
15
33
Читайте также
Сборная США обыграла Южный Судан со счетом 101:100 в товарищеском матче
Франция не допустила часть журналистов из России на Олимпиаду
В Самаре участников нападения на депутата Госдумы поместили под стражу
Что произошло после третьего боя между Исмаиловым и Минеевым
Мощный ливень накрыл Москву
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: «Крылья Советов» — «Зенит» и другие матчи старта лиги
Защитник «Химок» Ориньо заявил о чемпионских амбициях: «Будем бороться с «Зенитом». Наша команда — топ»
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
Нападающий «Динамо» из Махачкалы Касинтура: «Обидно, что не взяли три очка»
Защитник «Химок» Ориньо: «Будем улучшать результаты. Впереди «Спартак»
Газизов — о матче с «Химками»: «Я увидел на поле самоотдачу — это самое главное»
Тренер «Ахмата» Адиев: «Жаль, что не удалось выиграть у «Краснодара», но ничья закономерна»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

«Краснодар» ищет себя и снова не справился с «Ахматом»