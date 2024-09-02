Комитет по этике уволил спортивного директора «Оренбурга». Жертва свободы слова?

Дмитрия Андреева забанили на год.

«Оренбург» увольняет спортивного директора Дмитрия Андреева, об этом клуб объявил официально. Причина необычная для нашего футбола — дисквалификация, вынесенная комитетом по этике РФС.

По Telegram-каналам тут же пошла волна возмущения — пострадал, мол, за то, что сказал о судьях правду. Вместо того чтобы улучшать работу арбитров, душат свободу слова. На самом деле, конечно, это заблуждение. Андрееву досталось не за ставший вирусным пламенный спич с использованием матерной рифмы. Об этом заявил председатель комитета Андрей Стукалов: «за унижение чести и достоинства с использованием ненормативной лексики» — штраф, а дисквалификация — «за агрессивное поведение и попытку физического воздействия».

Проступок по нынешним временам действительно серьезный. Это 20-30 лет назад судью могли после матча позвать в раздевалку «посмотреть в глаза ребятам» и там расквасить физиономию, да и других примеров физического воздействия хватало. А уж обматерить и поугрожать вообще было как «здрасте». Особенно в горячих южных регионах.

Сейчас времена более спокойные, на этом фоне поведение Андреева стоит особняком, так что наказание большого удивления не вызвало. Говорят, спортивный директор был в Ростове излишне разгорячен, удержать его никому не удалось. Функционер уже принес извинения и явно осознал, что был неправ — хватать в агрессивной манере резервного судью, устраивать бурю в подтрибунке действительно не следовало, за преступлением последовало наказание. Можно спорить, не стоило ли ограничиться, скажем, шестью месяцами вместо года, но само решение о дисквалификации — ожидаемое.

Дмитрий Андреев. Фото ФК «Оренбург»

Казалось, Андреев просто лишится на время матчей аккредитации «проход всюду», а в остальном все останется по-прежнему. Однако «Оренбург», по моей информации, изучил ситуацию с помощью юристов и понял, что без увольнения не обойтись. Андрееву нельзя, скажем, оплатить билет на выезд или гостиницу, посетить тренировку команды на базе, провести переговоры с потенциальным новичком. Если проще, то нельзя НИЧЕГО.

Теперь в «Оренбурге» думают, как жить дальше. Впрочем, в футбольном мире все уверены: Андреев продолжит руководить процессом, просто оставаясь в тени. А глазами и руками станут помощники. Все-таки нынешний подъем клуба во многом связан с фигурой уходящего спортивного директора, а выбор на рынке крайне скуден, чтобы его легко заменить. Перетерпеть год работы в необычном формате «из дома» — самое логичное решение.

При этом «кейс Андреева», конечно, должен стать наукой для других — 90-е и даже нулевые давно позади.