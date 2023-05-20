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РПЛ

20 мая, 19:00

«Зенит» — еще и чемпион по развязкам: третий матч подряд вырывает очки в добавленное время

Гоша Чернов
Корреспондент
Иван Сергеев забивает гол в матче «Оренбург» — «Зенит».
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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Гол Сергеева на 90+5 спас от поражения в Оренбурге.
Россия. Премьер-лига. 28-й тур
20 мая, 16:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:2
Зенит

Жесткая синтетика «Газовика»

Турнирной мотивации у «Зенита» больше нет, но Сергей Семак все пять лет во главе сине-бело-голубых повторяет, что его команда настраивается на победу в каждом матче, даже в товарищеском. Однако у всего есть предел: нет сомнений, что и в Оренбург «Зенит» прилетел за тремя очками, только добывать их питерцы собирались без значительной части лидеров.

Роберт Ренан еще две недели назад отправился в расположение сборной Бразилии (U-20), Малком сразу после предыдущего тура улетел домой к новорожденному сыну, а еще в Оренбург не приехали Родригао, Караваев, Вендел, Бакаев и Одоевский. Во многом непопадание большинства из них в заявку связано с искусственным газоном стадиона «Газовик». И, как показал матч, тренерский штаб сделал все верно: только в первом тайме на поле падали Круговой (дважды), Клаудиньо, Кассьерра и Мантуан, которым оказывали помощь.

Успешный прессинг гостей

Состав «Зенита» выглядел экспериментальным: в основе появились Мантуан, Сутормин, Алип и даже Васютин, не игравший в РПЛ почти три года. Но схема и принципы игры чемпионов России остались прежними. Даже на поле «Оренбурга», который у себя дома редко отдает противникам мяч, «Зенит» старался действовать первым номером, пусть и ослабленным составом.

У команды Марцела Лички была своя мотивация: на Урале не забыли болезненное поражение со счетом 0:8 в Санкт-Петербурге, поэтому настраивались на реванш. Это показал уже старт игры: за две минуты оренбуржцы успели создать пару полумоментов.

Хозяева были готовы к контратакам: Печенин и Эктов поднимались очень высоко и помогали скоростной атакующей группе дергать гостей. «Зенит» же долго не мог разогнаться из-за обилия пауз, связанных с падениями футболистов, и в позиционной игре у гостей мало что получалось. Зато помог прессинг: на исходе получаса сине-бело-голубые заставили ошибиться Переса, после чего Мантуан открыл счет.

Отличный «Оренбург»

Гол никак не изменил рисунок игры. «Оренбург» продолжал периодически колоть гостей контратаками, но забил после затяжной позиционной. Забавно, что четко установить авторство было сложно даже после просмотра нескольких повторов: Эктов и Флорентин пробили по мячу почти одновременно, но гол записали на россиянина.

Второй тайм начался с атак чемпиона России, хороший момент упустил Мостовой. Однако всякий раз было заметно, что впереди гостям не хватает слаженности — в подобном сочетании мы видим атаку «Зенита» редко, поэтому и в финальной фазе не все было идеально.

А вот у «Оренбурга» все четко, особенно на стандартах. Если в первом тайме Гойкович не смог забить с углового, то во втором босниец попал прямо в угол — Васютину оставалось лишь проводить мяч взглядом.

И снова Сергеев

Конечно, ход встречи не устраивал Семака. Не нравилось ему и то, как работает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим — он постоянно предъявлял судьям претензии по разным эпизодам, но повлиять на их работу не мог. А на игру своей команды — вполне, поэтому последовательно отправил в бой трех форвардов: Сергеева, Ерохина и Барановского. К последнему — особое внимание: 18-летний дебютант в этом сезоне забил больше десяти мячей сразу в двух турнирах, в молодежной лиге и в ЮФЛ-1.

В финальной четверти часа гости вжали «Оренбург» в свою штрафную. Роскошный момент упустил Сергеев, но в большинстве случаев подачи и прострелы чемпиона не заканчивались ничем острым. А вот команда Лички не раз опасно выбегала в контратаки и вполне могла увеличить разрыв в счете — например, в добавленное время Васютин вытащил мяч тяжелого удара Флорентина.

Как выяснилось, тот сейв был ключевым: когда уже истекала заключительная добавленная минута, в чужую штрафную прибежал Сергеев, замкнувший навес Мантуана. Третий матч подряд «Зенит» забивает победный или спасительный гол в добавленное время. В матче со «Спартаком» это сделал Сергеев, с «Краснодаром» — Кассьерра, а сейчас — вновь Иван.

«Оренбург» так и не удержал победный счет, но для уральцев и ничейный результат исторический, ведь до этого они всегда только уступали «Зениту». А сине-бело-голубые продолжают доказывать, что и после решения всех задач они остаются мотивированными.

Иван Сергеев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
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