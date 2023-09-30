«Зенит» проиграл «Оренбургу» впервые в истории! Главная сенсация дня в РПЛ

Что с командой Семака?

У «Оренбурга» и «Зенита» больше общего, чем кажется. Например, отвратительный старт сезона. Оба клуба начали чемпионат явно ниже собственных ожиданий — одни пережили кошмарную серию и смену тренерского штаба, другие потерпели два поражения на «Газпром Арене» в течение одного чемпионата (а по факту — за девять туров), хотя при Сергее Семаке ранее ничего подобного не случалось.

Но самое непривычное, что кризис «Зенита» продолжается — вслед за 3:3 с «Ахматом» в Кубке и провалом с «Локомотивом» действующий чемпион оступился в Оренбурге и никак не приблизится к первой строчке.

Причем «Оренбург» казался вполне комфортным соперником — единственным, кто в прошлом сезоне получил от «Зенита» восемь мячей. И если не такого результата, то примерно похожего ожидали практически все болельщики.

Собственно, те из них, кто был уверен в ремейке прошлогодней встречи, уже на второй минуте начали потирать руки — Густаво Мантуан забил. Бразилец получил мяч, находясь в полном одиночестве в штрафной, и без проблем прошил Сысуева. Очень простой гол — за «Оренбург» даже стало немного страшно. Но зря — это был последний мяч «Зенита» в игре. А вот хозяева начали искрить.

Уже через пять минут Воробьев, превратившийся в последнее время в запасного, но в этой встрече вышедший в старте, головой забил Васютину и сравнял счет. И это было только начало беды для гостей — через минуту Марио Фернандес присел на газон и попросил замену. Семаку пришлось удовлетворить просьбу.

Питерцы пытались давить, заменивший Фернандеса Сутормин был даже близок к тому, чтобы вывести «Зенит» вперед: чудом попал в Сысуева после розыгрыша углового. Но забил снова «Оренбург». После классной подачи Перес вколотил мяч в сетку из вратарской.

По лицам футболистов «Зенита» было видно, что они слегка обескуражены — но катастрофы никто из них еще не ощутил. Ее пока и не было — на 29-й минуте «Оренбург» подарил гостям второй железный момент для гола, когда Сысуев прямо в штрафной отпасовал на Вендела, но бразилец не справился; а в одной из следующих атак опаснейшим ударом отметился Мантуан. В общем, моменты у гостей были, и «Зениту» как будто бы нечего было бояться.

Горячий бонус от ФОНБЕТ! Забери фрибет 2000 рублей новому клиенту по промокоду EXPRESS

По-настоящему тревожно стало ближе к перерыву. На 36-й минуте Ковалев шикарно пробежался по зенитовской штрафной, будто в футбольном симуляторе, и отлично откатил на Мансилью (со стороны казалось не самым очевидным решением). Однако аргентинец не растерялся и забил третий мяч «Оренбурга». И вот здесь уже лица игроков «Зенита» стали мрачными.

Повод был. Во-первых, замаячило поражение — если с 1:2 уйти еще можно, то с 1:3 это сделать гораздо тяжелее, тем более не в оптимальном составе (Кассьерра и Караваев матч пропустили, а Фернандеса, как помним, заменили в начале первого тайма). Во-вторых, питерцы не пропускали три мяча за игру с 2018 года, когда проиграли «Арсеналу» со счетом 2:4. А трижды за тайм сине-бело-голубых последний раз огорчал «Спартак» аж в 2007-м (1:3). Так что на оренбургском газоне для «Зенита» случился исторический провал.

Более того, до перерыва гости могли пропустить и четвертый — на 45-й минуте Вера пробивал с опасной дистанции, но отправил мяч выше, а уже в добавленное время игрок «Оренбурга» упал в штрафной «Зенита». Было подозрение на пенальти, но судья промолчал. В полнейшем шоке питерцы отправились в раздевалку.

На второй тайм Семак выпустил Изидора и Родригао — ушли отдыхать Круговой и не впечатливший тренера Сутормин, ранее заменивший Фернандеса. Ожидаемо гости начали душить «Оренбург», но получалось плохо — несмотря на запредельное количество ударов во втором тайме, вспомнить у «Зенита» толком нечего. В лучшем случае после их подходов мяч оказывался в руках у Сысуева — как кажется, одного из главных героев встречи. Вратарь «Оренбурга» настолько шикарно выбирал позицию, что почти всегда спокойно забирал мячи. Плюс несколько раз ему помогали самоотверженные защитники.

Вообще, желание «Оренбурга» победить надо отметить отдельно. «Зенит», разумеется, был мощнее и давил — но хозяева терпели, не нервничали, сохраняли концентрацию и шикарно пользовались моментами. Все три своих удара в створ они реализовали — будь у питерцев хотя бы капля оренбургской взвешенности, они бы забили мячей восемь. Но не срослось. Вспомнить за второй тайм у них можно разве что пачку загубленных эпизодов.

А вот «Оренбург» не упускал шанса сделать красиво — тот же Вера, пробивавший опасно в конце первого тайма, в середине второго исполнил в штрафной «Зенита» марсельскую рулетку и опасно ударил по воротам (чуть не попал в створ). Хотя опасных моментов у оренбуржцев, учитывая активность «Зенита», конечно, поубавилось.

Впрочем, активность эта команде Семака не помогла. Петербуржцы нанесли 30 ударов по воротам (15 — в створ), и все зря. «Оренбург» впервые в истории обыграл «Зенит», для которого это уже третье поражение за десять туров (больше, чем за весь прошлый сезон).

Горячий бонус от ФОНБЕТ! Забери фрибет 2000 рублей новому клиенту по промокоду EXPRESS

В следующем матче «Зениту» придется перекрывать сразу два поражения — от «Локомотива» и «Оренбурга». На то, что в FONBET Кубке России команда Семака победит «Балтику», в букмекерской компании ФОНБЕТ можно поставить за скромные 1.38. Это приблизительно 72% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.40 (18%), а триумф калининградцев — за 8.00 (10%).