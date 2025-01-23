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«Обвинения во лжи не признаем». «Палмейрас» в истерике из-за Клаудиньо — даже слил переписку с «Зенитом»

«Палмейрас» слил переписку с «Зенитом» из-за срыва трансфера Клаудиньо
Артем Белинин
Корреспондент
Клаудиньо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В Петербурге все отрицают.

Бразильский клуб «Палмейрас» обвинил «Зенит» в срыве сделки по переходу Клаудиньо и опубликовал в местных СМИ деловую переписку с сине-бело-голубыми. Петербуржцы отрицают нарушения и настаивают на том, что окончательное решение всегда остается за игроком.

Что случилось?

22 января «Зенит» официально объявил о переходе 27-летнего полузащитника Клаудиньо в катарский «Аль-Садд». Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Казалось бы, все стороны остались в выигрыше: «Зенит» получил солидную компенсацию, катарский клуб — топового игрока, а сам футболист — выгодный контракт. Однако бразильский «Палмейрас», который также претендовал на Клаудиньо, остался недоволен.

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19 января инсайдер Жорже Никола сообщил, что «Палмейрас», «Зенит» и сам игрок достигли договоренности о переходе. Но уже через два дня ситуация изменилась. Президент «Палмейраса» Лейла Перейра заявила, что Клаудиньо лично подтвердил свое согласие на переход в бразильский клуб, но в последний момент передумал.

На связь вышла президент «Палмейраса» Лейла Перейра. «Мы договорились с «Зенитом», Клаудиньо принял наше предложение. Я лично разговаривала с игроком, он дважды дал слово, что приедет в «Палмейрас». Он говорил, что не хочет играть в Катаре. В последние часы, когда мы обменивались проектами договоров с «Зенитом», позвонил представитель игрока и сказал, что планы изменились. Мы сделали прекрасное предложение, игрок его принял. Но таков футбол. Ни один футболист не больше «Палмейраса», — процитировал функционера Globo.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ответ «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг слова Перейры. Он заявил, что она что-то перепутала. «У нас не было соглашения с уважаемым «Палмейрасом». Мы вели переговоры с ними и с другой бразильской командой, а также с командой из Катара. В итоге предложение «Аль-Садда» было лучшим как для «Зенита», так и для игрока, который принял решение присоединиться к «Аль-Садду», — заявил Медведев.

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Буквально через несколько часов с другого континента прилетел жесткий ответ от Перейры. «Глава «Зенита» лжет. «Палмейрас» договорился с российским клубом насчет покупки Клаудиньо. «Зенит» отправил нам документ о трансфере футболиста.

Вообще говоря, спортивный директор «Зенита» (Максим Погорелов, исполнительный директор. — Прим. «СЭ») подтвердил нам, что между клубами все улажено. Если «Зенит» или сам игрок изменили решение — ладно. Но ложь я принять не могу», — категорично заявила президент «Палмейраса».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Слив переписки

Почти параллельно с заявлением президента «Палмейраса» в бразильском ESPN «случайно» появился слив — документы, переписки и сообщения из «Зенита».

Согласно этим данным, 20 января представитель «Палмейраса» отправил в «Зенит» проект контракта, на что петербургский клуб ответил правками и отметил, что соглашение вступит в силу только после подписания всеми сторонами.

21 января, после того как агент Клаудиньо сообщил о переходе в «Аль-Садд», «Палмейрас» запросил объяснений. Погорелов, по данным ESPN, подтвердил, что сделка с бразильским клубом все еще в силе, и предложил созвониться для уточнения деталей.

«Зенит» все отрицает

Некоторое время питерский клуб хранил молчание — ни на выпад Перейры, ни на слив ESPN там не реагировали. Но 23 января все же взяли слово.

В «Зените» заявили, что обижаться на выпад Перейры не будут. «Обвинения во лжи не признаем, поскольку они безосновательны, мы всегда открыты перед партнерами, обиды на ФК «Палмейрас» и госпожу Лейлу Перейру держать не будем. При этом окончательное решение о переходе всегда принимает игрок», — рассказали в пресс-службе.

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При этом сине-бело-голубые утверждают, что ничего преступного или обязывающего в переписке с «Палмейрасом» не было. «Очевидно, что катарская сторона предложила лучшие условия как для клуба, так и для самого футболиста, и главное — он сам принял такое решение. Между клубами шла стандартная деловая переписка, не подразумевающая юридических обязательств. Более того, «Палмейрас» прислал нам ряд вопросов, изменений и замечаний, на которые мы не давали подтверждений», — сказано в заявлении.

«Палмейрас» пока молчит. ESPN — тоже.

Клаудиньо выступал за сине-бело-голубых с августа 2021 года. Он провел 124 матча, забил 21 гол и сделал 31 результативную передачу. В составе «Зенита» бразилец трижды выиграл чемпионат России, один раз — Кубок страны и трижды — Суперкубок.

24
Клаудиньо
ФК Зенит
ФК Палмейрас
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