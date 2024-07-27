Супергерои играли за ЦСКА. Команда Николича легко выиграла в Нижнем Новгороде

Уверенная победа армейцев.

Встреча двух сербских специалистов, один из которых (Марко Николич) тренировал Сашу Илича в «Партизане», прошла под знаком перемен. Очевидно, что стартовые матчи не в полной мере оправдали ожидания, и у ЦСКА это привело к двум заменам — Келлвен и Жемалетдинов вместо Гайича и Чалова. Волжане же сделали сразу пять перестановок. Самые заметные — Ожегович на острие атаки, дебютант Глейзер в опорной зоне и не сыгравший в прошлом сезоне ни одного матча Магкеев в тройке центральных защитников.

Недавний лидер нижегородской обороны (да и всей команды) Гоцук в этом сезоне пока запасной, и не сказать, что в этом виден прок. От «Рубина» Медведев пропустил четыре мяча. Первый — на четвертой минуте. Против армейцев вратарь продержался «сухим» четверть часа, и у него точно есть вопросы к собственным защитникам. Те дали сместившемуся на фланг Бистровичу подать слева, потом не накрыли атаковавшего с подбора Жемалетдинова и, наконец, потеряли в центре штрафной Мусаева. Ну а он сориентировался в ситуации мгновенно и с разворота отправил мяч в угол.

Легко, просто, уверенно — это про армейский гол. Но отнюдь не про игру красно-синих, которые за тайм единственным попаданием в створ так и ограничились. Удачная попытка Койта обыграться с партнером и почти вырваться на ударную позицию — скорее исключение. Не случайно малийца поменяли уже в перерыве. Выше поднялся Обляков, а его позицию в центре занял свежий Зделар. В обороне же у ЦСКА был полный порядок, который пытался нарушить своей активностью смело бравший игру на себя Царукян. Его дриблинг — пожалуй, единственное светлое пятно в игре «Пари НН» в плане созидания.

Пока у Илича не слишком получается. И если весной — когда серба по факту бросили в топку борьбы за выживание в новом для него турнире — отсутствие результата и баланса было понятно, то сейчас вопросов становится все больше. Единственная победа Саши в России — выигрыш ответного стыкового матча в Туле. Зато игре не хватает баланса, и есть метания с составом. Плюс проблемы вроде вынужденной замены Магкеева, который в середине первого тайма травмировался, не пуская к воротам бывшего одноклубника по «Локомотиву» Жемалетдинова.

Да, в этот раз все было не так безнадежно, как в мае, когда ЦСКА выиграл в Нижнем с теннисным счетом (6:2). Только армейцы (визуально — почти не напрягаясь) спокойно играли по счету и взяли свое на классе, пока Жемалетдинову оказывали помощь после рассечения. Обляков выполнил подачу со штрафного в район дальней штанги, Виллиан Роша выдал идеальную скидку головой, а другой центральный защитник — Дивеев — переправил мяч в сетку из площади ворот. Не остался без подарка в своем 150-м матче за ЦСКА.

После этого у красно-синих в принципе пропала необходимость форсировать события. Об этом подумалось, когда хозяева дважды напрягли соперника при подачах угловых. Однако армейский прагматизм был не циничным, а вполне себе здоровым. Царукяна прикрыли, что привело к его замене. Мяч контролировали здорово. Да еще и Николич попробовал разные сочетания, впервые использовав вернувшегося в расположение команды Давилу. Вышел и Чалов, который может вот-вот уехать в ПАОК и на прощание создал голевой момент для Кисляка. Ну а прессинг красно-синих дал плоды, когда Круговой вывел на убойную позицию Облякова.

Все супергерои — а это была тема матча на берегах Волги — в субботу играли за ЦСКА. Нижний на данный момент (как и виделось перед стартом) обречен на привычную для себя борьбу за выживание. Игра на его уровне не показательна, но очевидно, что армейцы под началом Николича будут прибавлять с каждым матчем. А эти 3:0 еще и помогут утвердиться во мнении, что команда на правильном пути. В следующем туре в гостях у «Краснодара» можно будет проверить данные впечатления.