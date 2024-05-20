ЦСКА отвел душу на аутсайдере. «Пари НН» снова получил шесть мячей и рискует вылететь

Армейцы провели самый результативный матч сезона.

В середине прошлой недели ЦСКА проиграл серию пенальти «Зениту» и потерял возможность завершить сезон с трофеем, сохранив у себя Кубок России. А к понедельнику стало понятно, что армейцы уже никак не догонят «Спартак». Соответственно, максимум, на что могут рассчитывать красно-синие — подъем на шестую строчку, где располагался «Ростов».

Скажете, так себе мотивация, и для топ-клуба нет принципиальной разницы, на какой позиции ниже третьей строчки ты финишируешь?! На мой взгляд — это очень странная формулировка для профессиональных спортсменов, у которых по определению довольно высокий уровень самолюбия. И пусть шестое место — не повод для гордости, есть большая разница между ним и девятым-десятым, куда математически можно было скатиться по наклонной при неудовлетворительном результате в Нижнем Новгороде и финишном раскладе в пользу «Рубина» и «Крыльев Советов».

В том числе и в финансовом плане, ведь выплаты в РПЛ зависят от итоговой позиции, и, например, в прошлом сезоне пропасть между шестой и десятой строчкой исчислялась суммой более ста миллионов рублей. Как говорится, неплохая прибавка к пенсии. Ну и упомянутое выше самолюбие. И возвращение в ворота пропустившего трехматчевую серию с «Зенитом» Акинфеева было показательным. Его не объяснить только травмой Торопа, которого одноклубники поддержали, выйдя на построение в специальных футболках с пожеланиями здоровья перенесшему операцию голкиперу.

Футболисты ЦСКА в футболках в поддержку Владислава Торопа. Фото ПФК ЦСКА

Когда требовалось — Акинфеев выручил. Особенно в эпизоде, в котором Трошечкин (до этого он не воспользовался отличным шансом) наносил коварный удар головой с отскоком от газона. Только любой всплеск активности «Пари НН» оборачивался для хозяев неприятностями. Когда они окатывались назад, выстраивая перед штрафной две линии из девяти игроков, это более-менее работало. Почти как в первом матче после отставки Сергея Юрана, когда на старом багаже и по проверенным рецептам сработал против «Спартака» (0:0) Антон Хазов.

У Саши Илича, чье назначение на столь сложном и кризисном отрезке изначально выглядело рискованным решением, с игровым балансом пока большие проблемы. Первый тайм с ЦСКА — словно продолжение сочинского кошмара, где волжане получили шесть пробоин. Здесь же все началось с подачи Келлвена. Внимание обороны оказалось приковано к Файзуллаеву, а мяч пролетел дальше — к оставленному в полном одиночестве и красиво расстрелявшему вороту Облякову. Еще одно слабое место обнаружил Давила, выполнивший классный заброс на удвоившего счет Мусаева. А попавшему в нижний угол Зделару (судя по скупой на эмоции реакции) словно было неудобно перед Иличем, вместе с которым (а также с экс-игроком ЦСКА Тошичем) он выигрывал в составе «Партизана» Кубок Сербии.

Кошмарный тайм для команды, которой требовалось набрать хотя бы одно очко, чтобы обезопасить себя от прямого вылета и отправить в первую лигу «Балтику». Да, парой замен в перерыве Илич команду немного встряхнул, и в первой же атаке второго тайма после подачи Карапузова в районе дальней штанги Стоцкий опередил Облякова. Только в этот раз до рассуждений на тему проблем ЦСКА с сохранением преимущества в счете дело не дошло.

Довольно быстро еще одну брешь в нижегородской обороне обнаружил Файзуллаев. Его пас на ход Давиле смотрелся не менее красиво, чем завершение чилийца с изящной подсечкой над несчастным Нигматуллиным. Что может сделать вратарь, если его бросают на произвол судьбы и позволяют Файзуллаеву записать на свой счет второй пас — на пустые ворота Заболотному? А потом уже сам Антон осчастливил аналогичной передачей Глебова.

Так много в одном матче в этом чемпионате ЦСКА еще не забивал (было по четыре гола «Локомотиву» и «Факелу»). Команда Владимира Федотова отвела душу на сопернике, для которого разгромные поражения — привычное состояние. До «Сочи» были 1:5 в Грозном.

С такими показателями «Пари НН» в Калининграде еще живы надежды на спасение. Сомнительно, что в последнем туре волжан ждет что-то хорошее в Самаре. Ну а ЦСКА обошел «Ростов» и на финише примет еще одного сражающегося за выживание соперника — «Урал».