«Крылья» заглохли в Нижнем и отпустили «Краснодар». У «быков» теперь «+6»

«Пари НН» — победитель волжского дерби.

Оборона против атаки

Что происходит, когда друг с другом встречаются самая результативная атака лиги и вторая по надежности оборона? Ответ на этот вопрос должен был дать матч в Нижнем Новгороде. Сценарий предугадать было сложно: «Крылья Советов» вполне могли задавить гостей размашистыми атаками на волне оглушительного успеха в игре со «Спартаком», а «Пари НН» имел шанс задушить соперника порядком и контратаками.

Впрочем, полными антиподами оппонентов назвать было нельзя. Обе волжские команды успешно преодолели стартовую треть чемпионата и находятся в турнирной таблице выше ожидаемого. В последнее время и у Сергея Юрана, и у Игоря Осинькина получается если не все, то многое. И совсем неудивительно, что оба тренера обошлись без сюрпризов в стартовых составах: «Крылья» вообще не поменяли основу после разгрома «Спартака», а «Пари НН» лишь устроил точечную ротацию форвардов — вместо Зе Турбо вышел Боселли.

Нижегородская стена

«Крылья» наверняка расстроились из-за того, что «Краснодар» накануне перевернул ход встречи с «Ростовом» — если бы черно-зеленые уступили, то самарцы получили бы шанс настичь их на первом месте. Но едва ли победа «быков» снизила мотивацию волжан: если уж они забрались так высоко, то обязаны не обращать внимания на частые успехи конкурентов.

В апреле «Крылья» уступили в Нижнем при тотальном игровом преимуществе, и сейчас стоило ожидать того же: тогда команда Осинькина значительно превзошла соперников по всем ключевым показателям, кроме голов, однако здесь она столкнулась с совершенно другим уровнем сопротивления.

Базовые настройки нижегородцев остались прежними: 5-3-2, минимум свободных зон и упрощение игры. Для быстроногой атаки «Крыльев» все это точно не могло стать сюрпризом, но обернулось проблемой: ни Гарре, ни Салтыков, ни Рассказов не могли разбежаться, так как каждого из них плотно опекали и лишали пространства. «Пари НН» — команда с самой низкой интенсивностью прессинга в лиге и одной из самых низких линий обороны, так что «Крылья» систематически упирались в стену.

Прекрасный гол Севикяна

В матче со «Спартаком» самарцам играть было удобнее, так как москвичи владели мячом 70% времени и допускали за спинами гектары свободных зон для контратак. Здесь же «Крылья» оказались в ситуации, когда им приходилось чаще атаковать позиционно, и из-за этого у них мало что получалось.

А вот для команды Юрана все складывалось идеально. На первых минутах «Пари НН» выглядел лучше и на 13-й минуте открыл счет. Разумеется, помогла контратака: Нигматуллин поймал мяч и моментально бросил его на фланг свободному Севикяну, а Эдгар сместился под любимую левую ногу и прошил Овсянникова дальним ударом.

Быстрый пропущенный гол поставил «Крылья» в кошмарное положение: «Пари НН» едва ли не лучше всех в лиге играет по счету и одержал победу в каждом матче РПЛ, в котором выходил вперед. В этой встрече хозяева даже могли увеличить разрыв в счете еще до перерыва: Карапузов и Боселли несколько раз имели шансы забить второй гол хозяев. Уругваец вообще оказался самым бьющим игроком матча с огромным отрывом — однажды он даже попытался закинуть мяч с центра поля за шиворот Овсянникову.

Беспомощные «Крылья»

А что «Крылья»? Впервые что-то относительно опасное гости соорудили лишь на 39-й минуте, когда Горшков плотно пробил издали. Больше в первом тайме у ворот Нигматуллина не было ничего заслуживавшего внимания.

После перерыва тоже работы у голкипера хозяев не хватало. «Пари НН» показал мастер-класс по обороне: дисциплинированная и обученная команда Юрана не позволила соперникам почти ничего создать. Показательно, что даже в такой ситуации самарцы не смогли превзойти нижегородцев по ударам в сторону ворот.

В последние 10-15 минут «Крылья» отчаялись и переключились на банальные забросы в штрафную, но, кроме неплохого удара Рахмановича в концовке, больше угроз не было. А в добавленное время «Пари НН» еще раз уколол оппонентов — Зе Турбо удвоил счет после розыгрыша аута и принес хозяевам победу. Нижегородцы поднимаются в верхнюю половину таблицы, а «Крылья» остаются вторыми, но отпускают «Краснодар» на целых шесть очков.