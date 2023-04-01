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В каком же порядке «Локомотив»! У Дзюбы эстетский дубль, Пиняев снова впечатлил своей энергией

Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Артем Дзюба.
Фото ФК «Локомотив»
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Катком проехались по «Пари НН» — 4:0.
Россия. Премьер-лига. 21-й тур
01 апр, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
0:4
Локомотив

Михаил Галактионов — один из самых обсуждаемых тренеров России в этом сезоне. В 23 он начал работать по специальности в академии «Динамо», в 33 дебютировал в премьер-лиге, в 35 возглавил молодежную сборную России, а в 38 получил приглашение от «Локомотива». На днях же Галактионова признали тренером марта в РПЛ — это первая его подобная награда.

Тем не менее главные экзамены у молодого специалиста еще впереди. Он смог реанимировать задыхавшийся и тонувший «Локомотив», но пока лишь на непродолжительном отрезке. Важным этапом в построении новой команды стал выезд к «Пари НН». Галактионову и его штабу предстояло решить вечную проблему всех больших клубов после пауз на матчи сборных — дать результат после двухнедельного перерыва. Ну а пикантности матчу добавлял тот факт, что Галактионов перебрался в Москву как раз из Нижнего Новгорода.

Тимофей Маргасов и&nbsp;Денис Макаров в&nbsp;матче &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo;. Отбитый Адамовым пенальти и два гола в меньшинстве. Бердыев лишает «Динамо» надежд на медали?

В «Пари НН» же все неоднозначно. При новом главном тренере — также молодом и перспективном Артеме Горлове команда потерпела три подряд поражения в РПЛ (от «Зенита», «Ростова» и «технарь» с «Торпедо»), обыграла «Звезду» в Кубке, но затем вылетела от «Ростова». Ходили слухи, что Горлов может скоро лишиться своей должности, но, оценивая работу специалиста, важно иметь в виду силу соперников. С «Локомотивом», естественно, легкой прогулки тоже никто не ждал.

Неожиданно для многих на первых минутах хозяева смотрелись весьма интересно и создали несколько полумоментов за счет передач в штрафную верхом. Но после 15-й минуты «Локо» пришел в себя, а Дзюба почуял запах крови. Артему быстро доставили мяч в штрафную, и он не смог переиграть в ближнем бою Артура Нигматуллина, но уже через десяток секунд открыл счет в матче. И как! Эстетски переправил мяч в ворота пяткой с линии вратарской — Нигматуллин вообще не понял, как так вышло, и застыл на месте.

До конца тайма Дзюба забьет еще раз — и сделает это классным ударом после не менее яркого прохода Карпукаса, проведшего просто отличный матч. Учитывая, что за несколько минут до этого отличился еще и Баринов, «Пари НН» был приговорен уже к перерыву. Не сказать, что «Локомотив» наиграл на разгром (железнодорожники нанесли 6 ударов, 3 из которых стали голевыми), да и команда Горлова все же не была настолько уж безнадежна. Тот же Магкеев после одной из подач чуть не забил автогол, угодив в штангу, а чуть позже вынес мяч из пустых ворот. Но гости показали, как много значит реализация.

Главным же героем первого тайма стал Сергей Пиняев, самый молодой автор гола в истории сборной России. Окрыленный недавним достижением, молодой вингер просто разрывал оппонентов на пространстве. Два раза за тайм бил из убойных позиций после сольных проходов, но в первом случае спас Нигматуллин, а со вторым вышло даже обидно — после проброса пяткой и спринта с центра поля Сергей технично пытался попасть в дальний угол «шведой», но чуть-чуть промахнулся. А мог бы получиться шедевр. Но важнее даже не реализация, а энергия, которой Пиняев заряжал атаку команду, — его постоянные рывки, в том числе без мяча, просто извели защитников «Пари НН». К слову, второй гол «Локо» случился как раз после классного прессинга Сергея, спровоцировавшего ошибку Масоэро.

Во втором тайме хозяева довели еще несколько атак до удара, но в глобальном плане не предложили ничего, что могло бы переломить встречу. По большому счету второй тайм превратился в формальность, хоть Горлов и попытался внести максимальные коррективы, на 56-й минуте проведя четверную (!) замену. Ну а «Локомотив» сбавил обороты и откровенно доводил дело до логического завершения.

Жирную точку в матче мог поставить все тот же Пиняев, но в этом туре Сергею забить было не суждено. Хотя момент выдался роскошный — Дзюба тонко сыграл после заброса и скинул молодому партнеру на пустые ворота. Пиняев пробил, но спас Нигматуллин. А мог отдать обратный пас на Дзюбу и заставить говорить о выходе взаимопонимания в команде на высокий уровень. Но вингер бесхитростно пробил, оставив вратарю шансы на сейв, а спустя несколько минут отправился отдыхать. Вместо Пиняева четвертый гол забил Антон Миранчук, вышедший со скамейки и идеально завершивший вертикальную контратаку.

«Локомотив» довольно буднично добывает три очка и догоняет занимающий 10-е место «Урал». Не успели мы обернуться, как команда выкарабкалась со дна турнирной таблицы в ее середину. Ну а «Пари НН» не показал ничего интересного, хоть и совсем уж «мертвым» на поле не казался.

Кажется, нам пора снова вспоминать, что у «Локомотива» один из сильнейших составов в лиге. И хоть первая часть сезона превратилась в катастрофу, во второй железнодорожники обыгрывают фаворитов и на классе разбираются с записными середняками. Так и должен выглядеть один из сильнейших клубов страны.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
Михаил Галактионов
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