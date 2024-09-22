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Сегодня, 21:25

И снова Батраков! Вундеркинд «Локомотива» снова в одиночку делает результат

«Локомотив» обыграл «Пари НН» благодаря дублю Батракова
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.
Фото ФК «Локомотив»
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Дублем прибил «Пари НН».
Россия. Премьер-лига. 9-й тур
22 сент, 19:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
1:3
Локомотив

После провального прошлого сезона в этом «Локомотив» приятно удивляет. К девятому туру РПЛ железнодорожники подходили в тройке лидеров. И это было абсолютно заслуженно. Команда Галактионова, ведомая молодым талантом Батраковым, с завидной регулярностью набирает очки. Да, были провалы в матчах с «Динамо» (1:3) и «Краснодаром» (0:3), но на дистанции красно-зеленые смотрятся уверенно. А количество моментов и реализация намекали, что с атакой у них все в порядке.

Алексей Батраков. Батраков не только творит, но и батрачит, Соболев пока — избыточное звено, «Краснодар» с каждым матчем все лучше

«Пари НН», к которому приехал в гости «Локо», — это дикий контраст. Нижегородцы на старте зацепили две минимальные победы над махачкалинским «Динамо» и «Химками», что позволяет им избежать падения в подвал таблицы, но в целом отрезок для них ужасный. Не просто так звучат разговоры о возможном увольнении Саши Илича.

Мы бы сильно удивились, владей «Пари НН» этим вечером преимуществом. Но аномалии не случилось, и все с первых минут пошло по прогнозируемому сценарию: «Локо» много контролировал мяч на чужой половине поля, нижегородцы — массированно оборонялись.

К 20-й минуте гости увеличили владение до 65%, к воротам пристреливались Батраков и Пиняев. А забил Воробьев, который не отличался в РПЛ с начала августа. Хотя гол во многом сделал Карпукас, на дриблинге протащивший мяч в штрафную и простреливший на нападающего. В последнее время ходили разговоры о том, что нужно дать шанс Сулейманову, который раззабивался в Кубке, но Воробьев вовремя напомнил, зачем выходит на поле.

По логике «Локомотив» должен был развивать преимущество, но уже спустя пять минут увидел мяч в своих воротах. Одна из редких контратак хозяев привела к угловому, последовала подача к линии штрафной (где почему-то никого из игроков железнодорожников не оказалось), Калинский пробил, а Боселли подставил ногу и переправил мяч в сетку.

До конца тайма «Локомотив» давил — дважды пробил даже защитник Ньямси. Воробьев исполнял пяткой, а затем чуть-чуть промазал мимо створа со штрафного. Опасно заходил на удар Пиняев. Но всякий раз мяч либо пролетал мимо цели, либо на его пути вставал Никита Медведев. Итог первого тайма — 1:4 в пользу «Локо» по ударам в створ и счет 1:1 на табло.

При таких исходных данных второй тайм просто обязан был пойти по тому же сценарию — команде Галактионова требовалась победа, хозяев же наверняка устроила бы и ничья. И действительно, «Локомотив» много катал на чужой половине поля, затем шел разрезающий пас через центр, и атакующая группа начинала куражиться. После активного начала казалось, что темп матча упал — и это на руку «Пари НН».

Но ровно в этот момент включился Батраков. Главный герой нынешнего «Локомотива» хлестко пробил после скидки вышедшего на поле Севикяна. Удар не был неберущимся, шел почти по центру, но Медведев с ним не справился, пропустив мяч под рукой.

Спустя пять минут Баринов должен был ставить точку после шикарного паса Батракова, но не попал в створ. И Алексей, видимо, поняв, что нужно решать самому, это и сделал — материализовался в чужой вратарской после фирменного вброса аута Самошниковым и головой переправил мяч в сетку. 3:1 — игра сделана, «Пари НН» не смог выжать из себя даже попытки финального штурма.

Победа позволила «Локомотиву» закрепиться на третьем месте в таблице, «Краснодару» он уступает лишь по дополнительным показателям. Для «Пари НН» поражение стало четвертым за последние пять матчей, и теперь дальнейшая карьера Илича в РПЛ под большим вопросом. Ну а Батраков продолжает влюблять в себя — 7 голов и 5 результативных передач в 11 встречах. Пожалуй, в лиге сейчас нет более яркого и эффективного молодого игрока.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
Алексей Батраков

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