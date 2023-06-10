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Сегодня, 17:00

Юран спас «Пари НН» от вылета в РПЛ, но вышло нервно. «Родина» отыграла два мяча и чуть не зацепилась за овертайм

«Пари НН» проиграл «Родине» в ответном стыковом матче, но сохранил прописку в РПЛ
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Фото ФК «Пари НН»
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3:2 по сумме двух матчей.
Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
10 июн, 14:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
0:2
Родина

Первый матч стыков между «Родиной» и «Пари НН» за право сыграть в следующем сезоне РПЛ приковал к себе внимание из-за необычных условий. Игра состоялась на стадионе академии в Сокольниках. Тренер нижегородцев после встречи говорил, что тренерскому штабу пришлось переодеваться в сауне, а команда еле поместилась в раздевалку. Однако необычный антураж тогда не помешал команде Юрана разгромить соперника из ФНЛ — тренер провел тройную замену в перерыве, и после паузы «Пари НН» забил три безответных мяча.

После той игры нижегородцы показывали, что не считают дело сделанным. «Ни в коем случае не думаем об этом. И тренер нам так сказал, и сами мы так считаем. Нельзя так думать, иначе все окажется плохо для нас. Что сказал Юран? Чтобы не расслаблялись, надо биться дальше», — говорил нападающий Тимур Сулейманов.

Сергей Юран. Юран пообещал — Юран сделал. «Пари НН» разгромил «Родину»

В Нижнем Новгороде для ответной игры условия были роскошные — стадион-красавец чемпионата мира-2018, прекрасная погода. Юран выставил те же 3-5-2, что и в первом матче, «Родина» тоже не стала изобретать ничего нового — классические 4-4-2.

Казалось, все должно было пойти по сценарию «Пари НН». Но уже на четвертой минуте судья Мешков остановил игру — мяч попал в руку полузащитника хозяев Жигулева. После просмотра ВАР арбитр подтвердил свое решение, и форвард Иван Тимошенко с добивания — Артур Нигматуллин справился с ударом с точки — таки отправил мяч в сетку.

«Пари НН» как будто не понимал, что произошло, — атаки команды были совсем безыдейными, моментов явно не хватало. Более того, «Родина» все интереснее огрызалась, пока на 24-й минуте не забила второй — Калмыков превратил в гол подачу с углового.

В целом «Родина» уверенно справлялась с вялыми атаками хозяев. Более того — в концовке первого тайма чуть не забила третий, когда немного не повезло Тимошенко и тому же Калмыкову. Страшно представить, что Юран устроил своим футболистам в перерыве. В первом матче ему удалось переломить встречу как раз в эту паузу. Сейчас игра шла явно не по сценарию «Пари НН», потому еще одна тройная замена Юрана уже вряд ли кого-то удивила.

Нижегородцам удалось стабилизировать игру, но ничего необычного на этот раз не случилось. «Родина», как и в первом тайме, выдавала отрезки уверенного владения, в то время как хозяева с каждой минутой разочаровывали все больше — все их атаки сводились к передачам вперед верхом в попытках убежать или зацепиться. Для «Родины» в таких маневрах не было ничего сложного, потому всего один удар в створ за весь матч у «Пари НН» — лишь яркая деталь, подчеркивающая удручающую картину.

Фото ФК «Пари НН»

К счастью для команды Юрана, и у футболистов «Родины» не осталось ресурсов, чтобы окончательно перевернуть игру и сравнять счет по итогам двух встреч. Несколько неплохих попыток во втором тайме гости организовали, но ни о каком давлении на ворота Нигматуллина речи не шло. Встреча разбилась на множество микроэпизодов с кучей фолов и прочих задержек. В общем, стандартная картина для матча команд уровня подвала турнирной таблицы РПЛ.

Поражение 0:2 в ответном матче позволило «Пари НН» сохранить место в российском элитном дивизионе, но вряд ли болельщики из Нижнего Новгорода захотят вспоминать ответную игру. Ну а «Родина» упустила слишком многое в первой встрече, и геройства с двумя забитыми мячами для нивелирования разрыва попросту не хватило.

Сергей Юран
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Родина
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