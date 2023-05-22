«После моего ухода началось непонятно что». Юран отправил «Химки» в ФНЛ

Победа «Нижнего» над «Сочи» (4:0) определила вторую вылетевшую из РПЛ команду.

Сегодня в матче 28-го тура РПЛ «Пари НН» на своем поле переиграл «Сочи» (4:0). Этот результат лишил «Химки» даже теоретических шансов сохранить прописку в премьер-лиге. Примечательно, что сейчас нижегородцев тренирует Сергей Юран, который был по необъяснимым причинам отправлен в отставку руководством «Химок» через несколько дней после победы над «Торпедо» в 4-м туре нынешнего сезона.

Тогда увольнение наделало немало шума. Ходило несколько версий, почему боссы подмосковного клуба указали Юрану на дверь, несмотря на положительные результаты на старте сезона. В четырех встречах «Химки» набрали 7 очков.

После увольнения Юран в интервью «СЭ» не стал вдаваться в подробности случившегося, ограничившись расплывчатыми формулировками.

— У меня состоялся короткий разговор с руководством клуба, продолжался буквально десять минут. Мне предложили расторгнуть контракт.

— Почему?

— Знаете, я такой человек, который не задает вопросов в таких ситуациях. Не спрашиваю про причины, может, дело в моей гордости. Если предлагают прекратить трудовые отношения и говорят, что все будет соблюдено по компенсации, то не вижу смысла докапываться до истины. Мне гарантировали, что и со всем тренерским штабом поступят так же — выполнят все, что прописано в наших договорах. Я сказал — ОК. На этом и разошлись.

— Одна из самых популярных версий заключается в том, что на встречу 3-го тура с «Ростовом» вы не выпустили сына владельца — Илью Садыгова и это стало как минимум поводом для конфликта с руководством.

— У меня играет тот, кто лучше выглядел на тренировках, в недельном цикле перед матчем.

— Озвучу самую резонансную версию случившегося. Согласно ей, в конце прошлого сезона вы предложили тому же «Ростову» сдать игру «Химкам», а взамен обещали шесть очков в чемпионате-2022/23. Эту историю довели до боссов подмосковного клуба, которые пусть и не сразу, но решили с вами расстаться.

— Во-первых, странно, что эта информация появилась уже после того, как руководство предложило мне расторгнуть контракт. Здесь как-то не сходится, да? Все, что написано, это полнейший бред, чушь! Многие знают меня в футбольном мире. И связывать меня с такой ситуацией... Если бы мне кто-то предложил сдать матч, у человека могла бы и голова отлететь. Все знают, что я в такие игры не играю.

Молчание на тему своего ухода из «Химок» Юран сохранял до января 2023 года, когда в интервью «СЭ» намекнул на то, что яблоком раздора стал сын инвестора клуба Туфана Садыгова — нападающий Илья Садыгов. Юран тогда подверг критике трансферную политику «Химок», которые решили расстаться с опытными футболистами — Глушаковым, Кухарчуком, Тихим, Камышевым.

— Кухарчук в интервью «СЭ» сказал: «Вся Россия не поняла, почему «Химки» расстались с Юраном». По прошествии времени можете все-таки назвать причину?

— В футбольном мире ее знают. Вы сами можете догадаться. После моего ухода один игрок получил гораздо больше игровой практики. Намного больше!

Туфан Садыгов ответил Юрану через «СЭ» через две недели после того высказывания.

— Бытует распространенное мнение, что срок пребывания тренера «Химок» зависит от того, ставит ли он в состав вашего сына или нет. Есть версия, что из-за этого своего поста лишился Юран.

— Это полный бред! В «Химках» много футболистов. Когда Садыгов был в составе и когда его не было, команда все равно проигрывала. А что касается Юрана, он, видимо, считает себя великим. Только почему-то пока так себе команду и не нашел...

— Почему «Химки» расстались с Юраном? Кухарчук в интервью «СЭ» недавно сказал, что вся Россия не поняла, почему клуб принял такое решение.

— Думаю, что у всей России есть другие заботы, кроме как думать, почему ушел Юран.

— Так почему с ним все-таки расстались?

— С ним была договоренность на короткий срок. И Юран показывает не тот футбол, который нужен.

Юран молчать не стал и в тот же день парировал слова Садыгова о том, что не показывал «тот футбол».

— Не тот? Ну-ну. Считаю, кому-то нужно заглянуть в турнирную таблицу. Она как раз и показывает, в тот футбол при мне играли «Химки» или нет. Зато после моего ухода началось непонятно что. Сколько очков набрала команда после того, как клуб со мной расстался? Если такой футбол устраивает Садыгова, то я не знаю... Наверное, все же стоит думать о болельщиках, о престиже клуба.

Вот, например, болельщики, когда я покинул клуб, вывесили баннер: «Юран, спасибо». Это, пожалуй, самый красноречивый ответ на вопрос, тот футбол я показывал или нет. Все определяет результат... А сейчас тот футбол, который нужен? Расстались с целым рядом ведущих футболистов.

Ну и количество зрителей... При нас болельщик пошел на трибуны, а сейчас... Немного другая ситуация на трибунах.

Сергей Юран. ФК «Пари НН»

Весной Юран возглавил «Пари НН». Журналисты, естественно, напомнили ему, что в последнем туре его команде предстоит матч с «Химками».

— Одна из интриг вашего назначения в «Пари НН» заключается в том, что в последнем туре вы дома принимаете «Химки». Будете ли пытаться потопить клуб, который с вами расстался в начале сезона?

— Нет, я не реваншист. Цели отомстить «Химкам» у меня нет. Время прошло, жизнь продолжается. Буду настраивать ребят на «Химки», как и на остальных соперников.

— Просто когда тот же Глушаков перешел в «Пари НН», то заметил: «Буду делать все возможное, чтобы похоронить некоторые клубы РПЛ»...

— Мне сложно комментировать слова Дениса. Может быть, это эмоции, может, что-то еще. Не знаю. Я полностью сконцентрирован на своей нынешней работе. А то расставание с «Химками»... Когда был игроком, наверное, хотел иногда передать привет своим бывшим клубам. А сейчас уже философски отношусь к таким вещам. Мстить «Химкам» не собираюсь.