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Сегодня, 16:50

Победу «Спартаку» в Нижнем принесли первый гол Бонгонды и дикая ошибка вратаря соперника. Станкович вернулся к привычным настройкам

«Спартак» обыграл «Пари НН» в матче 13-го тура РПЛ
Андрей Кузичев
Корреспондент
Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда и защитник «Пари НН» Свен Шоштарич Карич в матче 13-го тура РПЛ. 27 октября 2024 года.
Фото ФК «Спартак»
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Непростая, но в целом уверенная победа красно-белых.
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
27 окт, 14:15. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
0:2
Спартак

После кубковой победы над махачкалинским «Динамо» Ненад Сакич, который заменял на скамейке дисквалифицированного Деяна Станковича, произнес немного парадоксальную фразу о том, что команда показала реакцию на крупное поражение от «Краснодара». Формально он, конечно, прав, только по факту это совершенно разные турниры, и в Каспийске у красно-белых играла совсем другая по составу команда. И большая часть из находившихся на поле игроков (за исключением Абены) опять же только формально имела прямое отношение к предыдущему фиаско.

Так что настоящую реакцию ждали уже в Нижнем Новгороде. Само собой, от команды, но прежде всего — от тренерского штаба. И Станкович отреагировал, вернувшись в атаке к классической тройке с Угальде на вершине треугольника. Что до появления в старте Пруцева, то оно все-таки выглядело не показательным, а ситуативным — в связи с дисквалификацией Умярова. Скорее можно было утверждать, что в центре поля тренерский штаб не стал откатываться к хорошо работавшим ранее сочетаниям, поэтому капитан москвичей Зобнин снова начал игру на скамейке.

С другой стороны, к Мартинсу не так много претензий, а все самые яркие спартаковские атаки в воскресенье прошли с его непосредственным участием. Уже фирменное забегание под передачу Бонгонды с пасом на Угальде (пробил точно в Медведева); заработанный и отмененный после просмотра повтора пенальти; упущенный верный шанс, когда Угальде в касание вывел Кристофера с глазу на глаз с вратарем. Местами получалось очень живо, а Угальде на привычной позиции словно задышал полной грудью, и в атаках появилась конкретика.

Даниил Денисов, Кирилл Гоцук и Манфред Угальде.
Фото ФК «Пари НН»

При этом нижегородская оборона в целом работала качественно, не давая гостям простора в позиционных атаках и блокируя множество ударов. Тому же Барко элементарно не давали разбежаться. А впереди волжане были достаточно смелы. Гоцук напрягал «Спартак» на стандартах, Калинский проверил Максименко неприятным для вратаря дальним ударом, а забивший в двух предыдущих матчах Царукян своей активностью в очередной раз оправдывал доверие Виктора Гончаренко. Вернувшийся к работе специалист точно не разочаровывает руководство «Пари НН», сумев за короткое время изменить команду в лучшую сторону и сделать ее игру более сбалансированной и надежной.

Но все-таки не настолько, чтобы полностью исключить угрозы собственным воротам, и вскоре после начала второго тайма — снова при содействии Угальде — должен был забивать промахнувшийся с нескольких метров Мартинс. Тот самый классический случай, когда мяч не идет в ворота. И лечить это Станкович решил заменами, не изобретая при этом велосипед и сложные гибридные схемы. Николсон и Зобнин меняли одноклубников строго по позициям.

Впрочем, говорить, что это имело чудодейственный эффект, не стоит. А первый спартаковский гол — подарок Медведева, который выбил мяч на ногу Бонгонде и после удара конголезца не смог исправить собственную ошибку. Только все это не отменяет заслуг спартаковского вингера, который не атаковал пустые ворота, а прошел в штрафной трех оппонентов и уложил на газон Гоцука. Для Бонгонды, которого «Спартак» вроде бы не прочь продать, это первый гол в нынешнем сезоне. До этого он забивал в сентябрьском матче сборной в отборочном цикле Кубка Африки.

Ну а джокеры сказали свое слово в концовке. Зобнин при счете 1:0 успел заблокировать потенциально опасный удар Калинского на линии штрафной. А Николсон — при невероятно удачном рикошете — закрепил победу «Спартака». Вот это уже полноценная реакция на поражение. Только настоящая проверка ждет «Спартак» через неделю — в дерби с ЦСКА. Интересно, будет ли Станкович перед балканской дуэлью с Николичем что-то придумывать, или — наученный горьким опытом экспериментов с «Локомотивом» и «Краснодаром» — все-таки вспомнит поговорку о лучшем, которое враг хорошего?

РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)

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