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Судейство

Сегодня, 19:45

«Торпедо» подает протест и просит присудить поражение «Пари НН». В чем дело?

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Ярослав Михайлов (второй слева).
Фото Скриншот трансляции
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Похожую историю мы недавно видели в Кубке России.
Россия. Премьер-лига. 20-й тур
19 мар, 16:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
1:1
Торпедо М

В российском футболе очередная история с выходом на поле игрока, который должен был отбывать дисквалификацию. После промашки «Локомотива», который выставил дисквалифицированного Дмитрия Баринова на матч Кубка России с «Акроном», на те же грабли наступил «Пари НН».

Клуб из Нижнего Новгорода выпустил на домашнюю игру с «Торпедо» (1:1) в 20-м туре РПЛ 19-летнего Ярослава Михайлова, который не имел права выходить на поле, так как не отбыл дисквалификацию из-за перебора желтых карточек. «Торпедо» готовит протест и рассчитывает получить три очка.

Ярослав Михайлов. Михайлов не имел права играть сегодня за «Пари НН». «Торпедо» присудят победу?

В «Пари НН» не знали, что карточки Михайлова в ПФЛ и ФНЛ суммировались

Арендованный у «Зенита» Михайлов в этом сезоне получил две желтые карточки за «Зенит-2» — 27 июля 2022 года в игре с «Зоркий-Красногорск» и 22 августа в матче с «Электроном» во второй лиге. Еще две карточки футболист заработал в нынешнем сезоне РПЛ: 5 ноября в игре с ЦСКА за «Пари НН» и 12 марта этого года с «Ростовом». Согласно регламенту, полученные в российских турнирах профессионального уровня карточки суммируются и приводят к автоматической одноматчевой дисквалификации.

«Если новый клуб, в который переходит такой футболист, не участвует отдельной командой в первенстве первой лиги ФНЛ (или первенстве второй лиги ФНЛ), то нереализованные ранее санкции в виде дисквалификаций и предупреждения суммируются», — говорится в регламенте.

То есть Михайлов должен был оказаться вне заявки на матч с «Торпедо» и отбыть дисквалификацию. Но полузащитник вышел в стартовом составе, не отметился результативными действиями и на 68-й минуте встречи был заменен на Николая Калинского.

«Мы не прижаты, а впечатаны в стену»: «Торпедо» подает протест в РФС

После матча во флеш-интервью тренер «Торпедо» Андрей Талалаев заявил, что клуб подаст протест из-за выхода Михайлова и надеется на присуждение «Пари НН» технического поражения.

«Мы не доносили эту информацию до футболистов. Конечно, мы знаем (о нарушении регламента. — «СЭ»), наши аналитики следили, нам звонили. В перерыве решали, как из 0:1 сделать 2:1. Безусловно, будем подавать протест. Мы не прижаты, а впечатаны в стену. В любой шанс будем цепляться зубами», — сказал тренер.

«Торпедо» действует в рамках регламента, в котором отмечается, что у клуба есть 72 часа для подачи документов для изучения. На рассмотрение протеста у РФС будет не более семи дней. Если нарушение регламента установят, то будет принято решение об аннулировании результата матча с последующей переигровкой либо присуждением технического поражения провинившейся команде со счетом 0:3.

Оперативно появилось официальное заявление от РПЛ: «Электронная система управления соревнованиями РПЛ в автоматическом режиме не учитывает карточки, полученные в других турнирах, и не может блокировать заявку игрока, как это происходит в иных случаях. В соответствии с пунктом 5.9.2 регламента РПЛ, ответственность за внесение в систему информации о дисциплинарных наказаниях лежит на клубах РПЛ. Однако о предупреждениях Михайлова во второй лиге администрация «Пари НН» Лигу не проинформировала. Таким образом, в случае подачи протеста футбольным клубом «Торпедо-Москва» инцидент может быть рассмотрен КДК РФС».

Для подачи протеста у «Торпедо» есть четыре дня. В документе клуб должен будет подтвердить факт нарушения регламента видеозаписью матча, записями в протоколе, рапортами инспектора, делегата, комиссара, судей и представителей РФС.

«Торпедо» не побеждает в чемпионате России уже 10 матчей подряд (4 ничьи, 6 поражений) и вряд ли откажется от возможности получить три очка из-за регламентной осечки соперника.

В этом сезоне у «Торпедо» лишь одна победа — над ЦСКА в «Лужниках» в 10-м туре (1:0). Примечательно, что автозаводцы последний раз забивали три гола в матче РПЛ в 2015 году — в игре с «Уралом» (3:1).

Ошибка «Пари НН» и возможная техническая победа позволит идущему на последнем месте «Торпедо» набрать 10 очков и чуть подтянуться к «Химкам», у которых на данный момент 13 очков. А клуб из Нижнего Новгорода с 19 баллами в таком случае расположится на 13-м месте — в зоне стыковых матчей.

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Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Торпедо (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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