«Зениту» в этом сезоне особенно тяжело даются матчи на Волге. В игре с «Рубином» во 2-м туре петербуржцы вели 2:0 к перерыву, но упустили победу. Оба матча в Самаре — с «Акроном» и «Крыльями Советов» — тоже обернулись ничьими. Причем перед всеми тремя играми сине-бело-голубые считались безоговорочными фаворитами, так что итоговый результат всякий раз сильно разочаровывал болельщиков.
Нижегородская «Совкомбанк Арена», к сожалению для сине-бело-голубых, стоит прямо на берегу Волги. Поэтому, если верить в «речное проклятие», «Зенит» тоже должен был потерять очки в матче с «Пари НН».
Но футбол все же не поддается логике и заговорам, и здравый смысл указывал на легкую победу вице-чемпиона. Сине-бело-голубые осенью набрали ход и имели отличную мотивацию: они уже знали, что ЦСКА уступил в дерби, а другой лидер таблицы «Краснодар» позже играл в гостях у «Локомотива». Проще говоря, из всей топ-3 у «Зенита» был самый простой соперник в 16-м туре.
Но «Пари НН» решал свои задачи. Алексей Шпилевский окончательно отказался от авантюрной для нынешнего набора игроков идеи с атакующим футболом и откатил настройки к базовым. У нижегородцев вышел чрезвычайно оборонительный состав, в котором еще и атака была наделена задачами по разрушению чужой игры. Линия обороны «Пари НН» находилась очень низко. Классическая автобусная тактика, доставившая гостям массу неудобств.
Семак удивил составом. С первых минут на поле появился Соболев, которого не видели в основе с начала октября. Однако во время паузы Александр оформил хет-трик в товарищеской встрече с «Зенитом»-2, и Семак перед игрой сам подчеркнул этот факт, объясняя свой выбор. Кроме того, в старте оказался и Вега, один из лучших исполнителей навесов в команде. Выход этого дуэта говорил о том, что верховой игры будет много.
Соболев действительно был одним из главных действующих лиц первого тайма, но его роль оказалась неожиданной. На 18-й минуте он показал блистательную технику, когда получил передачу от Глушенкова и вывел на удар Жерсона. Редкая атака низом — но именно она стала самой опасной до перерыва.
Несмотря на глубокую оборону противника, «Зенит» не так уж часто использовал подачи. Но это была не самая крупная проблема гостей: они действовали медленно и совсем не ускоряли игру, что подходило волжанам. К тому же петербуржцы почти не растягивали чужую оборону переключением флангов.
Одну хорошую подачу на Соболева «Зенит» в первом тайме все же исполнил — Глушенков четко навесил с углового, но Александр не попал в створ. Однако этого было мало. Тем более что и «Нижний» огрызался: тоже пытался извлекать максимум из стандартных положений, а на 34-й минуте Сарфо ударом издали заставил поработать Адамова.
Все, что требовалось «Зениту» — пространство. В первом тайме его не было: нижегородцы отдали мяч и почти не выходили за центральный круг. Но в начале второй половины хозяева приоткрылись — и поплатились. После выноса Медведева нижегородцы попытались зацепиться за мяч в середине поля, но вместо этого зевнули быструю атаку — Глушенков обнаружил свободную зону, ворвался в нее и замкнул передачу Луиса Энрике.
«Нижний» тут же мог отыграться с углового, но на этот раз автор голевого паса лишил Александрова шанса пробить по воротам. Стандарты у хозяев были неплохими, но редкими. А главное, что в позиционной игре у «Пари НН» не клеилось ничего.
Вряд ли «Зенит» переживал за результат, но для уверенности требовалось забить еще. И на 69-й минуте гости удвоили преимущество — как раз вовремя. Глушенков сделал все настолько классно, что заставил защитников самих отдать голевой пас на Вендела: бразилец забил первый мяч в чемпионате. Интересно, что в прошлом сезоне единственный раз Вендел тоже отличился в Нижнем Новгороде.
Остаток игры гости провели на автопилоте, возможно, уже думая о следующей встрече против «Динамо» в Кубке, где нужно будет отыгрывать два мяча. А здесь все оказалось предсказуемо: «Зенит» победил и минимум до вечера воскресенья возглавил таблицу РПЛ.
ОстроV Zаячий
Ну так-то да. Только голы забиты во втором тайме.
23.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Согласно толковому словарю В. И. Даля: «обычно вечер считают с 6 или 7 часов пополудни до полуночи», то есть с 18:00 или 19:00 до 0:00 по местному солнечному времени.
23.11.2025
Сергей Гречин
по себе меряешь?
23.11.2025
Говно полное, а не игра… нападающий не забивает больше года, но забив, пляшет танцы с родственником…
23.11.2025
А где Субулька?
да не обычная мелкая правокация, но для них это намного интереснее, чем выход их клуба на первое место.
23.11.2025
Niko McCowrey
«Зенит» — лидер РПЛ минимум до вечера воскресенья.... Гошан! Твое эссе вышло в 17:30 мск. В России это уже вечер. И да, Чернов, воскресенье в европейской части России уже 17 с половиной часов!!! Зенит, Гошан, лидер до окончания матча Локо-Краснодар сегодня. С учетом начала в 19:45 и продолжительности в 1:45 минимум, то - до 21:30. И это - тоже вечер. И воскресенье. Хотел пригласить вас, автор, в dublingazette.com, но не потянете.
23.11.2025
Заполярье
..."создал по сути". Это как почти взял Москву в 1941 но, что-то пошло не так! :relieved:
23.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Почему с Субулькой не здороваешься?
23.11.2025
А где Субулька?
посмотрел голы( игру не смотрел). интересное наблюдение; второй гол создал по сути Глушенков, но я обратил внимание кто с кем и как праздновал этот гол. всего каких-нибудь 15-20 лет назад за такое вираж сжег бы мюллера на костре, а ща ниче радуются.
23.11.2025
Фобия
Второй гол, Зенитий позор России, забил после паса защитника "НН" в ногу Вендела! Это так, для знатоков футбола с Мойки, если что...:relieved:
23.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Жди:)
23.11.2025
Ю.Ю.
Может по личным встречам между собой всех 3-х? У Зенита будет 4 очка, у ЦСКА - 2, у Краснодара - 1.
23.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Поменяйте газовых управленцев на своих
23.11.2025
К А
Тоже не понимаю Почему Зенит выше ЦСКА? По матчам между собой - ничья, следующий критерий - количество побед, у ЦСКА их больше. По логике ЦСКА должен быть выше Зенита по количеству побед, Зенит (пока!) выше Краснодара по личным встречам, а Краснодар выше ЦСКА по разнице мячей... Интересная ситуация получается...))
23.11.2025
Ю.Ю.
Но ведь делали. Достаточно вспомнить совсем нелицеприятные результаты этих других в матчах с Зенитом.
23.11.2025
RobertH
Если то была драка, то я Тайсон Майк!
23.11.2025
meat58
Глушенков продолжает тащить бомжей наверх.
23.11.2025
Ю.Ю.
А должны были?
23.11.2025
Ю.Ю.
По тем же, что и Динамо первый кубковый матч играло в гостях.
23.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Ты хоть с Субулькой то поздоровайся. Вот же он при погонах
23.11.2025
vv12
"Что мешает другим так сделать?" - как ты это представляешь? газовые управленцы РФС и РПЛ(Дюков, Митрофанов и прочие) допустят это? напомнить, что творилось в сми, когда Карпов пустил утку, что Спартак собирается сделать Химки своим фарм клубом?
23.11.2025
А где Субулька?
дежурная победа, дежурные три очка( писать не о чем) ну я и не буду.
23.11.2025
Sinaron
Придурок, ты решил со всех своих аккаунтов хрюкнуть?
23.11.2025
blue-white!
По каким критериям Зенит на первом?!
23.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
А что сгубило тебя?
23.11.2025
А где Субулька?
вся помойка была занята дракой на Спартаке. Зенит этим людям не интересен.
23.11.2025
А где Субулька?
уже
23.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
в Питере и Нижнем метро есть
23.11.2025
Ilya Gudman
В Москве )
23.11.2025
Ilya Gudman
Если Локо выиграет сегодня то прикольно будет таблица выглядеть , давно такого не было у четырёх команд по 33 очка )) Вперёд Локо , хотя бы ради красивой таблички ))
23.11.2025
RobertH
21 ноября 1984 года Зенит стал чемпионом страны, обыграв 4 -1 Металлист из Харькова. Голы - Ларионов 22' Дмитриев 25' Желудков 33' Дмитриев 76' И кто тут из ошалелой питерской лимиты, которой в Питере и в помине не было тогда, об этом вспомнил?
23.11.2025
АбАкУмоВ
Синька тебя погубит )))
23.11.2025
МАО
В целом, не самое плохое звание.
23.11.2025
АбАкУмоВ
Не закусываешь сегодня?))
23.11.2025
Ю.Ю.
Так для того, чтобы делать выводы, просто необходимо смотреть матчи целиком, а не фрагментарно. А говорить Шпилевский может всё, что угодно. Только вот после первого тайма стата была такая: владение - 70% на 30% в пользу Зенита. нарушения - 15 на 5 в пользу Нижнего.
23.11.2025
МАО
Да ладно. Технарь на оба их дома по 0-3, делов то.
23.11.2025
slddrozdov25
У нас питерских нет, у нас только ленинградцы: Вендел, Барриос, Гениальный Луис, Мантуан, Педро... питерский только Серожа Луганский.
23.11.2025
Valery Grigoryev
Будь пари помастеровитей, он был бы не пари.
23.11.2025
Док
Так-то не для отмороженных (любых цветов) долбоепов типа субульки, красноперки и прочих голосов и фобий)), а токма для тонких ценителей футбола и взрослых болельщиков Зенита: ответ - почему Глушенков лучший игрок матча? И даже отнюдь не в двух голах дело. На словах пересказывать не буду, просто пересмотрите 52-ю минуту (начиная с 51:01) - уверяю, это высший футбольный пилотаж! Реально - суперский фрагмент! Кто понимает футбол - не пожалеет. Если бы все в Зените так играли, то чемпион определился бы уже в марте.
23.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Мы и не густим: Спартак выиграл
23.11.2025
Lars Berger
С таким бюджетом можно и на метро замахнуться...
23.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
К сожалению, обе могут только выиграть:)
23.11.2025
Lars Berger
"Зенит" - гордость бразильского футбола!
23.11.2025
Фобия
Зенитий не просто позор России, это ещё и липома на теле РПЛ! :zany_face:
23.11.2025
richardford
Москвичи, не грустите. Это судьба.
23.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Что мешает другим так сделать?
23.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
С победой, Зенит!
23.11.2025
МАО
Лучше всего , чтобы проиграли обе команды.
23.11.2025
ОстроV Zаячий
Поскольку я футбол (как и хоккей, теннис и прочие виды спорта не смотрю целиком), то для меня контраст между голами и понятием автобус был. Ну и не особо слышал, что Шпилевский сторонник такой тактики.
23.11.2025
Павел Леонидович
позорище твой бомжатник, гошан
23.11.2025
АбАкУмоВ
Ещё бы паравозы выиграли или ничейка что ещё лучше и будет замечательно.. А так дежурная победа..Важен результат.. а он есть
23.11.2025
Фобия
Бумажный лев завяз в Нижнев по самые уши! Зенитий позор России опять проиграл!:face_with_monocle::sunglasses::money_mouth::relaxed:?
23.11.2025
АбАкУмоВ
Зенит с победой.. взяли 3 очка .. А кому не нравится в сад там скоро будут петь комические куплеты)))
23.11.2025
Артур Дент
помечтай, убогий
23.11.2025
Заполярье
Зенитий позор России! Это знают даже дети!:money_mouth::sunglasses::stuck_out_tongue_winking_eye:
23.11.2025
АбАкУмоВ
Выиграли 2-0 взяли 3 очка.. Что тебе ещё надо хороняка?))
23.11.2025
Ю.Ю.
И? Как это контрастирует с моим комментарием?
23.11.2025
Aprel
Зенитий позор России, в очередной раз проиграл! Теперь в Горьком! Газовую гидру на кол! Мильярда на нары! :face_with_monocle::worried::zany_face:
23.11.2025
99
клоун , клуб за которой ты болеешь раздвигает не только ноги :joy:
23.11.2025
ОстроV Zаячий
Ага. Первый гол точно на полполя контратака. Да и второй несильно тесно было.
23.11.2025
МАО
Таблица нормальная, а игра - нет. Да не очень легко далась победа. Особенно при таком судействе.
23.11.2025
Артур Дент
Нижний всегда под газовых ложится и ноги раздвигает. Ну впрочем как и Сочи, Оренбург. Организовали карманную лигу с прикормленными судьями.
23.11.2025
ОстроV Zаячий
Сергей Богданович поспешил скорее вырезать турнирную таблицу.
23.11.2025
Clever77
в Санкт-Петербурге !
23.11.2025
Dmitry Ryzhov
А где Петербуржцы?
23.11.2025
Мясо на мазуте
Гуляй Питер до вечера воскресенья ! Лидеры !
23.11.2025
Ю.Ю.
Да... автобусы остаются проблемой для нас.
23.11.2025
Красноперка
Долой ФК Газпромполитпроект! Бей голубых ощипенцев как негодяев!!!
23.11.2025
Abellardo
Досталась то легко, но будь Пари помастеровитее и могла бы не достаться.
23.11.2025
Красноперка
Судьи и ресурс как всегда тащат газовое убожество!!!
23.11.2025