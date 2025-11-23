Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:30

«Зенит» — лидер РПЛ минимум до вечера воскресенья. Победа в Нижнем досталась легко

«Зенит» обыграл «Пари НН» и поднялся на первое место в РПЛ
Гоша Чернов
Шеф отдела информации
Нападающий «Зенита» Максим Глушенков (в центре) в матче 16-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:0) 23 ноября.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Голы Глушенкова и Вендела определили исход встречи.
Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
23 ноября, 15:15. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
0:2
Зенит

Волжский синдром Семака

«Зениту» в этом сезоне особенно тяжело даются матчи на Волге. В игре с «Рубином» во 2-м туре петербуржцы вели 2:0 к перерыву, но упустили победу. Оба матча в Самаре — с «Акроном» и «Крыльями Советов» — тоже обернулись ничьими. Причем перед всеми тремя играми сине-бело-голубые считались безоговорочными фаворитами, так что итоговый результат всякий раз сильно разочаровывал болельщиков.

Нижегородская «Совкомбанк Арена», к сожалению для сине-бело-голубых, стоит прямо на берегу Волги. Поэтому, если верить в «речное проклятие», «Зенит» тоже должен был потерять очки в матче с «Пари НН».

Но футбол все же не поддается логике и заговорам, и здравый смысл указывал на легкую победу вице-чемпиона. Сине-бело-голубые осенью набрали ход и имели отличную мотивацию: они уже знали, что ЦСКА уступил в дерби, а другой лидер таблицы «Краснодар» позже играл в гостях у «Локомотива». Проще говоря, из всей топ-3 у «Зенита» был самый простой соперник в 16-м туре.

 
&laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;: онлайн трансляция матча РПЛ 23&nbsp;ноября 2025 года.«Зенит» победил «Пари НН» на выезде: онлайн-трансляция матча РПЛ

Соболев в основе

Но «Пари НН» решал свои задачи. Алексей Шпилевский окончательно отказался от авантюрной для нынешнего набора игроков идеи с атакующим футболом и откатил настройки к базовым. У нижегородцев вышел чрезвычайно оборонительный состав, в котором еще и атака была наделена задачами по разрушению чужой игры. Линия обороны «Пари НН» находилась очень низко. Классическая автобусная тактика, доставившая гостям массу неудобств.

Семак удивил составом. С первых минут на поле появился Соболев, которого не видели в основе с начала октября. Однако во время паузы Александр оформил хет-трик в товарищеской встрече с «Зенитом»-2, и Семак перед игрой сам подчеркнул этот факт, объясняя свой выбор. Кроме того, в старте оказался и Вега, один из лучших исполнителей навесов в команде. Выход этого дуэта говорил о том, что верховой игры будет много.

Безголевой тайм

Соболев действительно был одним из главных действующих лиц первого тайма, но его роль оказалась неожиданной. На 18-й минуте он показал блистательную технику, когда получил передачу от Глушенкова и вывел на удар Жерсона. Редкая атака низом — но именно она стала самой опасной до перерыва.

Несмотря на глубокую оборону противника, «Зенит» не так уж часто использовал подачи. Но это была не самая крупная проблема гостей: они действовали медленно и совсем не ускоряли игру, что подходило волжанам. К тому же петербуржцы почти не растягивали чужую оборону переключением флангов.

Одну хорошую подачу на Соболева «Зенит» в первом тайме все же исполнил — Глушенков четко навесил с углового, но Александр не попал в створ. Однако этого было мало. Тем более что и «Нижний» огрызался: тоже пытался извлекать максимум из стандартных положений, а на 34-й минуте Сарфо ударом издали заставил поработать Адамова.

Глушенков снова блистает

Все, что требовалось «Зениту» — пространство. В первом тайме его не было: нижегородцы отдали мяч и почти не выходили за центральный круг. Но в начале второй половины хозяева приоткрылись — и поплатились. После выноса Медведева нижегородцы попытались зацепиться за мяч в середине поля, но вместо этого зевнули быструю атаку — Глушенков обнаружил свободную зону, ворвался в нее и замкнул передачу Луиса Энрике.

«Нижний» тут же мог отыграться с углового, но на этот раз автор голевого паса лишил Александрова шанса пробить по воротам. Стандарты у хозяев были неплохими, но редкими. А главное, что в позиционной игре у «Пари НН» не клеилось ничего.

Вряд ли «Зенит» переживал за результат, но для уверенности требовалось забить еще. И на 69-й минуте гости удвоили преимущество — как раз вовремя. Глушенков сделал все настолько классно, что заставил защитников самих отдать голевой пас на Вендела: бразилец забил первый мяч в чемпионате. Интересно, что в прошлом сезоне единственный раз Вендел тоже отличился в Нижнем Новгороде.

Остаток игры гости провели на автопилоте, возможно, уже думая о следующей встрече против «Динамо» в Кубке, где нужно будет отыгрывать два мяча. А здесь все оказалось предсказуемо: «Зенит» победил и минимум до вечера воскресенья возглавил таблицу РПЛ.

72

  • ОстроV Zаячий

    Ну так-то да. Только голы забиты во втором тайме.

    23.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Согласно толковому словарю В. И. Даля: «обычно вечер считают с 6 или 7 часов пополудни до полуночи», то есть с 18:00 или 19:00 до 0:00 по местному солнечному времени.

    23.11.2025

  • Сергей Гречин

    по себе меряешь?

    23.11.2025

  • Говно полное, а не игра… нападающий не забивает больше года, но забив, пляшет танцы с родственником…

    23.11.2025

  • А где Субулька?

    да не обычная мелкая правокация, но для них это намного интереснее, чем выход их клуба на первое место.

    23.11.2025

  • Niko McCowrey

    «Зенит» — лидер РПЛ минимум до вечера воскресенья.... Гошан! Твое эссе вышло в 17:30 мск. В России это уже вечер. И да, Чернов, воскресенье в европейской части России уже 17 с половиной часов!!! Зенит, Гошан, лидер до окончания матча Локо-Краснодар сегодня. С учетом начала в 19:45 и продолжительности в 1:45 минимум, то - до 21:30. И это - тоже вечер. И воскресенье. Хотел пригласить вас, автор, в dublingazette.com, но не потянете.

    23.11.2025

  • Заполярье

    ..."создал по сути". Это как почти взял Москву в 1941 но, что-то пошло не так! :relieved:

    23.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Почему с Субулькой не здороваешься?

    23.11.2025

  • А где Субулька?

    посмотрел голы( игру не смотрел). интересное наблюдение; второй гол создал по сути Глушенков, но я обратил внимание кто с кем и как праздновал этот гол. всего каких-нибудь 15-20 лет назад за такое вираж сжег бы мюллера на костре, а ща ниче радуются.

    23.11.2025

  • Фобия

    Второй гол, Зенитий позор России, забил после паса защитника "НН" в ногу Вендела! Это так, для знатоков футбола с Мойки, если что...:relieved:

    23.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Жди:)

    23.11.2025

  • Ю.Ю.

    Может по личным встречам между собой всех 3-х? У Зенита будет 4 очка, у ЦСКА - 2, у Краснодара - 1.

    23.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Поменяйте газовых управленцев на своих

    23.11.2025

  • К А

    Тоже не понимаю Почему Зенит выше ЦСКА? По матчам между собой - ничья, следующий критерий - количество побед, у ЦСКА их больше. По логике ЦСКА должен быть выше Зенита по количеству побед, Зенит (пока!) выше Краснодара по личным встречам, а Краснодар выше ЦСКА по разнице мячей... Интересная ситуация получается...))

    23.11.2025

  • Ю.Ю.

    Но ведь делали. Достаточно вспомнить совсем нелицеприятные результаты этих других в матчах с Зенитом.

    23.11.2025

  • RobertH

    Если то была драка, то я Тайсон Майк!

    23.11.2025

  • meat58

    Глушенков продолжает тащить бомжей наверх.

    23.11.2025

  • Ю.Ю.

    А должны были?

    23.11.2025

  • Ю.Ю.

    По тем же, что и Динамо первый кубковый матч играло в гостях.

    23.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ты хоть с Субулькой то поздоровайся. Вот же он при погонах

    23.11.2025

  • vv12

    "Что мешает другим так сделать?" - как ты это представляешь? газовые управленцы РФС и РПЛ(Дюков, Митрофанов и прочие) допустят это? напомнить, что творилось в сми, когда Карпов пустил утку, что Спартак собирается сделать Химки своим фарм клубом?

    23.11.2025

  • А где Субулька?

    дежурная победа, дежурные три очка( писать не о чем) ну я и не буду.

    23.11.2025

  • Sinaron

    Придурок, ты решил со всех своих аккаунтов хрюкнуть?

    23.11.2025

  • blue-white!

    По каким критериям Зенит на первом?!

    23.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    А что сгубило тебя?

    23.11.2025

  • А где Субулька?

    вся помойка была занята дракой на Спартаке. Зенит этим людям не интересен.

    23.11.2025

  • А где Субулька?

    уже

    23.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    в Питере и Нижнем метро есть

    23.11.2025

  • Ilya Gudman

    В Москве )

    23.11.2025

  • Ilya Gudman

    Если Локо выиграет сегодня то прикольно будет таблица выглядеть , давно такого не было у четырёх команд по 33 очка )) Вперёд Локо , хотя бы ради красивой таблички ))

    23.11.2025

  • RobertH

    21 ноября 1984 года Зенит стал чемпионом страны, обыграв 4 -1 Металлист из Харькова. Голы - Ларионов 22' Дмитриев 25' Желудков 33' Дмитриев 76' И кто тут из ошалелой питерской лимиты, которой в Питере и в помине не было тогда, об этом вспомнил?

    23.11.2025

  • АбАкУмоВ

    Синька тебя погубит )))

    23.11.2025

  • МАО

    В целом, не самое плохое звание.

    23.11.2025

  • АбАкУмоВ

    Не закусываешь сегодня?))

    23.11.2025

  • Ю.Ю.

    Так для того, чтобы делать выводы, просто необходимо смотреть матчи целиком, а не фрагментарно. А говорить Шпилевский может всё, что угодно. Только вот после первого тайма стата была такая: владение - 70% на 30% в пользу Зенита. нарушения - 15 на 5 в пользу Нижнего.

    23.11.2025

  • МАО

    Да ладно. Технарь на оба их дома по 0-3, делов то.

    23.11.2025

  • slddrozdov25

    У нас питерских нет, у нас только ленинградцы: Вендел, Барриос, Гениальный Луис, Мантуан, Педро... питерский только Серожа Луганский.

    23.11.2025

  • Valery Grigoryev

    Будь пари помастеровитей, он был бы не пари.

    23.11.2025

  • Док

    Так-то не для отмороженных (любых цветов) долбоепов типа субульки, красноперки и прочих голосов и фобий)), а токма для тонких ценителей футбола и взрослых болельщиков Зенита: ответ - почему Глушенков лучший игрок матча? И даже отнюдь не в двух голах дело. На словах пересказывать не буду, просто пересмотрите 52-ю минуту (начиная с 51:01) - уверяю, это высший футбольный пилотаж! Реально - суперский фрагмент! Кто понимает футбол - не пожалеет. Если бы все в Зените так играли, то чемпион определился бы уже в марте.

    23.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Мы и не густим: Спартак выиграл

    23.11.2025

  • Lars Berger

    С таким бюджетом можно и на метро замахнуться...

    23.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    К сожалению, обе могут только выиграть:)

    23.11.2025

  • Lars Berger

    "Зенит" - гордость бразильского футбола!

    23.11.2025

  • Фобия

    Зенитий не просто позор России, это ещё и липома на теле РПЛ! :zany_face:

    23.11.2025

  • richardford

    Москвичи, не грустите. Это судьба.

    23.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Что мешает другим так сделать?

    23.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    С победой, Зенит!

    23.11.2025

  • МАО

    Лучше всего , чтобы проиграли обе команды.

    23.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    Поскольку я футбол (как и хоккей, теннис и прочие виды спорта не смотрю целиком), то для меня контраст между голами и понятием автобус был. Ну и не особо слышал, что Шпилевский сторонник такой тактики.

    23.11.2025

  • Павел Леонидович

    позорище твой бомжатник, гошан

    23.11.2025

  • АбАкУмоВ

    Ещё бы паравозы выиграли или ничейка что ещё лучше и будет замечательно.. А так дежурная победа..Важен результат.. а он есть

    23.11.2025

  • Фобия

    Бумажный лев завяз в Нижнев по самые уши! Зенитий позор России опять проиграл!:face_with_monocle::sunglasses::money_mouth::relaxed:?

    23.11.2025

  • АбАкУмоВ

    Зенит с победой.. взяли 3 очка .. А кому не нравится в сад там скоро будут петь комические куплеты)))

    23.11.2025

  • Артур Дент

    помечтай, убогий

    23.11.2025

  • Заполярье

    Зенитий позор России! Это знают даже дети!:money_mouth::sunglasses::stuck_out_tongue_winking_eye:

    23.11.2025

  • АбАкУмоВ

    Выиграли 2-0 взяли 3 очка.. Что тебе ещё надо хороняка?))

    23.11.2025

  • Ю.Ю.

    И? Как это контрастирует с моим комментарием?

    23.11.2025

  • Aprel

    Зенитий позор России, в очередной раз проиграл! Теперь в Горьком! Газовую гидру на кол! Мильярда на нары! :face_with_monocle::worried::zany_face:

    23.11.2025

  • 99

    клоун , клуб за которой ты болеешь раздвигает не только ноги :joy:

    23.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    Ага. Первый гол точно на полполя контратака. Да и второй несильно тесно было.

    23.11.2025

  • МАО

    Таблица нормальная, а игра - нет. Да не очень легко далась победа. Особенно при таком судействе.

    23.11.2025

  • Артур Дент

    Нижний всегда под газовых ложится и ноги раздвигает. Ну впрочем как и Сочи, Оренбург. Организовали карманную лигу с прикормленными судьями.

    23.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    Сергей Богданович поспешил скорее вырезать турнирную таблицу.

    23.11.2025

  • Clever77

    в Санкт-Петербурге !

    23.11.2025

  • Dmitry Ryzhov

    А где Петербуржцы?

    23.11.2025

  • Мясо на мазуте

    Гуляй Питер до вечера воскресенья ! Лидеры !

    23.11.2025

  • Ю.Ю.

    Да... автобусы остаются проблемой для нас.

    23.11.2025

  • Красноперка

    Долой ФК Газпромполитпроект! Бей голубых ощипенцев как негодяев!!!

    23.11.2025

  • Abellardo

    Досталась то легко, но будь Пари помастеровитее и могла бы не достаться.

    23.11.2025

  • Красноперка

    Судьи и ресурс как всегда тащат газовое убожество!!!

    23.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    РПЛ
    ФК Зенит
    ФК Пари НН (Нижний Новгород)
    Читайте также
    Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
    Погба впервые с 2023 года сыграл в официальном матче
    Теннисист Себастьян Корда женится на дочери обладателя «Золотого мяча»
    Россиян предупредили об ограничении работы мобильного интернета
    Красно-белые избили фаната армейцев под крики «Гаси его», а после заявили о провокации. Подробности драки на матче «Спартак» - ЦСКА
    В США отметили высокие темпы уничтожения систем ПВО на Украине
    Популярное видео
    «Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
    «Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
    «Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
    РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
    «Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    Материалы сюжета РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
    «Динамо» — «Динамо» Махачкала: онлайн-трансляция матча РПЛ
    «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: хозяева выигрывают после первого тайма
    «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: Тюкавин открыл счет
    Андрей Федун: «У Леонида после дерби вообще все прекрасно. Придет время, он приедет на «Спартак»
    РПЛ, расписание и результаты 16-го тура: «Спартак» победил ЦСКА, «Локомотив» против «Краснодара» и другие матчи
    Смородская: «Последние тренеры в «Спартаке» — это просто ужас. Мне нравится Карпин, но для него путь туда закрыт»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя