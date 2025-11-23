Голы Глушенкова и Вендела определили исход встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

23 ноября, 15:15. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

Волжский синдром Семака

«Зениту» в этом сезоне особенно тяжело даются матчи на Волге. В игре с «Рубином» во 2-м туре петербуржцы вели 2:0 к перерыву, но упустили победу. Оба матча в Самаре — с «Акроном» и «Крыльями Советов» — тоже обернулись ничьими. Причем перед всеми тремя играми сине-бело-голубые считались безоговорочными фаворитами, так что итоговый результат всякий раз сильно разочаровывал болельщиков.

Нижегородская «Совкомбанк Арена», к сожалению для сине-бело-голубых, стоит прямо на берегу Волги. Поэтому, если верить в «речное проклятие», «Зенит» тоже должен был потерять очки в матче с «Пари НН».

Но футбол все же не поддается логике и заговорам, и здравый смысл указывал на легкую победу вице-чемпиона. Сине-бело-голубые осенью набрали ход и имели отличную мотивацию: они уже знали, что ЦСКА уступил в дерби, а другой лидер таблицы «Краснодар» позже играл в гостях у «Локомотива». Проще говоря, из всей топ-3 у «Зенита» был самый простой соперник в 16-м туре.

Соболев в основе

Но «Пари НН» решал свои задачи. Алексей Шпилевский окончательно отказался от авантюрной для нынешнего набора игроков идеи с атакующим футболом и откатил настройки к базовым. У нижегородцев вышел чрезвычайно оборонительный состав, в котором еще и атака была наделена задачами по разрушению чужой игры. Линия обороны «Пари НН» находилась очень низко. Классическая автобусная тактика, доставившая гостям массу неудобств.

Семак удивил составом. С первых минут на поле появился Соболев, которого не видели в основе с начала октября. Однако во время паузы Александр оформил хет-трик в товарищеской встрече с «Зенитом»-2, и Семак перед игрой сам подчеркнул этот факт, объясняя свой выбор. Кроме того, в старте оказался и Вега, один из лучших исполнителей навесов в команде. Выход этого дуэта говорил о том, что верховой игры будет много.

Безголевой тайм

Соболев действительно был одним из главных действующих лиц первого тайма, но его роль оказалась неожиданной. На 18-й минуте он показал блистательную технику, когда получил передачу от Глушенкова и вывел на удар Жерсона. Редкая атака низом — но именно она стала самой опасной до перерыва.

Несмотря на глубокую оборону противника, «Зенит» не так уж часто использовал подачи. Но это была не самая крупная проблема гостей: они действовали медленно и совсем не ускоряли игру, что подходило волжанам. К тому же петербуржцы почти не растягивали чужую оборону переключением флангов.

Одну хорошую подачу на Соболева «Зенит» в первом тайме все же исполнил — Глушенков четко навесил с углового, но Александр не попал в створ. Однако этого было мало. Тем более что и «Нижний» огрызался: тоже пытался извлекать максимум из стандартных положений, а на 34-й минуте Сарфо ударом издали заставил поработать Адамова.

Глушенков снова блистает

Все, что требовалось «Зениту» — пространство. В первом тайме его не было: нижегородцы отдали мяч и почти не выходили за центральный круг. Но в начале второй половины хозяева приоткрылись — и поплатились. После выноса Медведева нижегородцы попытались зацепиться за мяч в середине поля, но вместо этого зевнули быструю атаку — Глушенков обнаружил свободную зону, ворвался в нее и замкнул передачу Луиса Энрике.

«Нижний» тут же мог отыграться с углового, но на этот раз автор голевого паса лишил Александрова шанса пробить по воротам. Стандарты у хозяев были неплохими, но редкими. А главное, что в позиционной игре у «Пари НН» не клеилось ничего.

Вряд ли «Зенит» переживал за результат, но для уверенности требовалось забить еще. И на 69-й минуте гости удвоили преимущество — как раз вовремя. Глушенков сделал все настолько классно, что заставил защитников самих отдать голевой пас на Вендела: бразилец забил первый мяч в чемпионате. Интересно, что в прошлом сезоне единственный раз Вендел тоже отличился в Нижнем Новгороде.

Остаток игры гости провели на автопилоте, возможно, уже думая о следующей встрече против «Динамо» в Кубке, где нужно будет отыгрывать два мяча. А здесь все оказалось предсказуемо: «Зенит» победил и минимум до вечера воскресенья возглавил таблицу РПЛ.