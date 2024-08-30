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Сегодня, 23:00

«Зенит» разгромит «Пари НН», а «Спартак» не проиграет «Рубину». Прогнозы на 7-й тур РПЛ

Мостовой дал прогноз на матчи 7-го тура РПЛ
Константин Белов
Корреспондент
Вендел, Дуглас Санто, Иван Сергеев и Клаудиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-футболист сборных России и СССР Александр Мостовой и телеведущий Александр Яковлев.

«Химки» — ЦСКА

Александр Мостовой — 1:2. Поставлю на ЦСКА, у него класс выше. Плюс он должен побеждать, чтобы претендовать на высокие места.

Александр Яковлев —1:2. ЦСКА, безусловно, очевидный фаворит в этом матче, но и «Химки» последние игры играют достойно, поэтому победа армейцев будет непростой.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
31 авг, 15:00. Арена Химки (Химки)
Химки
ЦСКА

«Пари НН» — «Зенит»

Александр Мостовой — 0:2. «Зенит» уже в двух играх подряд в РПЛ потерял очки. В матче против «Пари НН» можно и нужно брать три очка.

Александр Яковлев — 1:4. «Зенит» уже третий матч в РПЛ и Кубке России не может одержать победу, поэтому самому богатому российскому клубу нужно восстановить свою репутацию. Ставлю на разгромную победу петербургского клуба.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
31 авг, 17:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Зенит

«Спартак» — «Рубин»

Александр Мостовой —2:1. «Спартаку» непросто с командами, которые играют низким блоком, как это было с «Ахматом». Но думаю, что красно-белые вскроют оборону неуступчивого «Рубина».

Александр Яковлев — 2:2. Думаю, что этот матч получится одним из самых драматичных и упорных в этом туре. Нас ожидают настоящие футбольные качели, но победителя команды выявить не смогут.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
31 авг, 19:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Рубин

«Ахмат» — «Акрон»

Александр Мостовой — 2:1. «Ахмат» уже должен победить. А «Акрон» вроде бы неплохо начал, но потом результаты просели.

Александр Яковлев —3:1. Несмотря на потери нескольких футболистов и последнее место в чемпионате, «Ахмат» сильнее «Акрона», и, конечно, команде из Грозного надо выбираться со дна таблицы. Ставлю на уверенную победу «Ахмата».

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
31 авг, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Акрон

«Оренбург» — «Динамо»

Александр Мостовой — 1:2. У «Оренбурга» одна победа в РПЛ, некуда отступать. Плюс там искусственное поле. Но у «Динамо» хорошая игра и есть результат.

Александр Яковлев — 1:3. Конечно, это особый матч для Лички: играют его нынешняя и предыдущая команды. «Динамо» очень нужна победа, особенно после обидного поражения в прошлом туре.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
01 сент, 15:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Динамо

«Крылья Советов» — «Динамо» Мх

Александр Мостовой — 2:1. «Крылья» должны выйти очень злыми после разгрома от «Динамо» в Кубке России и не совсем удачного выступления в РПЛ.

Александр Яковлев — 1:1. Игроки «Динамо» с отличным настроем подходят к этому матчу после победы над «Спартаком» в Кубке России, но все же уровень «Крыльев» выше. В результате, думаю, мы увидим боевую ничью.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
01 сент, 17:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Динамо Мх

«Локомотив» — «Краснодар»

Александр Мостовой — 2:2. «Локомотив» и «Краснодар» равные соперники, у обоих хорошие составы. Вижу ничью в этой игре.

Александр Яковлев — 1:1. Матч, пожалуй, с самой интересной вывеской в туре. Первая и третья команды в таблице покажут зрелищный футбол, но победителя выявить не смогут.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
01 сент, 19:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Краснодар

«Ростов» — «Факел»

Александр Мостовой — 2:1. «Факел» пока выглядит не очень, он должен побеждать чаще.

Александр Яковлев —2:0. Ростовчане — безусловные фавориты. Они сильнее во всех компонентах игры, поэтому мы увидим уверенную победу хозяев.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
01 сент, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Факел
РПЛ
17
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