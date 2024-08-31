Лусиано Гонду уже разрывает в РПЛ: оформил дубль в дебютном матче и вернул «Зенит» на первое место

Рад ли Соболев?

«Зенит» шикарно начал сезон, а потом внезапно сломался — три матча подряд провел без побед. А в Кубке России и вовсе проиграл скромному «Акрону». Правда, с тех пор в питерском клубе произошло так много изменений, что последние неудачи как-то подзабылись.

Сергею Семаку и раньше было совсем не просто выбирать состав на игру, но теперь задача усложнилась. Недавно купленный у «Спартака» Александр Соболев до Нижнего Новгорода не добрался, зато это сделал его конкурент по позиции — аргентинец Лусиано Гонду.

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Правда, тренер питерцев доверил почти двухметровому футболисту не роль «столба» (в центр нападения вышел Кассьерра), а отправил его на правый фланг атаки. Такой опыт у Лусиано уже был — несколько матчей за карьеру он провел в роли вингера.

Поэтому Семак, конечно, ничего нового персонально для аргентинца не изобрел. Но история с Соболевым заиграла новыми красками — ведь если тренер видит аргентинца справа (и, забегая вперед, видит оправданно), то они с Соболевым не конкуренты — бодаться Александр будет только с Кассьеррой.

«Пари НН» для проверки новой конфигурации стал прекрасным соперником — у команды Илича с недавних пор опять проблемы в обороне, повылетали почти все основные защитники. А это важнейшие люди в игре с «Зенитом», наравне с вратарем. Прикрывать линию пришлось теми, кто был доступен. И получилось так себе — «Зенит», явно заряженный последними неудачами, сразу же помчал вперед создавать моменты. Питерцы подолгу атаковали и много били, но не могли ничего реализовать.

В какой-то момент (хотя предполагать такое в начале матча странно, но все же) показалось, что игра идет по сценарию встречи с «Акроном»: не везло «Зениту», везло «Пари НН», и к тому же хозяева несколько раз опасно контратаковали. Более того, были близки к острым стандартам — слишком неаккуратно зенитовцы действовали на своей половине поля.

Однако на 30-й минуте напряжение с гостей чуть спало — дебютный мяч в первой же игре забил Лусиано Гонду. Атака получилась красивой — в результате грубейшей ошибки защитника «Пари НН» мяч отскочил к зенитовцам, его получил Вендел и ярким пасом отправил аргентинца один на один с Медведевым. В итоге у аргентинца — первый гол, у бразильца — очередная, уже седьмая голевая передача в сезоне.

Во втором тайме «Зенит» успокоился, но менее опасным не стал — и уже на 56-й минуте удвоил преимущество. Снова постарался Лусиано — просто идеально и как-то слишком легко замкнул передачу Дугласа Сантоса головой. Дубль в дебютном матче — это ярко. Аргентинец стал четвертым игроком в истории клуба, который стартовал так мощно. Кстати, на третьем месте Глушенков — а первую и вторую строчку занимают футболисты (Сазонов и Сорокин), зажигавшие еще в 1930-е. История!

По тому, как складывалась игра, шансов у «Пари НН» практически не было. На 69-й минуте последняя надежда развеялась по ветру — с передачи Клаудиньо отметился Вендел, забив свой первый мяч в сезоне. Уйти с 0:3 против «Зенита» для команды Илича — фантастический сценарий, так что игра постепенно затихла и мирно докатилась до финала.

«Зенит» победил так уверенно, будто и не было никакой трехматчевой серии неудач — вероятно, не последнюю роль в этом сыграла «свежая кровь» в лице Лусиано Гонду. Аргентинец сделал мощную заявку на стартовый состав — посмотрим, как Семак уместит всех сильнейших на поле.

Но самый главный вопрос в другом — что будет с РПЛ, когда весь «Зенит», включая Глушенкова и Соболева, соберется вместе? Можно ли будет остановить эту машину? Пока на этот счет есть большие опасения.

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Следующий матч «Зенит» проведет через две недели — против ЦСКА. Аналитики букмекерской компании FONBET считают питерцев фаворитами: на их победу можно поставить с коэффициентом 2.15, что примерно 47% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (22%), успех армейцев — за чуть меньшие 3.25 (31%).