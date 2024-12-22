Судейский комитет РФС знает, что арбитры берут деньги. В чем еще признался его глава Каманцев?

Федорищев, отставка, Карасев.

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев сейчас трендовая фигура. Конечно, из-за «самарского дела», в рамках которого губернатор одноименной области Вячеслав Федорищев рассказал о коррупции в российском судейском корпусе. Кому, как не одному из главных лиц среди отечественных рефери, отвечать на вопросы о скандале? Павел Юрьевич и ответил — в интервью «РБ Спорт».

Кто сказал Федорищеву про 36 миллионов — секрет

Одна из главных загадок во всей истории — кто же именно сообщил губернатору Федорищеву о задолженности в 36 миллионов рублей. Сперва даже подозревали Каманцева — он это отрицает: «Легко это представить — губернатор приглашает меня на встречу, я прихожу к нему на встречу на рабочее место, где все под контролем всевозможным, и я заявляю о том, что есть долг перед судьями в 36 миллионов. И прошу, наверное, до Нового года закрыть вопрос. Как это люди видят, когда меня просят это прокомментировать? Как в фильме Гая Ричи?» — сказал глава судейского комитета.

Но и назвать автора отказался — сослался на расследование: «Давайте сразу оговоримся — конкретное содержание беседы (с губернатором), кто и что произносил, как и состав участников, сказать не могу, поскольку это является частью проверки, которая проводится органами. Единственное, что могу сказать, — те позиции, которые были разными людьми высказаны, считаю обязательными к проверке. Если они произнесены в столь высоких кабинетах столь ответственными лицами. Мы не можем игнорировать эти высказывания и отрицать их голословно. Когда история дойдет до какого-то официального итога — возбуждения уголовного дела, приговора или отказного материала по уголовному делу, тогда обязуюсь дать все необходимые комментарии. Скрывать мне нечего».

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо. Фото ФК «Зенит»

«Зенит» не входит в 10 коррупционных клубов. Но это частное мнение губернатора

Когда скандал набрал силу и стало известно, что есть система из 10 клубов РПЛ, набирающих деньги в общий «котел», общественность сразу же принялась вычислять, кто входит в этот нелегальный пул. Губернатор Федорищев вскоре дал корректировку — питерского клуба в списке нет. «Точно знаю, что «Зенит» такой деятельностью не занимается», — заявил чиновник в эфире самарского телевидения.

Каманцев прокомментировал заявление: «Поступил ли Федорищеву звонок из «Газпрома»? Не думаю. Если вы говорите про передачу «Очная ставка», то вопрос о «Зените» поднял не Федорищев, а депутат Милеев. Поэтому я бы не стал приписывать слова губернатору — он ответил на вопрос и сказал, что не верит, что «Газпром» может быть с этим связан», — считает Каманцев.

На саму информацию о нелегальной десятке Павел Юрьевич смотрит философски: «Отношусь крайне серьезно. Если обвинение существует, есть три развилки — то, что в этом участвую я, что очень нехорошо, то, что в этом участвует кто-то из моих подчиненных, а я не уследил, что тоже очень плохо, или то, что этого всего нет. Но относиться ко всему этому обязан серьезно и любые факты оцениваю с той точки зрения, что РФС обязан доказать — мы предпринимаем все усилия, чтобы этих фактов не было. Или, если они есть, их выявить».

Отставка — вопрос исполкома

Павел Юрьевич уже пять лет находится в руководящих органах судейства. Вопрос о том, готов ли он уйти в отставку в случае, если масштабная коррупционная система действительно существует, логичен. Но у Каманцева четкого ответа нет: «Если будет принято конкретное решение и будет известна моя роль в нем — какова она была, исполком сделает выводы, насколько профессионально я делал работу, была ли халатность и небрежность».

Судья Рафаэль Шафеев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Шафеев и Сафьян смалодушничали

В 2021 году ростовская «Чайка» попала в скандал — клуб из Песчанокопского обвинили в подкупе судей и соперников, после чего отправили из ФНЛ в ПФЛ. В том деле увязли многие арбитры — в том числе те, которые сейчас работают в РПЛ. Каманцева спросили в том числе об этом, и он ответил: «У нас была доказана ситуация с «Чайкой», можем поэтому сказать — да, мы знаем об этом (о том, что судьи берут деньги. — Прим. «СЭ»).

О том, почему нарушители подобного плана трудятся в элите, Каманцев тоже рассказал: «Объясняется просто — они (судьи. — Прим. «СЭ») взаимодействовали с правоохранительными органами и эти деньги получили постфактум в виде благодарности. В то время существовала практика расчета с арбитрами через клуб. Это то, что мы, когда пришли с Ашотом Рафаиловичем (Хачатурянцем. — Прим. «СЭ») сразу же стали исправлять — все финансовые отношения должны идти через федерацию. Осталось только одно исключение — товарищеские матчи. Назначения идут через нас, договоры идут через нас, и мы знаем, сколько конкретный судья получил за работу на определенном товарищеском матче».

По словам Каманцева, никаких услуг судьи не оказывали — а получив лишние деньги, просто не устояли перед соблазном: «Что важно для меня — до матча у них не было договоренности о конкретном судействе, а после матча они не общались и не отчитывались перед клубом. И с каким-то временным отлагательным лагом им на счет были перечислены деньги. То есть они не совершали никаких действий, чтобы эту благодарность заслужить. То, что они получили деньги и не вернули их, — это проблема. Они воспринимали это как некую благодарность и, наверное, да, смалодушничали. Поэтому свою одну-единственную запасную жизнь в судействе использовали».

Павел Юрьевич также назвал участников того скандала, которые сейчас трудятся в РПЛ: «Шафеев и Сафьян. Но насколько знаю, эти деньги они у себя не оставили, направив на благотворительность. Думаю, что эта ситуация их на всю жизнь научила».

Судья Владислав Безбородов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Безбородова наказали за ложь

В интервью прошлись и по другому скандалу — с Владиславом Безбородовым. Напомним, арбитр с собственного аккаунта оставлял нелицеприятные комментарии о коллегах-судьях и хорошие — о себе, за что в ноябре 2024-го был отстранен от работы до конца сезона.

Каманцев считает, что Безбородова наказали не только за поступок, но и за ложь: «Одно дело — комментарий в соцсетях, другое — когда комиссию пытаются ввести в заблуждение. Соответственно, и наказания разные. Вы знаете и правила КДК — если игрок обманет относительно каких-либо обстоятельств, дисквалификация жесткая — от шести месяцев до двух лет. Мы не имеем права проводить оперативно-разыскные мероприятия, очень важно, чтобы с нами говорили честно. В любой общественной организации очень жесткие наказания за введение в заблуждение».

Оценку комментариям Безбородова Павел Юрьевич тоже дал: «Он называл Лапочкина говнолапочкиным, это некрасиво. К судье особые требования. И этот комментарий был сделан не два года назад, а совсем недавно. Как только его заметила наша пресс-служба, мы начали разбирательство».

Карасева назначают по психологическим соображениям

Сергей Карасев некогда был одним из лучших российских судей, но в последнее время чуть сдал — по данным эксперта «СЭ» Александра Боброва, за 10 матчей сезона-2024/25 он допустил четыре грубые ошибки. Тем не менее Карасев продолжает получать назначения.

Каманцев ответил почему: «Назначения Сергей получает не потому, что великий и хороший. Есть стратегия, что игрока после ошибок нужно посадить на лавку, чтобы он обозлился и доказал. Есть обратная. Мажич считает, что надо давать назначения, чтобы восстановить и вернуть в лучшую форму. То, что случилось, — уже случилось, у нас нет задачи наказать. Есть задача — иметь в следующем матче топовых арбитров в оптимальной форме. Прошлый сезон Сергей провел очень хорошо, в этом — Кирилл Левников смотрится интереснее».