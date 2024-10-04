Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в интервью «СЭ» ответил на главные вопросы по итогам прошедшего заседания Экспертно-судейской комиссии.

— Матч «Ахмат» — «Краснодар» вызвал много вопросов к судейству. Кажется, что в ворота «Краснодара» не был назначен пенальти.

— Да, мы разобрали этот момент в департаменте. Судья в поле (Павел Шадыханов. — Прим. «СЭ») допустил ошибку, также ошибся ВАР, который пропустил данный эпизод.

— Тогда почему тот же Безбородов получил назначение на матч тура?

— Я уже неоднократно говорил о том, что при составлении назначений наша основная задача — не наказать судей, которые ошиблись в прошлом, а минимизировать количество ошибок в будущем туре. Для этого мы стараемся выбрать тех арбитров, которые, по нашему мнению, справятся с игрой и минимизируют количество скандалов. Можно было поставить на этот матч молодого судью, который не допускал ошибок, но справится ли он?

Но есть и другой момент, который всегда забывают. В связи с Кубком высокая нагрузка ложится не только на футболистов, но и на судей. Мы видим, как в этом турнире команды могут позволить себе ротацию, дать больше времени молодым игрокам. У нас тоже есть молодые перспективные судьи, которых мы стараемся назначать на матчи Кубка, но пока их не так много. Поэтому наша ротация очень ограничена. Кроме того, тяжелая логистика вынуждает готовить назначения на тур РПЛ еще до окончания матчей Кубка, поэтому в случае ошибки арбитра сделать замену уже не так просто.

То есть назначение Владислава Безбородова на матч «Динамо» — ЦСКА произошло еще до матча в Грозном.

Витор Тормена и Лусиано Гонду. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

— ЭСК посчитал, что Алексей Сухой допустил ошибку, не удалив Тормену в матче «Краснодар» — «Зенит», но Сухой будет работать ВАР в 11-м туре, а Артем Чистяков, ВАР того матча, — главным арбитром. Почему они получили назначения?

— Да, ЭСК большинством голосов посчитал, что Сухому необходимо было показать красную карточку. Но это очень сложный момент, некоторые эксперты думают, что у судьи были основания ограничиться желтой карточкой. Аргументация арбитра понятна: он не увидел жестокости и чрезмерной силы в данном действии. ВАР принял эти аргументы и не стал вмешиваться в эпизод. Видел, что и в СМИ мнение экспертов и бывших футболистов разделилось: кто-то считает, что это красная, кто-то, что было достаточно желтой карточки.

— Президент «Зенита» Александр Медведев сказал, что действия Тормены были опасны для продолжения рода.

— Да, это была потенциально опасная игра, но игрок встал через 30 секунд и продолжил матч. Повторюсь, департамент считает, что красная карточка была бы лучшим решением в этой ситуации. На сегодняшнем брифинге для судей перед туром мы обсудим этот момент. Донесем наши требования до арбитров, чтобы добиться единообразия трактовок.

Повторюсь, эпизод пограничный, критерии за желтую карточку есть, но мы обозначим, что в подобных эпизодах, когда футболист не пытается избежать контакта и наступает в чувствительную часть тела соперника открытой стопой, он должен быть удален с поля. Надеюсь, что и игроки увидят этот момент и будут знать, что в будущем за подобные вещи они получат красную карточку.

— Болельщики могут спросить — а почему тогда не был удален с поля Артур, который заехал стопой в пах Пальцеву?

— Эти эпизоды объединяет только место, в которое попадают игроки, а также боль, которую любой мужчина испытывает, когда смотрит этот момент в повторе. Тормена наступает на пах шипами, у него нет попытки сыграть в мяч. Артур же пытается сыграть в мяч и бьет не шипами, а голеностопом. Артур не применяет чрезмерную силу, поэтому в этом эпизоде желтая карточка считается наилучшим решением.