Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев — о возвращении Станислава Сухины в «Локомотив», заявлениях губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, критике со стороны клубов и женщине-арбитре в мужских турнирах

Уходящий 2024 год был сложным для российских футбольных судей и их руководителей. Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич, а также председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС Павел Каманцев часто подвергались критике со стороны клубов РПЛ. А в ноябре добавился скандал после заявлений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о том, что один сотрудник «Крыльев Советов» попросил у него 36 миллионов рублей на оплату долга перед неким лицом, контролирующим российский судейский корпус.

В интервью «Известиям» и «СЭ» Павел Каманцев прокомментировал ситуацию с заявлениями главы региона, ответил на претензии клубов, что ЭСК почти всегда принимает сторону судей, когда анализирует их резонансные решения, а также оценил ситуацию с дисквалификацией Владислава Безбородова за скандальные комментарии в Telegram, объяснил причины кризиса Сергея Карасева, высказался о перспективе Веры Опейкиной и рассказал, как относится к практике трудоустройства бывших судей на работу в клубах.

Высказывания Федорищева мы не можем игнорировать — они нуждаются в проверке

— Как отреагировали на ноябрьские заявления Вячеслава Федорищева про судей и предполагаемый долг в 36 миллионов рублей?

— Я уже говорил и могу повторить: подобные высказывания мы не можем игнорировать. Они нуждаются в проверке. Как известно, правоохранительные органы уже проводят проверку. И меня уже опрашивали на эту тему. Лично мне скрывать нечего, но не имею права давать подробные комментарии, пока не закончится проверка. Когда дело дойдет до официального решения — возбуждение уголовного дела или отказ в возбуждении уголовного дела, — тогда дам все необходимые комментарии.

— Тем не менее вы несколько недель назад заявляли, что РФС проводит свою проверку судейства матчей «Крыльев Советов» за последние два года.

— Она уже завершена. Сейчас идет обобщение всей информации. Анализ предоставим правоохранительным органам 25-26 декабря.

— Вы вообще сталкивались когда-либо с ситуациями, когда к вам обращались официальные лица клубов с заявлениями, аналогичными тем, что сделал Федорищев?

— Такое случалось. В клубах знают, что я открыт и готов выслушать любого. И точно судейский комитет РФС не будет игнорировать подобные жалобы. Другое дело, мы всегда должны четко понимать, где есть реальные основания для этого, а где просто эмоции, вызванные, к примеру, поражением твоей команды в прошедшем матче. Если помните, в свое время в 2022 году мы проводили проверку по игре «Химки» — «Крылья Советов». И по итогам той проверки больше не работает судьей Алексей Матюнин, поскольку экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС установила признаки необъективного судейства с двумя ключевыми решениями. Так что, как видите, РФС не игнорирует сигналы подобного рода. Другое дело, надо всегда четко проверять, насколько эти сигналы обоснованы.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Фото Telegram-канал Вячеслава Федорищева

Если можно объяснить решение судьи, то мы это делаем

— Больше года со стороны РПЛ и клубов продолжаются нападки на судейский корпус и его руководство. В частности, постоянно подвергается критике ЭСК за то, что почти всегда поддерживает арбитров при оценке их спорных решений. Что можете на это возразить?

— Это изначально заложено в функцию ЭСК. Потому что судья - это человек, который принимает решение на поле, зачастую очень и очень сложные. И если есть основания, что такое решение допустимо, мы это делаем. В этом нет ничего криминального. Если судья не находится у монитора, а работает на поле, то с его точки, рядом с моментом, может быть другое восприятие. Во всем мире это понимают, поэтому соглашаются с решениями судей, если могут найти им объяснение. И ничего страшного в этом нет.

— То есть ЭСК признает решение судьи неправильным только в случае совсем очевидных ошибок?

— Ну, я не могу сказать, что совсем-совсем очевидных. Но, если есть серая зона, когда, условно говоря, мнения специалистов могут разделиться в пропорциях 55 на 45, то мы считаем, что арбитр имел право принять такое решение. К тому же надо учитывать характер матча и уровень единоборств. То есть ЭСК не рассматривает эпизоды изолированно от всего матча. Если судья в течение встречи допускал высокий уровень единоборств и там жестко бились две команды. Как, например, в случае с «Факелом» и махачкалинским «Динамо», которые всегда дают жару и бьются изо всех сил.

А когда мы смотрим матч двух более играющих команд, то количество единоборств и стыков уже другое. И сам подход к судейству другой. Если в какой-то встрече за мельчайшие единоборства с первых минут давать карточки, то эти команды могут просто не доиграть. Или возьмите почти любое дерби топ-клубов — если сразу начать давать предупреждения, то команды, болельщики, журналисты будут предъявлять судьям претензии: «Вы не даете играть, подсаживаете футболистов на карточки!» И золотой середины, которая устроит всех, тут никогда не найдешь. Выносишь карточки — не даешь играть, не выносишь — устраиваешь бойню. И любой болельщик может после матча развернуть любое решение судьи против его команды, исходя из своих эмоций и симпатий. Поэтому ЭСК и дает отрицательные оценки судьям только тогда, когда невозможно иначе трактовать те или иные эпизоды.

— Нет ощущения, что клубы со своей критикой и идеями реформирования судейства просто хотят вернуть контроль за назначением арбитров, как это было в 2000-е годы?

— Клубы, возможно, этого хотят. Во всяком случае, отдельные клубы. Но такое невозможно. Пока я свою нынешнюю должность занимаю, этого не будет.

Роберто Розетти. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

«Розетти может быть доволен»

— Когда в 2011-2013 годах департамент судейства и инспектирования РФС возглавлял Роберто Розетти, он одним из своих ключевых достижений называл то, что привел в соответствие с нормами УЕФА систему назначения арбитров, исключив влияние представителей лиг на назначения.

— Мы дело Розетти блюдем до сих пор. Он может быть доволен (улыбается).

— Это ваша личная позиция, а не просто желание исполнять стандарты УЕФА?

— Ну а как клубы будут влиять на это? Все 16 клубов сразу? Или отдельные представители лиги?

— До той реформы Розетти в комиссии по назначению судей присутствовал один представитель РПЛ.

— Ну и чьи интересы он представлял? Всех 16 клубов сразу? Допустим, у нас будет матч «Спартак» — «Зенит». Чей интерес этот представитель будет представлять? Я лично не понимаю. Поэтому и считаю эту ситуацию бессмысленной. На мой взгляд, нынешняя система управления судейством позволяет учитывать интересы всех, включая клубы. И я всегда готов выслушать предложения по улучшению качества работы судей, все претензии. Главное, чтобы диалог и критика были конструктивные.

— Станислав Сухина недавно вернулся в «Локомотив», став начальником молодежной команды. Вы как относитесь к практикам работы бывших судей в клубах?

— Мы относимся к ним очень хорошо. Просто у нас существует бан для тех, кто работал в клубах. Как минимум в течение двух лет после окончания работы в клубах они не имеют права работать в судейских органах РФС из-за конфликта интересов.

— Инспекторами тоже не могут работать в течение двух лет?

— Да. Но это как раз именно связано с тем, что за это время конфликт интересов должен выветриться, что называется.

— Казалось, что при Хачатурянце и вас эта практика стала сходить на нет.

— Ну, почему она стала сходить на нет? Работал, к примеру, в «Спартаке» Михаил Ходырев, бывший судья. После этого два года не работал нигде. А потом начал трудиться в Московской федерации футбола.

— Я имел в виду, что практика трудоустройства судей в клубы сократилась. Тот же Ходырев покинул «Спартак» в 2021 году. Тогда же Сухину уволили из «Локо». Казалось, что это результат вашей с Хачатурянцем неформальной рекомендации клубам прекратить содержать в штате бывших арбитров. И совсем заметных случаев стало меньше.

— Зря вы так думаете. Во многих клубах бывших судей по каким-то причинам очень ценят как начальников команд. Тот же Сухина потом быстро трудоустраивался в «Велес» и «Факел». Дело в том, что мы ничего против такой практики не имеем. Просто, повторюсь, бывшие судьи должны быть готовы, что после работы в клубах два года не смогут работать в судейских органах РФС.

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов. Фото ФК «Енисей»

«Высказывание Тихонова меня расстроило»

— В уходящем году случилась неприятная история, когда весной главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов раскритиковал на одном из матчей первой лиги судейство Веры Опейкиной и выразил недовольство практикой назначения женщины на такие игры, после чего получил от КДК РФС дисквалификацию на пять матчей. Вы довольны тем, как закончился тот инцидент?

— Я не комментирую решения юрисдикционных органов РФС, будь то КДК или оставивший в силе дисквалификацию апелляционный комитет. Могу лишь сказать, что высказывание Тихонова меня чуть-чуть расстроило. В том числе потому, что в тот период в одном из туров в первой лиге случилось не очень качественное судейство арбитра-мужчины, и таких высказываний в его адрес не было. А те высказывания Андрея Валерьевича были неуместны именно из-за концентрации на том, женщина судила матч или не женщина. У нас нет и не должно быть деления судей по половому признаку.

— Изначально не было риском назначать Опейкину судить тот матч?

— Это просто арбитр, который имеет определенную квалификацию. Если она работает ВАР в РПЛ, то почему не может работать арбитром на матче первой лиги?

— А как вообще ЭСК оценил ее работу в той игре?

— Специалисты, оценивавшие судейство конкретно в этом матче, говорили, что да, одна желтая карточка была вынесена зря. Да, это, безусловно, ошибка. Но является ли она причиной для широкого обсуждения? Тем более если эта карточка не повлияла ни на что, в том числе не привела к дальнейшей дисквалификации футболиста.

— Как сама Опейкина пережила ту историю?

— На самом деле очень легко и непринужденно. Я думаю, ей это было в какой-то степени неприятно, но поскольку она получила полную поддержку коллег, эта тема для нее довольно быстро забылась уже к следующему матчу.

— Как оцените ее перспективы в мужском футболе?

— Думаю, в настоящий момент это больше первая лига с какими-то отдельными назначениями на матчи РПЛ или Кубка России с участием команд РПЛ. Говорить, что она сейчас готова постоянно судить в премьер-лиге, пока невозможно, а дальше все зависит от нее. Вы ведь поймите, что ее назначение не является какой-то пиар-акцией или желанием доказать, что женщины могут судить мужские соревнования. Все назначения, которые получала Вера, — это следствие исключительно ее квалификации. Она очень много работает ВАР в РПЛ. Кроме того, этот человек получил в прошлом году назначение на официальный матч сборных Армении и Казахстана в женской Лиге наций УЕФА. Единственный российский судья, работавший на международном соревновании после 2022 года.

— То есть ее назначения на матчи первой лиги и РПЛ — это не какой-то эксперимент?

— Именно. Тот матч «Енисея» с Хабаровском просто громко прозвучал из-за высказываний главного тренера. Но Вера ведь и раньше судила игры такого уровня. И никто об этом не вспоминал. Наверное, ажиотаж был только в прошлом году в Калининграде, когда она судила матч «Балтика» — «Крылья Советов» в Кубке России, дебютировав на матче команд РПЛ. Тогда ей подарили цветы, немало об этом говорили и писали. А дальше мы до того эпизода с Тихоновым о ней не особо слышали, ее судейство воспринималось буднично, что является лучшей рекламой для Веры. Значит, она работает хорошо и получает назначения не искусственным образом.

Арбитр Вера Опейкина. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Физически Опейкина лучше некоторых мужчин»

— А физически она выдерживает подобный уровень?

— Я вам скажу, что результат сданного ею теста на сборах был выше, чем у некоторых мужчин. Конечно, у нас не легкая атлетика, поэтому хорошая физподготовка еще не значит, что ты готов судить на соответствующем уровне. Но по крайней мере это говорит об отсутствии ограничений для работы. Дальше уже возникает вопрос об уровне принятия решения, управления игрой и так далее. Говорить, что Вера в этом плане дошла до уровня РПЛ, пока преждевременно, но со временем все может поменяться.

— Что стало с судьями-мужчинами, у которых показатели были хуже, чем у Опейкиной?

— Они судят меньше, чем могли бы. Не только из-за сравнений с Верой. Надо понимать, что Мажич очень фанатично подходит к вопросу физподготовки. Поэтому у нас все судьи сбросили килограммы, увеличили мышечную массу.

— Вы допускаете возвращение Владислава Безбородова к судейству матчей РПЛ после его дисквалификации?

— Все, что дозволено нормативными документами РФС, он может реализовать. Никаких ограничений и подводных камней не существует. Да, его отстранили от судейства до конца нынешнего сезона. Речь ведь не о том, что он что-то написал в Telegram. А о том, что он ввел в заблуждение комиссию, утверждая, что это не его аккаунт, что кто-то другой подписался его именем и сделал соответствующие записи. А в регламенте прописаны жесткие санкции за введение в заблуждение — от шести месяцев до двух лет дисквалификации. Мы предоставили комиссии доказательства, что это писал Безбородов. И, поскольку он в итоге не подавал апелляции на решение о дисквалификации, можно назвать это косвенным подтверждением нашей правоты.

— В этом сезоне часто подвергается критике судейство Сергея Карасева, некоторые его решения ошибочными признавала и ЭСК. Что с ним случилось?

— Ни один судья, ни один спортсмен, ни один человек не может работать на протяжении долгого периода с одинаковым, очень хорошим качеством. Когда бывают перепады, наша задача — вернуть его на прежний высокий уровень. Сейчас, да, немножко уровень снизился, но я думаю, что Сергей отдохнет, наберет хорошую форму и весеннюю часть проведет как раньше — на высоком уровне.

Алексей Фомин