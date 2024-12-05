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Судейство

Сегодня, 14:00

«Рост охватов не должен происходить в ущерб российскому футболу». Гендиректор «Динамо» — о клубе, агентах и последних скандалах в РПЛ

Павел Пивоваров прокомментировал коррупционный скандал в российском футболе
Микеле Антонов
Корреспондент
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.
Фото ФК «Динамо»
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопросы журналистов на вручении премии «Джентльмен года», победителем которой стал нападающий бело-голубых Константин Тюкавин.

Агенты считают футболистов своими активами

— Тюкавин — джентльмен года. Может ли он рассчитывать на победу в номинации «Лучший футболист 2024 года» или даже целого сезона?

— Он в прошлом сезоне уже выиграл эту награду. Константин должен держать планку и поднимать ее выше. Желаю ему только успехов в этом. Но опять же, о чем я говорил ему неоднократно: индивидуальная награда — замечательно, прекрасно, мы всегда это ценим, потому что развивается образ футболиста, он становится более популярным. Но для «Динамо» важны командные достижения.

Конечно, в этом плане прошлый сезон для нас стал разочарованием. Мы были в шаге от исторического достижения, имели самые лучшие шансы в последнем туре. Но не смогли этот шаг сделать. Поэтому все наши мысли связаны с коллективными успехами «Динамо» прежде всего.

— Следите ли вы за коррупционным скандалом вокруг «Крыльев Советов»? Чем это может грозить российскому футболу? Можете ли вы сказать, что «Динамо» не замешано ни в каких коррупционных схемах?

— Последний вопрос звучит обидно и даже оскорбительно. Конечно, не замешано. Теперь отвечу по поводу того, что происходит. Мы видим, что на данном этапе медийная составляющая преобладает. Растет количество охватов, цитируемость. Все это происходит в ущерб российскому футболу. Если факты будут подтверждены и все будет доведено до конца, а виновные будут наказаны — это здорово. Если же история приведет исключительно к росту медийности отдельных официальных лиц, то это вряд ли можно одобрить.

Вячеслав Федорищев. Федорищев против судей и агентов. Кто и что стоит за действиями губернатора Самарской области?

— Федорищев говорил не только о судьях, но и об агентах.

— Слова хорошие. С риторикой в целом согласен. Хотелось бы, чтобы дело не ограничилось словами и какие-то решения были приняты.

— У «Динамо» есть проблемы с агентами?

— Думаю, у всех клубов и их менеджеров могут возникать проблемы с агентами в переговорах.

— В чем выражаются эти проблемы?

— Зачастую в том, что агенты считают игроков своими собственными активами. Как будто игроки находятся у клубов в аренде, если выражаться футбольным языком. Хотя клубы содержат академии, воспитывают игроков с 6-7 лет. Почему продление футболиста стоит, по мнению агента, условно, миллион? Почему это их актив, а не клуба? Система переходов и продлений, на наш взгляд, нуждается в совершенствовании — в сторону большей защиты интересов клубов перед этими субъектами футбола.

При этом, конечно, роль агентов нельзя отрицать. Зачастую они заполняют те пустые пространства, которые не заполнил клуб или окружение футболиста. Они в чем-то помогают, завоевывая тем самым доверие игроков. От этого получают такие возможности, которые мы не всегда считаем справедливыми. Ведь основные инвестиции сделаны клубом. Клубы вкладываются в академии, платят зарплату тренерам, строят или арендуют инфраструктуру, предоставляют экипировку и так далее.

При этом клубы почему-то должны сами у себя что-то покупать. Конечно, это вопрос прежде всего к регулированию данной сферы.

— В заявлении Федорищева фигурирует агент Павел Андреев. Его футболисты есть в «Динамо». Вы довольны конкретно работой с ним?

— Количество футболистов Павла Андреева в «Динамо» сильно сократилось за последние годы. Возможно, это связано с неким подходом, который выработан у нас в менеджменте. Детально мне бы не хотелось комментировать деятельность этого агента. Но если вы посмотрите на количество сделок, их регулярность и масштабность, вы можете понять, что агент довольно активен и обладает, в его понимании, большим количеством футбольных активов.

— А есть ли разница между работой с российскими и иностранными агентами?

— Думаю, что не открою каких-то больших секретов — российский рынок изолирован. Вряд ли вы вспомните многих российских игроков, по крайней мере из тех, кто играет в РПЛ, у кого есть иностранные агенты. Поэтому в том числе обсуждается вопрос об изменении или приостановке положений агентского регламента. Хотя в России мало пересечений. Вот был иностранный агент у Чалова — нападающий уехал за границу. Сейчас, когда мы говорим о трансферах российских игроков, у 99,9 процента — российские агенты.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев
Вячеслав Федорищев.
Фото Global Look Press

Если есть факты — надо вести расследование

— Президент РПЛ Александр Алаев говорил о том, что некоторые спонсоры после слов Федорищева обратились в клубы с просьбой о пересмотре контрактов. Обращались ли к вам?

— Взаимоотношения со спонсорами — наша коммерческая тайна. Как вы видите, «Динамо» активно в этом отношении, придерживается определенных коммерческих и сервисных подходов. На наш взгляд, «Динамо» взаимодействует со спонсорами довольно успешно. В ближайшем будущем, например, объявим об еще одном крупном соглашении. Но речь о другом — о финансировании от государственных корпораций. Этот вопрос вынесен в качестве поручения на Госсовете. Думаю, что в том числе об этом был комментарий про спонсоров.

— Федорищев сказал, что лига в вопросе разгоревшегося скандала очень пассивна. Ваше мнение?

— Вопрос рассматривался на общем собрании на прошлой неделе. Лига выпустила заявление, обратилась к губернатору. Мы — один из клубов, выразили свою позицию, но не можем говорить за всю РПЛ.

Вячеслав Федорищев высказался на&nbsp;тему взяток судьям. Широкомасштабная акция или действия одиночки. Что стоит за громким заявлением губернатора Федорищева?

— Упомянуто 10 клубов. Это много.

— Однако клубы не были названы, кроме одного. Если есть 10 клубов — их надо перечислить, представить факты и начать расследование. Это было бы следующим правильным шагом, если мы хотим добиться каких-то реальных достижений, а не просто повышения рейтинга цитируемости, согласны?

— Хорошо бы назвать и 10 клубов, и того человека, который пришел попросить 36 миллионов рублей на судей.

— Наше футбольное сообщество довольно ограниченное, небольшое. Думаю, не на нашу аудиторию делаются все эти заявления. Или в основном не на нашу. Больше — для общественности.

— Но вообще вы могли бы представить, что в российском футболе такое может существовать? Все привыкли, что футбол белый, красивый и пушистый.

— Если факты есть, их необходимо расследовать, устанавливать виновных и принимать самые строгие меры. Одно дело — разговоры о том, что что-то где-то есть. Другое — реальные факты. Если проблема идентифицирована в футболе, ее надо лечить. Не пиариться за счет нее, а лечить. Если в этом необходима поддержка, мы готовы ее оказывать.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров
Павел Пивоваров.
Фото ФК «Динамо»

Ждем возвращения еврокубков

— Впереди зимнее трансферное окно. Насколько «Динамо» будет активным?

— Мы знаем, какие позиции нам необходимо усилить. Я думаю, вам тоже это понятно, когда вы смотрите футбольные матчи «Динамо». Естественно, мы планируем точечное усиление.

— «Локомотив» открыто заявил, что их лидеры не продаются в «Зенит». Можете ли вы так сказать про лидеров «Динамо»?

— При этом игрок «Локомотива» перешел в питерский клуб этим летом. Наша трансферная политика не отталкивается и не зависит от интересов «Зенита». Мы в своей работе руководствуемся интересами «Динамо». Если какое-то конкретное предложение будет полностью устраивать наш клуб и игрока, в принципе, такое возможно.

— Курс рубля ослаб. Насколько это сказывается на «Динамо»?

— Мы помним, когда курс был и 50, и 120. Для того чтобы хеджировать эти риски, существуют определенные юридические и финансовые инструменты. Мы ими пользуемся.

— То есть можно говорить о том, что все под контролем?

— Да.

— Александр Дюков вновь баллотируется в президенты РФС. Что вы думаете?

— Александр Валерьевич Дюков — сильный кандидат. И у него сильная команда. Думаю, это позитивная новость для всего российского футбола.

Алексис Дуарте и&nbsp;Артем Дзюба в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Акрон&raquo; (4:0) 10&nbsp;ноября 2024 года. Москва. Дзюба встретится со «Спартаком», «Ростов» сыграет с «Зенитом» и братское дерби. Итоги жеребьевки Кубка России

— В Кубке вам играть против ЦСКА. Не надоело встречаться с одними и теми же соперниками? Может быть, пролоббировать возвращение...

— Возвращение еврокубков? Конечно! Но это вопрос, к сожалению, не ко мне.

— Вас устраивает нынешний формат Кубка?

— Есть элементы, которые на основе полученного опыта показали определенный потенциал к улучшению. Это прежде всего касается, наверное, групповой стадии. Давайте вспомним, как развивались события. Идея создания Кубка лиги — турнира только между клубами РПЛ заключалась в том, чтобы появилось еще одно большое соревнование, где все бы играли примерно до конца апреля, заполняя появившиеся паузы в календаре. А прежний Кубок России имел другой формат: клубы РПЛ приезжали к «маленьким клубам» в гости. Задача была в том числе — популяризация футбола. В итоге смена формата Кубка вызвала критику у тех, кто оказался в Пути регионов и у кого мало шансов выйти в весеннюю часть и встретиться с клубами РПЛ. Объединение двух идей, Кубка лиги и Кубка России, действительно несло в себе определенные риски.

Что касается формата Кубка — очень надеюсь, что вернутся еврокубки на следующий цикл и паузы заполнятся матчами международных соревнований. Если же этого не произойдет, то надо думать прежде всего о совершенствовании групповой стадии. Насколько матчи конкурентны, не слишком ли их много и так далее. Или не слишком ли много команд выходит в следующую стадию.

— Дюков как раз сказал, что надеется на наше возвращение на международную арену в 2025 году.

— Вопрос не только в еврокубках. Вопрос в том, что нам сложно в принципе играть товарищеские матчи с командами из недружественных или даже нейтральных государств. Хотелось бы снять хотя бы этот барьер. Идей много.

Вы же видите, российские клубы приглашают иностранные команды или ездят к ним и даже проводят международные турниры. Мы тоже это делали, организовав BetBoom Братский кубок с участием сербских клубов, хотим продолжать эту практику. Но на данный момент много ограничений в связи с геополитической ситуацией. Для развития футбола это, конечно, нехорошо.

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук
Игорь Лещук.
Фото ФК «Динамо»

Ничья в Грозном — негативный результат

— Каков кредит доверия к Личке?

— Марцел Личка — главный тренер «Динамо», и на данный момент команда под его руководством готовится к следующему матчу, заключительному в этом календарном году. Мы очень надеемся, что эта игра будет с хорошим результатом.

— Следите за Арсеном Захаряном?

— За ним сейчас сложно следить, к сожалению. Хотим пожелать ему больше игрового времени.

— Не связывались с ним?

— У нас много людей в клубе и в команде с ним общаются, но не лично я. Мы все за него искренне переживаем. Он наш воспитанник. Для «Динамо» была знаковая сделка, что он пошел в хороший европейский клуб, в Лигу чемпионов. Будем надеяться, что все у него получится.

— Что с новой формой «Динамо»?

— 7 декабря будет специальное событие в ГУМе по этому поводу. Презентуем игровую форму. Тогда все и расскажем.

Николас Маричаль, Вячеслав Грулев и&nbsp;Игорь Лещук радуются голу в&nbsp;матче РПЛ &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo; (1:1) в&nbsp;Грозном. Невероятный гол Лещука спас «Динамо» в Грозном! Шелия пропустил от коллеги из-за кошмарной ошибки

— Вопрос про Лещука: произошло потрясающее событие, даже, наверное, интереснее для футбольных людей, чем все скандалы. Ключевое событие понедельника.

— Ключевое событие понедельника — мы не взяли три очка с «Ахматом». Мы все были очень расстроены. Что касается того, что Игорь на последних минутах пошел в чужую штрафную и забил гол, пусть и немного фартовый, случайный, — это здорово! Событие уникальное. Как могли, отработали этот запоминающийся гол в медиа. Надеюсь, кому-то из болельщиков это понравилось.

Но результат матча, конечно, негативный. В целом мы таким результатом не удовлетворены.

— Тогда что делать? Личка сказал, что Артур, Нгамале и Тюкавин вышли без эмоций, он хотел заменить их в перерыве.

— Мне первый тайм вообще не понравился. Второй не понравился тоже, но в меньшей степени, чем первый.

— Как повлиять на футболистов, чтобы тренер был доволен, руководство, болельщики, чтобы был результат?

— Был матч с «Локомотивом». Там был и результат, и хорошая игра большую часть матча, после первых 20 минут. Команда обладает потенциалом. Но не всегда этот потенциал реализуется.

— В чем это выражается?

— Давайте посмотрим игру с «Химками» и пока не будем делать никаких выводов.

4
ФК Динамо (Москва)
Вячеслав Федорищев
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