Павел тоже знает о коррупции в футболе.

Председателя судейского комитета РФС Павла Каманцева опросили в МВД по Самарской области после слов губернатора региона Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе. По информации «РБК Спорт», специалист в личной беседе с политиком подтверждал озвученные им ранее тезисы.

Что известно

По информации «РБК Спорт», Каманцева опросили в рамках доследственной проверки, которую правоохранители начали после слов Вячеслава Федорищева о коррупции в судейском корпусе. Также основанием послужили слова самого Павла о существовании практики дачи взяток арбитрам, о чем он якобы рассказал в личной беседе с губернатором Самарской области. По данным Telegram-канала Baza, чиновник обратился в полицию как раз после этого диалога.

Согласно показаниям Федорищева, Каманцев признал наличие коррупции на встрече, организованной главой Самарской области после получения информации о долге «Крыльев Советов» судейскому корпусу — ее сообщил на тот момент кандидат на пост генерального директора клуба Дмитрий Кондратов. Также во время разговора присутствовали советник Федорищева Дмитрий Яковлев и директор благотворительного фонда «Служение людям» Тархан Джабраилов.

Каманцев рассказал, что РФС борется со взятками судьям, но пресечь это крайне тяжело. «У нас также бывают подозрения, мы регулярно проводим проверки при наличии сигналов. Уголовное дело против «Чайки» показало: коррупция возможна, но РФС прикладывает максимальные усилия для ее искоренения. В итоге мы договорились о совместной работе и координации», — цитирует Каманцева «РБК Спорт».

В РФС тоже пытаются искоренить коррупцию

Таким образом, Каманцев не исключил наличие коррупции в российском футболе, но и признался в отсутствии у РФС достаточных доказательств.

«Мы сами регулярно проводим проверки и отстраняем арбитров от работы. Только в этом году мы прекратили сотрудничество с порядка 10 арбитрами и инспекторами в том числе из-за недоверия к ним.

Когда губернатор поднял вопрос о якобы существующем долге футбольного клуба перед арбитрами, я попросил его передать существующую информацию в РФС для совместной борьбы. Мы оказываем полную поддержку губернатору и правоохранительным органам», — приводит его слова Telegram-канал Baza.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Фото Вячеслав Федорищев, Telegram

Федорищев написал письмо по поводу двух матчей «Крыльев»

«РБ Спорт» сообщил, что Федорищев также отправил письмо в РПЛ с просьбой пояснить, как лига борется с коррупцией. В нем губернатор указал два матча «Крыльев Советов», в которых, по его мнению, было странное судейство. Речь идет об играх против «Химок» (1:4) 24 апреля 2022 года и «Пари НН» (1:2) 23 апреля 2023-го.

«К нам никто не обращался. Если обратятся, то, конечно, всю информацию о том, как готовилась команда, кто ее готовил, предоставим. В тот момент я еще не работал в клубе, но уверен, что ничего не было», — рассказал «СЭ» генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

Обе встречи закончились скандалами. Игра с «Химками» стала последней в карьере судьи Алексея Матюнина, а после матча с «Пари НН» едва не ушел в отставку генеральный директор самарского клуба Вадим Андреев.

ЭСК признала, что в игре «Крыльев» и «Химок» главный арбитр допустил две ошибки в ключевых эпизодах. В матче с «Пари НН» комиссия выявила несправедливый 11-метровый в ворота самарцев, а также два ошибочно неназначенных пенальти в сторону нижегородцев и непоказанную вторую желтую игроку «Пари НН» Виктору Александрову.

Примечательным стало то, что в обеих играх соперниками «Крыльев» руководил Сергей Юран. Он очень кратко прокомментировал это совпадение. «Я тренер, все, на этом закончено, спасибо», — сказал Юран «СЭ».

Футболисты «Крыльев Советов» празднуют победу в матче против «Зенита» (2:3). Фото ФК «Крылья Советов»

«Крылья» проверяют по четырем статьям УК РФ

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей за взятки судьям, а после анонсировал разбирательство с деятельностью агентов — конкретно с группой Павла Андреева, который плотно работал с самарским клубом. К делу уже подключились правоохранительные органы — клуб проверяют по четырем статьям УК РФ: 201 (злоупотребление полномочиями), 285.1 (нецелевое расходование бюджетных средств), 159 (мошенничество) и 160 (присвоение или растрата).

«Точно знаю, что у нас сильная правоохранительная система. Точно будет наведение порядка. С руководителями силового блока я бы хотел это обсудить, передать вам заявление в установленном порядке и задекларировать, что максимально открыт к взаимодействию.

Еще раз хотел бы подтвердить, что мы как учредители «Крыльев Советов» целиком и полностью поддерживаем политику, проводимую Российским футбольным союзом. Она последовательная и направлена на усиление правил ведения футбольного спорта. Там, где РФС потребуется помощь самарского футбола, мы будем ее максимально оказывать. А там, где не потребуется, мы не в свое дело лезть не будем, но у себя порядок наведем», — сказал Федорищев на заседании правительства Самарской области.