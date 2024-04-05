Педро дружит с главной звездой нового бразильского поколения. На них с Эндриком возлагают большие надежды на родине

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В 2024-м молодые бразильцы снова на слуху. Из нового поколения больше всего говорят об Эндрике — его игру начали обсуждать еще два года назад, когда «Реал» согласился выложить за тогда еще 16-летнего форварда до 72 миллионов евро с учетом бонусов и налогов. В последние же месяцы слава молодого форварда только растет.
И на то есть причины. Во-первых, Эндрик вот-вот (раньше 18-летия нельзя) отправится в «Реал» — все это время он играл за родной «Палмейрас», ожидая заветного совершеннолетия. Фанаты в предвкушении. Во-вторых, форварда постепенно подтягивают к сборной Бразилии, и он уже успел за нее забить. В мартовских товарищеских матчах Эндрик положил победный гол англичанам (1:0) и отличился в бодрой игре с испанцами (3:3).
Нападающий максимально заряжен — уже известно, что если его вызовут в состав «селесао» играть на Кубок Америки (завершится в середине июля), то он готов пожертвовать отпуском ради того, чтобы отправиться с «Реалом» в турне по США (начинается 27 июля). То есть в случае если Бразилия дойдет до финала, Эндрик планирует отдохнуть до 21-го числа (когда ему исполнится 18 лет) и тут же помчаться в расположение мадридцев.
«Реал» делает ответные реверансы — инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что сливочные не планируют отправлять Эндрика в «Кастилью» или аренду и сразу рассчитывают на него как на игрока первой команды. Короче говоря, бразилец — безоговорочно одна из самых ярких звезд страны прямо сейчас и, возможно, на ближайшие годы.
Интересно, что «вторым после Эндрика» в Бразилии некоторые котируют... Педро из «Зенита». Во всяком случае так говорил журналист Фабио Алейшо: «Это очень талантливый парень! Действует в основном с краю. Вингер. Считаю, после Эндрика Педро — самый перспективный форвард Бразилии».
Конечно, Алейшо чуть переборщил — среди молодых бразильских нападающих есть как минимум 19-летний Витор Роке, который зимой перешел в «Барселону» и уже забивает за нее. Но местная пресса и особенно болельщики действительно часто сравнивали Педро и Эндрика. Нередко — в контексте цены трансфера, многие бразильцы остались недовольны, что «Зенит» за очень адекватную сумму (9 миллионов евро) урвал большой талант, хотя отступные за Педро составляли 120 миллионов.
Самое интересное в истории двух «самых-самых» то, что они очень давно дружат. Причем впервые об этом стало известно от Эндрика — в 2022 году он выложил несколько фотографий с Педро в соцсети и одну из них подписал громко: «Больше чем друзья». Парни знакомы друг с другом со сборной U-11, и с тех пор общение только развивалось.
Кстати, об этом рассказал сам Педро: «Я познакомился с Эндриком на уровне U-11, но знал его только по тому, как он играл. На уровне U-13 лет мы играли на выездном чемпионате, «Коринтианс» и «Палмейрас», и я начал переписываться с ним в социальных сетях. Потом мы стали общаться, увиделись в Федерации, поговорили и посмотрели футзальный матч. Продолжаем общаться до сих пор. Мы вместе получили вызов в сборную, обменивались идеями почти каждый день».
Неизвестно, какие отношения между ними сейчас, но Эндрик и Педро по-прежнему подписаны друг на друга в социальных сетях. Если парни продолжают общаться, то это точно хорошая новость для петербуржцев — такое знакомство явно пойдет вингеру сине-бело-голубых на пользу. Да и с «Реалом» клуб в будущем могут связывать не только в рамках слухов про Нуралы Алипа.