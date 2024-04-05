Педро дружит с главной звездой нового бразильского поколения. На них с Эндриком возлагают большие надежды на родине

Очень успешные парни.

В 2024-м молодые бразильцы снова на слуху. Из нового поколения больше всего говорят об Эндрике — его игру начали обсуждать еще два года назад, когда «Реал» согласился выложить за тогда еще 16-летнего форварда до 72 миллионов евро с учетом бонусов и налогов. В последние же месяцы слава молодого форварда только растет.

И на то есть причины. Во-первых, Эндрик вот-вот (раньше 18-летия нельзя) отправится в «Реал» — все это время он играл за родной «Палмейрас», ожидая заветного совершеннолетия. Фанаты в предвкушении. Во-вторых, форварда постепенно подтягивают к сборной Бразилии, и он уже успел за нее забить. В мартовских товарищеских матчах Эндрик положил победный гол англичанам (1:0) и отличился в бодрой игре с испанцами (3:3).

Нападающий максимально заряжен — уже известно, что если его вызовут в состав «селесао» играть на Кубок Америки (завершится в середине июля), то он готов пожертвовать отпуском ради того, чтобы отправиться с «Реалом» в турне по США (начинается 27 июля). То есть в случае если Бразилия дойдет до финала, Эндрик планирует отдохнуть до 21-го числа (когда ему исполнится 18 лет) и тут же помчаться в расположение мадридцев.

Эндрик. Фото Global Look Press

«Реал» делает ответные реверансы — инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что сливочные не планируют отправлять Эндрика в «Кастилью» или аренду и сразу рассчитывают на него как на игрока первой команды. Короче говоря, бразилец — безоговорочно одна из самых ярких звезд страны прямо сейчас и, возможно, на ближайшие годы.

Интересно, что «вторым после Эндрика» в Бразилии некоторые котируют... Педро из «Зенита». Во всяком случае так говорил журналист Фабио Алейшо: «Это очень талантливый парень! Действует в основном с краю. Вингер. Считаю, после Эндрика Педро — самый перспективный форвард Бразилии».

Конечно, Алейшо чуть переборщил — среди молодых бразильских нападающих есть как минимум 19-летний Витор Роке, который зимой перешел в «Барселону» и уже забивает за нее. Но местная пресса и особенно болельщики действительно часто сравнивали Педро и Эндрика. Нередко — в контексте цены трансфера, многие бразильцы остались недовольны, что «Зенит» за очень адекватную сумму (9 миллионов евро) урвал большой талант, хотя отступные за Педро составляли 120 миллионов.

Педро. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Самое интересное в истории двух «самых-самых» то, что они очень давно дружат. Причем впервые об этом стало известно от Эндрика — в 2022 году он выложил несколько фотографий с Педро в соцсети и одну из них подписал громко: «Больше чем друзья». Парни знакомы друг с другом со сборной U-11, и с тех пор общение только развивалось.

Кстати, об этом рассказал сам Педро: «Я познакомился с Эндриком на уровне U-11, но знал его только по тому, как он играл. На уровне U-13 лет мы играли на выездном чемпионате, «Коринтианс» и «Палмейрас», и я начал переписываться с ним в социальных сетях. Потом мы стали общаться, увиделись в Федерации, поговорили и посмотрели футзальный матч. Продолжаем общаться до сих пор. Мы вместе получили вызов в сборную, обменивались идеями почти каждый день».

Неизвестно, какие отношения между ними сейчас, но Эндрик и Педро по-прежнему подписаны друг на друга в социальных сетях. Если парни продолжают общаться, то это точно хорошая новость для петербуржцев — такое знакомство явно пойдет вингеру сине-бело-голубых на пользу. Да и с «Реалом» клуб в будущем могут связывать не только в рамках слухов про Нуралы Алипа.