Первая пресс-конференция нового главного тренера красно-белых.

На «Лукойл Арене» прошло официальное представление нового главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Вместе с сербским специалистом на вопросы журналистов ответил и спортивный директор Томаш Амарал.

«СЭ» собрал главные цитаты.

— С большим счастьем и доверием представляю вам Деяна Станковича, — начал Амарал. — Для меня честь, что такой великий в прошлом футболист стал тренером нашего клуба. Деян, добро пожаловать! Твой успех будет успехом «Спартака», твой провал станет моим провалом.

— Большое спасибо за теплые слова, — ответил Станкович. — Прекрасно понимаю, куда приехал. Эмоционально я готов к работе и вызову.

Капитана выберут игроки. Это не моя прерогатива

— Добро пожаловать в ад, Деян!

— Я лично знаком с дьяволом, так что не волнуйтесь — все будет хорошо!

— Почему вы выбрали Россию, чьи клубы не играют в еврокубках? Пока на ум приходит лишь финансовая причина.

— Я сразу сказал, что «Спартак» — большая команда, клуб с именем. Конечно, у каждого тренера есть контракт. Но это — не главная причина. Дело в величии и понимании значимости клуба и целей, которые он перед собой ставит.

— Что знаете о «Спартаке»? Можете назвать легенд клуба?

— С «Интером» мы играли в Лиге чемпионов против «Спартака». Помню Аленичева, Титова. Людей, внесших большой вклад в историю «Спартака». Назову и сербов — Пьяновича, Видича. Неманью считаю лучшим сербским футболистом последних нескольких десятилетий.

— С каким итальянским топ-клубом вы сравнили бы «Спартак»?

— Не могу сравнить «Спартак» ни с кем. У него своя история, своя значимость. Это большой клуб в контексте и России, и Европы. И сравнение было бы неуважительным.

— Деян, кто конкретно приглашал вас в «Спартак»? Были инсайды про людей со стороны «Лукойла», контактировавших с нефтяниками из Италии.

— Это просто смешно: какие-то нефтяники, в Италии... Ха-ха! Мне нечего сказать. Фальшивая новость. Это был стандартный процесс: я общался с клубом — спортивным директором, генеральным, президентом... Договорились мы довольно быстро, и эта сделка завершилась.

— То есть первый звонок вам поступил от Амарала?

— Я не записывал, кто первый, кто второй. Наверное, Томаш был первым, да. Процесс, повторюсь, был стандартным. Звонил Олег [Малышев], Павел [Жданов]... У меня есть агенты, ведущие мои дела. Они тоже участвовали в переговорах. Не хочу соврать, кто за кем и с кем общался, но все было совершенно стандартно.

— Была ли проговорена конкретная задача на сезон?

— Когда ты тренируешь такой большой клуб, нет конкретной цели. Ты должен биться на всех фронтах. По-другому быть не может. Надо стараться достичь всех целей.

— Всех целей — победы во всех турнирах?

— Прежде всего, не очень понимаю ваш тон (Станкович обратился к конкретному журналисту. — Прим. «СЭ»). Мы же пришли пообщаться, а не ссориться. Моя задача — сделать «Спартак» лучше. Мы постараемся этого достичь.

— То есть цель — победа во всех турнирах?

— Да, это так.

— Какую позицию вы видите самой проблемной в «Спартаке»?

— Со спортивным директором мы это обсуждали. Я рад тем игрокам, которые уже есть в составе. У «Спартака» отличная команда. Если мы сможем какие-то позиции усилить, обязательно это сделаем. Мы хотим становиться лучше. Но никто из нынешних футболистов не оказался в команде случайно.

— СМИ сообщали, что «Спартак» по вашей просьбе ищет опытного вратаря и флангового защитника-левшу. Так ли это?

— Наверное, что-то вы знаете лучше меня. Конкретного вратаря я не просил, но опытного третьего голкипера — да. У нас боеспособный состав, но, если его можно усилить, я буду только за. В «Спартаке» ты не выбираешь цели — нужно в каждом матче биться и отдавать всего себя.

— Обсуждали ли вы с руководством судьбу Георгия Джикии, который покинул команду? Как будут происходить выборы нового капитана?

— Капитана выберут игроки. Это не моя прерогатива. С командой увижусь только через пару дней. С руководством я обсуждал всех футболистов, которые будут со мной работать. Повторюсь, что команда — это все игроки. От меня вы не услышите слов о ком-то одном.

Деян Станкович на пресс-конференции. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Когда набираю вес, становлюсь похож на охранника!

— Какой была ваша реакция на уход Владимира Слишковича? Как вы отреагировали на это?

— Когда приезжал в первый раз, знакомился в целом с клубом, в том числе и с Владимиром. Планировалось, что он будет ассистентом. Дальше — дела и отношения клуба. Узнал об этом из новостей. Желаю Слишковичу всего наилучшего и успехов в тренерской карьере.

— Эдгар Севикян в интервью «СЭ» охарактеризовал вас как требовательного и вспыльчивого тренера. Согласны ли с такой характеристикой? Есть ли у вас особые требования к игрокам?

— Севикян — очень большой талант, отличный футболист. Да, я требователен. Считаю это совершенно нормальным. А что до эмоциональности — это тоже правда. Если настанет момент, когда у меня не будет эмоций, которые я могу передать игрокам и болельщикам, то, наверное, закончу с тренерским делом.

— Почему вы предпочитаете говорить на итальянском?

— Я могу говорить по-английски, но предпочитаю итальянский, потому что так объясню лучше. Буду учить русский, постараюсь заговорить на нем как можно скорее.

— Вас называют Деки, а еще есть прозвище «Дракон». Откуда это пошло?

— «Дракон» появился в «Интере». Болельщики спросили, какое прозвище у меня может быть — я так им и ответил. А что касается Деки, это просто уменьшительное. В молодежке меня вообще звали Декса, а потом уже — Деки. Как Джузеппе — Пеппе в итальянском.

— Как часто ходите в тренажерный зал? Вы в хорошей форме.

— Спасибо за комплимент! Особо не занимаюсь в зале. Немного набрал после отпуска. А когда я прибавляю в весе, становлюсь похожим на охранника.

— Прошлый тренер «Спартака» говорил, что советуется по составу с Богом. Вы сказали, что знакомы с дьяволом. Будете советоваться с ним?

— В таком случае я сам стану дьяволом, ха-ха!

Деян Станкович и Томаш Амарал. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Имя Станковича помогает в переговорах по трансферам

После Станковича на вопросы медиа ответил Томаш Амарал.

— Помогает ли фамилия Станковича в переговорах по трансферам на вход?

— Конечно, но в первую очередь нам нужны игроки, для которых честью будет выступать не под руководством Станковича, а за «Спартак».

— Поставлены ли перед вами цели на сезон? Вы говорили, что состав «Спартака» позволяет бороться за чемпионство. Сейчас думаете так же?

— Если бы мы не верили в лучшее, меня бы тут не было. И мы не приглашали бы такого тренера. Мы не обещаем титулов. Не обещаем каких-то вещей. Но мы обещаем выстроить команду, которая нас к этому приблизит. Совет директоров просил нас об организации процесса, об упорной работе на благо команды.

— Объясните болельщикам, как происходило расставание с Джикией. И почему вы не обсуждали его продление со Станковичем?

— Я уже говорил об этом. Настало время закончить цикл. Благодарны Джикии за все, что он сделал. Но начинается новый сезон, у нас новый тренер.

— Ранее в «Спартаке» главная роль в трансферах была за тренером. Клуб отошел от этого? Кто сегодня принимает финальное решение?

— Мы подписываем игроков для клуба, для нашей системы. У нас с Деяном было очень много звонков и обсуждений. Общаемся очень часто. Появляется вариант — я звоню, мы разговариваем, Деян высказывает свое мнение. Важно, чтобы Деяну было комфортно работать с игроками, но подписываем мы их для клуба. Я был бы глупцом, подписывая игроков, которые не нравились бы Станковичу и тут же садились бы на лавку.

— Есть ли в той обойме, на которую вы рассчитываете, Квинси Промес?

— Нечего сказать про Промеса. Он профессионал, топовый игрок. Но других комментариев у меня нет.

— Вы сказали, что перед вами руководство не поставило задачу. Как так? «Спартак» разве не должен всегда бороться за титулы?

— Конечно, должен. Но чтобы это случилось, нужно построить систему. Процесс. Это не должны быть лозунги без четкого пути и определенных действий.

Деян Станкович и Томаш Амарал на пресс-конференции. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Много слухов про Соболева. Можете ли вы сказать, что сезон он точно начнет в «Спартаке»?

— Могу сказать, что он игрок «Спартака». Завтра он пройдет медосмотр, а в четверг проведет первую тренировку с Деяном Станковичем. Что будет дальше — увидим.

— Нет ощущения, что «Спартак» уже проигрывает лето «Зениту»? Питерцы агрессивно скупают лидеров и перехватывают игроков у конкурентов, а «Спартак» «ведет процесс»?

— Что касается трансферов, то могу сказать, что мы никогда не делали официальных предложений ни по одному футболисту, фигурировавшему в СМИ. Если говорить о Горшкове, Глушенкове или Месси, то для них, в первую очередь, должно быть честью играть за «Спартак». Только в таком случае переход к нам имеет смысл.