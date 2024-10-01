Сегодня в одной из московских больниц скончался народный артист РФ, композитор и певец Вячеслав Добрынин. Ему было 78.

Он обожал футбол и «Динамо» был предан много-много лет. Даже во время реконструкции стадиона в Петровском парке, когда команда надолго перебралась в Химки, матчей своих любимцев почти не пропускал.

Немногие знают, что когда-то он был Вячеславом Антоновым. Но входить с такой фамилией на советскую эстраду, где один Антонов уже собирал залы, смысла не имело. И Вячеслав Григорьевич стал Добрыниным.

— А если бы не Добрыниным — то кем? — поинтересовались в 2013-м обозреватели «СЭ» Юрий Голышак и Александр Кружков, когда народный артист стал героем «Разговора по пятницам». — Какие варианты рассматривали?

— Какие? — задумался он. — Наверное, стал бы Динамкиным. Или Динамовцем. Звучит?

— Весьма.

— Раньше у футболистов и артистов была тесная связь. В Лужниках устраивали концертные программы «Спорт и искусство», мы вместе выступали. С Леоновым, Хазановым, Лещенко и Мартыновым приезжали на динамовскую базу, общались с командой. Я садился за новогорский рояль, пел свою песню: «Динамо» — это класс, «Динамо» — это сила…»

К сожалению, сейчас все иначе. Игроки, тренеры так часто меняют клубы, что не успеваешь следить. Куча легионеров, которым творчество Лещенко или Добрынина до лампочки.

— Не говоря уж про творчество Леонова.

— Мое знакомство с Евгением Палычем произошло как раз благодаря «Динамо». А годы спустя мы пересеклись в кино. Я автор музыки к фильму «Американский дедушка», где Леонов снимался. Это его последняя роль.

На съемки я приехал со своим ансамблем, чтобы записать несколько песен. Леонов увидел меня и предложил сыграть маленькую роль — сутенера. «В титрах так и будет написано: сутенер — Вячеслав Добрынин?» — ужаснулся я. «Ладно, назовем тебя Сэмом», — улыбнулся он.

Фото Федор Успенский, "СЭ"

— Песня «Динамо» — это класс, «Динамо» — это сила…» написана на заказ?

— Персональный — Сан Саныча Севидова. Я очень его любил, как и все вокруг. Он был замечательный! Песня звучала на стадионе после каждой победы «Динамо». Потом для команды наступили тяжелые времена, поводов включать ее было мало. В какой-то момент традиция умерла. Зато в 2008-м, когда «Динамо» выиграло бронзу, медали футболистам вручали под нее.

Впервые эту песню исполнили «Самоцветы» во главе с Юрием Маликовым, тоже динамовским поклонником. Когда я познакомился с Юрой, он уже был уважаемым человеком. Передовик производства.

— Какого еще производства?

— Музыкального. Член профкома Москонцерта. Его как передовика послали в Японию. Оттуда он привез шикарные колонки, усилитель. Мы о таких и не мечтали. Репетировали ночами в таксомоторном парке на самодельных гитарах, нам выделили комнатку. И мы балдели. Слушали вражеские голоса. Чем больше про «Битлз» гадостей писалось, тем сильнее хотелось на них походить. Я до сих пор с битлами душой и телом.

— Не прошло?

— Леннон соединил серьезную музыку и легкую — в этой середине и есть гениальность. Однажды и наша песня с Леонидом Дербеневым — «Все, что в жизни есть у меня» — угодила в западный хит-парад. В предместье Парижа на международной ярмарке услышал ее продюсер из ФРГ. Связался с Министерством культуры, добился согласия на использование, перезаписал на английском языке — и пошла она гулять по Европе. Правда, мы как авторы ни копейки не получили.

— В ФРГ, наверное, стали бы миллионером.

— У Тухманова, Антонова, Шаинского и у меня почти с каждой песней такая история. Звучали повсюду. Сегодня продюсеры раскручивают певца, который толком ничего не умеет, и зарабатывают на нем. А в СССР продюсеров не было, никто никого не раскручивал. Зато если песня имела успех у публики, ты получал все.

Я поражался своим авторским вознаграждениям. Секрет в том, что мои песни исполнялись по всему Союзу, в ресторанах, на танцплощадках. В рапортичке авторского учета это фиксировалось — и ежемесячно набегала солидная сумма.

— Сколько у вас сгорело на книжке в 1991-м?

— 400 тысяч рублей. Позже мне выдали смешную компенсацию — около пяти тысяч. Хватило этого на две рубашки. Впрочем, у некоторых пропало гораздо больше. От таких потерь с ума можно было сойти — спасло то, что профессия в руках…

— Музыка?

— Не только. Я же профессиональный искусствовед, окончил исторический факультет МГУ. Трудился экскурсоводом в Пушкинском музее, Третьяковской галерее. Но там много не заработаешь — параллельно играл на гитаре в разных ансамблях. Когда Союз развалился, начал исполнять свои же песни, ездил на гастроли. На эти деньги можно было жить.

— В 80-е тренерами «Динамо» побывали Евгений Горянский и Эдуард Малофеев. С ними связаны две истории. О первой рассказал полузащитник Александр Минаев. Устроил Горянский разбор полетов и выдал: «Мне определенно стало известно, что определенные игроки в определенное время определенным способом нарушают определенный режим! Мне это определенно не нравится!»

— Горянский был человеком мягким, интеллигентным. Таких тренеров в нашем футболе единицы. Аркадьев, Качалин, Симонян… Бесков был жесткий, но грубости и мата в команде от него не слышали. Константин Иванович не опускался до этого. Вот и Горянский мог бы на собрании обругать игроков последними словами, как поступили бы многие его коллеги. А он высказался тонко, с юмором, никого не оскорбив и не назвав ни одной фамилии.

Вячеслав Добрынин (слева) и Анатолий Бышовец. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

— История номер два. По словам нападающего Александра Хапсалиса, Малофеев угощал футболиста шампанским, выпивал с ним десять фужеров, а наутро лишал премиальных за нарушение режима. «Вы же сами угощали!» — поражался игрок. На что следовал ответ: «А я тебя проверял!»

— У каждого — свои причуды. Малофеев проверял игроков на вшивость шампанским. А Бубнов, как говорят болельщики, закладывал товарищей Бескову: «Константин Иванович, ребята в магазин за пивом отправились, но я с ними не пошел. Я на рынке был, фрукты купил. Хотите, покажу?» Сами понимаете, как после этого в команде относились к Бубнову. Бесков, к слову, считал его средним игроком. Зато сегодня Бубнов рассказывает всем, какой он честный. Бьется в истерике у микрофона.

— Из героев предыдущего поколения кто помнится?

— В конце 60-х появился в «Динамо» полузащитник Владимир Ларин. С сумасшедшим по силе ударом.

— Мы слышали, как в одном из матчей, играя уже за вологодское «Динамо», Ларин так засадил со штрафного, что мяч обогнул ворота и расколотил окно в здании местного КГБ.

— А за московское «Динамо» он однажды забил ЦСКА с центра поля. Прямым! Удар был такой силы, что мяч прошил ладони Шмуца и влетел под перекладину. Спросите при случае у Кавазашвили, от Ларина ему тоже доставалось. Если штрафной назначали метрах в двадцати от ворот и к мячу шел Ларин, люди отказывались вставать в «стенку». Либо поворачивались задом. Трибуны хохотали.

— Что ж он в «Динамо» не задержался?

— Пьющий. В команде с ним намучились. Помню, Витя Вотоловский рассказывал: «Сидели в «Советской», к Ларину кто-то подошел с упреками. Дескать, напился, а через пару дней важная игра. Ларин хитро улыбнулся, хлопнул себя по правой ноге: «Не боись. Эта не подведет!» Но жизнь его сложилась трагически. С футболом закончил рано. А в 47 умер.