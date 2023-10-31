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Сегодня, 17:00

Кто из россиян входил в мировой топ мегаталантов? Некоторых вы наверняка забыли

Гоша Чернов
Корреспондент
Сергей Пиняев и Даниил Уткин
Сергей Пиняев и Даниил Уткин.
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Что стало с теми, кого считали будущими звездами.

С 2014 года британское издание The Guardian составляет списки самых перспективных футболистов планеты. Каждый раз журналисты рассматривают молодых игроков разного года рождения: например, в 2014-м рассказывали о рожденных в 1997-м, в 2015-м — в 1998-м и так далее.

В эти перечни неоднократно попадали и россияне. Мы решили вспомнить, кого из них The Guardian считал одаренным и как складываются их карьеры.

Тимур Жамалетдинов

Год выпуска материала: 2014
Тогда: ЦСКА, 17 лет
Сейчас: «Волгарь», 26 лет

Семен Матвийчук и Тимур Жамалетдинов
Семен Матвийчук и Тимур Жамалетдинов.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Что писал The Guardian: «Один из ярчайших российских талантов, чье имя уже известно в Европе. Он забил в обоих матчах ЦСКА в Юношеской лиге УЕФА: сначала «Роме», а затем и «Баварии», когда российская команда победила 3:1. Он быстр, технически одарен и обладает хорошим голевым чутьем. Движениями и действиями на поле Жамалетдинов напоминает Луиса Суареса».

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Где он сейчас: На протяжении долгого времени Жамалетдинова сравнивали с другим выпускником армейской академии — Федором Чаловым. В какой-то момент даже казалось, что перспективы Тимура выше. Ему особенно удавались зарубежные матчи: Жамалетдинов три сезона подряд помногу забивал в Юношеской лиге УЕФА, а в сентябре 2017 года его гол принес ЦСКА выездную победу во взрослой Лиге чемпионов над самой «Бенфикой».

Но, как оказалось, это был пик. Жамалетдинов долго ждал шанса в армейском клубе (всего за основу красно-синих провел 41 матч и забил 5 голов), а в 2019 году, не выдержав, отправился в польский «Лех». Там он больше запомнился не результативностью, а скандальным интервью, в котором досталось и Леониду Слуцкому, и Сергею Игнашевичу, и братьям Березуцким.

После возвращения из Польши Жамалетдинов отправился в путешествие по России: «Уфа», «СКА-Хабаровск», «Волгарь». Сейчас он основной форвард астраханского клуба, в текущем сезоне первой лиги забил три мяча.

Артем Галаджан

Год выпуска материала: 2015
Тогда: «Локомотив», 17 лет
Сейчас: свободный агент, 25 лет

Футболист Артем Галаджан
Артем Галаджан.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Что писал The Guardian: «Галаджан начал играть в футбол в Новороссийске с семи лет, а пять лет спустя тренер взял его с собой в Москву, чтобы узнать, заинтересован ли какой-либо из столичных клубов в развитии таланта Артема. ЦСКА не увидел в нем ничего примечательного, однако «Локомотив» с радостью предоставил Галаджану место в своей академии. Вскоре рослый форвард стал капитаном юношеской сборной России на Евро (U-17). Любимыми игроками юноши являются Карим Бензема и Серхио Агуэро, а сам он отлично чувствует пространство и исключительно хорошо читает игру для своего возраста. В отличие от многих сверстников, Галаджан хорошо говорит по-английски».

Где он сейчас: В сезоне-2015/16 «Локомотив» выиграл молодежное первенство, лучшим бомбардиром которого с отрывом стал Галаджан. Но закрепиться в основе красно-зеленых нападающий не сумел. В сезоне-2018/19 Артем попытался пробраться в большой футбол через «Оренбург», за который даже пару раз отличился в РПЛ, а затем трижды мелькнул в элитной лиге за «Нижний Новгород».

Минувшей весной Галаджан играл во второй лиге за «Урал-2», но ни разу не забил. С лета некогда талантливый футболист находится без клуба.

Даниил Уткин

Год выпуска материала: 2016
Тогда: «Краснодар», 17 лет
Сейчас: «Ростов», 24 года

Футболист Даниил Уткин
Даниил Уткин.
Фото Виталий Тимкив

Что писал The Guardian: «Центральный полузащитник, чьи дальние передачи, умение переключать направление атак и тактическая подкованность напоминают наблюдателям Пола Скоулза. Уткин — жизненно важный игрок как для молодежной команды «Краснодара», так и для юношеской сборной России».

Где он сейчас: Уткин — один из сильнейших выпускников академии «Краснодара», но в клубе ему места не нашлось. Хотя Даниил долго пытался пробиться в основу и даже забил за нее дебютный гол в РПЛ, когда хавбеку было 19 лет.

По-настоящему Уткин раскрылся в сезоне-2021/22 во время аренды в «Ахмат» — полузащитник поразил лигу восхитительными штрафными и волшебной левой, после чего был продан в «Ростов», где составил убийственную связку с другим воспитанником «Краснодара» Николаем Комличенко. В сентябре 2022 года Уткин дебютировал за сборную России и сразу же забил победный мяч в ворота сборной Киргизии. Сейчас — безусловный футболист основы «Ростова».

Кирилл Колесниченко

Год выпуска материала: 2017
Тогда: «Чертаново», 17 лет
Сейчас: «Ленинградец», 23 года

Кирилл Колесниченко и Арнор Сигурдссон
Кирилл Колесниченко и Арнор Сигурдссон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что писал The Guardian: «Когда Колесниченко было 15 лет, он стал самым молодым россиянином, которого включили в заявку профессионального клуба — «Чертаново». Кроме того, уже в 16 лет Кирилл вышел на замену в матче второго дивизиона. Мощный, но при этом техничный вингер, который может атаковать с любого фланга. Колесниченко быстро прогрессирует: он забил три мяча в девяти матчах за сборную России (U-16) и восемь мячей в 20 матчах за сборную (U-17). Его стиль напоминает Андрея Ярмоленко из дортмундской «Боруссии», а сам он уже имеет в своем активе целую россыпь различных европейских и российских молодежных трофеев».

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Где он сейчас: В начале 2020 года Колесниченко прошел зимние сборы с ЦСКА, но армейцы решили не подписывать с ним контракт. В то же время Кириллом интересовался «Зенит», но вместо этого он отправился в «Кайрат». Дальше — ряд аренд и переход в «Урал», за который Колесниченко постоянно играл осенью 2021 года, но так и не отличился в РПЛ.

В начале этого года форварда взяла к себе «Родина», но летом отправила в «Ленинградец». Там Колесниченко — футболист стартового состава, в октябре он забил в ворота «Торпедо».

Илья Мартынов

Год выпуска материала: 2017
Тогда: «Краснодар», 17 лет
Сейчас: «Сатурн», 23 года

Футболист Илья Мартынов
Илья Мартынов.
Фото ФК «Краснодар»

Что писал The Guardian: «Его интеллект, хладнокровие и способность командовать обороной выделяли с раннего возраста. В 16 лет Мартынов стал самым юным футболистом молодежки «Краснодара». Илья обладает всеми качествами, чтобы стать одним из лучших центральных защитников в стране. Он физически крепок, отлично читает игру и полезен как при начале атак, так и при их завершении».

Где он сейчас: До основы «Краснодара» Мартынов так и не добрался, хотя в РПЛ сыграл — весной 2021-го кубанцы на несколько месяцев отдали защитника умирающему «Тамбову», который тогда страдал от острой нехватки футболистов. Затем в карьере Ильи наступил волгоградский этап, а после «Ротора» он отправился возрождать «Сатурн». В команде Романа Широкова защитник играет часто. Мартынов еще молод, так что карьера вполне может повернуть в лучшую сторону.

Арсен Захарян

Год выпуска материала: 2020
Тогда: «Динамо», 17 лет
Сейчас: «Реал Сосьедад», 20 лет

Футболист Арсен Захарян
Арсен Захарян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Что писал The Guardian: «Захарян привлек внимание скаутов «Динамо», когда ему было 14. Тонкий, универсальный, владеющий обеими ногами центральный полузащитник. Он хорош при перехватах, подборах, умеет двигать мяч сам, создавать моменты для партнеров и забивать мячи. Его выдающийся навык чтения игры выделял Захаряна среди других в командах всех возрастов».

Где он сейчас: Уже через месяц после выхода материала англичан Арсен дебютировал за «Динамо», а еще через три — забил первый мяч. Весной 2021 года 17-летний Захарян поразил всю Россию результативностью и голевыми передачами, а уже в следующем сезоне без него невозможно было представить бело-голубую команду. В сентябре 2021 года хавбек дебютировал за сборную России.

Когда-нибудь Захарян должен был уехать в Европу, и это случилось минувшим летом: полузащитник сменил «Динамо» на «Реал Сосьедад», в составе которого уже сыграл в Лиге чемпионов.

Сергей Пиняев

Год выпуска материала: 2021
Тогда: «Крылья Советов», 16 лет
Сейчас: «Локомотив», 18 лет

Футболист Сергей Пиняев
Сергей Пиняев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что писал The Guardian: «Пиняева считали будущей звездой российского футбола еще до того, как он отправился на стажировку в «Манчестер Юнайтед» в 2019 году. Тогда Сергею было 14, но он играл за команду U-19. Многие в английском клубе впечатлились игрой Пиняева, но он не мог подписать контракт с «МЮ» до совершеннолетия. Невысокий, мобильный, взрывной, креативный игрок, который может занять любую позицию в атаке. У него хорошее голевое чутье и настоящий инстинкт убийцы. Первый мяч за профессиональную команду Пиняев забил в 15 лет, став самым молодым бомбардиром в истории первой лиги».

Сергей Пиняев. «Почему Пиняев в 18 лет исполняет роль лидера сборной? Где все наши хваленые футболисты?» Мнение Быстрова

Где он сейчас: В сезоне-2021/22 Пиняев почти всегда выходил на замену в «Крыльях Советов», но дебютные мячи в РПЛ забил. Летом 2022 года Сергей напугал всех страшным словом «пневмотракс», но, к счастью, быстро оклемался и продолжил прогрессировать.

Зимой Пиняев переехал из Самары в Москву. В «Локомотиве» он всегда играет, когда здоров, хотя его результативность в текущем сезоне не впечатляет — пока на его счету лишь один гол и три голевые передачи. Все еще считается одним из ярчайших талантов страны.

Арсен Захарян
Артем Галаджан
Даниил Уткин
Сергей Пиняев
Тимур Жамалетдинов
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Реал Сосьедад
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