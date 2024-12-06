У губернатора Федорищева вопросы по двум матчам «Крыльев». Вспоминаем, кто и как их судил

Губернатор Самарской области написал письмо в РПЛ по поводу судейства в двух матчах

Как сообщил «РБ Спорт», губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев направил письмо в РПЛ, указав два матча чемпионата России, в которых, на его взгляд, было установлено подозрительное судейство.

Оба они привели к громким скандалам и исключению из списка судей одного из арбитров

Что случилось

«По информации «РБ Спорт», губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев направил письмо в РПЛ с просьбой пояснить, как лига борется с коррупцией.

Письмо отправлено в лигу в начале декабря, в нем губернатор называет два матча «Крыльев», в которых, на его взгляд, было установлено подозрительное судейство.

Речь идет об играх «Химки» — «Крылья» (24 апреля 2022 года) и «Пари НН» — «Крылья» (23 апреля 2023 года). Отдельно обращается внимание на то, что тренером команды соперника «Крыльев» в обоих матчах был Сергей Юран, а проверок в отношении сотрудников «Химок» и «Пари НН» не проводилось, — информирует «РБ Спорт». — Кроме того, губернатор сообщает, опираясь на мнения СМИ, что «Крылья» оказались в зависимости от агентской группы Павла Андреева, а под контролем этого агента оказалась и школа «Чертаново», директор которой был осужден, а также то, что в системе подготовки молодых футболистов распространена практика занижения возраста — приводится пример одного из футболистов школы «Строгино».

...Федорищев просит разъяснить, какие в РПЛ есть процедуры по противодействию коррупции, а также проинформировать о мерах, которые планирует принять лига для пресечения схем в академиях «Чертаново» и «Строгино». Между тем, ни «Чертаново», ни «Строгино» не входят в состав РПЛ».

О каких играх идет речь

В новости упомянуты матчи чемпионата России-2021/22 и -2022/23, проигранные самарской командой.

24 апреля 2022 года очень громким скандалом завершилась игра 26-го тура чемпионата России «Химки» — «Крылья Советов» (4:1). Она стала последней в карьере судьи Алексея Матюнина.

В бригаду московского рефери тогда также входили: ассистенты Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков (оба — Москва), резервный Евгений Буланов (Саранск), видеоарбитр Павел Шадыханов (Москва), помощник видеоарбитра Егор Болховитин (Ленинградская область). Все они, кроме Матюнина, продолжают судить и сейчас.

Делегатом матча в Химках был Ильдар Зарипов (Санкт-Петербург), инспектором — Гаряфий Жафяров (Москва).

Не менее громкий скандал последовал за матчем 24-го тура чемпионата России-2022/23 «Пари НН» — «Крылья Советов» (2:1). После него пригрозил уйти в отставку генеральный директор самарского клуба Вадим Андреев.

Состав судейской бригады той встречи: Роман Галимов (судья, Улан-Удэ), Игорь Князев (помощник судьи, Курск), Хамид Талаев (помощник судьи, Грозный), Сергей Цыганок (резервный, в то время представлял Владивосток), Иван Сиденков (ВАР, Санкт-Петербург), Егор Болховитин (снова АВАР, Ленинградская область). Делегат — Олег Люкшин (Челябинск), инспектор — Сергей Французов (Москва).

Решения ЭСК по матчу в Химках

Уже 26 апреля, на вторые сутки после матча в Химках (очень быстро) экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела среди прочих обращение «Крыльев Советов» и определила, что Матюнин допустил две ошибки в ключевых эпизодах.

Вот что говорилось в новости на сайте РФС:

«Крылья Советов» обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Матюнина в эпизодах с назначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Крыльев Советов» на 42-й минуте матча, засчитанным голом в ворота «Крыльев Советов» на 50-й минуте матча и неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Химок» на 57-й минуте матча.

Решения комиссии:

1. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Крылья Советов» на 42-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, оснований для назначения 11-метрового удара было явно недостаточно, так как задержка со стороны игрока обороняющейся команды «Крылья Советов» №6 Дениса Якубы за майку соперника не являлась препятствованием возможности продвижения атакующего игрока, который явно не имел шансов бороться за мяч по причине того, что мяч был направлен в другую зону штрафной площади.

2. Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды «Крылья Советов» на 50-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что атакующий игрок команды «Химки» №77 Резиуан Мирзов в борьбе за позицию с игроком обороняющейся команды «Крылья Советов» №14 Александром Коваленко задержал его за руку, тем самым, извлек выгоду из этой задержки для себя, в результате чего, забил гол в ворота соперников. По мнению всех членов комиссии, судья должен был отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Крылья Советов».

3. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Химки» на 57-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Крылья Советов» №5 Юрий Горшков сам был инициатором контакта с игроком обороняющейся команды «Химки» №8 Денисом Глушаковым, направляя свою ногу в сторону ноги соперника, когда тот естественным образом пытался сыграть в мяч, и сам контакт произошел за пределами штрафной площади. По мнению большинства членов комиссии, контакт являлся ненаказуемым для игрока обороны и судья принял правильное решение продолжить игру».

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как наказали судей

Повторю, эта игра стала последней для Алексея Матюнина. А вот его видеоассистенты Шадыханов и Болховитин той весной еще получали назначения в чемпионате.

По информации обозревателя «СЭ» Максима Алланазарова, Матюнина и Шадыханова тогда приглашали пройти проверку на полиграфе.

«Согласно правилам РФС и договоренности с арбитрами мы не даем комментарии о проверке на полиграфе и ее результатах. В настоящее время продолжается проверка в отношении Матюнина. Мы планируем обращаться в правоохранительные органы, так как у нас есть достаточно сомнений в объективном и непредвзятом судействе, а у РФС как общественной организации исчерпаны возможности для дальнейшего разбирательства по данному вопросу. Мы верим, что правоохранительные органы разберутся в этой ситуации», — цитировал в мае 2022-го «РБ Спорт» председателя судейского комитета РФС и президента РПЛ Ашота Хачатурянца.

«Дело Матюнина? Первое, скоро состоится департамент судейства, где будут определены списки арбитров на следующий сезон. Этот коллегиальный орган будет принимать решение. Обращение в органы? Информация продолжает собираться. Не исключаю это. Если у нас будет достаточно материала, то мы обратимся. Это непростая история. Связан ли уход Габулова? Не знаю. Габулов ушел. Матюнин, посмотрим. Связь с «Крыльями Советов»? Это один из городов, где я никогда не был. Это очень забавно. Матюнин просил меня отправить на полиграф. Я готов пройти», — сказал Хачатурянц уже в конце мая.

В итоге Матюнина не оказалось в списке судей, допущенных к работе в следующем чемпионате — в сезоне-2022/23.

Решения ЭСК по матчу в Нижнем Новгороде

25 апреля 2023 года (тоже очень быстро) экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение «Крыльев Советов», категорически недовольных качеством судейства проигранного ими матча с «Пари НН».

Вот что говорилось в новости на сайте РФС:

«Крылья Советов» обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Романа Галимова в эпизодах с назначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Крыльев Советов» на 34-й минуте матча, неназначением 11-метровых штрафных ударов в ворота «Пари НН» на 42-й и 58-й минутах матча и невынесением второго предупреждения игроку «Пари НН» Виктору Александрову на 70-й и 77-й минутах матча.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Решения комиссии

1. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Крылья Советов» на 34-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт рукой с мячом игрока обороняющейся команды «Крылья Советов» №15 Николая Рассказова в собственной штрафной площади в единоборстве за мяч с игроком команды «Пари НН» №18 Артемом Соколовым, по мнению большинства членов комиссии, был спровоцирован действиями игрока «Пари НН», который толкал соперника в область лопатки и плеча, и движение руки защитника к мячу являлось следствием этого толчка, и в этом движении не было умысла со стороны защитника.

2. Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Пари НН» на 42-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Пари НН» №22 Никита Каккоев в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды «Крылья Советов» №9 Владимиром Писарским в собственной штрафной площади совершил наступ на стопу соперника, который большинство членов комиссии квалифицирует как фол по неосторожности. В связи с этим, комиссия считает, что судье следовало назначить 11-метровый удар в данном игровом эпизоде.

В свою очередь, комиссия отмечает, что в распоряжении судей на ВАР не было ракурса, на основании которого комиссией было принято данное решение, а остальные ракурсы, просматриваемые судьями ВАР, не позволяли определить очевидную ошибку судьи, в связи с чем ими не был инициирован поход судьи к монитору.

3. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Пари НН» на 58-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Пари НН» №22 Никиты Каккоева в собственной штрафной площади произошел после умышленной игры в мяч головой этого же игрока. Согласно правилам игры, такие контакты мяча с рукой не являются наказуемыми, в связи с чем комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

4. Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Пари НН» №2 Виктора Александрова на 70-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, действия данного игрока по отношению к игроку атакующей команды «Крылья Советов» №9 Владимира Писарского в единоборстве с ним за мяч комиссией квалифицируются как безрассудные, так как после игры в мяч, в который пытался сыграть головой игрок «Крылья Советов», игрок «Пари НН» совершил контакт стопой с лицом соперника, не думая о его безопасности.

В связи с этим комиссия единогласно считает, что судье следовало вынести предупреждение игроку «Пари НН» за безрассудное поведение и удалить его с поля за второе предупреждение, полученное в матче.

5. Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Пари НН» №2 Виктора Александрова на 77-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, действия данного игрока по отношению к игроку атакующей команды «Крылья Советов» №28 Бенджамина Гарре в единоборстве с ним за мяч комиссия единогласно расценивает как фол по неосторожности, и это нарушение не являлось срывом перспективной атаки ввиду наличия рядом партнера обороняющегося игрока №37 Альберта Шарипова.

По этим причинам у судьи не было оснований для вынесения предупреждения, тем более второго предупреждения в матче, в связи с чем комиссия поддерживает решение судьи ограничиться назначением штрафного удара».

Реакция руководства «Крыльев Советов»

24 апреля, то есть вскоре после матча, генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев подал в отставку в знак протеста против судейства команды в матчах РПЛ.

Позднее губернатор региона Дмитрий Азаров заявил, что отставка Андреева будет рассмотрена, отметив, что вопросы к судейству возникали у болельщиков и специалистов на протяжении всего сезона.

Как стало тогда известно «СЭ», самарский клуб рассматривал возможность обращения в правоохранительные органы по поводу качества судейства в гостевом матче 24-го тура РПЛ против «Пари НН». Окончательное решение собирались принять после обсуждения с губернатором, а также с руководством РФС и РПЛ.

Наказания судей

Галимов был на время отстранен от работы. Появлялись новости, что и ему предложили пройти проверку на детекторе лжи. Ему дали назначение в чемпионате России в последнем туре того чемпионата, но только резервным — на игру ЦСКА — «Ростов» (4:1).

Но в мае он работал в первой лиге.

«Мы проанализировали все обстоятельства матча, провели комплексную проверку. Да, ошибки были, но они не были преднамеренными. В связи с низкой оценкой судья пропустил несколько туров и начнет работу в первой лиге. У нас нет оснований для недоверия к Роману Галимову, поэтому он получил назначение на матч «Алания» — «Балтика», — эти слова председателя судейского комитета РФС, руководителя департамента судейства РФС и председателя экспертно-судейской комиссии РФС Павла Каманцева приводил сайт matchtv.ru.

«Как и всегда, мы оценивали этот матч со всех точек зрения и знаем причины принятых решений, вмешательств, невмешательств ВАР и прочее. Поэтому, когда нам рассказывают о том, что у кого-то есть тайные знания о том, как было, как есть и прочее, это не соответствует действительности. Только мы знаем, как это было на самом деле.

...Писарский считает, что его момент был суперочевидным и легким и что Галимов мог разобрать это мгновенно. Но насколько я понимаю, Галимов концентрировался на единоборстве вверху в плечах и, соответственно, контакт внизу так и не увидел и не оценил», — это Каманцев говорил уже в интервью «РБ Спорт».

Непонятно тогда, зачем обращаться относительно этой игры «Крыльев» в РПЛ, если Каманцев знает, «как это было на самом деле». А именно он в последнее время, как неоднократно сообщалось, контактировал с губернатором Вячеславом Федорищевым. Значит, может все рассказать главе Самарской области.